В прошлом году мы выпустили Яндекс.Клавиатуру — виртуальную клавиатуру для iPhone. Это был своего рода эксперимент: мы решили собрать в одном приложении разнообразные сервисы, которые люди используют при переписке: переводчик, поиск картинок, гифок, мест и адресов. Нам пришло много отзывов (спасибо всем, кто написал!), а Клавиатуру загрузили из App Store более 300 тысяч раз. Похоже, что эксперимент надо продолжать — поэтому сегодня мы представляем Яндекс.Клавиатуру для Android.

Как и приложение для iPhone, Клавиатура для Android исправляет ошибки и угадывает окончания фраз — чем дольше вы её используете, тем точнее становятся догадки. Она подберёт подходящие к словам эмодзи, поможет отыскать и переслать собеседнику картинку, гифку или адрес и выступит переводчиком в разговорах с людьми, которые не владеют русским. Если у вас заняты руки, пригодится голосовой ввод — Клавиатура распознает речь и даже расставит во фразе знаки препинания.

Яндекс.Клавиатура для Android уже доступна в Google Play. Её можно использовать во всех приложениях, установленных на вашем смартфоне. Как настроить Клавиатуру, расскажет встроенный помощник. Клавиатура знает четыре языка: русский, украинский, белорусский и английский. Переключаться между языками очень просто — достаточно провести пальцем по экрану. Мы продолжаем работать над Клавиатурой, и если у вас есть замечания или предложения, то оставляйте их в комментариях.