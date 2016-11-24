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Диск с лентой событий

За годы работы с компьютером и смартфоном люди обзаводятся множеством файлов. Фотографии, кино, книги, рабочие документы, музыка — всё вместе это составляет большой личный архив. Его удобно хранить на Яндекс.Диске — если вам вдруг захочется показать друзьям снимки из позапрошлогоднего отпуска, вы сможете сделать это в любой момент и с любого устройства.

Мы постоянно пополняем свои архивы, и из-за этого в них бывает сложно разобраться. Что-то забывается: скажем, что за фото лежат в папке «Фото». Что-то теряется: вроде только что работал с файлом, а куда его в итоге сохранил — непонятно. Если доступ к архиву есть у нескольких человек, появляются новые вопросы: например, что за документ коллега пару часов назад залил в общую папку.

Чтобы следить за событиями было проще, мы добавили в веб-версию Диска специальный раздел — ленту. В нём собрана информация о последних действиях с файлами. Например, если Диск загрузил новые фото, вы увидите в ленте блок с миниатюрами снимков и указанием, в какую папку они сохранены.

Лента известит о комментариях и лайках к вашим файлам, а также покажет ссылки от других пользователей, которые вы просмотрели.

Лента не только отображает контент, но и даёт возможность с ним взаимодействовать. Так, если вы добавили на Диск новые фотографии, она предложит собрать их в альбом и отправить его друзьям. А если коллега показал вам черновик отчёта, прямо в ленте к нему можно будет оставить комментарий.

События идут в хронологическом порядке: самые последние — сверху. При этом лента умеет рассказывать не только про настоящее, но и про прошлое. Время от времени она будет напоминать про фотографии, которые вы загрузили на Диск несколько лет назад — и у вас будет лишний повод их пересмотреть.

 

Сейчас лента доступна на компьютерах по адресу disk.yandex.ru/client/feed и на смартфонах на базе Android — в приложении Яндекс.Диска. Пока она работает в бета-режиме. Мы продолжаем работу над разделом: если у вас есть отзывы и пожелания, оставляйте их в комментариях.

97 комментариев
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coth
24 ноября 2016, 11:10
Автозагрузка уже полтора года не работает. Дублирует одни и те же фотки по 2-4 раза.
rusinov
24 ноября 2016, 11:13
coth,
уточните пожалуйста ваш логин (если он другой), откуда вы автозагружаете и тикет обращения в саппорт если он есть. Такой проблемы конечно быть не должно и подобных жалоб от пользователей мы еще не видели.
Еще можно сказать, что технология автозагрузке на всех платформах за полтора года достаточно существенно дорабатывалась. 
coth
24 ноября 2016, 18:40
rusinov,
с телефона. жалоб было штук 6-7 за последние полтора года. android, sgs 6 stock.


И сегодня. Открываю диск утром. Смотрю он начинает заливать под сотню уже залитых фоток.

https://yadi.sk/i/wALblN0WzPUTE



Обновлено 24 ноября 2016, 18:41
Никита
24 ноября 2016, 21:28
coth,
Не могли бы Вы, пожалуйста, посмотреть номера тикетов обращения, если уже обращались в саппорт. Это поможет нам быстрее разобраться с проблемой. 
coth
24 ноября 2016, 22:09
Никита,
Когда отправляешь отзыв через программу "тикетов" нет.
coth
30 ноября 2016, 09:33
rusinov,
Ещё из отзывов
Владимир Кабанов 26 октября 2016 г.
Неплохо. Но обнаружил неприятный момент. После сброса или смены телефона и последующего переноса в него старых фото эти фото начинают грузиться в облако, но они уже там есть. Некоторые фото уже двоятся и троятся. Как так? Уже надоело чистить. Самсунг s6.






Mrfox21
14 февраля 2017, 13:17
coth,
Точно такая же проблема с Galaxy s6. В ленту начинают добавлятся по несколько копий.
Света Чистякова
14 февраля 2017, 14:56
Здравствуйте. Вы обращались в службу поддержки? У проблемы может быть несколько причин, и саппорт сможет выяснить, что именно не так в вашем случае. Чтобы написать в поддержку, откройте мобильное приложение Диска и выберите Настройки — Помощь и обратная связь — Сообщить о проблеме.
vitkarpov
24 ноября 2016, 11:26
Блок воспоминаний — огонь! :)
Raivo Ristinen
24 ноября 2016, 11:42
Отлично, раньше в ленте не отображались редакции офисных файлов в веб-редакторах, теперь отображается! Так держать, молодцы!
Raivo Ristinen
24 ноября 2016, 11:43
Только не очень понятно: это же дублирует раздел "История"?
И ещё: можно ли как-то стереть всю историю или выборочно? Или ленту обнулить?
rusinov
24 ноября 2016, 11:46
Raivo Ristinen,
В Ленте можно скрыть любой блок -– крестиком в верхнем правом углу. Все целиком стереть нельзя. В разделе История не было возможности работать с контентом, можно было только смотреть все действия. Удобство Ленты в том, что для большинства случаев она может полноценно заменить работу с файловой структурой и историей по отдельности. Все можно делать в одном месте :)
Raivo Ristinen
24 ноября 2016, 11:56
rusinov,
так может убрать тогда Историю?
rusinov
24 ноября 2016, 12:00
Raivo Ristinen,
Убрать что-либо никогда не поздно. Лента запускается в режиме бета тестирования – она должна стать прекрасной и удобной для всех для начала. И мы конечно постараемся это сделать. 
hajtina
24 ноября 2016, 12:32
rusinov,
Есть еще важное отличие от Истории. В Ленте мы более крупно группируем файлы. Например, если в Истории каждое изменение логируется отдельной строчкой - вот 2 файла в папку загружено, а через полчаса - еще 3 файла, то в Ленте мы все однотипные изменения в отдельной папке складываем в один блок и просто вытаскиваем его наверх при новом изменении. История делалась как технический лог для отслеживания каждого действия. Она помогает пользователям быть уверенным, что никто другой не совершал действий с файлами, а также найти удаленный или перемещенный файл в случае, если он куда-то запропастился. Лента - более умный интерфейс для работы. Мы, конечно, подумаем, что дальше делать с Историей. 

Обновлено 24 ноября 2016, 12:33
arbody
25 ноября 2016, 01:41
Класс.
Не знаю, как у других... но у меня Яндекс.Диск работает стабильно на всех устройствах. 
Доволен и благодарен Яндексу за проделанную работу.
Чебурашка
25 ноября 2016, 15:45
Как её удалить? Когда приделают эту функцию?
stalker8509i
5 декабря 2016, 14:53
Чебурашка,
Присоединяюсь к вопросу! Совершенно лишнее "нововведение"...
Обновлено 5 декабря 2016, 14:55
hajtina
8 декабря 2016, 16:04
stalker8509i,
Лента - отдельный раздел в Диске. Им можно пользоваться, а можно не пользоваться. Многим пользователям, которые активно работают с Диском, такое представление информации удобно. Чем вам мешает отдельный раздел в Диске и почему вы бы хотели его удалить?
marisha0111
7 декабря 2017, 17:50
hajtina,
Потому что он открывается первый, он неудобный и я с трудом могу представить кому и зачем он нужен. Вообще не понимаю в чем смысл, помимо забивания памяти телефона и увлечения количества обновлений. Хотят всякую фигню добавлять, нужно предоставить возможность ее отключения. 
rdmariya
6 декабря 2016, 00:20
Хотелось бы иметь возможность очищать историю и ленту!
Равно как и иметь возможность отключать ненужные функции в настройках.
Света Чистякова
6 декабря 2016, 11:50
Здравствуйте. Сейчас из Ленты можно убирать отдельные блоки: для этого нужно нажать на крестик в правом верхнем углу блока.
Raivo Ristinen
6 декабря 2016, 14:02
С какой даты начинается Лента сейчас? Ну с какой даты для действующих эккаунтов был собран сбор статистики ленты и стали появляться записи?
rdmariya
6 декабря 2016, 14:12
Света Чистякова,
Доброго времени суток!
Меня интересует полная очистка событий в истории и ленте. Я активный пользователь и удалять по одному событию нереально. Нужно именно удалить все события. Так же, мне бы хотелось иметь возможность заблокировать эти функции. В браузере же есть возможность запретить сохранение истории, а тут навязали и радуйся.
stalker8509i
7 декабря 2016, 06:15
Света Чистякова,
Да это и так понятно! Проблема в кол-ве... В моём случае там очень много придётся чистить таком образом, т.к. мне впринципе не нужна, ни лента ни история.... ((
hajtina
7 декабря 2016, 16:06
Raivo Ristinen,
Мы собираем данные для Ленты с конца сентября. 
hajtina
7 декабря 2016, 16:07
stalker8509i,
И Лента, и История - отдельные разделы в Ленте. Если они не нужны конкретному пользователю Диска, в них просто можно не заходить, а пользоваться привычными интерфейсами. 
Raivo Ristinen
7 декабря 2016, 16:30
hajtina,
А всё же, при всей пользе этих разделов, почему бы не сделать возможность очистки этих данных? Тем более просьба не единична.
stalker8509i
8 декабря 2016, 05:50
hajtina,
Всё это понятно, но... В моём случае одним и тем же профилем диска пользуется сразу 5 человек - именно так нам удобно и делать два-три профиля самого диска никто не будет. При этом совершенно не радует что все смогут просматривать скачанное друг другом... Совершенно согласен с постом выше - просто надо сделать возможность очистки истории и ленты, или вообще её отключение... В противном случае кроме яндекса есть много мест где эти пожелания учтут... (((
hajtina
8 декабря 2016, 16:02
stalker8509i,
Поняла ваш сценарий. Постараемся его учесть! Спасибо за отзыв. 
Максим
26 декабря 2016, 23:42
stalker8509i,
присоединяюсь, совершенно вредная фича и отключить/удалить нет возможности.
consulemias
22 сентября 2017, 17:13
hajtina,
добавьте, чистку истории и ленты, тк очень надоедает тот мусор который не нужен и теряется нужная инфа в истории, а есть вещи которые вообще не нужны и хочешь удалить
nikolaj.nikolai-antonov
8 декабря 2016, 01:40
не умею настроить компьютер на видео цвет экрана темнеет
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20 декабря 2016, 11:10
С Яндекс Диск я познакомился недавно, но уже по достоинству оценил его сервис. Он позволяет хранить файлы и фото, скачивать фото из социальных сетей или наоборот добавлять туда, создавать альбомы. Это очень удобно, когда в компьютере небольшой объем памяти, а флешки или диска под рукой нет: загружаете все самое ценное на ЯндексДиск и оно там будет хранится в целости и сохранности. Никто посторонний не сможет просмотреть ваши фото, так как доступ открыт только для вас, но при желании вы можете его открыть. Еще один большой плюс этого сервиса, это то, что вы можете пересылать свои файлы или фото кому вам нужно, для этого необходимо лишь скопировать и отправить ссылку. http://film-brigada.narod.ru/
Также больше нет необходимости носить с собой выше упомянутую флешку - благо, сейчас интернет есть всюду - зашел на ЯндексДиск и пользуешься необходимым.
И самый главный плюс - это простота в использовании.
Очень удобный и современный сервис. Рекомендую.
Обновлено 20 декабря 2016, 11:10
Odve
20 января 2017, 00:28
Подскажите, ленту могут просматривать все? Если я допустим выложил личное фото, его может увидеть кто-то кроме меня без моего ведома? И как чистить эту свалку ненужных событий? Не ужели только по одному событию? Может есть возможность почистить ленту полностью? А может есть возможность полностью отключить ленту?
Света Чистякова
20 января 2017, 15:16
Здравствуйте. Свою ленту видите только вы. Другие люди могут увидеть ваши файлы и папки только в одном случае — если вы сами ими поделились (например, прислали другу в почту ссылку на альбом с фотографиями из отпуска). Лента — просто способ просмотра контента в Яндекс.Диске.
Angel001002
30 января 2017, 09:50
Добрый день, могу ли я очистить ленту. Очень срочно ! 
Обновлено 30 января 2017, 09:46
Angel001002
30 января 2017, 11:47
Angel001002,
Помогите мне пожалуйста его очистить. Дело в том что почтой пользуюсь не только я. Пожалуйста помогите ! 
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:48
Здравствуйте. Возможности очистить ленту в Диске нет. Вы уверены, что она нужна? Ведь если аккаунтом пользуются несколько человек, содержимое Диска доступно любому из них — как в виде ленты, так и в виде файлов и папок.
Дмитрий
7 марта 2017, 13:07
Добрый день!

Хочется иметь возможность чистить Ленту не по одному событию, а массово всё, а еще иметь возможность удалять Уведомления или вообще их отключить.

Понятно, что функции полезные и удобные, и вообще вы молодцы, но загонять пользователей в рамки и лишать из возможности удалять свои же события - это расстраивает.

В  Уведомлениях вообще отображается превью загруженных ранее картинок, которые я удалил НАВСЕГДА и не желаю ,чтобы хоть в каком-то виде это осталось.

Ведь нелогично, ребята, удалять файл, но оставлять его превьюшку. 

У всех разные ситуации, вы не можете предусмотреть все сценарии, да и не надо это. Нужно просто дать базовые возможности по управлению и в т.ч. сохрании приватности, которые при введении Уведомлений, ненавязчиво отобрали.



Спасибо.
Обновлено 7 марта 2017, 13:08
sergeyspb2012
8 марта 2017, 17:26
Должна быть возможность удалять не нужные уведомления из ленты.
-
17 марта 2017, 13:33
Как-нибудь эту ленту вообще выключить можно? Надоело при каждом изменении удалять записи из ленты. Ещё и эта прокручивающаяся дрянь :(
Обновлено 17 марта 2017, 13:36
serrog79
29 марта 2017, 19:49
Уберите ленту, эта дрянь никому не нужна.
RadchenkoRN
3 апреля 2017, 21:09
нужна возможность отключить или включить ленту, а то нехорошо, когда ты отошел от компьютера, скажем воды попить, а кто угодно может подойти и посмотреть какие ты последние файлы загружал... Мне вот надо например, чтобы диск был просто как папка, а с файлами на нем, я сам могу разобраться!
vtesk
8 апреля 2017, 10:46
Как в ленте удалить ненужные события? Просмотры и прочее? Из за всего потока отображенного в ленте трудно найти то что действительно нужно. 
Дмитрий
20 апреля 2017, 15:25
vtesk,
никак. разработчики считают, что им виднее как нам удобнее.

они получили в свое пользование наши данные, которые стопудов используют в каких-нибудь big data , но вот наши претензии их не волнуют..
Raivo Ristinen
20 апреля 2017, 15:44
Дмитрий,
скрывание данных из ленты юзера не означает стирание "биг даты". Пользуйте наздоровье, но дайте менять видимость.

VladPtz
10 мая 2017, 09:57
Я не включал ненужную мне Ленту событий  на странице диска - там она мне только мешает, тем не менее, она сама включилась в мае 2017. Как ее отключить?
Kollos1986
23 мая 2017, 23:14
как отключить ленту? если она ненужна, а то когда при людях открываю свой яндекс диск все видят с чем я работал...
ya.dilleron
29 мая 2017, 15:13
Как отключить ленту? Меня задолбала флудёжка лайками и комментами под моими загрузками. Особенно мешают всплывающие окна "Понравилось" и т.д. Как эту гадость отключить? ответ сюда - dilleron@gmail.com
Алекс
5 июня 2017, 13:35
Необходимо иметь возможность удалять события из ленты и из истории.
А лучше её вообще убрать. Бред какой-то.
Обновлено 5 июня 2017, 13:35
baltimor.ru
8 июня 2017, 22:40
Господа Администраторы, как избавится от этой ленты и истории? Вопросы есть, а ответа ни одного. Или напишите как  отключить эту историю и ленту тоже. Здесь вроде не Одноклассники и не  ВКонтакте,  лайки и поднятие репутации здесь ни к чему.
kos.kosty-2015
18 июня 2017, 21:10
как очистить историю на яндекс диске
kostia.klevanov
29 июня 2017, 21:24
назад в прошлое надо сделать отключаемым!мне например оно не нужно.а кому-то пригодится.но оно ооочень меня бесит!!!
A-4min
8 июля 2017, 22:57
Подскажите как убрать событие из ленты типа "Вы посмотрели ссылку ......" ? К сожалению крестиком в верхнем левом углу не получается. 
kostia.klevanov
10 июля 2017, 16:41
ужасно бесит назад в прошлое!!!!как убрать эту дрянь???лента тоже ужасное творение!вы там укуренные?вас просят сделать вашу лабуду отключаемой,так делайте!нет- уйдем на другой сервис!!
Принц Датский
13 июля 2017, 17:46
не могу ленту очистить, че за фигн я?????!!!
venas72
18 июля 2017, 03:15
Как отключить ленту? Она только показывает случайно взявшим телефон людям что загружалось. Мне очень мешает!!!
Морозов Никита
20 июля 2017, 10:40
В настоящее время лента очень мешает при работе в андройде. Как можно ее отключить, что бы при запуске диска отображались папки и файлы. Если нельзя отключить, сделайте такую функцию в настройках.
kotik.krasnova
23 июля 2017, 16:38
Лента не нужна. Это самая раздражающая часть приложения для Android. Только из-за этой гадости приходится думать о переезде на другой сервис. Если уж маркетологи считают ленту необходимой, пусть будет, но дайте возможность её отключить, хотя бы.
maxim@fedoruk.info
24 августа 2017, 07:34
kotik.krasnova,
я вот уже выяснил, что cloud.mail.ru не имеет этой дурацкой ленты, и имеет удобный офисный комплект. Я считаю этот маркетинговый ход куда более удачным, чем лента в Яндекс.Диске.
Максим
20 августа 2017, 09:33
Друзья, а как мне выключить из ленты папку или файл? Я не хочу отображать в ленте добавление и изменение некоторых файлов. Как сделать, чтобы по умолчанию эти события были скрытыми? Папка сама имеет имя, которое начинается с точки. Но из неё всё попадает и в ленту, и в раздел "Все фото".Зачем мне в этом разделе совсем не фото, а графические элементы рабочих файлов, которые лежат в скрытой папке?..
Максим
20 августа 2017, 09:50
Согласен с теми, кто просит убрать ленту. Я, например, тоже вижу массу возможных проблем, и минимум удобства. Случайный человек (а такое случается нередко) может случайно увидеть в ленте то, что совершенно не для его глаз. Да простой пример - многие люди настолько не воспитаны, что постоянно заглядывают в чужой телефон. Мало ли что там в ленте отобразится. И отключить эту дрянь нельзя. Я расшарил с женой папку, и теперь постоянно захожу через браузер и в свой, и в её аккаунт, чтобы удалит из ленты новые события, связанные с фотографиями. Потому что она - воспитатель в детском саду, и дети постоянно в состоянии "а что там у Вас такое?". Почему через браузер? Да потому, что приложение для Андроид сильно урезано в функционале. 
Sergey-mladshiy
22 августа 2017, 15:47
Скажите,  а то что появляется в ленте сразу становится публичным или она видна только мне? 
Adrenaline360
24 августа 2017, 07:38
Добрый день.
Сделайте пожалуйста так, что бы эту ленту в яндекс диске можно было отключить.
alex4128727
28 августа 2017, 17:21
Дайте возможность отключать "Назад в прошлое"!!! А лучше вообще отключать ленту. Мне она не нужна. Очень мешает. 
dobs.68
6 сентября 2017, 11:25
Как отключить ленту?Открываешь диск перед посторонними и нате вам. Вся твоя подноготная наружу. Особенно  фотографии. И о чем думать то?  Бета версия 😂. До вас уже давно все придумали.  На гугле просто галку ставишь и она не открывается в первую голову. 
Alex.Tula2017
7 сентября 2017, 06:31
Сделайте пожалуйста чтобы можно было очищать ленту диска ,например мне она не нужна я и так знаю где хранятся мои файлы.Спасибо 
000020
16 сентября 2017, 07:30
Неужели никак нельзя из ленты убрать "вы посмотрели ссылку"? Это для меня очень важно. Помогите, пожалуйста.
soulangel
19 сентября 2017, 21:54
А как отключить Ленту?  Очень мешает.
vi.vi.k57
13 октября 2017, 15:22
только раздражает, как ее удалить?
denvlad@74.ru
18 октября 2017, 00:48
Для желающих сохранять что-то в ленту, добавьте окошко с "галочкой". Если я скачивая к примеру файл, захочу ещё раз к нему когда-либо вернуться я поставлю "галку". А так лента не нужна. Да и добавьте возможность очистки ВСЕЙ ленты одним махом. А то на каждую запись тыкать надоедает.
Обновлено 18 октября 2017, 00:50
vvassalcf
19 октября 2017, 16:47
Доброго времени суток! Сделайте возможность отключения ленты!!! Иногда возникают ситуации когда не хочется чтоб кто то видел картинку файла. 
dk500
11 ноября 2017, 20:31
Сделайте так, чтобы ленту можно было отключить. Для меня это бесполезная функция.
bdv02
13 ноября 2017, 01:52
Пара вопросов, которые, как я вижу, интересует массу людей.
Почему нельзя отключить ленту вообще, как даром ненужную опцию? 
Почему нельзя сделать так, чтобы при открытии мобильного приложения открывалась не лента, а другой раздел диска?
С какой целью вы пихаете пользователям ненужный им функционал без возможности изменить опцию просмотра этой ленты? Полно облачных сервисов без этого хлама. Вас же просит множество людей, почему вы ведете себя так по-хамски и к ним не прислушиваетесь?
vimantech
24 ноября 2017, 00:34
Уважаемые разработчики, добавьте возможность очистить историю и ленту. А лучше, вообще возможность их отключить.
Это не фича и не функционал, это херь которая реально бесит излишней информативностью посреди экрана при полной фактической бесполезности.
 
Все придумано за нас. Есть же представление папки "списком", "таблицей", значками.  зачем еще извращаться, и из хорошего делать хреновое?


Диск прекрасно работает, но пожалуйста, не ухудшайте сервис. Есть вещи которые уже работают оптимально, и остальные лишние примочки только ухудшают юзабельность.  Велосипеду не нужна третья педаль, так и здесь.


Дайте возможность отключить ненужный функционал, не пряча настройки в недрах, и тогда вы сами убедитесь, насколько фиговыми могут быть "новаторские" идеи.

Любовь
31 декабря 2017, 18:58
Ничего не понимаю, кто видит мою ленту? Какой смысл несёт функционал? Как отключить? А в ответ тишина.....
Обновлено 31 декабря 2017, 19:02
shamardin270483
21 января 2018, 15:47
Верните старый интерфейс и оформление. Было все четко и понятно. Зачем изобретать велосипед? Очень огорчает ваш неумелый подход к чему то новому. Ощущение того что над вашим новшесвом работает засланный казачок от конкурентов.
Hamo
21 февраля 2018, 16:36
Мне ваша лента напрягает, мешает. Совершенно бесполезная штука. Как ее скрыть, удалить к черту?
kalmar5819
3 марта 2018, 10:47
На ленте есть функция "скрыть",события исчезают. А вернуть события на ленту , чтобы их увидеть можно. Я не нашол.
v1959pov
17 марта 2018, 10:13
это форменное безобразие которое раздражает
Corvi Scream
5 июня 2018, 12:32
Здравствуйте.
Ответьте пожалуйста на 2 острых вопроса.
1. Где в установленной на компьютере версии ЯД увидеть эту ленту? Версия 3.02.
2. Где в установленной на Андроиде версии ЯД увидеть эту Ленту? Все папки, вё есть. Лента только в браузере видна.
НА самом деле мерзость а-ля APPLE. Абсолютно неудобное, глупое и неразумное решение. Я хочу работать с папками. Я умнее моего компьютера. А вы пытаетесь нас опустить до уровня пользователей яблочных продуктов. 
Обновлено 5 июня 2018, 12:35
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 15:51
Здравствуйте. Лента доступна в веб-версии Диска — той, которая открывается в браузере.
Corvi Scream
6 июня 2018, 04:44
Света Чистякова,
спасибо за ответ.
Тогда объясните, в чем удобство Ленты в моем телефоне. Я, предположим, удалил фото. Хочу его восстановить, но при этом я не могу на телефоне зайти в Ленту через приложение ЯД? Придётся открывать браузерную версию? 
И второе. Как отключить это? Как вернуть логичное действие сохранения моих фото в папку Фотокамера?
Corvi Scream
6 июня 2018, 04:51
Света Чистякова,
и еще.
https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html#how-it-works - прямо говорится, что 

В какой папке будут храниться фото и видео?
Автоматически загруженные файлы будут отображаться в разделах Все фото и Лента в мобильных приложениях... В программе для Windows... можно открыть Все фото из главного меню (Windows: значок Диска в области уведомлений).
Где раздел Лента в мобильном приложении? Аналогичный вопрос по программе для Виндоус.
Как же всё было логично и изящно без  Ленты.
kittow-vo
10 июля 2018, 22:33
 Не имея ни с кем трений, конфликтов, как удалить мною написанное ?
zezikspb
21 сентября 2018, 21:30
Я смотрю просьбы дать возможность отключать «назад в прошлое» и ленту игнорят в полный рост.
Агата Серикова
16 октября 2018, 14:33
мне это не нужно, как удалить?
pauchok-zanuda
2 января, 20:41
Уберите ленту или сделайте так чтобы можно было её отключить.
t5252149
21 января, 15:05
как отключит "назад в прошлое"?
крайне не нужное мне это, я я не могу найти как его убрать.
Sakhalin62
14 февраля, 16:39
Добрый день, как отключить воспоминания( то что было...) Спасибо.
Sakhalin62
14 февраля, 16:41
Добрый день, как отключить ВОСПОМИНАНИЯ...
VICTORVASKAS-2
16 февраля, 18:00
Здравствуйте господа Администраторы! Послушайте, пожалуйста: ведь Вы прекрасно видите, что абсолютное большинство людей ПРОТИВ "ленты событий". Ну пригласите Вы программиста, в конце концов - пусть уже сделает так, как хотят люди. В противном случае, как мне думается, рано или поздно пользователи яндекс-диска ПЕРЕСТАНУТ пользоваться услугами Вашего сервиса лишь из-за этой проблемы. А проблема, можно сказать, не мелочная. Послушайте людей, а? Спасибо заранее, если прислушаетесь.
vadim.strelnikov63
5 марта, 16:25
Задолбали старые фото и видео, которые с тупым постоянством появляются в папке фотокамера!!! Сделайте наконец возможность выключить функцию "назад в прошлое".

Che
9 марта, 13:46
Присоединяюсь. Как отключить Ленту, назад в прошлое. Бесит! 
TenderTouch3005
28 марта, 11:50
Каким образом считаются просмотры под файлами, ссылкой на которые я делюсь? У меня отображаются либо некорректные сведения, либо мои Файлы доступны кому-то ещё, у кого нет ссылки! Ибо после того как я скопировала ссылку и единожды ее открыла проверить, никому ещё не отправляя, у меня уже 6 просмотров. И так с каждым файлом. Откуда эти просмотры? Кто имеет доступ к моим файлам? 
megatishka
вчера, 10:52
От лица нескольких миллионов пользователей Яндекс Диска прошу реализовать возможность отключения функции "лента" или "последние фото"