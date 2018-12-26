Яндекс.Немузыка

На Яндекс.Музыке открылась бета-версия раздела с аудиолекциями и подкастами. Слово «подкаст» придумали в первой половине 2000-х годов — так называют аудиопередачи, созданные специально для распространения через интернет. Сейчас подкасты переживают новый бум — их записывают СМИ, научные сайты, развлекательные проекты и просто увлечённые той или иной темой люди. Формат передачи может быть разным: выступление одного человека, коллективное обсуждение или, например, интервью ведущего с приглашённым гостем.

Мы собрали на Яндекс.Музыке подкасты разных издателей и авторов. Есть из чего выбрать — одна только «Медуза» выпускает шесть подкастов на разные темы, от книг до личных финансов. Что-то интересное в разделе найдут и фанаты Apple, и веб-разработчики, и любители игр. Есть и передачи просто «о жизни» — так, проект «Лайфхакер» рассказывает слушателям, как с пользой провести новогодние каникулы и как самостоятельно организовать путешествие. Некоторые из доступных на Музыке подкастов появились недавно, а некоторые существуют уже много лет — скажем, «Радио-Т» выходит аж с 2006 года.

Я выпускаю свой подкаст. Как разместить его на Яндекс.Музыке? Отлично, мы как раз ищем новых авторов. Подробности — на этой странице. Подкасты, как и музыку, можно слушать в любом месте: в метро, в машине, в спортзале, дома. Кое-кто из коллег утверждает, что под них особенно увлекательно делать уборку. Идея подкастов настолько нам понравилась, что мы решили выпустить свой собственный. Подкаст «Слушай, Алиса» — это маленькие истории про большие данные. Первый выпуск уже опубликован на Музыке — в нём обсуждают природу сновидений и запросы о снах.

Раздел с подкастами пока работает в бета-режиме. Передачи можно слушать в веб-версии и на мобильном сайте Яндекс.Музыки. В будущем они появятся и в приложении для iOS и Android. Мы будем регулярно добавлять в раздел новых авторов и новые выпуски и надеемся, что скоро коллекция пополнится подкастами на английском — кстати, это отличный способ подтянуть язык. Мы также планируем научить рекомендательную систему Музыки — ту самую, которая отвечает за умные плейлисты, — советовать подкасты, которые будут интересны лично вам.

Если вы часто слушаете подкасты и хотели бы помочь сделать «Немузыку» лучше, пройдите опрос. Мы постараемся учесть ваши пожелания при развитии раздела.