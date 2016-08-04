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Вы приехали. Играйте в футбол

Для многих Яндекс.Навигатор — практически живой собеседник. Ему возражают, с ним спорят, ссорятся и мирятся. Точнее, с ней — несмотря на то, что у Навигатора всегда было два голоса, мужской и женский, 97% пользователей предпочитают ездить с Оксаной. Сегодня компанию Оксане и Диме составил третий персонаж — в преддверии Олимпийских игр в Рио мы добавили в Навигатор голос спортивного комментатора Василия Уткина.

Уткин провёл несколько часов в студии звукозаписи и наговорил в микрофон около 160 слов и фраз. Часть из них — например, «Впереди опять всё перекопали», — он придумал сам. Для некоторых дорожных событий Уткин предложил несколько вариантов озвучки. В финальную версию вошли 120 треков, а остальные записи мы оставили про запас — возможно, в будущем мы заменим одни реплики на другие, чтобы не было скучно слушать одно и то же.

Голос Василия Уткина доступен в Яндекс.Навигаторе для Android и iOS. Чтобы услышать от приложения «Вы приехали, играйте в футбол», выберите в настройках звука русский язык и диктора Василия Уткина. Комментатор будет временным голосом Яндекс.Навигатора, так что если вы хотите получать в дороге подсказки от Уткина, лучше поспешить.

26 комментариев
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911
4 августа 2016, 13:24
Хорошая задумка , можно и на постоянку оставить
Миронов Максим
4 августа 2016, 13:37
Почему же временно? Оставьте постоянно! 
Петр Петров
4 августа 2016, 14:09
вранье. только Дима и Оксана у меня. обновлений нет.
Света Чистякова
4 августа 2016, 14:18
Какое у вас устройство и версия операционной системы?
Дмитрий
4 августа 2016, 16:56
Петр Петров,
Еще вчера вечером обновление пришло.
Петр К.
24 августа 2016, 06:24
Света Чистякова,
Под Android 7 навигатор падает:

08-24 10:14:35.335 27810 28045 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 28045 (4#Global)
08-24 10:14:35.335 27810 28044 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 28044 (3#Global)
08-24 10:14:35.336 27810 28044 I libc : Another thread contacted debuggerd first; not contacting debuggerd.
08-24 10:14:35.337 27810 28041 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 28041 (0#Global)
08-24 10:14:35.337 27810 28041 I libc : Another thread contacted debuggerd first; not contacting debuggerd.
08-24 10:14:35.338 27810 28042 F libc : Fatal signal 6 (SIGABRT), code -6 in tid 28042 (1#Global)
08-24 10:14:35.338 27810 28042 I libc : Another thread contacted debuggerd first; not contacting debuggerd.
08-24 10:14:35.338 364 364 W : debuggerd: handling request: pid=27810 uid=10096 gid=10096 tid=28045
08-24 10:14:35.348 2134 2171 D VoldConnector: SND -> {11 volume mkdirs /storage/emulated/0/Android/data/ru.yandex.yandexnavi/files/}
08-24 10:14:35.352 2134 3333 D VoldConnector: RCV <- {200 11 Command succeeded}
08-24 10:14:35.474 28051 28051 F DEBUG : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : Build fingerprint: 'google/bullhead/bullhead:7.0/NRD90M/3085278:user/release-keys'
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : Revision: 'rev_1.0'
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : ABI: 'arm'
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : pid: 27810, tid: 28045, name: 4#Global >>> ru.yandex.yandexnavi <<<
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : r0 00000000 r1 00006d8d r2 00000006 r3 00000008
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : r4 ce16a978 r5 00000006 r6 ce16a920 r7 0000010c
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : r8 e24123f0 r9 df7c183c sl cf25b1f9 fp 00000058
08-24 10:14:35.475 28051 28051 F DEBUG : ip 00000002 sp ce16a888 lr e9f03537 pc e9f05d94 cpsr 200f0010
08-24 10:14:35.490 28051 28051 F DEBUG :
08-24 10:14:35.490 28051 28051 F DEBUG : backtrace:
08-24 10:14:35.492 28051 28051 F DEBUG : #00 pc 00049d94 /system/lib/libc.so (tgkill+12)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #01 pc 00047533 /system/lib/libc.so (pthread_kill+34)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #02 pc 0001d885 /system/lib/libc.so (raise+10)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #03 pc 000193d1 /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #04 pc 00017014 /system/lib/libc.so (abort+4)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #05 pc 0004eca9 /data/app/ru.yandex.yandexnavi-1/lib/arm/libgnustl_shared.so (_ZN9__gnu_cxx27__verbose_terminate_handlerEv+156)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #06 pc 0004d74d /data/app/ru.yandex.yandexnavi-1/lib/arm/libgnustl_shared.so (_ZN10__cxxabiv111__terminateEPFvvE+4)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #07 pc 0004d7c1 /data/app/ru.yandex.yandexnavi-1/lib/arm/libgnustl_shared.so (_ZSt9terminatev+8)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #08 pc 00091277 /data/app/ru.yandex.yandexnavi-1/lib/arm/libgnustl_shared.so (execute_native_thread_routine+126)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #09 pc 00047003 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
08-24 10:14:35.493 28051 28051 F DEBUG : #10 pc 00019e1d /system/lib/libc.so (__start_thread+6)
08-24 10:14:37.298 2134 28055 W ActivityManager: Force finishing activity ru.yandex.yandexnavi/.core.NavigatorActivity
Alexander Tivtikyan
4 августа 2016, 14:13
Отличная идея! А не хотели бы других известных людей приглашать для озвучки, или, например, голос терминатора из vhs ? 
Стасян
4 августа 2016, 16:38
Круто,получилось.

biznes-berger
4 августа 2016, 22:34
Оставьте на постоянную) 
Алексей Мосичкин
5 августа 2016, 02:16
Неплохая идея. Можно попробовать записать голоса ещё каких нибудь знаменитых людей, например Жириновского. Прикольно будет слушать как его эмоциональный голос подсказывает дорогу.
ladadaladna
8 августа 2016, 17:41
Алексей Мосичкин,
Владимир Вольфович постоянно сам себе противоречит. Боюсь, он до пункта назначения не доведет.
mus.fox
5 августа 2016, 13:30
Супер!
alexpts
5 августа 2016, 21:18
Забавно :_
vremennyi
6 августа 2016, 08:31
Здорово) Спасибо, порадовали! Бодрым голосом предупреждает о поворотах и камерах) Мне понравилось 😀
И зная, как выглядит Василий Уткин, представляешь, будто он сидит рядом и подсказывает дорогу)
Надеюсь, оставите эту озвучку)
nvpt
6 августа 2016, 10:32
Я бы тоже на постоянку оставил. Приятная новость.
Валентина
8 августа 2016, 01:42
Уткин отличный дядька, классный ролик получился ))
Владимир Ескин
8 августа 2016, 14:18
Езжу уже несколько дней. Мне нравится. Не надо временным, сделайте, пожалуйста, постоянным. У всех всё равно выбор есть.
agaevsky78
17 августа 2016, 13:37
Оставьте на постоянной основе, круто же!
Станислав
19 августа 2016, 21:49
Езжу так полторы недели — очень свежо и интересно. Было бы классно в будущем записать ещё кого-нибудь, например, Черданцева.
Kostikov Kirill
22 августа 2016, 19:26
ну вот опять все перекопали! - самая эпичная фраза о дорожных работах в навигаторе, дико угораю с нее))
Aртемий
1 сентября 2016, 13:37
Оставьте Уткина, мы с ним нормально катаемся. Особенно доставляет "На этом всё, с вами был Василий Уткин" :)
Николай
17 сентября 2016, 18:11
Скажите, когда одидается поддержка carplay?
ilina-linka
27 декабря 2016, 23:32
Обожаю ездить с подсказками от Василия Уткина. "Комментатор будет временным голосом Яндекс.Навигатора" - означает ли это, что он может исчезнуть из доступных голосов после след. обновления программы? Очень бы этого не хотелось!
Полина Чорноштан
19 апреля 2017, 23:46
Почему из 4 возможных голосов 3 мужских. Ведь мужчины и так самые умные и им не нужны советчики )) а вот девушкам не хватает поддержки знаменитой подруги. РЕНАТА ЛИТВИНОВА была бы просто шедевральна!!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 23:58
Ну самый известный голос Навигатора всё-таки женский — это Оксана :) Но пожелание запишем, спасибо.
shapiton
сегодня, 08:44
И где теперь Уткин???