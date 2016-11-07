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Поговорим о здоровье

Известно, что визит к врачу откладывать не стоит. Но этим правилом часто пренебрегают: нет времени, далеко ехать, само пройдёт. Кто-то, возможно, с детства опасается людей в белых халатах, а кого-то страшит не сам приём, а то, что ему предшествует: поиск клиники и общение с регистратурой.

Чтобы дойти до врача было проще, мы выпустили экспериментальное приложение Яндекс.Здоровье. Оно позволяет записаться к доктору, приложив минимум усилий. Не нужно звонить в регистратуру — достаточно выбрать клинику, специалиста и удобное время посещения, получить подтверждение и не забыть прийти на приём.

Приложение показывает на карте список клиник, где принимают нужные специалисты. Если клиника сообщила Яндексу, сколько стоит первичный приём, эта информация тоже появится на метке

Иногда неясно, к какому врачу лучше обратиться. Для таких случаев в приложении предусмотрен советник. Он уточнит, на что вы жалуетесь, задаст несколько наводящих вопросов и посоветует специалиста. Если симптомы противоречивы, вам порекомендуют для начала сходить к терапевту.

Советник встроен в приложение. Опрос займёт одну-две минуты. Приложение не ставит диагноз — оно лишь рекомендует специалиста, которого, возможно, следует посетить при указанных симптомах

Записи о посещении врачей доступны в разделе «Медкарта». Они помогут вспомнить, как зовут специалиста, который вам понравился, и где он принимает. Это пригодится, если вы, например, решите посоветовать доктора друзьям. К записи о приёме можно приложить фотографии назначений — так они всегда будут под рукой.

Григорий Бакунов,
руководитель сервиса Яндекс.Здоровье:

Я часто хожу к врачу, и меня всегда раздражал процесс записи на приём. Нужно искать телефон клиники, звонить в регистратуру, отвечать на множество вопросов. Если в этот момент ты не один, то в курсе твоих медицинских проблем будет не только дежурный администратор. Наше приложение позволяет записаться к врачу, не посвящая в свои планы окружающих.

Ещё одна трудность — выбор клиники. В большом городе у человека под боком может быть десяток неплохих медицинских учреждений, о которых он просто не знает. Яндекс.Здоровье покажет ближайшие к дому или к работе клиники, где принимают нужные специалисты. Благодаря этому можно вписать визит к доктору в привычный график и не откладывать его на потом.

Яндекс.Здоровье — экспериментальное приложение, и у него есть ряд ограничений. Во-первых, пока с его помощью можно записаться только на платный приём. Сейчас задача приложения — помочь вам попасть к нужному врачу в удобное время и в удобном месте. В большинстве случаев это означает визит за деньги. Кроме того, многие государственные клиники уже умеют вести запись пациентов в онлайн-режиме — через «Госуслуги» или региональные порталы.

Во-вторых, Яндекс.Здоровье пока работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. В данный момент к приложению подключены более 130 клиник в разных районах, и их количество постоянно увеличивается. Мы будем изучать, как люди взаимодействуют с Яндекс.Здоровьем, и не исключено, что в ближайшем будущем запустим его в новых городах. Если вы хотите, чтобы приложение заработало в вашем городе, напишите об этом в комментариях.

Григорий Бакунов,
руководитель сервиса Яндекс.Здоровье:

Текущая версия Яндекс.Здоровья — всего лишь первый шаг. Мы рассматриваем возможность подключить к сервису диагностические центры, а также думаем о сотрудничестве с учреждениями, которые ведут приём по полису ОМС. С помощью технологий можно упростить жизнь не только пациентам, но и врачам, избавив их от рутинной бумажной работы.

Яндекс.Здоровье доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. Если у вас есть вопросы о приложении, вы можете задавать их по почте, в фейсбуке или через Telegram — все контакты есть в разделе «Помощь».

112 комментариев
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seoxyz
7 ноября 2016, 10:02
Интересная штуковина) А Яндекс интересно не хочет делать отдельный поиск для сайтов медицинской тематики? Как гугл)
Света Чистякова
7 ноября 2016, 12:05
Мы как-то раз уже делали поисковичок, который находит в сети работы на тему устойчивости к антибиотиков. Он, правда, узкоспециальный — для врачей и фармацевтов. Есть и другие планы — если интересно, можно вот это интервью с Гришей Бакуновым, который руководитель Яндекс.Здоровья, посмотреть.
elama-15912119
7 ноября 2016, 10:44
Добрый день! А как подключится клинике к Яндекс.Здоровье?
ipryani
7 ноября 2016, 11:36
elama-15912119,
 нужно заполнить форму на сайте – https://health.yandex.ru/clinics
magnitol
27 декабря 2017, 00:45
ipryani,
Подскажите, пожалуйста, корректную ссылку. Интересно движение проекта за пределы Московского региона. 
На данный момент производим обновление МИС и хотели бы учесть при разработке возможности интеграции и API сервиса, даже если это перспектива довольно долгая. 
Будем благодарны за ответ!
Обновлено 27 декабря 2017, 00:47
Антон Курилов
7 ноября 2016, 11:19
Господи, дай Яндексу сил наконец покрасить статус-бар в своих приложениях в соответствии с гайдлайнами Material Design.
register111
7 ноября 2016, 11:32
Очень надеюсь что заработает в Уфе
Зотова Майя
7 ноября 2016, 11:41
register111,
не, в пределах 10 км от МКАД
Света Чистякова
7 ноября 2016, 11:51
Антон, это пока только в 10 км от МКАД. register111, про Уфу записали, спасибо.
emportal.ru
8 ноября 2016, 00:30
register111,
в Уфе уже работает https://ufa.emportal.ru/
Пробуйте) Рекомендуйте клиникам.
sanchower
7 ноября 2016, 11:37
Надеюсь и ужасно неудобный ЕМИАС вы тоже замените.
Зотова Майя
7 ноября 2016, 11:49
Когда охват других городов планируется? Города-миллионники? Казань в частности?
Света Чистякова
7 ноября 2016, 11:53
Антон, прямо точные даты назвать не можем, но выйти в новые города хотелось бы. Казань — отличный вариант.
the-pisikak
7 ноября 2016, 11:56
Приложение очень актуально и не только в Москве, но и в Екатеринбурге тоже. Очень бы хотелось, чтобы оно появилось и у нас. 
Было бы здорово, если бы параллельно существовала web-версия сервиса. 

Спасибо. 
Света Чистякова
7 ноября 2016, 12:17
Насчёт того, почему мы сделали в первую очередь приложение. В тематической классификации поисковых запросов есть тема «Красота и здоровье». Это, среди прочего, запросы о клиниках и врачах. В общем, оказалось, что на смартфонах и планшетах эта тема — первая по популярности: ей посвящены 9% поисковых запросов, и с каждом годом эта доля растёт. Поэтому и начали с мобильных. У вас хорошие пожелания, спасибо. Постараемся учесть.
risowalka
7 ноября 2016, 12:10
Рад видеть, что вы этой темы коснулись, но зачем же опять делать целое приложение!? Нельзя ли просто улучшить текущее приложение про карты?


Функция "Советник" звучит интересно, но думаю она будет чаще бесполезна, чем полезна. Потому что люди обычно сначала в интернете читают о своих симптомах и даже ищут способы самолечения. А вот уже когда они точно знают, что без специалиста никак, то тут и начинается эта проблема с записью к специалисту. Надо позвонить в несколько клиник, узнать сколько стоит приём, когда есть свободное время и кто принимает. Если даже у клиники есть сайт, то на нём бывает невозможно найти необходимую информацию. Также все их сайты разные, а значит и искать одно и тоже приходится несколько раз. А когда уже записывают на приём, то каждый раз нужно давать свои данные и это ещё один неприятный момент.
Может быть "Советника" стоит внедрить в результаты поиска, как например с фильмами сделано.

"Медкарту" опять же можно сделать просто как раздел в аккаунте Яндекс. Не каждый ж день люди будут этим пользоваться (лучше бы как можно реже). 
Даже те люди, что ходят в платную клинику далеко не всегда имеют премиальный смартфон, скорее какой-то бюджетник, у которого память ограничена и каждое приложение "на вес золота" и установка ещё одного приложения не такая простая задача (читай барьер). Ну может с iOS дела получше обстоят (интересно, а вы iPhone 4 поддерживаете?)
И ещё момент - лучше бы медкарта заполнялась всегда автоматически и с помощью врача.


Иконка похожа на сердце с пластырем, вызывает больше негативное ощущение.

"Приходите к врачу без звонка" - Когда говорят "без звонка", то это вроде как означает, что можно прийти спонтанно и в любое время. Здесь же не такая ситуация. 


На скриншоте "История визитов" есть карточка с предстоящим визитом. Вроде бы слово история подразумевает, то что было в прошлом, а не в настоящем или будущем.

Зачем показывать режим работы клиники? Если человек записан или хочет записаться, к специалисту, то логичнее показать режим работы специалиста!?


Блок "к ним ходят чаще всего" Это чтобы за компанию сходить!? Зачем он? Даже если люди и ходят к ним чаще и вроде как хочется сократить цепочку действий перед началом оформления записи, то всё равно блок сомнительный. Нет ничего страшного в том чтобы прокрутить список вниз найти стоматолога, терапевта или хирурга. Кстати, а где поиск по списку? Или хотя б полоска с алфавитом? Иконки и короткие описания для специалиста - лишняя визуальная информация, она не помогает ускорить процесс выбора специалиста. Единственные узнаваемые иконки здесь - это терапевт и стоматолог. 
Иконка терапевта совпадает с иконкой первого таба, значит по логике там должны быть только терапевты.
kuma
7 ноября 2016, 13:57
risowalka,
но зачем же опять делать целое приложение!? Нельзя ли просто улучшить текущее приложение про карты?

В подходе объединить похожие приложения есть и плюсы, и минусы. Например, в отзывах у приложений Транспорта и Навигатора некоторые пользователи тоже просят объединить их с приложением Карт, т.к. они работают на одной "основе" - непосредственно с картами. С одной стороны, действительно, почему бы и нет, приложение будет одно, теоретически может место на смартфоне будет меньше занимать, но есть и минус у такого варианта - не всем нужен или навигатор, или транспорт, или анонсированное Яндекс.Здоровье в одном приложении. Это уже будет монструозный комбайн, если объединить их всех в одно приложение. Могу ошибаться, но, возможно, работать с большим объёмом кода от разных приложений не очень весело + чаще могут возникать конфликты в виде мелких или не очень багов, которые нужно будет постоянно исправлять, т.к. баг может возникнуть или в одной из функций, или, что хуже, затронуть несколько.
Если бы сегодня пришло обновление на Яндекс.Карты, в котором добавили этот новый сервис, то всем не жителям Москвы и ближнего Подмосковья оно не пригодилось бы (и неизвестно когда ещё сможет пригодиться) - то есть добавили то, чем будет пользоваться не относительное большинство аудитории приложения МЯК. То же самое с транспортом и навигатором - они тоже не всем нужны, если объединить их в одно приложение, то есть ли смысл скачивать его, в котором не используешь часть/половину функций, в то время когда оно занимает место в памяти смартфона
kuma
7 ноября 2016, 14:01
risowalka,
Ну может с iOS дела получше обстоят (интересно, а вы iPhone 4 поддерживаете?)

Не поддерживается, т.к. нужна версия iOS 8 на устройстве. Поддержка iPhone 4 прекратилась на версии 7.1.2
Владимир Попов
19 ноября 2016, 21:35
risowalka,
 
ceaktiv
7 ноября 2016, 12:16
На какой адрес обращаться с предложениями?
Света Чистякова
7 ноября 2016, 16:19
Если вы представитель клиники, которая хочет подключиться к сервису, то вам сюда. А если у вас вопрос про приложение, напишите на support@med.yandex.ru.
a.kirnov
7 ноября 2016, 11:18
Как представитель клиники, которая пыталась сделать что-то подобное своими руками благодорим Яндекс за подобный софт. Было бы проще еслибы происходила интеграция с медицинской информационной системов в клинике. Так действительно проще пациентам.
ipryani
7 ноября 2016, 12:31
a.kirnov,
 а мы так и интегрируемся с клиниками, которые умеют работать с МИС. Вы можете написать нам в форме - https://health.yandex.ru/clinics, поговорим о возможности подключения
a.kirnov
7 ноября 2016, 11:40
ipryani,
Уже отправил Вам заявку.
ipryani
7 ноября 2016, 14:03
a.kirnov,
 супер, ловим
mstyoma
7 ноября 2016, 13:13
Будет ли у вас интеграция с HealthKit на iOS? 
ipryani
7 ноября 2016, 16:53
mstyoma,
а какую именно интеграцию хочется?
mstyoma
7 ноября 2016, 23:02
ipryani,
Интеграцию с приложением "Здоровье". 
Алексей
7 ноября 2016, 14:35
Это очень здорово, что вы занимаетесь этим. У нас есть рабочий SOAP-сервис с расписаниями всех государственных поликлиник Хабаровского края. Так что мы готовы и ждём, когда готовы будете выдвинуться в регионы. Если нужно, то можно с коммерческими клиниками поработать. 
Света Чистякова
7 ноября 2016, 16:02
Алексей,
спасибо большое, будем иметь в виду!
sergej.artemchuck
27 ноября 2016, 09:07
Алексей,
Здравствуйте как с вами можно связаться по вопросу клиник Хаб.края?
sergej.artemchuck
27 ноября 2016, 09:09
Алексей,
Или напишите мне на почту "мой_ник@яндекс.ру"
kaberc
7 ноября 2016, 16:14
Есть ли в планах приложение для Windows UWP? И вообще, как Яндекс смотрит на эту платформу? Некоторые приложения обновляются под неё, у некоторых, как такси или карты, например, ужасно старая версия.
ipryani
7 ноября 2016, 16:55
kaberc,
 пока не планируем
Котик
7 ноября 2016, 16:39
В Украине тоже будет?
ipryani
7 ноября 2016, 16:54
Котик,
 пока точно сказать не можем, но рассматриваем такой вариант
rupert
7 ноября 2016, 16:46
В Петербурге очень нужен подобый сервис.
ipryani
7 ноября 2016, 16:54
rupert,
 знаем, хотим! Напишем, как появимся, вот тут: https://www.facebook.com/yandex.health/?fref=ts
Yavanosta
7 ноября 2016, 16:54
А в каком формате лучше попытаться ускорить добавление новых клиник в приложение? Скинуть вам название клиники, или отправить ссылку на https://health.yandex.ru/clinics на почту самой клиники?
ipryani
7 ноября 2016, 16:54
Yavanosta,
 лучше через форму заявки на сайте, да
Yavanosta
7 ноября 2016, 17:02
ipryani,
кажется я не совсем верно выразился. Я не представитель клиники, а пациент :-)

Если я хочу чтобы клиника появилась на вашем сервисе, стоит ли попробовать отправить им эту ссылку на контактную почту?
Света Чистякова
7 ноября 2016, 18:03
Стоит, конечно! Спасибо.
Дмитрий
7 ноября 2016, 17:56
Здорово, правильная тема. Рекомендации: 1) детально проработать тему с ДМС; 2) охватывать другие города, начиная с миллионников (в т.ч. Уфу).
ipryani
8 ноября 2016, 12:32
Дмитрий,
 движемся в этом направлении. Спасибо!
Черкасов Антон
7 ноября 2016, 18:02
+1 за ДМС.

Сейчас приходится смотреть распечатку, выданную вместе с полисом, чтобы найти клиники, которые входят в программу страхования. А они еще и в алфавитном порядке, из которого неясно ни расположение, ни специализация.


Ну и ждем в Петербурге поскорее.
ipryani
8 ноября 2016, 12:33
Черкасов Антон,
 а как идеально должна выглядеть функция ДМС в приложении с вашей точки зрения?


В Петербург сами очень хотим!
Varrah
16 ноября 2016, 15:27
ipryani,
На Хабре ссылка была на сервис для ДМС - https://promo.alldms.ru/ сам не пробовал, но список фич мне нравится.
VlasovVV
7 ноября 2016, 19:57
Хочу в Ярославле :)
ipryani
8 ноября 2016, 12:33
VlasovVV,
запомнили!
al-igor
7 ноября 2016, 21:01
10 км. от Москвы. А до А-107 скоро дойдёте? Программа на первый взгляд интересная, СОВЕТНИК особенно. Всё-таки надо разгружать докторов и себя от лишней беготни. А когда еще диагнастирующие гаджеты прицепят... Вообще никто помирать не будет.
ipryani
8 ноября 2016, 12:34
al-igor,
 напишем, как только дойдем :) Рады, что вам нравится советник!
al-igor
8 ноября 2016, 18:01
ipryani,
Ок. Будем ждать. А то недавно ВВП с ДАМ обещали в нынешнем веке жизнь всем россиянам до 130-150-ти. "Улыбка". Но как писали классики: - "Спасение утопающих, дело рук самих утопающищ!" СПАСИБО! Крепкого здоровьечка Вам.
Марк
7 ноября 2016, 19:30
Добавьте Вологду. )
ipryani
8 ноября 2016, 12:35
Марк,
 будем стараться :) напишем, как только появятся новые города
Марк
9 ноября 2016, 15:28
ipryani,
будем ждать.вопрос не по теме.что с яндекс диском?давно ничего нового от них нет. пора файлы на жесткий диск и уходить?опасаюсь как бы не закрыли их.
Вячеслав Смирнов
7 ноября 2016, 20:44
Город Вологда...Ждем..
ipryani
8 ноября 2016, 12:35
Вячеслав Смирнов,
 напишем, как только появится город
Вячеслав Смирнов
8 ноября 2016, 12:43
ipryani,
Буду  ждать,а еще бы Вологодский район и цены бы не было вашему приложению..
temareutov
7 ноября 2016, 23:53
Когда будет под Windows и WindowsPhone. Не забывайте что у людей есть и телефоны и планшеты на данной ОС, да и на стационарном компе с Win10 было бы не плохо иметь данный софт.
eddilou
8 ноября 2016, 07:29
Добавьте город Томск, добавьте возможность записываться в некоммерческие клиники, добавьте выбор города, а не тупо по определению местоположению и тогда не будет цены приложению, а так фиг пойми что за приложение, запустили для Москвы, а для остальных зачем ОНО? сначала бы лучше бы проводили перегооры, собрали бы по 10-20 клиник из каждого города или города в которых население свыше 400-500 тыс. А то создали приложение тупо для Москвы и говорите мы создали это круто, пользуйтесь - создали для себя москвичей? смешно 
ipryani
8 ноября 2016, 12:39
eddilou,
 здравствуйте! 
Яндекс.Здоровье сейчас в экспериментальном режиме: мы хотим хорошо отработать несколько пользовательских сценариев, поэтому ограничиваем их. Сейчас это только запись к врачу, только Москва и только платные услуги в частных и государственных клиниках. По мере продвижения эксперимента мы будем развивать сервис в других сферах - и планируем подключать новые города
xpagemedia
8 ноября 2016, 08:51
У нашего агенства много клиентов-клиник (директ). Очень хочется предложить клиенту новые источники траифка. Давайте быстрее в Челябинске запускайте свое приложение! :)
ipryani
8 ноября 2016, 12:39
xpagemedia,
 спасибо за интерес, запомнили про Челябинск!
Артем Бумарь
8 ноября 2016, 11:36
Как добавите гос.поликлиники то сразу же всех подключу, от родителей, до бабушек с дедушками, полезная и удобная вещь.)
P.S. С телефона на прием не удобно записываться, да и через компьютер тоже, государственная онлаин запись не сильно удобна, так что Яндекс.Здоровье будет классная альтернатива.)
ipryani
8 ноября 2016, 12:41
Артем Бумарь,
 очень хотим поскорее увидеть вас, ваших родителей, бабушек и дедушек в приложении Яндекс.Здоровье :)  Рады, что вам нравится идея!
bormotov
9 ноября 2016, 00:26
пришел сюда по ссылке из комментария на Хабре, "Вы можете написать, какой город вам нужен, в комментариях в блоге Яндекса." 

Но мне не конкретный город нужен, у нас целая карта городов в России и. например Казахстане.  Мы внедряем и сопровождаем МИС "Ариадна", и нам очень интересно интегрироваться.


Заявку на "подключение клиники" оставил, контакт вписал свой, почту рабочую, в названии клиники дописывал что-то типа "но мы не клиника" :)
Антон Крымский
9 ноября 2016, 10:46
Симферополь добавьте )))) ПЖЛ ))))
dudnichenko@1743.ru
9 ноября 2016, 19:44
Уважаемый Яндекс,
очень ждём такую программу в городе Оренбург!А самое главное, чтобы была возможность подключать государственные медицинские учреждения, чтобы приложение было более социальнодоступным.
ipryani
6 декабря 2016, 11:25
dudnichenko@1743.ru,
записали про Оренбург! И про государственные клиники тоже
FaizulinDA
16 ноября 2016, 13:27
Добрый день! Подскажите, будет ли в дальнейшем развитие опросника до полноценного сервиса по сбору анамнеза болезни и автоматической постановки диагноза?
Света Чистякова
16 ноября 2016, 14:34
Здравствуйте. Да, мы планируем развивать опросник, но точный диагноз пока всё же будет ставить врач :).
Varrah
16 ноября 2016, 15:26
Света Чистякова,
У вас же нейронные сети, глубокое обучение и все такое, ребята из Америки давно уже сделали такую систему. Почему бы нет? Хотя бы на уровне рекомендаций?
thebobuk
16 ноября 2016, 16:52
Varrah,
Если вкратце - потому что сейчас такая система в России будет противоречить законам РФ :( 
Varrah
16 ноября 2016, 17:12
thebobuk,
можно выдавать справку, рекомендации с обязательным указанием того, что требуется консультация врача для дифференциации диагноза.
Varrah
16 ноября 2016, 15:34
Очень хочется иметь возможность импортировать прошлые назначения, диагнозы, снимки и пр. Чтобы даже справку выписанную от руки районным участковым можно было посканить и внести, а затем добавить к ней текстовое описание. Чтобы, в итоге, следующий визит к профильному специалисту или терапевту был более полезным, с анамнезом и пр. Плюс, уже писал выше, для нейронной сети это будет хорошим набором знаний.
Развивая тему нейронной сети и вообще статистики и доказательной медицины можно добавить кнопки вроде: "я точно следовал рекомендациям врача", "я (не) использовал этот препарат", "лечение мне помогло", "появились осложнения" и пр. - быстро тэгировать истории болезней, тогда можно будет делать куда лучшую статистику. 
И да, такой проект тянет на общенациональный - этого ОЧЕНЬ не хватает нашей медицине сейчас. Чтобы даже если доктору 50-70-90 лет, пациент мог вбить результаты осмотра, получить их оценку от сервиса, узнать, что предложенные препараты уже не работают (или еще не прошли лицензирование) и пр. Идей тут фонтан просто.


Хотя я бы на вашем месте лишний раз перечитал историю Google Health, который закрылся, не совладав с нагрузками и ответвлением профессионалов от основных проектов компании.
Вячеслав Смирнов
21 ноября 2016, 22:48
Varrah,
солидарен полностью
ipryani
6 декабря 2016, 11:25
Varrah,
согласны, ровно в эту сторону и думаем
Varrah
19 февраля 2017, 00:47
ipryani,
Как успехи? Говорил сегодня с одним из врачей Санкт-Петербургской Пеидатрической Академии. Там море проблем с имеющимся софтом... И инфраструктурой тоже...
Дмитрий Поликарпов
5 декабря 2016, 10:45
Почему на нашу заявку по подключению медицинского центра к сервису не отвечают? Как подключиться к вам?
ipryani
6 декабря 2016, 11:23
Дмитрий Поликарпов,
Дмитрий, здравствуйте! Непорядок, сейчас разберёмся. Напишите, пожалуйста, по какому мейлу с вами можно связаться и какой сайт у клиники?
Дмитрий Поликарпов
6 декабря 2016, 13:46
ipryani,
моя почта polikarpov12@yandex.ru напишите мне и я все подробности уточню уже в личной переписке.
promowars
23 декабря 2016, 16:49
при попытке ввода городского номера телефона на первом этапе регистрации для клиник система пишет Телефон введен неверно, введите в формате (+79871234567)  значит ли это что нужно вводить номер мобильного телефона а не городского?
snezhanna.gilmutdinova
31 декабря 2016, 01:37
Здраствуйте .Боли в животе ,походу кишечник точно не знаю.Острые боли ,лежать ни могу,сидеть ,ходить,кушать .Что мне делать ? 
isidorov@softrust.ru
1 февраля 2017, 17:27
Здравствуйте, являюсь представителем компании-разработчика системы ЕМИАС Московской области. Интересует возможность интеграции по записи на прием в государственные клиники. 
Света Чистякова
1 февраля 2017, 20:20
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на yahealth@yandex-team.ru — это адрес команды Здоровья. Спасибо.
Обновлено 3 марта 2017, 17:19
blossom55
14 февраля 2017, 08:16
Как можно связаться с вами относительно реализации проекта по радиологии?
Света Чистякова
14 февраля 2017, 15:21
Здравствуйте. Почтовый адрес команды Яндекс.Здоровья — med@yandex-team.ru.
blossom55
14 февраля 2017, 15:31
Света Чистякова,
Почему-то сообщения не отправляются, на письма в ответ приходит:"Delivery Notification: Delivery has failed"
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 марта 2017, 17:18
blossom55,
напишите, пожалуйста, на yahealth@yandex-team.ru.
val1964nck
2 марта 2017, 22:37
Добрый день. Как с Вами связаться по реализация проекта по курортологу. Пробовал написать на med@yandex-team.ru, но УВЫ.((
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 марта 2017, 17:18
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на yahealth@yandex-team.ru.
pavel@fablab61.ru
17 марта 2017, 12:07
Даешь запуск приложения в Ростове-на-Дону :)
Аркадий Шапкин
19 апреля 2017, 21:41
А то что https://health.yandex.ru/ редиректит на yandex.ru это нормально?
Александр Семений
16 июня 2017, 23:31
А как стать Вашим консультантом?
alepodol1994
19 июня 2017, 12:26
город Курск и 6 детская поликлиника готова сотрудничать, email для связи alepodol1@gmail.com
oks-chernenko
22 июня 2017, 09:11
Добрый день!Как  стать вашим консультантом?
vladimir-l-nikitin
30 июня 2017, 23:43
Доброй ночи! Нас, как представителей юридического лица, оказывающего услуги в сфере медицинской деятельности, очень интересует Ваш стартап! С удовольствием бы сотрудничали! Скажите в Республику Коми когда заходить собираетесь?   
soznanie-mnema
12 июля 2017, 16:05


в Самару когда придет эта радость?
alexkabanovv
1 августа 2017, 15:58
Неплохо. Жаль, нет профильных специалистов - точно был бы спрос с учетом того, что люди десятилетиями не доходят до нужных врачей, а тут такая возможность початиться на совещаниях с пользой )))
mr.banancik
9 августа 2017, 22:30
Отличная идея, я полностью за
vovkanelovko
20 августа 2017, 21:46
Пробовал сам, теперь скачал бабушке на телефон, все лето на даче - так переживаю за нее. Так хоть будет с нормальным врачом на связи, а не у соседок мнения просить - знаю я этих деревенских умников с их методами лечения. Назначили с ней пробный раз на выходные, пока такая цена за первый раз)
tzayka16
22 августа 2017, 20:56
Надеюсь, что с помощью вашего приложения получится связать свекра с врачом - буду кланяться в ноги и танцевать джигу. Уже второй год не могу уговорить показать родинку на спине, уперся и не хочет в поликлинику идти. Говорит мол все куплено и не хочет даже слушать. Показала вашу статью, обещает попробовать. Может хоть так врач ему скажет что все серьезно и надо пройти обследование (ну или успокоит нас всех).
olzoev
25 августа 2017, 14:11
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как стать Вашим консультантом. Спасибо.
senioralexa
25 сентября 2017, 17:37
Яндекс, вы такие молодцы. Нашел ваше приложение случайно, но как раз когда надо было)) Очень болела нога, не знал ехать ли к травматологу или нет. Ваш врач все рассказал и проверил, даже не думал, что по телефону это возможно сделать. Отдельное спасибо за видеозвонки, было ощущение, что попал в будущее. Ну и врачу доверия больше.
Максимов Андрей
16 октября 2017, 15:33
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как стать Вашим консультантом. Спасибо.
metro.fox
1 ноября 2017, 18:35
Сегодня был поражен до глубины души следующим случаем. Рассказываю по порядку. У меня на компе закончилась лицензия на антивирусник (предпочитаю на этом не экономить), решил ее продлить, заплатив по интернету. Сижу жду ответа час, второй, его нет. Начал проверять заказ и обнаружил, что во время оформления покупки неправильно указал свое майл. Растроился, :'( , все думаю плакали мои денежки. Позвонил по телефону указанному там, звоните говорят в рабочее время. Ну все думаю началось разборки, доказательства, с деньгами уже попрощался. Навсякий случай написал им еще письмо. И каково же было мое удивление, когда сегодня пришло ответное письмо с ключом и инструкциями. :) Типа вот вам пожалуйста, внимательнее будьте. А, я привык что тут только деньги тырят.
Полина
14 января 2018, 20:44
Думаю, было бы хорошо,если бы все-таки консультации являлись медицинской услугой. И,самое главное, чтоб можно было выписывать рецепт, направление к специалисту, направление на исследование! Консультации, конечно, хорошо, но для взрослого человека, обремененного хроническими болячками, коих у нас предостаточно в стране, очень актуально было бы именно получать бумаги дистанционно. Понятно,что все не сразу, но ждем. 

SolominkaMed1
22 января 2018, 05:16
Добрый день!


Посмотрел список Ваших партнеров. Нашли самых худших.


Почему не работаете с реальными медцентрами?  Опять экономия на здоровье?


Ниже тут уже говорили о качестве поиска. На первых местах одни нелегалы и проходимцы.


На первом месте DOC+ Лицензия более чем скудная: терапевт, педиатр, невролог, отриноларинголог. И на этом в Москве ВСЕ!


Далее МЕДОК
Добавились: гинекологи, кардиологи, эндокринологи, УЗИ (это все на бумаге, неизвестно, есть ли все это в реале).


Доктор рядом - по документам вроде ничего так.  Что-то подозрительна такая любовь Яндекса к ним, даже домены не "склеены".

Судя по цене вызова врача на дом в 2000 руб. - качества никакого. Уважающий себя врач даже квалификации выше средней за такие деньги не работает.


Похоже, Яндекс решил развалить всю коммерческую медицину в Москве, оставив самые отходы. Как это произошло с сервисом "Яндекс.Рикша". По вине Яндекса теперь нормального такси в городе не найти.


Так что начинание не плохое, а очень плохое. Еще тысячу доводов имеется.
gomzikovaekaterina
13 мая 2018, 14:50
Воспользовалась консультацией яндекс.здоровье - выбросила на ветер 500 руб.



Врач мне сказал, что консультации по лечению не даёт!  А я звонила, чтобы как раз его получить, потому что больше вопросов у меня не было.
У меня был диагноз и были анализы на руках. Даже было лекарство, которое лечит. Мне нужна была дозировка и как пить. Все остальное я знала.  


Врач же сказал, что лечение не может назначить. И что это написано в правилах. Я несколько раз смотрела приложение. Даже сходила на сайт через компьютер. Но нигде никаких правил не нашла.
 Мало того, когда я только скачала приложение, мне не предложили, где это можно прочитать.


Также врач не смог ответить на вопрос, в каком случае я могу воспользоваться сервисом Яндекс.здороаве, если консультации по лечению он не предоставляет. И также "отправил" в правила.


Я уже четыре раза написала в тех поддержку по всем указанным каналам связи, чтобы мне вернули деньги - на почту, в фб, телеграмм. Но мне никто не отвечает!
nkuznetsova
22 июля 2018, 12:46
Здравствуйте, а кардиолога нет по каким причинам?
arminearminearminearmine
7 сентября 2018, 14:03
Мне 24 августа 2018 делала операцию Адамян Лейла Владимировна! Лапароскопическую миомэктомию. У меня была большая миома 8*8 см и никто за меня не брался. Другие врачи говорили, что лапроскопически это выполнить нельзя, будет прокол в матке или придётся удалять матку в мои 35 лет. Но Лейла Владимировна уверена сказала, что сохранит матку. И выполнила очень грамотно операцию. Необыкновенный врач от Бога, потрясающий добрый человек. Я готова целовать ей руки и благодарна Богу, что он меня свел с таким профессиональным врачом высшего уровня! Помимо профессиональных качеств Лейла Владимировна харизматичная, красивая, ухоженная, интеллигентная женщина. Она все успевает совмещать и тяжелейшую работу и ухаживает за собой. Вот такой должна быть истинная женщина! А все плохие отзывы уверяю Вас это полная ложь. Уймитесь конкуренты, хватит завидовать! Спасибо Вам за все Лейла Владимировна! Храни Вас Бог. Пациентка Арминэ.
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