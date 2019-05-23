Yet Another Conference: главные новости

Сегодня в Москве прошла Yet Another Conference, большая технологическая конференция Яндекса. В этом году тема конференции — «Будущее в деталях». Люди привыкли думать о будущем как о отдалённой эпохе, где всё будет просто, удобно и автоматизированно, — как в книгах фантастов. Но если у вас нет машины времени, ощутить наступление будущего довольно сложно: мир меняется не разом, а постепенно. На YaC мы рассказали о новых разработках Яндекса, которые приближают наступление будущего или создают его прямо сейчас.

Умный дом

Умный дом объединяет десятки устройств разных производителей, от лампочек до кофеварок, которыми можно управлять голосом. За это отвечает Алиса. Скажите ей: «Сделай кондиционер похолоднее» или «Включи свет», и она выполнит просьбу. Или даже так: «Алиса, я дома» — и в комнате зажигается свет, из колонок начинает играть музыка, а на кухне включается чайник. Подробнее — в отдельном посте.

Мой Эфир

Чтобы люди не тратили на выбор фильма больше времени, чем на просмотр, мы запустили Мой эфир. Это персональный круглосуточный видеоканал, который подстраивается под интересы зрителей: поклоннику остросюжетных фильмов он покажет боевик, любителю истории — документальное кино. Чем чаще вы смотрите канал и ставите лайки и дизлайки, тем точнее будут рекомендации.

Яндекс.Модуль

Модулем мы назвали мини-компьютер, который вставляется в HDMI-порт телевизора и передаёт на большой экран видео из приложения Яндекс. Управлять Модулем можно голосом — Алиса по вашей команде поставит фильм на паузу или сделает погромче. Устройство стоит 1990 рублей и продаётся на Беру. Покупатели Модуля получат в подарок подписку «КиноПоиск + Амедиатека» на три месяца.

Облачные рестораны

Мы узнали любимые блюда пользователей Яндекса и поставили их приготовление на поток. Составили продуманные рецепты, подобрали качественные ингредиенты и договорились о приготовлении с ресторанами, имеющими отличные оценки на Яндекс.Еде. Результат — блюда высокого качества по невысокой цене со скоростной доставкой. Облачные рестораны мы подключим к Яндекс.Еде этим летом.

Новая версия Яндекс.Авто

Бортовые компьютеры Яндекса смогут подключаться к системам автомобиля. Это открывает новые возможности для водителей: более точная навигация — за счёт данных с датчиков на борту, управление со смартфона — можно открыть машину без ключа или дистанционно запустить двигатель, а также постоянная связь с автомобилем: например, если машину грузят на эвакуатор, она пришлёт пуш.

Семейная подписка Яндекс.Плюс

В Яндекс.Плюсе появился семейный тариф: подписку на четырёх человек можно оформить за 299 рублей в месяц. Это гораздо выгоднее, чем четыре отдельные подписки по 169 рублей. Плюс — это полный доступ к Яндекс.Музыке, скидки на Такси и Драйв, дополнительные гигабайты на Диске, бесплатная доставка товаров с Беру и возможность смотреть более 4000 фильмов и сериалов на КиноПоиске.