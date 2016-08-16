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Комментарии в Яндекс.Диске

Файлами и папками с Яндекс.Диска легко поделиться с другими людьми. Например, можно показать родственникам фотографии из отпуска или прислать коллеге черновик отчёта. В таких случаях часто хочется получить от человека отклик. Сегодня в Диске появились комментарии — теперь пользователи, которым вы прислали ссылку на свои фотографии, видеоролики или документы, смогут не только их просмотреть или скачать, но и написать вам что-нибудь в ответ.

Комментарии отображаются на публичной странице файла или папки. Эта страница доступна всем, у кого есть ссылка — так что в обсуждении могут участвовать сразу несколько человек. Если сочинять комментарий не хочется, выразить мнение можно другим способом — с помощью оценок «нравится» или «не нравится». Оценки можно ставить как файлам или папкам, так и другим комментариям. Если оценки и комментарии не нужны, их легко отключить.

Комментарии доступны в веб-версии Яндекс.Диска. Просмотреть все лайки и комментарии, которые пользователи оставили к вашим файлам и папкам, можно в разделе «История».

301 комментарий
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Комментарий удалён
hajtina
2 сентября 2016, 18:29
Roman Grinyov,
Спасибо за пожелание. Да, некоторые пользователи стали использовать комментарии для описания файлов. Когда комментарий один, этого достаточно. А вот если комментариев много, описание необходимо. 
Андросов Алексей
16 августа 2016, 16:55
Очень круто! Молодцы
samox1n
16 августа 2016, 22:37
Здорово! Спасибо!
urychdz
17 августа 2016, 04:38
very nice!
Артем Бумарь
17 августа 2016, 10:15
Яндекс, здравствуйте! Будет ли яндекс диск выпущен под линукс убунту и его форков? Полноценный клиент для десктопов, такой как для  windows.  *использую elementary OS.
Дима
17 августа 2016, 11:27
Артем Бумарь,
сомневаюсь. Чем вам не подходят YD-tools или Yandex.Disk ServiceMenu?
Артем Бумарь
17 августа 2016, 11:49
Дима,
не уверен за сохранность моих файлов и не доверяю пароль от яндекса никому кроме яндекса. 
Дима
17 августа 2016, 11:52
Артем Бумарь,
у них же код открытый. Выберите клиент, посмотрите его код и избавьтесь от страхов :)
Артем Бумарь
17 августа 2016, 12:03
Дима,
я не умею это делать.. Если можете помочь в понимании кода, напишите пожалуйста на почту или в телеграм. Я буду вам очень благодарен.
olad.u.shek@ya.ru - mail 
@artembumar - telegram 
Дмитрий
29 августа 2016, 13:51
Артем Бумарь,
для Linux есть консольный клиент Яндекс.Диска - http://repo.yandex.ru/yandex-disk/. И для него существует несколько хороших GUI проектов от сторонних разработчиков на которые мы рекомендуем посмотреть. Все они перечислены по ссылке https://yandex.ru/support/disk/cli-clients.xml#cli-gui.
Love-in-hell
14 сентября 2016, 00:25
Дмитрий,
Странная избирательность) Просят люди, значит он реально нужен, именно от яндекса. Чем убунта хуже мака или винды?
spamlinks
15 ноября 2016, 10:13
Артем Бумарь,
Уважаемый, чем WebDAV вам не угодил?
Uyra Ivanov
25 августа 2016, 18:40
Мне нравится.Очень хорошо.
voblikov1955
25 августа 2016, 21:29
мне очень нравится всё просто прекрасно.
ya.guryanov2015
26 августа 2016, 09:30
Всё так интересно!
Iura Corciu
26 августа 2016, 18:54
eforte frumos
kur0
26 августа 2016, 20:26
С некоторых пор облако стало портить видеофайлы. Для примера две ссылки: https://yadi.sk/d/gLKLrpktuWt7i и https://yadi.sk/d/gvuk1PG_uWtBz на компьютере на диске синхронизации эти файлы вполне себе живые и здоровые. 
disk-blog
2 сентября 2016, 18:38
kur0,
здравствуйте. Опишите вашу проблему, пожалуйста, более подробно в службу поддержки: https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting/web-problems/other.html
sergey.severin2017
3 сентября 2016, 14:43
disk-blog,
послал  деньги  ячндекс   кошелька   на   банк  карту  и   укозал   почтy    rezediw547@yandex.ru   и   денег  нет?
stegranovich
27 августа 2016, 05:54
мне очень нравится спасибо.
�💮
27 августа 2016, 12:18
Прекрасно! Спасибо!
donGulek
27 августа 2016, 14:11
привычных "отправить ссылку" не нашел. Однако грустно
Михаил.
27 августа 2016, 14:39
ОТЛИЧНО+++++
ivan.storozev
27 августа 2016, 18:57
все  отлично
vize.esenia
28 августа 2016, 09:13
Самая статная красавица
liudmila.grigoriewa2016
28 августа 2016, 09:27
Отлично . Спасибо.
kozlova.duniasha
29 августа 2016, 11:44
прикольно тож  такую фотку хачю
ax.dowjick2017
3 сентября 2016, 17:50
ХОЧЕШ ДА





kozlova.duniasha
4 сентября 2016, 18:14
ax.dowjick2017,
да
kozlova.duniasha
4 сентября 2016, 18:14
kozlova.duniasha,
хотя у меня много фотак но такую тоже хачю
gribckov.fed1937
29 августа 2016, 21:32
Отлично
Генова Кристина
30 августа 2016, 08:45
как можно удалить такой файл,если я случайно его сделала публичным?
Света Чистякова
30 августа 2016, 14:47
Кристина, здравствуйте. Чтобы убрать файл из общего доступа, его не обязательно удалять с Диска. Если речь идёт о веб-версии Диска, нужно перевести переключатель «Поделиться ссылкой» на странице файла в положение «Выкл», и всё. Кстати, даже если вы сделали тот или иной файл публичным, это вовсе не означает, что его увидят все подряд. Файл будет доступен только тем людям, которым вы прислали ссылку.
Lvv2
31 августа 2016, 12:08
Спасибо за удобный сервис и ИНТЕРФЕЙС
Region252525
31 августа 2016, 16:56
Нормально. Не мешайте работать своими коментариями
Александр Арзамасцев
31 августа 2016, 19:24
Ооо. В работе это будет удобно. В связке с яндекс скриншотами.
a.myasoedoff2017
31 августа 2016, 23:58
спасибо, всё устраивает
vyachtsl
31 августа 2016, 20:06
мне нравится все отлично
Сергей
1 сентября 2016, 18:04
Коллеги, как отключить возможность комментариев сразу для всех своих публичных файлов? Я делюсь файлами с разными людьми, и не хочу, чтобы они знали друг о друге.


И сразу вопрос / пожелание: можно ли где-то скрыть собственника публичного файла (как это прекрасно реализовано у Mail.ru или box.com, которые этой информации не раскрывают  – такими обменниками гораздо приятнее пользоваться именно для публикации файлов в открытом доступе, чтобы сохранить приватность).

Спасибо.
hajtina
2 сентября 2016, 18:27
Сергей,
В дальнейшем сделаем возможность отключить комментарии у всех публичных файлов в настройках. Сейчас функциональность только тестируем. Спасибо за пожелание. 
Скрывать собственника публичных файлов не планируем. 
antonic374
1 сентября 2016, 23:34
нельзя загружать сразу несколько файлов как и ставить флажки на все файлы разом,очень не продуманно
igor4150
2 сентября 2016, 01:45
все хорошо
mishelielee
2 сентября 2016, 03:38
Классно всё , нравится , спсб большое .
TheSexyBoy
2 сентября 2016, 06:04
очень полезное приложение! всем рекомендую!
taratinvjacheslav
2 сентября 2016, 14:25
Спасибо! Сильно! Всё нравится!
anstat13
2 сентября 2016, 16:02
куда дели мой диск??????   опять всё перетасовали хрен знает кудаюююююю.................
Лена
3 сентября 2016, 11:16
Уважаемые коллеги. подскажите а как узнать вес той или иной папки на диске ? спасибо за ответ
ax.dowjick2017
3 сентября 2016, 17:53
=ЪДБ-ЬХЗЬЗЖ \\
hajtina
13 сентября 2016, 19:14
Лена,
Выбираете папку на Диске. Справа появляется информация о папке. Наводите курсор на иконку папки справа - и видите количество файлов и размер папки. Мы знаем, что сейчас сложно найти эту функцию. Сделаем ее более заметной. 
ritter.tatiana2016
3 сентября 2016, 21:03
Всем привет!!!) жизнь прекрасна и удивительна !!! 
Виталий Шевченко
4 сентября 2016, 13:45
Очень хорошая идея.

алиса Михайлова
4 сентября 2016, 17:30
привет всем
flakeman
5 сентября 2016, 09:28
Очень круто! Буду пользоваться!
finovich
5 сентября 2016, 09:54
Мне очень нравится !!!

Copenhagen72
5 сентября 2016, 11:52
Когда появится возможность выбрать папку для автосинхронизации на мобильнике? Приведу типичный пример. Собираюсь в отпуск. Завожу папку и постепенно накидываю туда все-все-все: билеты, анкеты на визу, страховки, статьи, скриншоты адресов, прочую информацию. Нужно, чтобы эта папка сразу была в мобильнике и доступна офлайн.
onchuroff.v
5 сентября 2016, 12:45
Я за место в реестре заплатил, а куда делись заработанные деньги?
Евгений Лебединский
5 сентября 2016, 13:46
Совместное онлайн-редактирование хотим. В ТП ответили, что работа в это направлении не ведётся, а жаль.. Даж тот же mail.ru уже прикрутил эту возможность.
cotow1936iura
5 сентября 2016, 14:30
Очень даже ничего жить можно но почемуто скучновато нет огонька.
АРГОН СВАРКА НАП ЫЛЕНИЕ нп ВЕРХ-ТУЛА
5 сентября 2016, 17:03
молодцы парни работают без выходных и круглосуточно, опаздывал на судебное заседание в томск и закипел радиатор от пробоины в сотах. произошло с воскресенья на понедельник под утро. позвонил на эту же Ремзону , приехали ко мне на ордынское шоссе. Зацепили мой митсубиси веревкой ,доставили к себе и тут же заварили не снимая радиатора, методом какого то напыления. ремонт обошолся в 2 тысячи с доставкой авто. Вообщем благодаря им успел на судебное заседание ,а такбы провал. Респект парням и удачи в работе
Шамиль
6 сентября 2016, 20:42
Круто! Но пожалуйста дайте возможность ставить пароль на приложениях для смартфонах!
Oleg
7 сентября 2016, 09:55
как сохранить список контактов телефона
Владимир Осташев
7 сентября 2016, 13:56
МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ СПАСИБО
v.kojukhov
7 сентября 2016, 14:26
работаем
post013
7 сентября 2016, 17:58
 увеличь мне место на диске как долгожителю Яндекс)
в целом все нормально
Султанов Максут9
19 октября 2016, 05:55
post013,






tobin2015
8 сентября 2016, 14:09
всё хорошо и преурасно
ural-ace
8 сентября 2016, 22:25
очень не удобно что нельзя перенести папку на другой диск кроме С
sponkratov73
13 сентября 2016, 19:14
ural-ace,
Папку можно поменять в настройках программы - https://yandex.ru/support/disk/desktop/faq.html#faq__choose-sync-folder
Равиль Асадуллин
9 сентября 2016, 10:22
очень удобно и главное просто хранить фото спасибо
gulya.madatova2016
9 сентября 2016, 12:31
супер!!!
виталий
9 сентября 2016, 14:01
Да почему я удаляю папки с диска и меня после каждого удаления сюда переносит???
Закалебал ваш редирект!!!
То рекламу впихиваете везде,один раз написал в поиске куплю щетку например и всё....
Теперь везде тебе эту щетку Яндекс навязывает....Так что Гугл пока мой браузер,и так пол страны думает!!!!
tsoy.alex2015
9 сентября 2016, 14:19
ок
Андрей Александров
9 сентября 2016, 15:10
класс
петрушин сергей
9 сентября 2016, 23:09
блеск
Alisa Bulkina
10 сентября 2016, 12:17
Яндекс по моему крутой
lesslonik
10 сентября 2016, 19:26
щас 
Андрей Бобылёв
10 сентября 2016, 08:11
Я был в москве,уже 10 лет езжу туда,работаю,всё хорошо,4сентября меня обокрали за метро беларусского вокзала на стоянке пока ждал маршрутку,забрали 75тыс.,2тел.самсунга гэлэкси С3 куртку,барсетку со всем её содержимым,там были:камера,милиция грубо меня послала на словах к Ленину,я по предложению представителя Спарты поехал заработать на билет до дома,оказалосаь что им надо чтобы люди попавшие в трудные ситуации мало что зарабатывали на них деньги но и при этом чтобы оставались как можно дольше,я чуть сбежал от туда,с одним из тех кто там находился я обратился в евангельсую церковь слово жизни они мне дали тёплых вещей и 2000 на билет,вот судите как жить в России или в Москве!!!!!!!!!!!При этом там могут из 50-60 человек сделать туберкулёзными вичевыми и т.д.
Андрей Бобылёв
10 сентября 2016, 08:12
это произошло с 5-9 сентября 2016 года

Андрей Бобылёв
10 сентября 2016, 08:14
СЛАВА БОГУ Я ДОМА УЖЕ((((((
Андрей Бобылёв
10 сентября 2016, 08:18
Старшего звали Женя,который всё там решал...
Андрей Бобылёв
10 сентября 2016, 08:19
Салтыковская,ул.Луговая вроде...

mariy.naumova2016
11 сентября 2016, 13:26
Мне очень нравится!!! Фото сделано профессионально.Волшебный пейзаж.
Автор-молодец! Спасибо!
С уважением Мария Наумова
pogosov.levan2016
11 сентября 2016, 19:14
Да! Это пока лучшее с чем я знаком.
Удалённый пользователь
11 сентября 2016, 20:00
Всё устраевает,всё прекрасно!
Любовь
11 сентября 2016, 22:22
Яндекс, спасибо за диск. теперь можно забыть про флешки.
Kerish Alamov
12 сентября 2016, 08:13
мне нровится .
sergeschern
12 сентября 2016, 13:49
Поместил па Диск папку "Документы", так она изображается в Плавающем Окне, но также изображаются и все файлы, лежащие в папке ! Причем отдельно ! И я даже не понял, что это за файлы и к чему они относятся ! Что за дичь?
Света Чистякова
13 сентября 2016, 14:47
Здравствуйте. Увы, из вашего комментария не очень понятно, что именно произошло :( Пока могу посоветовать вам удалить загруженные на Диск файлы и папку и попробовать залить их заново. О том, как загружать на Диск файлы и папки, можно узнать здесь. Если вы снова столкнётесь с трудностями, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска: https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting/sup-files/other.html.
Leonid63
12 сентября 2016, 22:57
Здравствуйте! Мое пожелание все файлы с яндекс фото переместить в яндекс диск.
Света Чистякова
13 сентября 2016, 15:01
Леонид, здравствуйте. Все снимки сразу переместить с Фоток на Диск пока нельзя. Можно перемещать отдельные фотографии или альбомы. Для этого откройте фотографию или альбом и нажмите «Сохранить на Диск».
Александр Компромистер
19 сентября 2016, 22:27
Света Чистякова,
Спасибо, так и сделаю.
genn-ganzha2016
13 сентября 2016, 08:57
мне все нравится
t9096768
13 сентября 2016, 16:18
Неудобно пользоваться на андроде. Всё закрыто рекламой
миша
13 сентября 2016, 18:29
прикольно
Leonid63
13 сентября 2016, 18:30
Тогда напрашивается следующий вопрос. Для того чтобы сохранить 55000 снимков  сколько потребуется времени? Сколько занимает по вашему сохранение одной фотографии?
Света Чистякова
13 сентября 2016, 19:34
Леонид, попробуйте поместить фотографии в один альбом и перенести его на Диск. Мы понимаем, что это не очень удобно, и подумаем насчёт создания специального инструмента для переноса.
Love-in-hell
14 сентября 2016, 00:29
Докачку бы еще добавили, цены бы вам не было. При загрузке тяжелого файла, соединение обрывается и файл по новой начинает заливаться. Когда исходящий поток слабый это просто напрочь убивает все преимущества сервиса. Я 3 месяца помучился и купил в итоге еще один жесткий диск, невозможно загружать на диск бекапы по террабайту с низким исходящим.
Удалённый пользователь
14 сентября 2016, 10:29
Все отлично!!!
murad.manapow
14 сентября 2016, 17:52
яндекс.диск удобный, но только если заходить не яндекс браузера заходить. браузер бесит
satiric57
17 сентября 2016, 17:48
Я просто доволен, очень удобно
kosirckova2016
17 сентября 2016, 20:02
все замечательно

t-bibikova2004
18 сентября 2016, 09:14
меня все устраивает короче все ок
nikolaevakasperovitch2016
18 сентября 2016, 21:58
t-bibikova2004,
 Все нравиться,только трудно разбираться.я пожелав женщина.
kostin.vik2016
18 сентября 2016, 11:55
мне нравится только я еше неумею пользоватся
nikolaevakasperovitch2016
18 сентября 2016, 21:56
Да очень понравилось просто класс.
amorozov41
19 сентября 2016, 08:44
amorozov41@yandex.ru
Александр Компромистер
19 сентября 2016, 22:24
Файл 2015-07-09 20-37-13.JPG какой-то "компьютерный" (с повышенной резкостью).
Анатолий Иванов
20 сентября 2016, 05:13
Здорова класс
marya.podkopaeva
20 сентября 2016, 10:37
Скажите, пожалуйста, можно ли выключить звук уведомлений, когда кто-нибудь что-нибудь меняет в содержимом на Яндекс.Диске (доступ имеют несколько людей)! 
Полностью звук на компьютере я выключать не хочу,так как слушаю музыку, выходить из Яндекс.Диска мне молодой человек не разрешает (это нужно ему по работе), но это пиликанье от каждого изменения  заколебали! Может быть их можно отключить как-нибудь?
Максим Исламов
21 сентября 2016, 18:03
Интересное информация.
Маргарита Пронина
22 сентября 2016, 15:45
енннгш
kuchkan-spb
23 сентября 2016, 15:13
Не отображаются комментарии, если в настройках браузера (Chromium) активирован пункт "Блокировать данные и файлы cookie сторонних сайтов".
Маша Романова
24 сентября 2016, 11:32




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dolbin.vladim
24 сентября 2016, 23:43
Красиво,надеюсь не исчезнут фото.

Crafton Rain
25 сентября 2016, 22:15
Я бы не хотел получать дизлайки, оставьте только лайки
RyabtsevAI
26 сентября 2016, 07:59
супер
Халиса Муратова
25 сентября 2016, 21:56
Мне нравиться тут все!
kazanikov.sergei
26 сентября 2016, 19:17
отлично
ranera2011
26 сентября 2016, 19:59
Добрый день.

Подскажите, как можно создать вложенные папки.
ranera2011
26 сентября 2016, 20:14
Почему, когда я загружаю в папку файлы .doc, часть файлов загружается еще и в файловую рубрику (дублируется)? При попытку из этой рубрики их удалить, они удаляются и из папки.
Света Чистякова
29 сентября 2016, 19:42
Здравствуйте. На самом деле файл существует на Диске в одном экземпляре и лежит именно в той папке, куда вы его загрузили. «Файловая рубрика» — это просто уведомления о последних загруженных файлах.
komrad.alex46
26 сентября 2016, 19:49
Помогите найти адрес или телефон Наумовых Наталью и Анатолия. Так случилось, что потерялись. Они жили в Пущино, а я недавно переехал в Люберцы.Им сейчас 70 лет.
Пробовал по тел.справочнику, не получилось. Спасибо за понимание.
Овчинников Александр Иванович.  Мой тел:   89253328870
ამა გიორგი ზარანდია
26 сентября 2016, 22:19
мне нравица.

sentyabr0356
28 сентября 2016, 16:22
Очень хорошо!
super.burkaev-ravil
29 сентября 2016, 06:20
Равилдь  Буркаев знайте меня. Добро пожаловать в Гости.
Almikon
29 сентября 2016, 13:47
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли иметь папку на компьютере для синхронизации с Диском? Она занимает много места. Хотелось бы просто выкладывать в Диске... Как это настроить? :) Спасибо.
Света Чистякова
29 сентября 2016, 19:37
Здравствуйте. Чтобы сэкономить место на компьютере, попробуйте отключить синхронизацию «тяжёлых» папок. Это можно сделать так:


1) Кликните правой кнопкой мыши на значок Диска в правом нижнем углу экрана.
2) Нажмите на значок с синей шестерёнкой.
3) В открывшемся меню выберите раздел «Настройки».
4) Откроется раздел с настройками. Вам нужна вкладка «Синхронизация».
5) Снимите галки напротив тех папок, которые не нужно синхронизировать.
6) Нажмите «ОК» и подтвердите, что хотите удалить папки с компьютера.
7) Готово! Папки со снятыми галками удалятся с компьютера, но останутся в облаке.


Это инструкция для Windows. Если у вас мак, то вам сюда. У нас в Помощи есть отдельный раздел про синхронизацию данных с компьютером, его тоже можно почитать.
Almikon
29 сентября 2016, 22:02
Света Чистякова,
 Светлана, спасибо большое, но я, следуя Вашим инструкциям, обнаружил, что СИНХРОНИЗАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА!!! А папка на диске "С", тем не менее, образовалась- будь здоров! Что делать дальше?..
Света Чистякова
30 сентября 2016, 10:35
Ага, вот оно что. В таком случае напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска через вот эту форму. Обязательно приложите логи из папок .sync и Application Data — с их помощью мы сможем разобраться, почему так происходит. 


Как получить логи, написано в этой инструкции. Пролистайте её до конца страницы: вам нужны разделы Как получить логи из папки .sync и Как получить логи из папки Application Data.
cniazeva.ekat
29 сентября 2016, 15:01
можно шрифт
ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЕРЕНКО
29 сентября 2016, 20:39
МНЕ ВСЁ НРАВИТСЯ! 
camremont2015
30 сентября 2016, 00:20
Как создать галерею из схем рисунков узлов фото по темам сайта
evgenij.sorokin.2012
30 сентября 2016, 17:08
Ок
jeyn0012
30 сентября 2016, 18:31
Nice pic
smi-elvira
1 октября 2016, 12:41
...
alik.adlan2016
1 октября 2016, 16:05
очень нравиться
anatolijpinusov
3 октября 2016, 10:31
Начало хорошая  . Спосибо
Struchkovvs
12 октября 2016, 19:24
anatolijpinusov,
подучите русский язык, а потом комментируйте-мурашки по коже-человек не знает родной язык (10% из 19 букв написано с ошибкой).Люди, будьте бдительны и культурны в разговорной речи-не уподобляйтесь ПЕТЕ КАНТРОПОВУ.
Андрей Попов
4 октября 2016, 08:49
Помогите не получается загрузить на диск папку в 1.5гб. По пробовал и с приложения, и просто так.
Света Чистякова
4 октября 2016, 19:56
Андрей, здравствуйте. А у вас точно не кончилось свободное место на Диске? Если с этим всё ок, то напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска, там помогут разобраться.
iraida1509
4 октября 2016, 20:51
МНЕ ПОНРАВИДОСЬ
Struchkovvs
12 октября 2016, 19:28
iraida1509,
Что означает это слово-ПОНРАВИДОСЬ? Перерыл все словари-нет такого слова!! Это похоже на картавость речи!
Анатолий
5 октября 2016, 08:17
Очень полезная и умная вещь. Гарантированная сохранность файлов -главное достоинство. Однако лично мне досаждает функция автоматического скачивания файлов с внешнего диска в фотокамеру. Или, может быть, я чего-то не знаю и эту функцию можно отключать когда она не нужна? С уважением gangut75.  
lexa2upa11gmail.nadezhda
5 октября 2016, 10:16
Машинист мостового козлового крана Москва вахта 
Сергей Донцов
5 октября 2016, 11:36
да  все  отлично и по  теме*****
Андрей
5 октября 2016, 20:04
А мне не хватает народ. ру. если бы поверх яндекс диска можно было страницу создать, было бы здорово

biliba46
5 октября 2016, 20:17
Спасибо. Для меня пока всё хорошо!
Геннадий Дмитриев
6 октября 2016, 20:11
отлично
Дмитрий
7 октября 2016, 10:50
Хорошо бы для авторизованных как-то показывалась дата, когда последний раз уже этот файл скачивал/слушал.

Это не хватает например, когда на сайте выложен список ссылок на ядиск на файлы/аудио лекции/...  И что бы потом не вспоминать, что слушал/скачивал, а что нет
fedor4uk.valerij
7 октября 2016, 16:02
великолепные картинки!
alexej.arxipow
8 октября 2016, 14:28
мне очень нравится
mva.kras
10 октября 2016, 11:43
добрый день!Сделайте в настройках возможность поставить пароль на яндекс диск и защитить файлы от просмотра, когда открыта почта, в двнный момент файлы защищены только паролем на самом почтовом ящике
surzhenko.anton
12 октября 2016, 07:08
Здорово придумали! Спасибо.
demina34789
12 октября 2016, 09:07
demina34578
Прекрасная идея!
nadejd.studyonova
12 октября 2016, 08:19
Нет возможности переименовать папку или документ, очень плохо. 
Света Чистякова
12 октября 2016, 13:16
Здравствуйте. Собственные файл или папку — можно. Зайдите в свой Диск, отметьте галочкой объект, который вы хотите переименовать, нажмите на кнопку с тремя точками и выберите в меню пункт «Переименовать» (вот скриншот, чтобы было понятней).
Элеонора
12 октября 2016, 10:58
здорово!
fullzero
12 октября 2016, 12:22
Интересно, только нет возможности обсудить, например .xml или любой другой технический формат, т.к. нет возможности его просмотра.
Света Чистякова
12 октября 2016, 12:55
Здравствуйте. Вообще возможность есть. Вы заливаете файл на Диск и отправляете ссылку тому, с кем хотите его обсудить. Когда получивший ссылку человек откроет её, он увидит страницу файла на Диске с блоком комментариев. Как-то так это выглядит (скриншот).
fullzero
12 октября 2016, 14:13
Света Чистякова,
я имел ввиду, что хорошо бы иметь возможность видеть содержимое файла, чтобы его коментировать. Желательно без необходимости открывать публичный доступ к файлу. Не хватает кнопки "просмотр" как, например, у .txt файлов. Например, чтобы обсудить формат файлов из папки с общим доступом (друзья, коллеги).
Struchkovvs
12 октября 2016, 19:19
по 5-балльной шкале-только пятерка!
Вячеслав Рощин
12 октября 2016, 20:11
Я очень рад за тех кому нравятся МОИ Фото-МиксЫ !!!!всем респект!!!!!
Вячеслав Рощин
12 октября 2016, 20:49
Прикольно!!! мне очень понравилось!!!!спасибки ЯНДЕКС ДИСКУ
mamutov.alim
12 октября 2016, 22:36
OOk
vladim.babanin2014
12 октября 2016, 22:54
Мне нравится пользоваться Яндекс.Диском!Это очень удобно.Молодцы.
Ульяна
13 октября 2016, 01:41
все здорово но я еще не разобралась что делать
usan-lyubov
13 октября 2016, 19:00
Спасибо!Удобно,комфортно,нравиться- с удовольствием пользуюсь.
Okiec
14 октября 2016, 16:19
хорошо
irinayusupovaf
15 октября 2016, 09:32
 Интересные  фотки!!!
aleksandr.dracheff
15 октября 2016, 11:17
Удалить диск из почты
knm2014
15 октября 2016, 19:37
Спасибо что,делаете жизнь ЛУЧШЕ!
v.prishepa2017
16 октября 2016, 06:52
очень хорошо что есть яндекс !!

Куандык Жариев
16 октября 2016, 14:46
Круто
SedoffVE
16 октября 2016, 22:38
Мне нравится. Все хорошо. Успехов и крепкого здоровья ВСЕМ.
wtynhfkmyfz51
17 октября 2016, 13:34
скачала диск не могу войти что делать
leskin.by
17 октября 2016, 16:26
Долгий процесс удаления файлов. И долго не мог найти как посмотреть размер файла или папки. Потом случайно нашел. Спустя год.
pocht.classa2016
18 ноября 2016, 01:40
LL

Евген Дудкин
18 октября 2016, 21:32
нормально. Яндекс рулит гуууууугл торчит
gold.gortenziya
18 октября 2016, 21:58
уберите с экрана свою рекламу...надоели уже
gorlo-vasya2017
18 октября 2016, 23:56
Ну.Просто класс.
Валентина Спиридонова (Хворостова)
19 октября 2016, 09:36
Мне всё нравится. Очень удобно и экономит место на диске С.
n.ostrovskij
19 октября 2016, 14:50
Имел глупость сделать на самом диске документ и конспектировать в нём с книги. Работает с перебоями, то и дело зависает, обычное копирование невозможно, по клавишам тоже не всегда работает. В итоге часть текста была утеряна вообще.
Yuri
19 октября 2016, 18:15
?
aleksandr.dracheff
19 октября 2016, 22:01
Пошли вы все с этим диском убрать и немедленно
Иван
20 октября 2016, 17:32
вау

Kit1303
22 октября 2016, 02:56
Надежный,заслуживает доверия
temurlan2015
22 октября 2016, 09:50
класс спосибо
Gabri2733
22 октября 2016, 12:12
Круто
soldatov.r2017
22 октября 2016, 20:09
спасибо классно десять из десяти
s-shockin
22 октября 2016, 19:44
я учусь.  но мне нравится...
sale@optomkarbon.ru
22 октября 2016, 21:52
огонь!!
artyom.ermakof
23 октября 2016, 16:34
Круто!, но почему нельзя добавлять папку сразу. Приходится создавать папку на Яндекс.Диске и туда уже загружать нужные файлы.
vic.smeloff
23 октября 2016, 21:44
Чуть потренировался,и ничего большего для работы и не надо.Если б еще переводчика--было бы еще лучше.
NinaRib1
24 октября 2016, 06:41
Спасибо за то, что есть это замечательное хранилище. И Яндекс Диск меня не раз очень выручал.
verschina37
24 октября 2016, 20:30
Спасибо! респект и уважуха 
ja-ja-bin
25 октября 2016, 00:03
при наведении курсора на переключатель чтоб получить ссылку - появляется окно "показать рекламу?" и невозможно нажать на "вкл" чтоб получить ссылку на файл. никак. жмешь на рекламу - там тоже какой-то гон и опять же, невозможно сделать "вкл". это уже система и начинает напрягать. браузер сафари, обновлен
aleksandr.dracheff
25 октября 2016, 22:05
очень хочется, чтобы была обычная Яндекс почта без всяких заморочек с корзинами ,когда открываешь почту видишь корзину , а не саму почту .Все надоесть перейду на  другую ,может подскажите какая была раньше.С удаленной историей удалилась и сама бывшая почта.Очень сожалею , что появилась эта.
SedoffVE
26 октября 2016, 23:04
Яндекс - моя любимая система. Спасибо сотрудникам Яндекса. Молодцы.
Виктор Ефремович.  Москва, ул . Кастанаевская.
gataulin.igor2016
27 октября 2016, 07:48
КРУТА
grungist
27 октября 2016, 11:17
Сделайте пожалуйста такую возможность, чтобы при сортировке списком, больше папок было видно, путем уменьшения шрифта и уменьшения межстрочного интервала между папками в списке.
Света Чистякова
27 октября 2016, 15:35
Здравствуйте. Речь идёт о веб-интерфейсе Диска — https://disk.yandex.ru?
grungist
27 октября 2016, 16:04
Света Чистякова,
Да, о веб-интерфейсе Диска.
Света Чистякова
27 октября 2016, 16:16
Ага, спасибо за уточнение. Я передам пожелание команде Диска.
sasha-vs-foxy2016
28 октября 2016, 16:10
Классно придумали !
Василий Соловьёв
29 октября 2016, 03:19
мне нравиться 
vova.gracheff2017
30 октября 2016, 12:59
фигня
mucshan
30 октября 2016, 14:27
Очень мало опций,чтобы упорядочить фото в папках.

Venera Maratova
31 октября 2016, 11:08
Класс
denx123.denisenko
31 октября 2016, 18:58
ок

Валентина Кузьмина
3 ноября 2016, 18:02
классноВаше слово, Валентина Кузьмина
Бабушкин Никита
3 ноября 2016, 19:58
 мммм
kiyatkin.slava2016
3 ноября 2016, 21:22
Это можно сделать на любом соцсайте.Чем таким оригинальным вы все же отличаетесь?Я вот сдуру сюда зашел и толку в этом совсем не вижу.
shpac165.petrova
3 ноября 2016, 22:14
Все под рукой! Спасибо очень удобно
pashentsev.compozitor
5 ноября 2016, 06:47
Очень плохо работает Яндекс.Диск , постоянные сбои и ошибки.
Иногда приходится по несколько раз перезагружать.
Одним словом не понравилось. Извините.
kozlov.s-k
6 ноября 2016, 17:33
Всё отлично ! Ставлю 5 здёзд !
plohoy.iwan
6 ноября 2016, 20:25
Класс

vova.gracheff2017
7 ноября 2016, 10:55
где этот значек настроек

Света Чистякова
7 ноября 2016, 16:04
Здравствуйте. О каком значке идёт речь? Пока не очень понятно.
ggv1951
8 ноября 2016, 13:38
Молодцы.Отлично!
Лёха Канабис
9 ноября 2016, 23:17
Диск
219 КОММЕНТАРИЕВОтписаться от комментариев к посту
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Roman Grinyov
16 августа, 14:59
Нужно бы ещё добавить описание к самим файла: одного «title» мало — нужен ещё и «description».
hajtina
2 се
Trob
10 ноября 2016, 08:06
Спасибо. Меня устраивает все.
bashkabar
10 ноября 2016, 09:55
согласен
shuhrat.5906968
10 ноября 2016, 22:01
КЛАСС,
gigastudio2017
11 ноября 2016, 01:32
Спасибо! Классно и Удобно! Полнейший Кач!
vera@dorogakdomu.club
11 ноября 2016, 19:11
Павел, а у меня картинки не открываются - ДОРОГА К ДОМУ в частности.
И как этим пользоваться ( чайник просит прощения за чайниковость)
И что я могу туда добавить?  
Георгий Шешуков
12 ноября 2016, 04:55
Класс!!!
atyr2016
12 ноября 2016, 11:41
спасибо 
Сергей Резвых
14 ноября 2016, 16:27
Вем привет,,,,,
Любовь Каазонен
14 ноября 2016, 21:12
Спасибо.Очень понравилось.
sergey.rsz2008
15 ноября 2016, 13:07
не могу настроить диск пишет пароль не правильный.подскажите может что то не так делаю.
Валентин Матвеев
15 ноября 2016, 21:38
Мне нравится.Спасибо.
islam9503518
17 ноября 2016, 02:18
норм!!!
Михаил Борисов
17 ноября 2016, 20:00
класные  фото  снимки
ya.ink8
18 ноября 2016, 06:31
Мне все нравится
Milly-kora
18 ноября 2016, 15:16
Что произошло, не могу из почты сбросить на диск документ полученный на почту, раньше без проблем, а сейчас что произошло? И перетащить невозможно!
Рита
19 ноября 2016, 17:29
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ,ОЧЕНЬ КРУТО
alex-50-60-09
20 ноября 2016, 20:01
Все отлично!
Молодцы! От души спасибо!
dalphan
24 ноября 2016, 11:36
было бы здорово иметь возможно писать комментарий к любому файлы внутри папки, которая расшарена. тогда это бы было почти inVision :)
также не удобно, что для того, чтобы мне самому написать комментарий, мне нужно перейти по ссылке расшаривания; было бы удобно в обычном месте писать комментарии.
stan.dziubin2017
24 ноября 2016, 15:36
извините без фото .словопрофессионала  неплохо для начала ===
nik.nat27nat
25 ноября 2016, 12:46
Пожалуйста, сделайте так чтобы я мог отключить одной кнопкой все коментарии, у меня много файлов и теперь их коментируют спамом. Мне вообще не нужны коментарии и оценки, после их введения приходится открывать каждый файл и убирать коментарии. Что раздражает.
sechina.liudmila2017
1 декабря 2016, 18:03
почему не работает поис бинг
Roko48
29 декабря 2016, 06:44
Ты самый тупой браузер (у меня жаль почта в тебе есть) Никто не пользуйтесь!!! Спамеры  и Заебли вы свою херь толкат,не можете не суйтесь!!! 
tsoy.alex2015
9 января 2017, 14:16
уважаемый,вы эту информацию давайте западным СМИ типа радио свобода,мы-то знаем,что Лукашенко поддерживает народ,а вы,это только жопа,которую запад натягивает время от времени,ваши данные уже приелись даже любимым вашим западным самым лживым СМИ,понятно?
ale.moiseev.nm1
17 февраля 2017, 10:58
В меня вливается энергия я вижу её не знаю что с этим пока делать но хочется поглащать и дальше это настоящее чудо вижу и понимаю
maria.vaitsehovsckaja
13 марта 2017, 11:46
"Если оценки и комментарии не нужны, их легко отключить." - скажите, пожалуйста, как это сделать - отключить оценки и комментарии?
anastasiya-angelik
25 июля 2017, 19:49
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я как-то связаться с владельцем фотографий, выложенных на яндекс-диске? Я вижу только такую надпись: "Владелец: alexei.grid"
cosenko.boris2016
19 августа 2017, 16:39
По поводу Крыма  я считаю, что был референдум. Запад в это время молчал, я  за  этим  следил , а когда проголосовали  за Россию начался шакалий Вой . А  Президенту пожелал бы Более  быть решительней  Ведь У;краина это Россия. значит  это Война и нужно выбить пенлосов с территории России!!!"
plotn.vasilij
19 сентября 2017, 20:58
Здравствуйте!!!Кто может помочь в моей проблеме?У меня с яндекс диска удалились важные фотки(не знаю как...)Можно их восстановить как-то,кстати в корзине их тоже нет?

Даниил Иванов
9 ноября 2017, 10:06
оочень удобно спасибо яндекс вы лучшие
Ruslanbek12345.ru
30 ноября 2017, 18:57
Почему Алиса не озвучивает ответ в яндексе.Хотелась что-бы был кнопка,когда нажимаешь в яндексе текст Алиса озвучила.Заране спс
khakildar
24 декабря 2017, 13:53
В последнее время стали сильно спамить в комментариях ко всем файлам. Раз 10 отправляют всякую белибирду из символов, затем ссылку типа "Прошу прощения, был залит не тот файл
качайте отсюда
⋙ http://disk.yandex.ru/d/ojZn3CVW...". Во-первых у меня телефон разрывается от уведомлений, во-вторых, там распространяют вирусы, как с этим бороться? Дайте отключить комментарий или баньте спамеров.
Сергей
5 января 2018, 17:57
khakildar,
+
тоже много спама. Не могу никак отключить эти комментарии. 


Яндекс, дайте ответ, как их отключить???
a.whiter
8 января 2018, 19:03
Сергей,
, тоже долго искал, где отключаются комменты. Нашел в справке по Диску (см. https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html#general) :

"1. Откройте опубликованный файл по сгенерированной ссылке.
2. На панели справа нажмите кнопку и включите опцию Разрешить комментарии."
Это про включение комментов, для отключения достаточно выключить опцию.
Сергей
8 января 2018, 23:43
a.whiter,
Спасибо!
yuri-itu
9 января 2018, 03:53
Как их отключить? чтоб не спамили вирусами
n1ntend0.adm
12 января 2018, 16:52
Нужно сделать возможность запретить оставлять комментарии, мне боты спамят на файлы с моего сайта!

Юрий Попов
13 января 2018, 06:59
n1ntend0.adm,
Поддерживаю!!! Такая же история.
Undelete
19 февраля 2018, 19:41
n1ntend0.adm,
Походу я уже спамлю:))) вот как легко выключить коменты https://undelete-file.ru/kak-otklyuchit-kommentarii-v-yandeks-diske.html
Юрий Попов
13 января 2018, 07:05
Дорогой Яндекс, прошу вас сделайте в настройках ЯД функцию отключения всех комментариев одной кнопкой. У меня залито куча папок и файлов  чтобы отключить комменты приходится тратить пол жизни. Или может такая функция есть, но я её не нашёл. В таком случае подскажите про неё. Заранее благодарю!
mukhambetov.r
14 января 2018, 15:44
Прошу доработать возможность извлечения архивов . ZIP, .RAR
DevelNext Official
7 февраля 2018, 21:46
Уже достали боты, которые спамят в комментариях к публичным файлам, что-то вроде, файл обновился, смотрите здесь, и кидают ссылку на другой их файл с вирусами. Дайте возможность блокировать комментарии к файлам!
Обновлено 7 февраля 2018, 21:46
Undelete
19 февраля 2018, 19:39
DevelNext Official,
 Так вот же инструкция https://undelete-file.ru/kak-otklyuchit-kommentarii-v-yandeks-diske.html всё достаточно просто! :)
admin@gkvector.com
12 февраля 2018, 08:39
Надоели боты спамить в комментариях к общим файлам. По 100-300 в день!!! Либо фильтр сделайте, либо дайте возможность их отрубать сразу на всех файлах.
Undelete
19 февраля 2018, 19:40
admin@gkvector.com,
ВВсё быстро отключается https://undelete-file.ru/kak-otklyuchit-kommentarii-v-yandeks-diske.html 2 минуты и спама не будет! 
admin@gkvector.com
20 февраля 2018, 08:28
Undelete,
Какие 2 минуты???? У меня на других аккаунтах по 500 общих файлов и добавляются постепенно (не только мной), и к каждому спамят неимоверно!!! Постоянно отрубать с каждым файлом? Это бред, которым я сейчас и занимаюсь.  Я же попросил отрубить на ВСЕ файлы СРАЗУ! Сначала дайте ДЕЛЬНЫЙ совет, а уж потом пиарте свой сайт. Почему бы по-умолчанию не добавлять файлы сразу без возможности комментирования? 
Обновлено 20 февраля 2018, 08:29
gordeewgordeev
22 февраля 2018, 17:17
Здравствуйте, предлагаю хороший магазин 
mik-aksyonov
25 февраля 2018, 08:27
Как отключить комментарии в новой версии яндекс диска?
tabolog
14 марта 2018, 22:40
Хочется поблагодарить мой любимый Яндекс, все фоточки переехали на яндекс диск. Пока не привычно, но уже радует, что ничего не потерялось. Спасибо огромное!
Pro-stom.com
3 апреля 2018, 22:41
Почему вы допускаете в вашем видео на нормальные фильмы, где контингент может состоять из пожилых людей рекламу про казино и всякую дрянь???  Понятно на порнушке и всякой молодежной херне. Совесть бы поимели, или ваши мозги только на бабло заточены ? 
na-adrec
4 апреля 2018, 08:12
да-ну,плахой сайт! смотрю тв в онлайне то виснет то рекламы задолбали,нет понимаю там через какое-то время но что бы посматреть можно было,а тут через каждые пять минут,выскакивают,скажем так,просмотру рекламы фильмы мешали.И ещё,виснет тв вообще пипец и на главной странице не красиво и скучно,и по пяти бальной шкале ставлю 1. 
Петр Костолович
10 мая 2018, 00:05
Читаю новомсти на яндексе, да - это хорошо, и возможно правильно. 
Но, то, что не вовсех новостях  я не могу оставить комментарий, не правильно!!! 
Петр Костолович
10 мая 2018, 00:06
Бред!!!!!! 
Андрей Высотский
12 июня 2018, 16:09
короче яндекс хрень полная особенно с новым обновлением
нафииигаааааа в вк делать типо тока можно воспользоваться можно черезз другие браузеры
значит что яндекс полнооооое дерьмоооо 

Вадим Беляев
20 июля 2018, 12:53
ННекрасиво со стороны правительства закручивать гайки после выборов. Во первых живём хуже чем на западе.однако цены такие же.пенсионный возраст такой-же а то и больше.живём меньше.мужики до 60 лет не доживает. Такая злость на них .денег в стране девать некуда .а они все с народа.один обман .новости смотреть тошнит 
vova.litvinenko2012
22 июля 2018, 21:26
А зачем вы всех удоляите
danjzmeiskii
10 августа 2018, 17:51
При переименовании файлов из окна самого Диска хорошо бы, чтоб тут же появлялось предупреждение о недопустимых символах, как в проводнике Windows. В противном случае сообщение об ошибке выскакивает уже в конце, я нажимаю кнопку "закрыть" и операция переименования в корне отменяется. Это разочаровывает
Вячеслав Мороз
15 августа 2018, 14:11
Так и не смог найти где писать комментарий, у меня на странице расшаренного файла никаких комментариев не предусмотрено.
Данил Тян
28 августа 2018, 08:09
этого комекса зациклило на женских купальниках с психикои у него все нормально?
Степной Волк
28 августа 2018, 20:02
Под номером 0686768338 на олх работают мошенники,отправляют заведомо неисправный товар,который на месте проверить невозможно и не хотят ни менять ни деньги возвращать.Зовут его Вадим из Винницы 
abelorn
14 октября 2018, 03:18
> Если оценки и комментарии не нужны, их легко отключить.
Вот только как это "добро" отключить для ВСЕХ своих файлов разом? ... Там одни спамы и вирусы постят всё равно без остановки...
mosharov03
17 октября 2018, 12:10
Про обновление 3.0. Долго думал не ставить так как лозунг скорее отпугивал чем привлекал, писали люди не подумав, явно не бывающие за МКАДом. Ладно поставил. Радость от красоты закончилась сразу. И 2ой день нахожусь в аду пытаясь сладить с Диском. Исчезла возможность увидеть какой файл и  куда он синхронизируется. Исчезла строка пути, так как Диск переехал на свои окна. Дико не удобно. А проводник слева просто раздражает, не удобен. Кнопка назад возвращает назад по местам где был и как попасть просто по пути назад не ясно, только через проводник, будь он не ладен) Значок в трее теперь всегда как будто оффлайн. Было очень удобно когда он светился зелёным, что все ок. При синхронизации теперь на нем не крутятся, т.е. как по-старому как-будто, что-то не так( Печаль. Я бы откатился к преведущей версии! До 4.0 подождал бы) Вдруг удачно сложится)
mosharov03
17 октября 2018, 12:21
А самый тихий ужас из обновления 3.0 Это переименовывание файлов. Их на какое то время становится 2. На вех этих переходах диск тупит. Это отнимает много времени. Исправьте!
mosharov03
17 октября 2018, 12:45
И еще по обновлению 3.0. Исчез ярлык так где распологаются физические диски как заходишь в Мой компьютер.
qxakanight
19 октября 2018, 11:38
В настройках веб-интерфейса Яндекс-диска ДО СИХ ПОР нет возможности отключить  комментарии для всех добавляемых файлов .
И каждый раз, когда я добавляют туда новый файл, приходится вручную переходить по ссылке на страницу скачки и тыкать "отключить".

Это жутко раздражает.

Потому что зайдя как-то раз в профиль и решив почитать комментарии, я увидел кучу "отзывов" со спамом и рекламой, некоторые из которых были ссылками на файлы с вирусами.
Если в конце 2018 года разработчики интерфейса Яндекс-диска не могут осилить кнопку "отключить по умолчанию", это очень печально для Яндекса.

Не говоря уже о том, что в веб-интерфейсе Яндекс-диске попросту НЕТ отдельной панели настроек таких действий/операций/текущего состояния аккаунта (хотя бы по оплате и списку подключенных доп. услуг).




Обновлено 19 октября 2018, 11:39
Ольга Голонцова(Пискарева)
3 ноября 2018, 18:01
извините пожалуйста найдите мне как найти в Яндексе ip принтера EPSON L366  мне надо по вай фай подсединить его чтобы печатать фотки с телефона извените если будут ошипки я пешу с маменого окаунта по тому что компютер мамен помогите Ярослав.
guzelgalimova1997
21 ноября 2018, 01:10
как можно посмотреть,кто посмотрел фото в яндекс диске?
viktor.tcheboksaroff
20 декабря 2018, 11:04
за  какие заслуги  платят зарплату за грубость  с пациентами как будто они не будут пенсионерами ни когда
Simonov
16 января, 02:40
Да давайте 
anikolaevich1988@mail.ru
19 января, 22:31
Когда яндекс перестанет выкладывать праституток порно это ужас вам не стыдно кто это публикует Настя Рыбка вы бы лучше О детей России публиковали отличников а не это Гавно ,буду жаловаться  звонить администрациию презедента !!!
Playcody
10 февраля, 16:52
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=kcRRu7zHP8o смотреть всем

vysockayaeva
22 февраля, 20:55
Не плохо было бы сделать ЯНДЕКС ТОРГИ))) 
spleet90
21 марта, 13:19
https://www.youtube.com/watch?v=R7LEZQzNAJE смотреть всем
boroda123rrrr
21 марта, 19:36
Просто в шоке от Яндекса, ерунда. Лиса лучше. В банк Яндекс навсегда. 
Debora
23 марта, 22:05
Почему не показывает комментарии в Яндексе
Лёха Елютин
26 марта, 16:56
Молодцы я пользуюсь только Яндекс браузером сегодня пришло обновления 26.03 2019г. Молодцы переплюнули всех так держать.
milena2757
27 марта, 03:45
Вот так 
Dmitrii Moskin
29 марта, 21:38
Пригласите в ауру 
dmitrusic@yandex.ru
the.big.ben.86
15 мая, 19:47
Ребята на род оброщаюсь квас кто может помочь деньгами на дом как я пожизненно сирота и я без домны вот мой киви 89003938240  
nik7749
25 мая, 23:39
Яндекс радио лучшие на земле. Только стоит попробовать, все  и на всегда, молодцы. Я не знал что так можно. Яндекс знает вас лучше чем вы ........)))))))))
???
22 июля, 01:13
Хорошо, а как найти свой комментарий оставленный под чужим файлом?
Alexis Owl
23 августа, 14:05
Как добавлять комментарии к чужим публичным файлам, мне для Толоки надо?