Комментарии в Яндекс.Диске

Файлами и папками с Яндекс.Диска легко поделиться с другими людьми. Например, можно показать родственникам фотографии из отпуска или прислать коллеге черновик отчёта. В таких случаях часто хочется получить от человека отклик. Сегодня в Диске появились комментарии — теперь пользователи, которым вы прислали ссылку на свои фотографии, видеоролики или документы, смогут не только их просмотреть или скачать, но и написать вам что-нибудь в ответ.

Комментарии отображаются на публичной странице файла или папки. Эта страница доступна всем, у кого есть ссылка — так что в обсуждении могут участвовать сразу несколько человек. Если сочинять комментарий не хочется, выразить мнение можно другим способом — с помощью оценок «нравится» или «не нравится». Оценки можно ставить как файлам или папкам, так и другим комментариям. Если оценки и комментарии не нужны, их легко отключить.

Комментарии доступны в веб-версии Яндекс.Диска. Просмотреть все лайки и комментарии, которые пользователи оставили к вашим файлам и папкам, можно в разделе «История».