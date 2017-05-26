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Яндекс.Лицей в новых городах

В прошлом году мы запустили Яндекс.Лицей. Это двухгодичные курсы, где учеников 8–9 классов бесплатно обучают программированию на примере языка Python.

Почему Python?

Мы выбрали Python, потому что этот язык достаточно прост в освоении и в то же время подходит для решения множества прикладных задач. На Python можно написать игру, веб-приложение или, например, бота для Telegram.

Для старта проекта мы выбрали четыре города: Калугу, Пензу, Саратов и Тамбов. Заявки на поступление подали более 1800 школьников — из них по результатам вступительных испытаний мы отобрали 140 человек. 125 ребят успешно освоили программу и получили сертификаты об окончании первого курса.

В следующем учебном году первокурсников будет в разы больше. Лицей появится в 12 новых городах: Димитровграде, Иннополисе, Казани, Кирове, Магнитогорске, Махачкале, Москве, Набережных Челнах, Смоленске, Тюмени, Ульяновске и Челябинске. Список пополнят ещё несколько городов — их мы назовём чуть позже.

Марина Суслова,
руководитель Яндекс.Лицея

В современном мире умение программировать — практически базовый навык. Знание Python пригодится не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует связать жизнь с биологией, экономикой, лингвистикой и любой другой отраслью, где имеют дело с анализом данных. В Яндекс.Лицее можно бесплатно освоить программирование на уровне, достаточном для создания самостоятельных проектов.

В наших планах — запустить Яндекс.Лицей во всех крупных российских городах. Мы тщательно подходим к подготовке: ищем площадки, удобные для занятий, подбираем лучших преподавателей, организуем для них курсы повышения квалификации — они проходят в Яндексе. Это требует времени, поэтому мы действуем постепенно. Число городов, где работает Яндекс.Лицей, будет расти с каждым годом.

Набор в Яндекс.Лицей откроется 30 августа. Тогда же мы сообщим подробности: где будут проходить занятия, кто будет их вести, когда пройдут вступительные экзамены. Следить за лицейскими новостями можно в блоге Яндекса и на сайте проекта.

Ученики Яндекс.Лицея в Пензе. В апреле ребята сдали итоговую контрольную, а в мае — получили сертификаты об окончании первого года обучения

Как и в прошлом году, набор в Яндекс.Лицей пройдёт в два этапа: ребятам нужно будет сдать онлайн-тест и пройти собеседование с преподавателями. Прошлогодний вариант теста доступен здесь — он поможет оценить свои возможности. Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, необязательно иметь опыт программирования: достаточно интересоваться математикой и уметь мыслить логически.

Занятия в Яндекс.Лицее проходят во второй половине дня. Программа рассчитана на два года. На первом курсе ребята знакомятся с основами Python, а на втором — изучают язык углублённо и работают над самостоятельными проектами.

31 комментарий
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Smoki--Mo
26 мая 2017, 16:46
Молодцы!
Мухамед-Канапия
28 мая 2017, 10:50
Да круто что развиваете такую деятельность, а планируются такие школы в других странах, например в Казахстане?
msuslova2612
28 мая 2017, 14:27
Мухамед-Канапия,
Спасибо. В других странах, да, планируем. С Арменией уже сотрудничаем. Осенью еще в одной стране запустим  проект. Сообщим позже:)
lenasoc2603
31 мая 2017, 21:23
Добрый день.

А в Нижнем Новгороде не планируется? Столько талантливых детей в городе)))
msuslova2612
2 июня 2017, 15:11
lenasoc2603,
Добрый день. Будем рады прийти в Нижний Новгород через год.  Набор на 2018/19 учебный год начнем в январе 2018 года. Напишите нам на почту на нашем сайте.
nikitf28
3 июня 2017, 16:12
А вИркутске когда будет?
msuslova2612
6 июня 2017, 14:18
nikitf28,
Мы приходим в те города, куда нас зовут и готовы сотрудничать:)  Приглашайте , и откроемся у вас через год, в 2018/19 учебном году.
nikitf28
6 июня 2017, 14:43
msuslova2612,
приглашаю, приходите)
Георгий Таранец
28 июня 2017, 12:03
Добрый день, планируете в Уфе открывать?
Удалённый пользователь
15 сентября 2017, 16:21
А до Чебоксар проект дойдет? Какие требования к школам,которые хотят с Вами сотрудничать?Как можно с Вами связаться?
lilsla
17 сентября 2017, 10:19
напишите на lyceum@yandex-team.ru про сотрудничество и Вам все расскажут.
daniil.genin2003
28 сентября 2017, 12:03
Добрый день! Хотела бы обратиться к Марине Сусловой.
Я мама одного из возможных слушателей вашей замечательной программы Дани Генина. Пишу я, так как ребенок расстроен и не может (пока) за себя постоять. Когда он проходил первую регистрацию, там была просьба отметить школу, которая подходит для будущих занятий. При этом ни дней, ни времени во сколько занятия будут проходить написано не было. Мы выбрали школу самую ближнюю к дому. После того, как он написал тест, выяснилось время. Мы сразу вам написали, что та школа, которую мы изначально выбрали нам не подходит. Вы попросили не волноваться и пройти устное собеседование в ранее выбранной школе. Ребенок успешно прошел это собеседование.и сразу вам написал, что из-за того, что школьные уроки заканчиваются в 16.00 он физически два раза в неделю не сможет отпрашиваться в основной школе. и попросил перевести его во вторую группу (среда-суббота) в школу 179. Она находится от его школы ближе и он сможет успевать. Сегодня вы ответили, что он может ходить лишь в школу 1540 без объяснения причин, по которым вы не можете пойти навстречу. Надеюсь на ваш ответ. Очень хотелось бы, чтобы ребенок, честно прошедший тест и собеседование, прошел ваш замечательный курс. С уважением, Татьяна Генина
suslova@yandexlyceum.ru
28 сентября 2017, 18:54
daniil.genin2003,
Татьяна, здравствуйте. Это Марина Суслова. Мы разговаривали сегодня с папой Дани, объяснили ему сложившуюся ситуацию и смогли вместе найти решение. Спасибо за понимание.
jarkovskaya.lena
30 августа 2018, 11:49
Добрый день. Удивлена, что в списке не Санкт-Петербурга. Планируются ли курсы в этом городе?
Марина Иванова
31 августа 2018, 19:30
Расписание составлено для учащихся первой смены, а как быть тем, у кого вторая смена в 8 классе?
mav1610
1 сентября 2018, 14:58
Доброго времени суток, уважаемые организаторы! Мы бы очень хотели поучаствовать в образовательной программе Яндекс.Лицея, но, как я понимаю, города Иркутска нет в списке городов и мы не можем пройти регистрацию. Подскажите. а дистанционно проходить материал и обучаться нельзя?Если нашего города нет в списке - ведь очень жаль, что наших детей лишают возможности участия в данном проекте.....
Ирина Ворожейкина
11 сентября 2018, 15:45
Добрый день, мы слишком поздно узнали про вашу программу, возможно ли еще сдать анкету и пройти тестирование? 
Letta191205
12 сентября 2018, 07:17
Если ребенок учится во вторую смену, то не получится заниматься у вас?
ga-toro
14 сентября 2018, 23:10
Уважаемая Марина! Хочу рассказать немного о внуке. Коля Торопов из многодетной семьи, занимается роботостроением с 7 лет, были дипломы с конкурсов ВДНХ среди школьников, 23.05. 2018 года в интернет-газете "Северное Измайлово" была большая статья "Ученик школы №399 стал финалистом конкурса "Мой робот" о Коле с его фотографией, где преподаватель писала о его стремлении к изобретению роботов, к написанию программ ( сделал пылесос, который 40 минут ходил по классу и не запнулся, родители не помогали, так как не обладают знаниями в этой области).Преподаватель пишет о его целеустремленности и старании, но в современное время, может быть мешает скромность и пока неумение отстоять свои интересы и показать правильно свои знания.Неплохо сделал пробное задание, а конкурсный тест не привел к очному собеседованию.Я - бабушка, живу от них за 1000 км, в силу возраста знаю, что всегда в 1 полугодии кто-то по разным причинам уходит из обучения. Прошу сделать исключение, как кандидату из многодетной семьи и финалисту конкурса " Мой робот" и допустить к открытому собеседованию или принять кандидатом на 1 полугодие в последующем с переводом на освободившееся место.                                                    ga-toro@yandex.ru (С уважением, Галина. 41 год трудового стажа на 1 месте, ветеран.)
ElenaPNZ77
19 сентября 2018, 09:29
Добрый день! Вчера моя дочка была на собеседовании. После она сказала: "Как все-таки классно пообщаться с крутым преподавателем-технарем, давно этого не делала...". Даже только за это большое Вам спасибо!
alim.turdyhul
7 октября 2018, 14:20
Добрый день,
 Помогите пожалуйста решить проблему. В моем аккаунте не появляются задания. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 октября 2018, 19:35
Здравствуйте. Какие именно задания вы пытаетесь открыть?
daniljan.ev
19 ноября 2018, 11:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не планируете открыться в городе Пятигорске и нет ли у вас дистанционного обучения?
Данильян Евгения.
geranium1
12 декабря 2018, 17:42
Здравствуйте! А в Сургуте в планах есть? Хотела бы, чтоб мой ребенок посещал ваши курсы.
Glebinho
2 января, 18:52
В Воронеже когда откроют Яндекс.Лицей? 
zzero505@rambler.ru
13 февраля, 14:43
Скажите, пожалуйста, в Оренбурге планируется открытие такой школы?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса15 февраля, 20:03
Здравствуйте. Да, мы готовимся запустить Яндекс.Лицей в Оренбурге в следующем учебном году. Список всех новых городов и площадок опубликуем в конце мая.
molokohut
18 апреля, 00:44
А когда Краснодар присоединится к вашему проекту?
zanoza-ola
23 апреля, 15:02
Скажите в Волгограде не планирует открывается?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 апреля, 15:28
Здравствуйте. Список новых городов появится в конце мая или начале июня.
BAD 123456789
вчера, 22:17
 А в Ставрополе появится основное обучение в ближайший год ?