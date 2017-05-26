Яндекс.Лицей в новых городах

В прошлом году мы запустили Яндекс.Лицей. Это двухгодичные курсы, где учеников 8–9 классов бесплатно обучают программированию на примере языка Python.

Почему Python? Мы выбрали Python, потому что этот язык достаточно прост в освоении и в то же время подходит для решения множества прикладных задач. На Python можно написать игру, веб-приложение или, например, бота для Telegram. Для старта проекта мы выбрали четыре города: Калугу, Пензу, Саратов и Тамбов. Заявки на поступление подали более 1800 школьников — из них по результатам вступительных испытаний мы отобрали 140 человек. 125 ребят успешно освоили программу и получили сертификаты об окончании первого курса.

В следующем учебном году первокурсников будет в разы больше. Лицей появится в 12 новых городах: Димитровграде, Иннополисе, Казани, Кирове, Магнитогорске, Махачкале, Москве, Набережных Челнах, Смоленске, Тюмени, Ульяновске и Челябинске. Список пополнят ещё несколько городов — их мы назовём чуть позже.

Марина Суслова,

руководитель Яндекс.Лицея В современном мире умение программировать — практически базовый навык. Знание Python пригодится не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует связать жизнь с биологией, экономикой, лингвистикой и любой другой отраслью, где имеют дело с анализом данных. В Яндекс.Лицее можно бесплатно освоить программирование на уровне, достаточном для создания самостоятельных проектов. В наших планах — запустить Яндекс.Лицей во всех крупных российских городах. Мы тщательно подходим к подготовке: ищем площадки, удобные для занятий, подбираем лучших преподавателей, организуем для них курсы повышения квалификации — они проходят в Яндексе. Это требует времени, поэтому мы действуем постепенно. Число городов, где работает Яндекс.Лицей, будет расти с каждым годом.

Набор в Яндекс.Лицей откроется 30 августа. Тогда же мы сообщим подробности: где будут проходить занятия, кто будет их вести, когда пройдут вступительные экзамены. Следить за лицейскими новостями можно в блоге Яндекса и на сайте проекта.

Ученики Яндекс.Лицея в Пензе. В апреле ребята сдали итоговую контрольную, а в мае — получили сертификаты об окончании первого года обучения

Как и в прошлом году, набор в Яндекс.Лицей пройдёт в два этапа: ребятам нужно будет сдать онлайн-тест и пройти собеседование с преподавателями. Прошлогодний вариант теста доступен здесь — он поможет оценить свои возможности. Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, необязательно иметь опыт программирования: достаточно интересоваться математикой и уметь мыслить логически.

Занятия в Яндекс.Лицее проходят во второй половине дня. Программа рассчитана на два года. На первом курсе ребята знакомятся с основами Python, а на втором — изучают язык углублённо и работают над самостоятельными проектами.