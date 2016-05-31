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Яндекс.Клавиатура для Android

В прошлом году мы выпустили Яндекс.Клавиатуру — виртуальную клавиатуру для iPhone. Это был своего рода эксперимент: мы решили собрать в одном приложении разнообразные сервисы, которые люди используют при переписке: переводчик, поиск картинок, гифок, мест и адресов. Нам пришло много отзывов (спасибо всем, кто написал!), а Клавиатуру загрузили из App Store более 300 тысяч раз. Похоже, что эксперимент надо продолжать — поэтому сегодня мы представляем Яндекс.Клавиатуру для Android.

Как и приложение для iPhone, Клавиатура для Android исправляет ошибки и угадывает окончания фраз — чем дольше вы её используете, тем точнее становятся догадки. Она подберёт подходящие к словам эмодзи, поможет отыскать и переслать собеседнику картинку, гифку или адрес и выступит переводчиком в разговорах с людьми, которые не владеют русским. Если у вас заняты руки, пригодится голосовой ввод — Клавиатура распознает речь и даже расставит во фразе знаки препинания.

Яндекс.Клавиатура для Android уже доступна в Google Play. Её можно использовать во всех приложениях, установленных на вашем смартфоне. Как настроить Клавиатуру, расскажет встроенный помощник. Клавиатура знает четыре языка: русский, украинский, белорусский и английский. Переключаться между языками очень просто — достаточно провести пальцем по экрану. Мы продолжаем работать над Клавиатурой, и если у вас есть замечания или предложения, то оставляйте их в комментариях.

140 комментариев
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Комментарий удалён
Света Чистякова
31 мая 2016, 16:30
intenditore,
здравствуйте. А напишите, пожалуйста, напрямую разработчикам — element@support.yandex.ru. Так будет проще разобраться. Спасибо!
nik.denly
31 мая 2016, 15:31
У swiftkey есть очень удобная функция: после постановки запятой, точки и еще каких-то знаков препинания она автоматически добавляет пробел. 
Вам бы тоже не повредило
©ШвЕц АрTёМ
31 мая 2016, 22:35
nik.denly,
точно нужно пробел, тоже привык что пробел сам ставится!
volodia.kulyapin.1979
25 ноября 2018, 14:15
nik.denly,
Данная функция есть в настройках
kalisto74
31 мая 2016, 21:58
Спасибо Яндекс! Установила и получила обучение функционалу - очень понравилось, что переводчик тут
и голосовой ввод тут
и смайлики склассифицированы. 
И варианты цветовой гаммы тут.
И фото с эмоциями тут.
Все для общения. 
А сколько работы проделано, чтобы это чудо клавиатура бесплатно на моем смартфоне появилась (я лишь маленькую каплю только представляю от всего объема проделанного многими) - СПАСИБО ЯНДЕКС - все-все в команде Вашей!!! 
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:38
kalisto74,
спасибо вам!
©ШвЕц АрTёМ
31 мая 2016, 22:35
А на смартфон будет?
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:39
Артём, здравствуйте. Есть для iPhone и смартфонов на Android.
©ШвЕц АрTёМ
31 мая 2016, 23:36
Не нашёл символа «№»
Хотелось бы настраивать высоту и ширину кнопок
Смайлы какие-то не смайлы…
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:41
Постараемся учесть, спасибо.
©ШвЕц АрTёМ
1 июня 2016, 00:33
Ещё не хватает частых знаков припинания на буквах,  ставя одним удержанием
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:41
Да. Такая возможность уже есть в Клавиатуре для айфона. В Android тоже добавим.
shamarins-family
1 июня 2016, 08:10
Не хватает автоматической вставки пробела после слова, как в SwiftKey, плюс переключение языков сделано очень не удобно по свайпу - часто не срабатывает, лучше сделать отображение языка на клавише пробела и свайп по ней переключает язык, так время на переключение эффективней тратится. Плюс хотелось бы видеть вверху отдельную цифровую строку - это тоже позволяет экономить время при частом вводе то текста, то цифр.
Света Чистякова
1 июня 2016, 12:41
shamarins-family,
принято, спасибо!
tosha.eliseev2013
1 июня 2016, 12:54
А будет французский, испанский, итальянский, китайский, японский, польский и арабский язык в клавиатуре? Но а так первый раз понравилось использование клавиатуры. Спасибо.
Света Чистякова
1 июня 2016, 14:09
Здравствуйте. Мы сейчас собираем пожелания, и ваше про языки учтём, спасибо).
Роман Фурцев
1 июня 2016, 13:28
Установил. Как переключить язык ввода с русского на английский?
Света Чистякова
1 июня 2016, 14:07
Роман Фурцев,
здравствуйте. На всякий случай сначала проверьте в настройках Клавиатуры, оба ли языка у вас подключены. А чтобы переключить язык, нужно провести пальцем по клавиатуре влево или вправо.
box-sl
2 июня 2016, 10:28
Не хватает дополнительных символов по длительному удержанию на основной клавиатуре. А так все ОК.
Света Чистякова
3 июня 2016, 15:21
box-sl,
принято. В Клавиатуре для iOS это уже есть; в Клавиатуру для Android планируем добавить в следующем обновлении. Спасибо!
tag
2 июня 2016, 10:50
Много кушает оперативы (до 50Мб на клавиатуру -- это много для старых устройств), за счет чего появляется небольшая задержка при нажатии, и всплытии иконок нажатых клавиш. Маленькие кнопки. Не отображаются доп. символы на кнопках. Почему?! Крайне неудобно заходить в доп раскладку каждый раз, когда надо, например, набрать знак вопроса. Очевидно же!
И вот объясните пожалуйста, почему не задействован вариант из Я.Кита? Ну прекрасная же была клавиатура. ПРЕКРАСНАЯ! Лучшая из всех. И по удобству, и по отклику, по настройкам, по цвету. Все на своих местах было. И была именно клавиатура, а не тяжеловесный комбайн.
Эта же, новая -- какая-то "не такая". Уж простите. Мне многие сервисы Яндекса нравятся. А вот с клавиатурой просто мимо.
Разочарован, и немного раcстроен, т.к. долго ждал вашу клавиатуру.
P.S. С удовольствием бы скачал Я.Китовскую, если предоставите такую возможность.
Дмитрий
3 июня 2016, 21:10
tag,
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559850
Можно скачать старую. Но понятно, что без развития, она не нужна. Уж лучше проверенную SwiftKey. 

tag
4 июня 2016, 12:41
Дмитрий,
Спасибо за ссылку.
Но дело не в развитии. Она и без развития хороша.  А вот доверять неизвестному источнику -- опрометчиво. Вполне возможно, вводимые на такой клавиатуре данные, могут быть доступны кому-то еще. Если бы Яндекс выложил оф. версию  старой клавиатуры - другое дело.
Дмитрий
4 июня 2016, 13:50
tag,
Пожалуйста. Да, вы правы. Но это дело каждого, лично я на 4pda сижу давно, и пока не задумывался.
Решил попробовать эту старую клавиатуру, действительно хороша, но мне после swift key много чего не хватает.
coth
2 августа 2016, 02:46
Дмитрий,
В SwiftKey околонулевой словарь. Вообще не понимаю как ею пользоваться, если там все слова надо полностью набирать вручную. Какой толк от такой клавиатуры? И зачем она сдалась Microsoft, когда смартфоная Word Flow на Windows 10 на порядки лучше? В Яндекс.Клавиатуре хотя бы словарь более не менее. Есть прилагательные и глаголы, да ещё и различных форм, спряжений, склонений. Но на Android пока нет ничего лучше Google Клавиатуры.
Кирьянов Вячеслав
3 июня 2016, 10:02
Я вам писал только не в этом блоге.Я отправлял вам ссылку на Яндекс диск (там скриншоты),скажите, ваши специалисты нашли причину отсутствия смайлов в клавиатуре?
Света Чистякова
3 июня 2016, 14:54
Вячеслав, мы вас в старой переписке попросили рассказать, какое у вас устройство и какая версия Android. Нам это нужно знать, чтобы разобраться.
Кирьянов Вячеслав
8 июня 2016, 17:52
Света Чистякова,
Здравствуйте, у меня планшет Prestigio:PMT3277_3G,android 4.3 .Извините что не ответил раньше.Небыло возможности.
SergeyXV
4 июня 2016, 07:23
пользовался две недели, во время набора текста очень часто случаются свайпы на другой язык. только по этой причине пришлось отказаться и вернуться на стандартную
SergeyXV
4 июня 2016, 07:24
SergeyXV,
я на iPhone 6+ пользовался, если что
k.rossomaha
4 июня 2016, 09:30
А я такой мужчина с бородой, меня клавиатура сводит с ума ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Света Чистякова
7 июня 2016, 00:02
k.rossomaha,
хорошо вам.
SovietDaze
23 июня 2016, 22:12
k.rossomaha,
Тебе больше не наливаем
galka-galkina1
5 июня 2016, 03:54
А где теперь искать настройки виджетов для главной страницы Яндекса? Раньше было просто, вверху в настройках. 
Света Чистякова
6 июня 2016, 23:58
Здравствуйте. Если вы залогинены, вверху главной страницы должна быть надпись «Настройка». Нажмите на неё и в выпадающем меню выберите пункт «Настроить Яндекс». Затем наведите курсор на нужный вам виджет и нажмите на кнопку с шестерёнкой.
JeanChelouhov
7 июня 2016, 19:11
Привет всем !А есть в этой клавиатуре как в старой нокии набор Т9 и что  бы как были старые клавиатуры от 1 до 9 и в них по четыре буквы   я бы скачал
Сергей
8 июня 2016, 16:07
Почем Яндекс клавиатуры не а яндекс.стор?
Дмитрий
8 июня 2016, 19:10
«Приложение несовместимо с вашими устройствами».
Все остальные клавиатуры совместимы, а эта — нет.
Конгениально, Яндекс! Не перестаешь меня удивлять :-)
ibarcovsky
8 июня 2016, 23:20
Как появятся французский и итальянский - пересяду на эту клавиатуру незамедлительно
shmikes
9 июня 2016, 13:44
Эх ребята, при всем моем уважении и любви к Яндексу, клавиатура в лучшем случае тянет на бета версию, железно на альфу :(


Что не так:
1. Переключение языков (раскладок) - срабатывает в лучшем случае 1 раз из 10
2. Мало языков
3. Отсутствуют росчерки
4. Если берёте чужую клавиатуру за основу, то хоть не убирайте то хорошее, что в ней есть
5. Делать "комбайн" из клавиатуры не самое лучшее решение.
Что понравилось:
Вот даже и не знаю, что сказать :(

andrey-trance
10 июня 2016, 20:58
Единственное, что надо сделать это добавить кнопку переключения языка и возможность писАть свайпом, больше претензий нет, клава удобная.
Михаил Гичпан
14 июня 2016, 12:56
Не нашел своего комментария, скопирую еще раз:


Круто что вышло для Android, но, к сожалению, работа пока оставляет желать лучшего. С точки зрения функционала все вполне нормально, но вот при печати замечены лаги на бюджетном телефоне Lenovo A328. Суть лагов заключается в том что анимация нажатия клавиши и виброотклик работают несинхронно с нажатием пальца, заметно подтормаживая. Причем не с одинаковым запозданием, а с рандомным. У продуктов конкурентов такого замечено не было (Google клавиатура или TouchPal). Надеюсь что это пофиксят, по скольку стараюсь использовать продукты Яндекса на телефоне и они меня в большинстве своем устраивают.
Toker
15 июня 2016, 12:20
Когда появится в вашем Yandex.Store?
rasdmr
19 июня 2016, 00:35
Toker,
яндекс стор давно заброшен. там уже только спам.
rasdmr
19 июня 2016, 00:34
Сделайте переключение раскладки кнопкой с планетой, как на вашей клавиатуре из яндекс.кит. Та старая клавиатура самая лучшая до сих пор.
SovietDaze
23 июня 2016, 16:33
Здравствуйте,уважаемые разработчики. На устройствах под управлением ios в клавиатуре есть функция отправки скетчей. Буду очень рад,если скетчи появятся и на андроид.
Света Чистякова
24 июня 2016, 13:19
SovietDaze,
пожелание записали, спасибо.
ya.pavel19991
24 июня 2016, 19:42
Света Чистякова,
 Почему то до сих пор клавиатуры нет в Яндекс стороны , это как минимум странно
Антон Крымский
27 июня 2016, 15:32
 Не помешало бы в настройках по-усмотрению пользователя включать снизу строку с четырьмя клавишами курсора (стрелочки влево-вправо и вверх-вниз) для более удобного и точного управления курсором по тексту, а то бывает пока попадёшь пальцем между букв, а время идёт. 
 И второе туда же, не мешало бы добавить лупу, когда водишь пальцем-курсором по экрану, чтоб попасть в нужное междубуковье )))) то место, обычно это две-три буквы, в котором находится курсор, увеличивается в открывшейся лупе прямоугольной формы над пальцем.
Света Чистякова
28 июня 2016, 13:46
Антон, здравствуйте. А вы пробовали перемещать курсор вот так: зажать пробел и поводить пальцем туда-сюда?
Антон Крымский
28 июня 2016, 14:21
Света Чистякова,
Попрбовал, прикольно, получилось. Извините не знал исправлюсь. Но все равно плохо работает . Во-первых работает только на длину пробела, длинное предложение не обхватит. Во-вторых по вертикали не работает. С делали бы уже тогда при зажатии пробела, чтоб пальцем можно было водить по всей клавиатуре, т.е. горизонтально и вертикально +  лупу к пробелу яб добавил над пальцем. )))  Пока набирал этот текст убедился, что пробел работает через раз и не точно, часто сбивается, если нужно передвинуть на одну-две буквы тоже не удобно... Клавишами курсора было бы удобней.
Антон Крымский
28 июня 2016, 14:28
Антон Крымский,
 Да и как мне кажется если б Т9 при нажатии пробела сам бы подставлял исправленное слово было бы удобней, а так пишешь нажимаешь пробел, а он вместо того, что б подставить исправленное слово (без ошибок) подставляет написанное слово с грамматической с ошибкой.
Антон Крымский
27 июня 2016, 15:41
Вдобавок, а иметь возможность менять цвет букв, то есть шрифта ... Может быть полезной ?! Как по мне, может. Цвет может передать настроение, цветом можно выделить важное, акцентировать внимание и т.д.
Света Чистякова
28 июня 2016, 13:47
Спасибо за пожелание. Важно понимать, что не все приложения поддерживают возможность писать разными шрифтами и цветами. :)
Антон Крымский
28 июня 2016, 14:35
С такой клавой пора уже свой месенджер забацать ))))
Антон Крымский
28 июня 2016, 14:38
Антон Крымский,
Да и мобильную операционку полноценную. )))
Света Чистякова
28 июня 2016, 20:24
Антон Крымский,
пока можем Лончер предложить. Иконки по цветам сортировать умеет, например :)
Антон Крымский
30 июня 2016, 15:14
Света Чистякова,
Да, знаю, спасибо. Это был риторический вопрос.
Yet another Forrest
13 июля 2016, 22:19
Света Чистякова,
напишу не по теме... На Андроиде какая-нибудь программа понимает команду "Слушай, Яндекс!"?
Света Чистякова
14 июля 2016, 13:37
Здравствуйте. Приложение Яндекса понимает. Если его открыть и сказать «Слушай, Яндекс», запускается голосовой ввод. Навигатор откликается просто на «Яндекс». Вообще голосовой ввод есть во многих приложениях — в Картах, например, — но без команды активации. Включается по нажатию на кнопку с микрофончиком. P. S. Клёвый логин.
tinibaeva2016
2 июля 2016, 04:53
По быстрее б
bekarasha
11 июля 2016, 14:23
Хоть новость и про Андроид, но спрошу про iOS.
Перестал пользоватся клавиатурой по причине что разработчики собирают информацию что печатаешь. Два вопроса: 1- Зачем вам эта информация? и самое главное 2- Планируете ли вы это отключить? (если это уже не убрали)
Света Чистякова
11 июля 2016, 19:30
Здравствуйте. Видимо, вы имеете в виду это сообщение. Это стандартное системное уведомление из iOS, которое видят пользователи многих сторонних клавиатур. Полный доступ Яндекс.Клавиатуре необходим не для сбора личных данных, а для полноценной работы всех функций.
bekarasha
12 июля 2016, 11:09
Света Чистякова,
ну если вы уверяете что не будете собирать\запрашивать данные пользователей, а данное сообщение это "стандартная" процедура, то я с радостью возвращаю эту чудесную клавиатуру обратно! На данный момент перепробовав кучу платных и бесплатных, эта самая годная.
Света Чистякова
12 июля 2016, 14:01
Всё так. Яндекс.Клавиатура — это такой комбайн. Там можно набирать текст, искать картинки (в iOS даже рисовать их самому), смотреть адреса, переводить фразы. Чтобы Клавиатура это всё умела, ей нужно взаимодействовать с другими сервисами Яндекса. Без Карт не найдёшь адрес, без Переводчика — не переведёшь текст и так далее. Полный доступ нужен, чтобы обеспечить это взаимодействие.
Dmitry Ya.
14 июля 2016, 21:16
По мне, так перегружено картами и картинками эпохи мемов.
Остается лучшим Гугл Кейборд со своим неприрывным вводом, лаконичным интерфейсом и все тем же голосовым вводом. 


Но я вас все равно люблю...
polya2345678
19 июля 2016, 18:43
Спасибо большое  Яндекс! Установила и получила обучение функционалу - очень понравилось, что переводчик тут
и голосовой ввод тут
и смайлики склассифицированы.
И варианты цветовой гаммы тут.
И фото с эмоциями тут.
Все для общения.
А сколько работы проделано, чтобы это чудо клавиатура бесплатно на моем смартфоне появилась (я лишь маленькую каплю только представляю от всего объема проделанного многими) - СПАСИБО ЯНДЕКС - все-все в команде Вашей!!! 
sn355
26 июля 2016, 12:13
Добрый день!
Подскажите, как установить смайлы в Яндекс.клавиатуру? А то у меня только стрелки да звездочки в смайликах ?
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:36
Здравствуйте. Похоже, что отсутствие эмодзи — это такой баг, который проявляется лишь на некоторых устройствах. Какой у вас телефон и какая операционная система?
sn355
26 июля 2016, 15:18
Света Чистякова,
Android 4.2.2 Телефон Alcatel one touch 6040x
Света Чистякова
26 июля 2016, 18:34
Спасибо! А может, ещё и скриншот сможете прислать? Скажем, мне на почту: chistyakova@yandex-team.ru.
sn355
27 июля 2016, 10:54
Света Чистякова,
Сейчас сделаю...
Стас
28 июля 2016, 13:25
Здравствуйте! В старой версии была возможность лицезреть одновременно два набора символов при вводе пароля: латиница и кириллица. Либо я что-то не понимаю, либо этот функционал исчез. Что есть правда?
bagdas
1 августа 2016, 14:21
1) «Приложение несовместимо с вашими устройствами». Samsung Galaxy Note 4. Не проблема, ставим .APK Но хотелось бы нормально скачать с Play Market и иметь обновления. 


2) хотелось бы тему a-la https://blog.swiftkey.com/content/uploads/2015/05/Carbon-default-theme-SwiftKey-updated.jpg
Света Чистякова
1 августа 2016, 17:46
Мы специально нашли человека с Note 4, попросили установить Клавиатуру из Google Play, и у него всё получилось. Есть две версии:
1) У вас стоит какая-то хитрая неродная прошивка,
2) Вы находитесь не в России / У вас нероссийский аккаунт в Google Play.

Где-нибудь угадали?
bagdas
1 августа 2016, 18:36
bagdas,
(2). Молдова. Когда появится в маркете для стран СНГ?
Света Чистякова
1 августа 2016, 19:30
Чтобы появиться в Молдове, Клавиатура, по-хорошему, сначала должна выучить молдавский, а такую задачу мы перед ней, честно говоря, пока не ставили.
bagdas
1 августа 2016, 22:21
Света Чистякова,
В странах СНГ проживает много русскоязычных. Не всем нужна поддержка доп.языков. Лично мне хватает рус/eng. Имхо вы на ровном месте теряете много потенциальных пользователей т.к. качать APKшки не все умеют и желают с этим заморачиваться.
slem1984x
2 августа 2016, 08:10
Спасибо за отличную клавиатуру. Прошу возможности скачивать с немецкого плей маркета. 
За границей тоже живут русскоязычные и хотят пользоваться вашей клавиатурой.
Можно через .apk но такнцы с бубном мало приятное занятие. 
Выпускайте по чаще обновления. Спасибо и удачи !
skorpion1195
17 августа 2016, 17:17
будет ли в дальнейшем цифровая раскладка?
Света Чистякова
18 августа 2016, 18:27
skorpion1195,
здравствуйте. А что вы имеете в виду под цифровой раскладкой? В клавиатуре для Android уже есть символьная раскладка, с цифрами и спецзначками (она вызывается по нажатию на кнопку «?123»), и так называемый нумпад (цифровая клавиатура) — она вызывается свайпом влево.
Антон Крымский
18 августа 2016, 18:46
Света Чистякова,
 Она вызывается свайпом вправо (слева на право )
Света Чистякова
18 августа 2016, 19:00
Антон Крымский,
упс. Нумпад слева от основной раскладки находится, в общем :)
skorpion1195
21 августа 2016, 14:38
Света Чистякова,
ну как на старых кнопочных телефонах, с функцией т9, такая возможность есть в TochPal, но хотелось бы чтоб она появилась в вашей клавиатуре. Спасибо.
Света Чистякова
22 августа 2016, 21:48
Это вот такая, что ли?
skorpion1195
23 августа 2016, 14:41
Света Чистякова,
да
Света Чистякова
23 августа 2016, 14:55
skorpion1195,
ого. Ради интереса — а вам правда на такой клавиатуре текст набирать привычней?
kremu2012
26 августа 2016, 03:09
На самом деле, есть странные недоработки. 1. Она реально тормозит на гиге.
2. Нет изменить размеры клавишь.
Artem Kiryanov
3 сентября 2016, 11:25
Зравствуйте, клавиатура просто великолепная, очень удобно. Но вот на моем планшете ( Motorola mz617 android 4.1.2 ) отсутствуют смайлики, было бы здорово если бы исправили баг. А на телефоне все ок. Спасибо
terentiev.pasha2016
20 сентября 2016, 20:02
Оптимизация нужна ей,а так очень даже удобно!
zilke1949
25 октября 2016, 12:21
Микрофон без интернета перестал работать. 
skv591
11 ноября 2016, 21:40
Можно поменять по умолчанию значок $ на ₽? Где можно скачать ещё темы для этой клавы?
evgen.drepin
23 ноября 2016, 20:43
как скачать apk?
Ondreas
27 ноября 2016, 17:00
Добавьте пожалуйста стрелки внизу клавиатуры для побуквенного перемещения по словам (горизонтальные) и по строкам (вертикальные)
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:12
А попробуйте зажать пробел и, не отпуская, поводить по нему пальцем. Так тоже можно перемещать курсор :)
PashtetIV
30 ноября 2016, 11:49
Где почитать подробнее о функции голосового ввода. 
terentiev.pasha2016
10 декабря 2016, 23:10
Клавитура это конечно хорошо,но анимации бесполезны,люди видят только ссылки по которым им просто не охота переходить...)))И очень нужна оптимизация!!!!
Юморист
5 января 2017, 19:33
Почему она не предлагает и не исправляет слова в чате игры wot bitz?! 
Елена Тихонова
6 января 2017, 11:23
А можно ли такую удобную прогу сделать и для компьютера? Особенно, когда пишешь по английски, очень не помешало бы иметь под рукой варианты слов, чтобы долго не писать.

rendov@china-line.org
14 января 2017, 09:01
Обещали китайскую клаву сделать :(((
Даурен
17 января 2017, 12:34
Доброго времени суток. Хочу пользоваться Казахским, Русским,  Английским, и NumPad'ом больше трех клавиатур не могу вставить...
energo34volga
20 января 2017, 13:14
при активации яндекс клавиатуры появляется сообщение:
Внимание!
при использовании этого способа могу собираться все вводимые данные, в том числе пароли и номера кредитных карт....
Света Чистякова
20 января 2017, 15:13
Здравствуйте. Яндекс.Клавиатура совершенно точно не ворует пароли и номера кредитных карт. Это стандартное предупреждение от операционной системы при установке сторонних (например, загруженных из магазина приложений) клавиатур.
Jast7
15 марта 2017, 22:29
Режим т9? Есть?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 марта 2017, 20:28
Смотря что вы имеете в виду под T9. На девятикнопочный набор Клавиатура не рассчитана.
lady.s-lara2017
15 апреля 2017, 15:16
ВВместо картинок отправляются ссылки.  Как исправить?
neraquasar
20 апреля 2017, 22:30
А как через голосовой ввод нужные знаки препинания расставлять? Тире там всякие, вопросики, восклицательные и пр.
remontmjk
19 июля 2017, 15:21
Добрый день, все очень здорово, но жду не дождусь свайпа!!!!
liberteen24
21 июля 2017, 08:13
Хотелось бы больше языков. В частности, лично мне нужен корейский. Есть в планах расширение набора языков?
Сергей Плешаков
30 августа 2017, 20:05
Клавиатура прекрасна!
Но... Стал привыкать к колосовому вводу и никак не пойму как поставить (голосом или кодовым словом) такие знаки как вопрос или восклицание. Есть ли такая возможность или стоит ли в будущем рассчитывать на подобную способность голосового набора?
С благодарностью!
alan cuteri
21 сентября 2017, 14:49
Как Ъ (твёрдый знак) печатать,не могу найти.
neraquasar
21 сентября 2017, 14:58
alan cuteri,
Ъ - долгое нажатие на мягкий знак. Вроде бы много где так сделано
Рустам Кинжебеков
23 сентября 2017, 20:15
ККаждый раз при открытии браузера открывается английская клавиатура. Как сделать так чтобы открывалась русская?
Ульяна Юшкова
27 октября 2017, 17:45
Здравствуйте, клавиатура очень удобная! Я рада, что есть люди, которые трудятся ради удобства других!
Я хочу спросить: есть ли возможность поменять расцветку клавиатуры (именно не те 3-4 темы предлоденные, а самостоятельно поставить заставку для клавиатуры, чтобы глаз радовала 🙋)
Спасибо 🙏 жду ответа;
Анна А.
10 ноября 2017, 10:50
Как поставить ? и ! в голосовом наборе? Очень нужно! Эмоции девать некуда!
Юрий Дмитриев
5 апреля 2018, 08:06
Анна А.,


+1 
Юрий Дмитриев
5 апреля 2018, 08:07
Как эти чертовы знаки ставить?
Обновлено 5 апреля 2018, 08:07
Дмитрий
31 декабря 2017, 08:47
Здравствуйте. Очень не хватает возможности при голосовом наборе ставить знаки препинания. 
Пим Ярослав
19 января 2018, 03:35
А как включить переключение  языка на пробеле?
Sheydlin
21 января 2018, 23:22
Очень не хватает других языков! 
Я например, изучаю японский и хотел бы иметь японский язык в клавиатуре, а точнее ромадзи. Очень надеюсь, что добавите.

sergey.v.mikhalev
25 января 2018, 11:34
Добрый день!
Отличная клавиатура. Только не хватает китайского языка.
allnick
9 февраля 2018, 06:18
Здравствуйте.
На основной клавиатуре нет кнопки табуляции.
Нигде нет следующих символов: µ ћ ¦ ¤ º ¬
Вообще хорошо бы предусмотреть возможность вызова таблицы максимально полного набора специальных символов со скроллингом и/или несколькими вкладками, например по примеру вкладки со смайликами.
К сожалению, нет возможности включить нумпад без свайпа.
Часто нумпад нужен  для ввода телефонных номеров в тексте, запросов USSD и прочего подобного.
Поэтому в нумпад неплохо бы добавить кнопоки *, #, (, ) и табуляцию, если она будет на основной клавиатуре.
Неплохо бы, чтобы кнопка забоя, при длительном удержании, начинала удалять текст по словам, а не по  символам,  вплоть ее отпускания.
Обновлено 9 февраля 2018, 06:21
allnick
9 февраля 2018, 06:57
И еще:
Кнопки цифрового блока, если он включён на основной клавиатуре, не имеют альтернативных значений, как на аналогичных кнопках на вкладке дополнительных символов.
Кнопки на вкладках дополнительных символов и нумпаде, имеющие альтернативные значения, не имеют подсказок, как на буквенных кнопках на основной клавиатуре.
Для пользователя это делает весьма неочевидным само существование подобной альтернативы.
Обновлено 9 февраля 2018, 07:00
Виталий
18 мая 2018, 08:07
уважаемые разработчики. Сделайте отключаемой или совсем уберите метрику из клавиатуры - иначе чем она отличается от кейлоггера?
ПС
Да и заряд, который выжигает метрика немаловажен. Спасибо. 
CooL
26 мая 2018, 09:57
Планируется ли добавление других языков? На данный момент, интересует татарский
yuliyu.gusakova.06mail.ru
16 июля 2018, 22:50
Здравствуйте,исправьте пожалуйста .Почему когда продолжаешь писать после первого слова все остальные слова пишутся с большой буквы ?А так клавиатура просто супер!
Обновлено 16 июля 2018, 22:51
Артем Довгалюк
22 июля 2018, 11:41
Как работает пользовательский словарь?
Панюков Артем
26 июля 2018, 06:23
Потребление энергии на уровне WhatsApp! Уменьшите потребление энергии.
k.zwerev2018
29 июля 2018, 21:27
здравствуйте, я пользуюсь Яндекс клавиатурой и хотел бы что бы вы улучшили голосовой ввод, на других клавиатурах тестил и там всё немного лучше чем здесь, Яндекс клавиатура иногда неправильно распознаёт слова, из-за чего не очень приятно ею пользоваться. Заранее спасибо.


P. S. Если не сложно, добавьте эльфийский язык.
Обновлено 29 июля 2018, 21:29
mastersoundstudio
24 сентября 2018, 04:44
здравствуйте. как в голосовом вводе ставить знаки? вопросительный знак. восклицательный знак.  может быть есть инструкция по горячим клавишам и голосовому вводу?
Обновлено 24 сентября 2018, 04:45
Artem Efimov
24 сентября 2018, 22:15
все нравится, только одно НО переводчик рассчитан только на английский язык... Или можно и на другие языки переводить?
advocat-72
16 октября 2018, 09:20
Здравствуйте, куда-то делись смайлики. Как восстановить? Спасибо.
Vladimir Andreyev
10 декабря 2018, 10:07
Здравствуйте! А когда добавите возможность swipe-набора текста?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 23:39
Владимир, здравствуйте. Уже добавили)
Matveev Denis
11 декабря 2018, 18:07
Айфон орет не включен полный доступ и поэтому не работают функции типа переводчика.  Только как включить этот полный доступ? 
Евгений Харлан
14 декабря 2018, 09:25
К сожалению это клавиатура полное непотребство ,в результате пользование этой клавиатурой ,планшеты смартфоны ,просто  впадают в симбиоз и не как не реагируют на действия пользователей ,просто умирают на глазах становясь кирпичами !
Al Lim
14 января, 11:20
®
kolbasa
7 марта, 09:06
Добрый день!
можно ли поставить знак вопроса произнеся фразу "знак вопроса"
У меня что-то не получается..
Александр Ильин
31 мая, 04:33
Подскажите, как войти в настройки Яндекс клавиатуры на Андроиде?
nimfa-azil
сегодня, 02:07
Языков очень мало. Японский, корейский - слышали такие? Но в целом клава неплоха.