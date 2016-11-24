Диск с лентой событий

За годы работы с компьютером и смартфоном люди обзаводятся множеством файлов. Фотографии, кино, книги, рабочие документы, музыка — всё вместе это составляет большой личный архив. Его удобно хранить на Яндекс.Диске — если вам вдруг захочется показать друзьям снимки из позапрошлогоднего отпуска, вы сможете сделать это в любой момент и с любого устройства.

Мы постоянно пополняем свои архивы, и из-за этого в них бывает сложно разобраться. Что-то забывается: скажем, что за фото лежат в папке «Фото». Что-то теряется: вроде только что работал с файлом, а куда его в итоге сохранил — непонятно. Если доступ к архиву есть у нескольких человек, появляются новые вопросы: например, что за документ коллега пару часов назад залил в общую папку.

Чтобы следить за событиями было проще, мы добавили в веб-версию Диска специальный раздел — ленту. В нём собрана информация о последних действиях с файлами. Например, если Диск загрузил новые фото, вы увидите в ленте блок с миниатюрами снимков и указанием, в какую папку они сохранены.

Лента известит о комментариях и лайках к вашим файлам, а также покажет ссылки от других пользователей, которые вы просмотрели.

Лента не только отображает контент, но и даёт возможность с ним взаимодействовать. Так, если вы добавили на Диск новые фотографии, она предложит собрать их в альбом и отправить его друзьям. А если коллега показал вам черновик отчёта, прямо в ленте к нему можно будет оставить комментарий.

События идут в хронологическом порядке: самые последние — сверху. При этом лента умеет рассказывать не только про настоящее, но и про прошлое. Время от времени она будет напоминать про фотографии, которые вы загрузили на Диск несколько лет назад — и у вас будет лишний повод их пересмотреть.

Сейчас лента доступна на компьютерах по адресу disk.yandex.ru/client/feed и на смартфонах на базе Android — в приложении Яндекс.Диска. Пока она работает в бета-режиме. Мы продолжаем работу над разделом: если у вас есть отзывы и пожелания, оставляйте их в комментариях.