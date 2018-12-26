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Яндекс.Немузыка

На Яндекс.Музыке открылась бета-версия раздела с аудиолекциями и подкастами. Слово «подкаст» придумали в первой половине 2000-х годов — так называют аудиопередачи, созданные специально для распространения через интернет. Сейчас подкасты переживают новый бум — их записывают СМИ, научные сайты, развлекательные проекты и просто увлечённые той или иной темой люди. Формат передачи может быть разным: выступление одного человека, коллективное обсуждение или, например, интервью ведущего с приглашённым гостем.

Мы собрали на Яндекс.Музыке подкасты разных издателей и авторов. Есть из чего выбрать — одна только «Медуза» выпускает шесть подкастов на разные темы, от книг до личных финансов. Что-то интересное в разделе найдут и фанаты Apple, и веб-разработчики, и любители игр. Есть и передачи просто «о жизни» — так, проект «Лайфхакер» рассказывает слушателям, как с пользой провести новогодние каникулы и как самостоятельно организовать путешествие. Некоторые из доступных на Музыке подкастов появились недавно, а некоторые существуют уже много лет — скажем, «Радио-Т» выходит аж с 2006 года.

Я выпускаю свой подкаст. Как разместить его на Яндекс.Музыке?

Отлично, мы как раз ищем новых авторов. Подробности — на этой странице.

Подкасты, как и музыку, можно слушать в любом месте: в метро, в машине, в спортзале, дома. Кое-кто из коллег утверждает, что под них особенно увлекательно делать уборку. Идея подкастов настолько нам понравилась, что мы решили выпустить свой собственный. Подкаст «Слушай, Алиса» — это маленькие истории про большие данные. Первый выпуск уже опубликован на Музыке — в нём обсуждают природу сновидений и запросы о снах.

Раздел с подкастами пока работает в бета-режиме. Передачи можно слушать в веб-версии и на мобильном сайте Яндекс.Музыки. В будущем они появятся и в приложении для iOS и Android. Мы будем регулярно добавлять в раздел новых авторов и новые выпуски и надеемся, что скоро коллекция пополнится подкастами на английском — кстати, это отличный способ подтянуть язык. Мы также планируем научить рекомендательную систему Музыки — ту самую, которая отвечает за умные плейлисты, — советовать подкасты, которые будут интересны лично вам.

Если вы часто слушаете подкасты и хотели бы помочь сделать «Немузыку» лучше, пройдите опрос. Мы постараемся учесть ваши пожелания при развитии раздела.

52 комментария
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seo@tornado.ws
26 декабря 2018, 14:32
Как добавить свой подкаст к вам?
Ольга
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 15:06
seo@tornado.ws,
 заполнить форму на этой странице: https://yandex.ru/support/music/performers-and-copyright-holders/audio-placement.html Там есть все требования и пояснения
cyberbonus
30 июня, 01:41
Ольга,
Здравствуйте. Более недели назад написал вопрос в поддержку я.музыки, но до сих пор не получил ответа (хотя в автоматическом письме было написано про ответ через 1-3 дня), поэтому обращусь здесь с этим вопросом к вам.


Объясните, чем мобильное приложение отличается от веб-версии в плане прослушивания музыки из вашего каталога (без оплаченной подписки, бесплатная версия Я.Музыки)?


На компьютере я без проблем слушаю плейлист "Моя музыка", а также пользуюсь поиском и слушаю конкретные композиции.


В этих же случаях в мобильном приложении выскакивает ваш банер на весь экран с предложением оформить подписку и нет возможности послушать плейлист/трек
za4еmpеrm
26 декабря 2018, 15:02
"модель для сборки" будет? (:
Ольга
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 17:02
za4еmpеrm,
да, постараемся, чтобы была : ) 
za4еmpеrm
26 декабря 2018, 17:10
Ольга,
Вообще шикарно! Спасибо заранее!
za4еmpеrm
27 января, 14:15
Ольга,
Неужели не получилось с ними договориться? Сделайте по Я+ доступными. Люди 30+ возраста с радостью оформят только из-за модели, вот зуб даю.
Михаил Вячеславович
1 июня, 07:57
Ольга,
 Привет
RistiCore
26 декабря 2018, 15:22
Будут ли добавляться в раздел "немузыка" аудиозаписи религиозных проповедей, публичных богословских лекций и записи эфиров передач?
Ольга
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 17:03
RistiCore,
для раздела придумано такое название, чтобы разный "говорительный" контент, интересный нашим пользователям, мог появиться на Немузыке.  
RistiCore
26 декабря 2018, 17:31
Ольга,
хорошо, вопрос нет ли ограничений типа запрета любых религиозных тематик (в рамках официальных законных конфессий).
Ольга
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 14:17
RistiCore,
нет,  пока только технические требования к подкастам. Тема может быть любой
Александр Александрович
26 декабря 2018, 15:32
Тлен какой-то и позор. Нет шоуноток, нет таймштампа, порядок сортировки не сменить, прослушанные не помечаются, время в минутах, позицию не запоминает (!)… продолжать можно очень долго. Не тянет на бету. Даже на прототип не тянет. Просто записи загруженные сплошной простыней.
Обновлено 26 декабря 2018, 15:34
Gizmo4ka2006
26 декабря 2018, 16:54
Александр Александрович,
ну спешили выкатить в 2018 году, чтобы потом писать "Мы запустили подкасты в 2018 году и вот уже …". Скажите лучше спасибо и радуйтесь!
Ольга
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 17:04
Александр Александрович,
раздел с подкастами появился на сервисе Музыка, и мы понимаем все плюсы и минусы такого решения. Сами слушаем подкасты и согласны, что такие доработки делают прослушивание более комфортным. Запуск пилотной версии – важный для нас шаг, постараемся сделать из беты полноценный немузыкальный сервис уже скоро. Будем рады, если оставите полный список пожеланий здесь, это влияет на то, что появится на сервисе раньше: https://yandex.ru/poll/enter/Wn98iMKKyJ7r1ykNzQKKo3
Александр Александрович
26 декабря 2018, 17:17
Ольга,
а что вы сделали-то кроме того как записи загрузили? Вроде та же самая я.мызыка только с записями подкастов и никакой адаптации под этот контент. Вот этот вырвиглазный диз страницы своего подкаста с формой обратной связи анонсирован чтоль этим постом? Вы написали про плюсы и минусы. А какие плюсы то? И то, что я написал это не приятные мелочи, а необходимый минимум. Уберите этот позор уж - че людей то смешить. У вас даже на странице Медузы она подписана как исполнитель, а подкасты обозначены альбомами. То есть даже строки не написали новые. В особую форму во-первых уже писал, а во-вторых не вижу в ней смысла особого смысла. И в Радио-Т не 19 записей. У них есть RSS с полным архивом, но вестимо у вас и интерфейс не приспособлен выводить большое количество записей.
Обновлено 26 декабря 2018, 17:21
Ольга
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 13:31
Александр Александрович,
в веб-версии Подкасты уже не Альбомы, и мобильные приложения уже догоняют. И Радио-Т добавим весь архив, работаем : )
Александр Александрович
27 декабря 2018, 14:02
Ольга,
Молодцы - две строчки переписали. Наверное митингов пять для этого провели. А сохранение позиций, пометка как прочитанных, шоунотки когда ждать?  Без этого сервис вообщем-то считать сервисом для проигрования подкастов нельзя.
racoon
10 января, 15:02
Ольга,
https://music.yandex.ru/album/6325259 у меня альбомами.
ivan.trav
26 декабря 2018, 18:12
Можно ди попросить Алису на Станции играть подкаст?
Егор Филиппов
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 22:54
ivan.trav,
Можно попросить.
Алёша
26 декабря 2018, 19:17
Бородатый каст добавьте
vit1251
26 декабря 2018, 21:42
Как слушать подкасты на этой вашей Алисе?
Ольга
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 14:09
vit1251,
Алиса пока только учится ставить подкасты. Со временем станет достаточно просто попросить ее включить подкасты
artemiy-pushkarev
26 декабря 2018, 21:58
Скажите, можно ли ожидать появление в Яндекс.Музыке аудиокниг? Если да, то когда?..
Ольга
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 13:32
artemiy-pushkarev,
да, ожидать можно) Мы активно работаем сейчас в этом направлении
Mr
27 декабря 2018, 00:27
Отличная новость! Вот только бы сначала разобрались бы с серверами, а то уже устал наблюдать "404 not found" и это не впервой такое наблюдается за вашим сервисом, то отдельные треки не воспроизводит, то на артистах/плей-листах уходит в 404. Шикарно, оплатив подписку невозможно послушать музыку :)
Геннадий Седень
27 декабря 2018, 00:31
Mr,
+
Алексей Акимов
27 декабря 2018, 00:51
Из музыки хотел пройти опрос, расписал всё от и до и два раза в 404. Плюнул, нажал третий раз через блог и ушло вам пару слов, но ушло. Главное не делайте отдельного приложения и Аудиокниги добавьте или побольше подкастов, где их читают.
Yuri
27 декабря 2018, 10:58
Не хотите сделать "российский Patreon"?

Это бы помогло развитию подкастинга (и не только) в России.

Буржуйский патреон имеет ряд минусов, из-за которых авторы получают явно меньше чем могли бы.
У вас есть Я.Деньги - пол дела уже сделано.
keetano
27 декабря 2018, 11:46
Во всех странах доступно?
Ольга
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 13:33
keetano,
пока в России, но с развитием раздела будем расширять и территорию
am93work
28 декабря 2018, 11:07
Было бы замечательно, если могучие поисковые боты от яндекса напарсят RSS-потоков с подкастами в одно место.

А в остальном присоединяюсь к нижеподписавшимся: нужны шоуноты и аудиокниги, нужны подкасты в приложении на телефон.

Еще хочу возможность переключать скорость и аудиоверсии видео с ютуба, хотя последнее может быть сложным.
A
28 декабря 2018, 11:22
Добавьте скорость воспроизведения
Сергей Гвоздарев
28 декабря 2018, 12:26
A,
++
VladimirAlekseevich11.27
29 декабря 2018, 13:20
Вырастит ли цена на "плюс" с появлением подкастов, книг и т.д.? 
andrew.andreiuk
1 января, 18:11
Что с синхронизацией? (Прослушанно и позиция воспроизведения)
Вообще даже Apple со своей инфраструктурой не радует. Не могут сделать синхронизацию прослушанных подкастов в приложении для macOS и iOS. Очень неудобно, когда несколько устройств.
KKruglov
6 января, 11:07
andrew.andreiuk,
если вдруг не пользуетесь, попробуйте pocketcasts, там есть синхронизация.

luiza94
13 января, 11:45
Отлично, что сделали такую платформу! Правда наш подкаст немного некорректно подгрузился. Написал на podcast@yandex-team.ru, но ответа не последовало.


Куда написать с подробностями? Спасибо.
Артём Загвозкин
22 января, 14:00
Подкасты, как я убежден, нуждаются в комментировании. Конечно, комментарии к музыкальным трекам неуместным, но для подкастов они необходимы. Многие из подкастов я бы хотел прокомментировать. У них свой сценарий потребления. Именно поэтому, для воспроизведения подкастов должен быть свой интерфейс! Зачем я это всё написал, ведь, моё замечание никакой роли не сыграет.
Обновлено 22 января, 14:01
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 января, 14:10
Артём, мы правда-правда читаем все отзывы и записываем пожелания.
weakref
26 января, 20:43
А вы планируете в будущем как-нибудь отдавать rss-фид подкастов, которые у вас хостятся? Я бы хотел слушать ту же Алису, но в качественном и удобном приложении (Pocket Casts), а не в убогой поделке
Silver
17 февраля, 06:53
Реклама задолбала! Надо что-бы было вот так! https://yadi.sk/i/vVXs_ktxv49Huw
Марлен Нурмаков
23 февраля, 20:42
Увидел подкасты на сайте - скачал приложение Яндекс.Музыка. Не увидел подкасты в приложении - удалил Яндекс.Музыку.
Владислав Тюрин
11 апреля, 13:22
Марлен Нурмаков,

Я вот тоже не понимаю, почему в приложении нету подкастов.
Очень-очень бы хотелось их там увидеть.  
unixanet
27 марта, 21:11
Раздел не работает - http://momo.pics/index.php?m=viewerOne&picName=P5c9bbca0d711a.png
Regies Linkas
17 апреля, 21:30
Redmi 5 Plus, + оформлен, приложение со всеми разрешениями, выключал-включал,чистил кеш - подкастов нет. Просто пустой список. На Redmi 4x есть. 
r-rust
27 апреля, 07:39
можно ли скачивать подкасты в приложении яндекс музыка на смартфоне?
Александр
9 мая, 13:02
Друзья, добавьте WTF with Marc Maron. Уже лето на носу, хоть намекните, когда стоит ждать раздел подкасты в приложении???
Mexicanian
17 июля, 17:48
Сделайте автоматом формирующийся плейлист из выпусков подкастов на которые подписан. Ну и соотвественно прослушанные подкасты должны из него исключаться. Это будет самая удобная навигация.
+ Запоминание остановки прослушивания и синхронизация между разными устройствами. Начал слушать на работе на ноуте, заканчиваю слушать уже по дороге домой.
Если будет два этих ФТ реализовано, у вас не будет конкурентов.
Владислав
18 июля, 20:53
Mexicanian,
+
psinaleev
сегодня, 17:43
Добрый день. Как добавлять свои подкасты, Где они хранятся и что за rss мне нужен?