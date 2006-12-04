Вот и закончилась осень. И мы, подобно заботливым родителям, делающим засечки на дверных косяках "Маша, 7 лет, 125 см", решили сравнить нынешний рост нашего "верблюда" с летним. Что ж, вот наша новая засечка. Как мы и ожидали, животное заметно выросло. Теперь его утренний и вечерний горбы поднимаются выше 8 баллов, тогда как летом они были на пару пунктов ниже. Это дневные данные за ноябрь - усредненные рабочие дни. При этом весьма часто, в районе 9 утра и 7 часов вечера, горбы достигают 9 баллов. Заметьте, что верблюд не только подрос, но и поправился (запасается на зиму?) - средняя загруженность дорог днем вне часа пик также выросла и приближается к 5 баллам, а возможность относительно свободно передвигаться по городу днем (между горбами) сократилась как минимум на 1 час! Сезонность чувствуется также в небольшом спаде по сравнению с августом среднего трафика с десяти до двенадцати вечера. Летом, очевидно, происходит более бурная вечернаяя жизнь, к тому же большой вклад в трафик вносят поездки на дачу. Ежедневной жизнью верблюда интересуются сотни тысяч автомобилистов Москвы. Интересно, что график посещаемости проекта Яндекс.Карты в течение средней рабочей недели (в ноябре) не совсем похож на верблюда. Утром посещаемость проекта меньше, чем вечером. Возможно, из дома менее удобно залезать в интернет. Но, скорее всего, это связано с тем, что начало рабочего дня гораздо более фиксировано, чем конец. Так что утром деться некуда. А вот вечером можно посмотреть и выбрать более подходящее время ухода. Пик посещаемости приходится на 17 часов 52 минуты - видимо, есть счастливые люди, у которых рабочий день кончается в 18.00... Как назвать это второе животное, поселившееся на нашем графике, мы пока не придумали, будем дальше его наблюдать. А вообще, как бы мы ни любили нашего верблюда, стремительный рост числа пробок в Москве внушает беспокойство. Ведь если он продолжится теми же темпами, наш верблюд может не поместиться в своей клетке - графике с осями из 10 баллов и 24 часов. Маша, смотритель зоопарка, 25 лет, 165 см