Блог Яндекса
декабрь 2006
В мире животных
4 декабря 2006, 20:15
Вот и закончилась осень. И мы, подобно заботливым родителям, делающим засечки на дверных косяках "Маша, 7 лет, 125 см", решили сравнить нынешний рост нашего "верблюда" с летним. Что ж, вот наша новая засечка. Как мы и ожидали, животное заметно выросло. Теперь его утренний и вечерний горбы поднимаются выше 8 баллов, тогда как летом они были на пару пунктов ниже. Это дневные данные за ноябрь - усредненные рабочие дни. При этом весьма часто, в районе 9 утра и 7 часов вечера, горбы достигают 9 баллов. Заметьте, что верблюд не только подрос, но и поправился (запасается на зиму?) - средняя загруженность дорог днем вне часа пик также выросла и приближается к 5 баллам, а возможность относительно свободно передвигаться по городу днем (между горбами) сократилась как минимум на 1 час! Сезонность чувствуется также в небольшом спаде по сравнению с августом среднего трафика с десяти до двенадцати вечера. Летом, очевидно, происходит более бурная вечернаяя жизнь, к тому же большой вклад в трафик вносят поездки на дачу. Ежедневной жизнью верблюда интересуются сотни тысяч автомобилистов Москвы. Интересно, что график посещаемости проекта Яндекс.Карты в течение средней рабочей недели (в ноябре) не совсем похож на верблюда. Утром посещаемость проекта меньше, чем вечером. Возможно, из дома менее удобно залезать в интернет. Но, скорее всего, это связано с тем, что начало рабочего дня гораздо более фиксировано, чем конец. Так что утром деться некуда. А вот вечером можно посмотреть и выбрать более подходящее время ухода. Пик посещаемости приходится на 17 часов 52 минуты - видимо, есть счастливые люди, у которых рабочий день кончается в 18.00... Как назвать это второе животное, поселившееся на нашем графике, мы пока не придумали, будем дальше его наблюдать. А вообще, как бы мы ни любили нашего верблюда, стремительный рост числа пробок в Москве внушает беспокойство. Ведь если он продолжится теми же темпами, наш верблюд может не поместиться в своей клетке - графике с осями из 10 баллов и 24 часов. Маша, смотритель зоопарка, 25 лет, 165 см
Готовь сани летом, а о пляжном сезоне думай зимой
6 декабря 2006, 21:50
Надвигаются холода, и от стресса организм требует усиленного питания. Так хочется съесть еще одну булочку, тем более что исчезающую талию скрывает теперь теплый свитер. Но о будущем лете с его отпусками, пляжами и окучиванием картошки на любимой даче не стоит забывать даже сейчас. Чтобы помочь нашим пользователям оставаться в отличной форме и не расслабляться даже в период зимней "спячки" и предстоящих новогодних каникул, Яндекс.Маркет открывает категорию Напольные весы. В ней представлены как простые механические модели, так и весы-анализаторы, сообщающие о том, сколько жира отложилось после новогоднего застолья, или о том, насколько увеличилась мышечная масса после похода в тренажерный зал. Чем еще мы порадуем наших пользователей в ближайшее время? Читайте в Блоге, выбирайте на Маркете!Виктория Куракина, контент-менеджер Яндекс.Маркета
Поиск в ширину
8 декабря 2006, 17:07
Завершен прием заявок на конкурс научных проектов «Интернет-математика 2007». Всего было получено 156 заявок. Больше всего заявок поступило из двух столиц: 45 из Москвы и 29 из Санкт-Петербурга. По 5 заявок пришло из Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Есть заявки из Украины, Беларуси и Финляндии. Тематика разнообразна, но можно выделить основные направления — классификация, компьютерная лингвистика, повышение эффективности Веб-поиска. Значительное количество заявок посвящено обработке и поиску мультимедийной информации — музыки и изображений. Среди участников конкурса — доктора и кандидаты наук, аспиранты и студенты. «Остепененные» авторы подали 67 заявок. Самому опытному участнику конкурса — 84 года, самому молодому — 19 лет. Конкурсная комиссия приступила к оценке заявок. Результаты конкурса будут объявлены до 31 декабря 2006 года. По условиям конкурса 30 отобранных проектов получат финансирование на общую сумму 5 млн рублей. Павел Браславский, снс, менеджер отдела Веб-поиска
Смотрите найденные слова в сохраненной копии
13 декабря 2006, 18:53
Как можно было заметить, с недавних пор в результатах поиска произошло небольшое изменение. Ссылка под каждым пунктом найденного сменила свое имя с «Найденные слова » на «Сохраненная копия». За этим видимым изменением, как обычно, скрывается невидимая работа нашей группы поискового робота. Раньше Яндекс хранил у себя только текст всех проиндексированных страниц. Поэтому, чтобы показать вам на странице слова, которые вы искали в запросе, приходилось снова идти на исходный сайт. Но что делать, если страница уже изменилась или, того хуже, отсутствует? Именно для таких случаев мы начали сохранять полную копию страницы в отдельной архивной базе. Правда, пришлось «пробежать» по всему Рунету для того, чтобы все страницы получили свои копии в новом формате — это заняло некоторое время. Зато теперь, кликнув по ссылке «Сохраненная копия», вы можете увидеть точную копию страницы, как ее видел наш робот — и именно в том виде, в каком ее сделал автор. Даже если она уже изменилась. А на странице — слова вашего запроса. Роман Козлов, менеджер поисковых проектов
Гад-же-ты
14 декабря 2006, 16:52
Уже почти все, наверное, знают, что скоро выходит новая версия Windows, под названием Windows Vista. Кроме всего прочего, в ней будет боковая панель, на которой можно размещать так называемые гаджеты - небольшие красивые программы, позволяющие получать быстрый доступ к разного рода информации. Аналоги гаджетов, называемые «виджетами», есть в Opera и Mac OS X. Мы тоже сделали свой Яндекс.Гаджет, который 13 декабря был продемонстрирован нескольким тысячам посетителей конференции «Microsoft Платформа 2007» в процессе доклада Уилла Кеннеди, руководителя разработки Outlook. Гаджет позволяет искать в различных поисковых сервисах Яндекса, а также быстро переходить на любой сервис Яндекса. Если у вас уже есть Vista (RC1 или более свежая), вы можете скачать первую версию Яндекс.Гаджета.Роман Иванов, любитель гаджетов
Я в космосе
15 декабря 2006, 17:29
Осуществляя план по захвату мирового господства, озвученный на одном из тайных собраний организации, сотрудники Яндекса продолжают запускать не только новые сервисы, но сверхсекретные спутники-шпионы. Так вчера со стартовой площадки под кодовым названием «Cамокат», стартовал очередной Я-спутник. По кривой траектории он начал свой путь на околопланетную орбиту, вскоре влючил защитное поле и скрылся от пытливых взоров наблюдателей. Как видите, мы уже взялись за исполнение своего плана, и скоро большая красная буква «Я» будет гореть в каждом доме!Александр Артёменко, полевой фотокор
Новогоднее многоборье на Игрушках
15 декабря 2006, 18:12
Зимние Олимпиады проводятся только раз в четыре года. Для того, чтобы любители зимних видов спорта не скучали, в перерыве между официальными соревнованиями мы решили провести свои зимние игры, с новыми забавными правилами и персонажами, известными каждому. В прошлые годы Дед Мороз со Снегурочкой с легкостью играли в волейбол тяжелым мешком с подарками, да еще в валенках и тулупе, а также освоили конькобежный спорт. В этом году Дед Мороз получил разряд мастера спорта по прыжкам в глубину, а Снегурочка занялась гимнастикой на шаре. Теперь вы сможете не только наблюдать за играми, но и лично посоревноваться с популярными новогодними спортсменами! А в качестве награды – прославиться, получить заряд отличного настроения и просто весело провести время на Яндекс.Игрушках. Пусть за окном плюс и нет снега, турнир состоится при любой погоде! Антон Попов, руководитель направления развлекательных проектов
Игрушки - на деньги!
18 декабря 2006, 17:30
В преддверии Нового года Яндекс дарит пользователям Яндекс.Почты 100 000 подарков. Возможность получить симпатичные игрушки появилась у всех пользователей в ночь с 14 на 15 декабря. С этого момента по интернету медленно, но неуклонно расползается «золотая лихорадка» — ведь игрушки можно не просто собирать и любоваться, но и обменивать на настоящие Яндекс.Деньги! Повсюду люди мучительно вспоминают забытые почтовые пароли, выпрашивают игрушки у знакомых, меняют елочки на зайчиков, а зайчиков — на снежинки, и наполняют свои Яндекс.Кошельки предновогодними Яндекс.Деньгами. Торопитесь распорядиться своей игрушкой — в ночь с 13 на 14 января все игрушки превратятся в тыквы! Мария Грачева, директор по маркетингу, компания «Яндекс.Деньги»
Первый счётчик «для людей»
21 декабря 2006, 15:49
Большинство счётчиков посетителей стараются на малюсенькой кнопочке разместить как можно больше информации — как правило, там несколько чисел, смысл которых остаётся неясным без чтения помощи по данному счётчику. Нам хочется попробовать сломать эту традицию. Теперь вы можете установить себе счётчик посетителей вашего блога от Яндекса. Вы всегда будете знать, как много человек заходят к вам в день (в среднем за неделю) и сколько из них было у вас сегодня. А увидев такую кнопку в другом блоге, сможете определить, насколько популярен он. Кроме того, такие счётчики позволят нам лучше и быстрее замечать популярных блоггеров и интересные посты, и, надеемся, сделают рейтинги лучше и интереснее. Однако, делать отдельный рейтинг блоггеров, в котором они будут упорядочены именно по посетителям, мы пока не планируем, потому что он будет заведомо неполным — не все хотят устанавливать себе счётчики, и мы их понимаем. Посетители считаются на всех страницах вашего блога, где отображается любая из кнопок рейтинга Поиска по блогам Яндекса, а данные на кнопках обновляются раз в пять минут. Получить код для нового счётчика можно на той же странице, что и для остальных кнопок: http://blogs.yandex.ru/getbuttonАнтон Волнухин, руководитель службы Поиск по блогам
Яндекс подготовился к зиме
22 декабря 2006, 18:14
В преддверии Нового года и с надеждой на новогоднюю погоду Яндекс решил держать руки и ноги в тепле. Валенки на главной странице и пуховые урюпинские варежки сотрудникам и партнерам помогут не замерзнуть зимой. Ведь в нашем деле нужны холодная голова, горячее сердце и богатырское здоровье, чего мы всем и желаем в наступающем году!Светлана Кондрашова, директор по рекламе
Яндекс.Афиша - одна новая страна
25 декабря 2006, 20:30
Яндекс.Украина расширяет границы — сегодня на свет появилась Яндекс.Афиша для Киева, созданная в сотрудничестве с медиахолдингом 059. На носу новогодние и рождественские праздники, и мы надеемся, что информация о текущих и будущих фильмах, спектаклях и концертах в эти дни киевлянам пригодится. Обычно мы не раскрываем наших планов, но понятно, что число украинских городов, о культурных событиях в которых сможет рассказать Яндекс.Афиша, будет только расти.Сергей Петренко, генеральный директор компании "Яндекс.Украина"
Тестирование новой страницы результатов поиска по блогам
27 декабря 2006, 17:19
Сегодня Поиск по блогам Яндекса начинает тестирование новой страницы результатов поиска. Мы постарались сделать новый вариант страницы лучше, нагляднее и удобнее. Почему новая страница результатов лучше старой: увидеть полный текст записи теперь можно прямо на странице результатов поиска: нажав на плюсик или ссылку «весь текст», теперь рядом с каждым найденным постом можно видеть аватары (картинки пользователей) блоггеров, здесь же отображается маленькая картинка блог-сервиса, на котором расположен блог — вы сразу сможете понять, куда вы попадёте, нажав на ссылку, в правой части страницы выводятся блоги и потоки, в названии или описании которых встречается поисковый запрос. Принять участие в тестировании можно открыв страницу http://blogs.yandex.ru/search.beta.xml. Пожалуйста, учтите, что это лишь бета-версия, и в её работе возможны ошибки и недоработки. Мы будем очень благодарны, если вы напишете нам о замеченных ошибках или просто о том, как по-вашему новую страницу результатов можно сделать ещё лучше. Ваше мнение очень важно для нас Антон Волнухин, любитель хороших результатов
Пробки стали еще ближе
28 декабря 2006, 15:25
Не так давно на главной странице www.yandex.ru появился светофор Яндекса — индикатор, который с одного взгляда позволяет узнать, насколько сильно загружены дороги Москвы. А с сегодняшнего дня свежая информация о дорожных пробках доступна не только посетителям Яндекса. Возможность устроить живую трансляцию ситуации на дорогах теперь есть у любого сайта Рунета. Для этого служба Яндекс.Карты предлагает установить светофор Яндекса на любую веб-страницу. Как и в случае с главной страницей Яндекса, информация на «локальном» светофоре обновляется каждые 5 минут. Размер информационного блока вы можете выбрать: мы подготовили 5 разных вариантов. А цвет он будет менять самостоятельно, в зависимости от количества пробок на улицах города. Счастливой дороги в новом году!Людмила Парфенова, менеджер по маркетингу
Рекламной Сети Яндекса - 1 год
28 декабря 2006, 15:34
Прошел год с момента запуска Рекламной Сети. За этот год проект из стадии «беты» перешел в фазу регулярного развития и стал площадкой с заметными медийными показателями. На сегодня более 2000 площадок стали участниками Рекламной Сети, среди них Auto.ru, Bankir.ru, Medportal.ru, Stroyportal.ru, Zvuki.ru. Каждый день в Сеть вливаются десятки новых участников. Летом, перейдя на новый движок, мы смогли снизить ограничение по посещаемости и открыть доступ в Сеть для всех желающих — теперь для участия в Сети достаточно иметь минимально-разумную посещаемость (от 300 пользователей в день). Брать меньшие площадки не имеет смысла — 5-10 дополнительных показов не дают эффекта для рекламодателя. Разумеется, снижение порога не означает снижение нашей требовательности к контенту (см. условия участия) — мы по-прежнему хотим видеть в Сети только площадки с качественным контентом. Одновременно с этим развивались принципы показов рекламы на площадках разных типов — так, чтобы сохраняя контекстность, предложить пользователям адекватные коммерческие предложения, которые уже собраны в базе Яндекс.Директа, а вебмастерам — увеличить доход. Благодаря такому расширению и привлечению в сеть хороших площадок заметно выросла эффективность рекламы в Сети Яндекса: за последние три месяца средний размер выплат партнерам вырос в полтора раза. Добавились и новые способы показа рекламы, например, размещение горизонтального блока объявлений, а в самих объявлениях появились «Виртуальные визитки» (страницы с контактной информацией рекламодателей Директа). Наконец, после запуска первого ЦОПа (Центра Обслуживания Партнеров) к нему добавились еще несколько. В ближайших планах - появление в этом списке новых имен. И, что должно понравиться партнерам, — новые ЦОПы позволяют не только просто выводить заработанные средства, а использовать их для оплаты услуг, предоставляемых этими компаниями. Например, деньги, заработанные на размещении Яндекс.Директа, вебмастер может потратить на оплату хостинга своего сайта.Елена Коротеева, Ольга Зборовская, менеджеры по работе с партнерами Рекламой Сети Яндекса
Поездка во Фрязино в Дом Ребенка
29 декабря 2006, 19:20
23 декабря мы ездили во Фрязино, в Дом Ребенка. До этого всем коллективом собирали подарки для детей и деньги на памперсы. Вот что рассказал про эту поездку _foreseer.Людмила Швецова, руководитель кадровой службы
mystem
29 декабря 2006, 20:20
Павел Браславский еще напишет про первый этап «Интернет-математики 2007», завершившийся только что, но я хотел бы сделать небольшое объявление, связанное с этим конкурсом. Уже довольно давно для разных некоммерческих научных проектов мы бесплатно распространяем программу морфологического разбора русского языка mystem. Началось это еще при работе над Национальным Корпусом Русского Языка, и продолжилось в программе стипендий Интернет-Математика цикла 2004-2005 гг. В этом цикле «Интернет-Математики» мы окончательно решили сделать mystem доступным публично, на условиях некоммерческого использования. mystem — это отдельный модуль, работающий как консольное приложение. Первая версия создана еще в 1996 году. Его функция — производить морфологический анализ русских слов, причем не только известных словарю программы, но и незнакомых. Хотя это не просто «стеммер», то есть не программа, отрезающая от слов окончания, а полнофункциональный русский морфологический разбор (а в нынешней «внутренней» версии Яндекса еще и поддерживающий два десятка других языков), тем не менее, в название mystem мне хотелось спрятать идею «быть таким же легким и быстрым», как стеммер, именно таким в свое время был стеммер Портера для английского языка. Принципы работы mystem описан в этой статье. А на этой странице вы можете скачать программу и прочитать, как она используется. Коммерчески mystem не распространяется и к распространению не планируется. Об ошибках в программе пишите, пожалуйста, по адресу mystem@yandex-team.ruИлья Сегалович, в роли программиста
Блоггеры, к встрече Нового года будьте готовы!
29 декабря 2006, 20:53
В мире офлайна приближение Нового года можно определить по праздничным витринам, запаху мандаринов и покупателям, которые готовы унести из магазина все, что похоже на новогодний подарок. В интернете немного другие традиции — приближение Нового года заметно не только по украшенным витринам интернет-магазинов, но и, например, по изменению интересов пользователей к тому, что на этих витринах предложено. Мы решили посмотреть, как меняются «горячие» темы для обсуждения в блогах в предновогодний сезон — и вот что обнаружили: Целый год пользователи интернета говорят о пицце, но как только приближается праздник, все вспоминают о старом-добром «оливье». Всенародный любимец детей Дед Мороз весь год находится в тени избранного президента страны, но к декабрю ситуация заметно меняется: Хоть до Нового года по календарю и осталось еще немало часов, по блогам видно: для их авторов и читателей праздник уже наступил. Ольга Пушкина, менеджер по маркетингу