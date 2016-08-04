Для многих Яндекс.Навигатор — практически живой собеседник. Ему возражают, с ним спорят, ссорятся и мирятся. Точнее, с ней — несмотря на то, что у Навигатора всегда было два голоса, мужской и женский, 97% пользователей предпочитают ездить с Оксаной. Сегодня компанию Оксане и Диме составил третий персонаж — в преддверии Олимпийских игр в Рио мы добавили в Навигатор голос спортивного комментатора Василия Уткина.

Уткин провёл несколько часов в студии звукозаписи и наговорил в микрофон около 160 слов и фраз. Часть из них — например, «Впереди опять всё перекопали», — он придумал сам. Для некоторых дорожных событий Уткин предложил несколько вариантов озвучки. В финальную версию вошли 120 треков, а остальные записи мы оставили про запас — возможно, в будущем мы заменим одни реплики на другие, чтобы не было скучно слушать одно и то же.

Голос Василия Уткина доступен в Яндекс.Навигаторе для Android и iOS. Чтобы услышать от приложения «Вы приехали, играйте в футбол», выберите в настройках звука русский язык и диктора Василия Уткина. Комментатор будет временным голосом Яндекс.Навигатора, так что если вы хотите получать в дороге подсказки от Уткина, лучше поспешить.