Поговорим о здоровье

Известно, что визит к врачу откладывать не стоит. Но этим правилом часто пренебрегают: нет времени, далеко ехать, само пройдёт. Кто-то, возможно, с детства опасается людей в белых халатах, а кого-то страшит не сам приём, а то, что ему предшествует: поиск клиники и общение с регистратурой.

Чтобы дойти до врача было проще, мы выпустили экспериментальное приложение Яндекс.Здоровье. Оно позволяет записаться к доктору, приложив минимум усилий. Не нужно звонить в регистратуру — достаточно выбрать клинику, специалиста и удобное время посещения, получить подтверждение и не забыть прийти на приём.

Приложение показывает на карте список клиник, где принимают нужные специалисты. Если клиника сообщила Яндексу, сколько стоит первичный приём, эта информация тоже появится на метке

Иногда неясно, к какому врачу лучше обратиться. Для таких случаев в приложении предусмотрен советник. Он уточнит, на что вы жалуетесь, задаст несколько наводящих вопросов и посоветует специалиста. Если симптомы противоречивы, вам порекомендуют для начала сходить к терапевту.

Советник встроен в приложение. Опрос займёт одну-две минуты. Приложение не ставит диагноз — оно лишь рекомендует специалиста, которого, возможно, следует посетить при указанных симптомах

Записи о посещении врачей доступны в разделе «Медкарта». Они помогут вспомнить, как зовут специалиста, который вам понравился, и где он принимает. Это пригодится, если вы, например, решите посоветовать доктора друзьям. К записи о приёме можно приложить фотографии назначений — так они всегда будут под рукой.

Григорий Бакунов,

руководитель сервиса Яндекс.Здоровье: Я часто хожу к врачу, и меня всегда раздражал процесс записи на приём. Нужно искать телефон клиники, звонить в регистратуру, отвечать на множество вопросов. Если в этот момент ты не один, то в курсе твоих медицинских проблем будет не только дежурный администратор. Наше приложение позволяет записаться к врачу, не посвящая в свои планы окружающих. Ещё одна трудность — выбор клиники. В большом городе у человека под боком может быть десяток неплохих медицинских учреждений, о которых он просто не знает. Яндекс.Здоровье покажет ближайшие к дому или к работе клиники, где принимают нужные специалисты. Благодаря этому можно вписать визит к доктору в привычный график и не откладывать его на потом.

Яндекс.Здоровье — экспериментальное приложение, и у него есть ряд ограничений. Во-первых, пока с его помощью можно записаться только на платный приём. Сейчас задача приложения — помочь вам попасть к нужному врачу в удобное время и в удобном месте. В большинстве случаев это означает визит за деньги. Кроме того, многие государственные клиники уже умеют вести запись пациентов в онлайн-режиме — через «Госуслуги» или региональные порталы.

Во-вторых, Яндекс.Здоровье пока работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. В данный момент к приложению подключены более 130 клиник в разных районах, и их количество постоянно увеличивается. Мы будем изучать, как люди взаимодействуют с Яндекс.Здоровьем, и не исключено, что в ближайшем будущем запустим его в новых городах. Если вы хотите, чтобы приложение заработало в вашем городе, напишите об этом в комментариях.

Григорий Бакунов,

руководитель сервиса Яндекс.Здоровье: Текущая версия Яндекс.Здоровья — всего лишь первый шаг. Мы рассматриваем возможность подключить к сервису диагностические центры, а также думаем о сотрудничестве с учреждениями, которые ведут приём по полису ОМС. С помощью технологий можно упростить жизнь не только пациентам, но и врачам, избавив их от рутинной бумажной работы.

Яндекс.Здоровье доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. Если у вас есть вопросы о приложении, вы можете задавать их по почте, в фейсбуке или через Telegram — все контакты есть в разделе «Помощь».