Блог Яндекса
июль 2006
Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много!
10 июля 2006, 18:14
Что может быть приятнее, чем вечер, проведенный за просмотром футбольного матча или нашумевшего фильма? Только вечер, проведенный с друзьями. И вдвойне приятно, если удается объединить два этих замечательных события. А что для этого нужно? Правильно. Хороший большой телевизор, а еще лучше – целый домашний кинотеатр, и, конечно же, много-много всяких вкусностей. Яндекс.Маркет призывает как можно чаще устраивать такие совместные праздники жизни и предлагает новые возможности для выбора необходимого оборудования. Расширен список параметров, по которым можно подобрать телевизор и DVD-плеер. Например, теперь ничего не стоит найти модели телевизоров с поддержкой стандарта HDTV, функцией записи телепрограмм на жесткий диск (DVR) или устройством для чтения карт памяти, а обилие интерфейсов в DVD-плеерах позволит подключить к ним что угодно – начиная от наушников и заканчивая компьютерным монитором. Улучшения не обошли стороной и систему интеллектуального выбора Гуру в упомянутых категориях. Не останутся без дела и любители готовить. Пока остальные смотрят футбол, самое время приготовить им какой-нибудь гастрономический сюрприз. И тут на помощь снова приходит Яндекс.Маркет - духовые шкафы и варочные панели стало еще проще выбрать, ведь в этих категориях также появилась интеллектуальная система Гуру, которая поможет подобрать встраиваемую технику даже для самых привередливых кулинаров. Ну а если все же так получилось, что сейчас некому составить вам компанию, мы приглашаем вас посетить форумы на Яндекс.Маркете. В них вы найдете ответы на давно интересующие вопросы, сможете помочь другим выбрать тот или иной товар и, возможно, обретете новых друзей. Виктория Плаксина, руководитель контент-службы Яндекс.Маркета
Президент и пароход. Хроники бессонной недели.
12 июля 2006, 16:16
Сейчас уже можно сказать, что внутри Яндекса этот проект назывался «Пароход». Происхождение названия очевидно: если В.В.Маяковский обращался к Теодору Нетте – пароходу и человеку, то мы, в свою очередь, говоря «пароход», подразумевали «президента».
Карманные Яндекс.Деньги
13 июля 2006, 13:37
Теперь управлять платежами в системе Яндекс.Деньги можно с любого компьютера, мобильного устройства и из любого браузера, через веб-интерфейс. Владельцы мобильных устройств, имеющие доступ в интернет (WiFi, GPRS, EDGE) и являющиеся пользователями службы Яндекс.Деньги, могут оплачивать доступ в интернет, телевидение, услуги сотовой связи и телефонии, а также заказать доставку карт "Яндекс.Деньги" или найти ближайший пункт пополнения счета и пункты продажи карт. Дмитрий Красуля, менеджер проекта
Ориентирование на местности
13 июля 2006, 15:33
На прошлой неделе мы внедрили в "большой поиск" результаты автоматической географической классификации сайтов. Благодаря этому существенно увеличилось количество сайтов, про которые Яндекс "знает", к какому городу они относятся. Использовать это знание можно, поставив флажок "в регионе" под строкой поиска на странице результатов. В данном случае регион пользователя определяется автоматически. Если вы хотите искать по сайтам другого города, вы можете перейти на страницу расширенного поиска и задать географию поиска в правом нижнем поле. Не стоит удивляться, если популярный региональный ресурс отсутствует в локализованной выдаче. Возможно, автомат не смог определить географическую принадлежность сайта на основании используемых данных - IP, URL, а также содержания - фрагментов текста, похожих на контактную информацию. Подробнее принципы работы классификатора описаны в статье Automatic Geotagging of Russian Web Sites. Если вы обнаружили ошибки или неточности в результатах геоклассификации, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки. Павел Браславский, менеджер проектов, отдел Веб-поиска
Погода везде: 1600 городов на Яндекс.Погоде
18 июля 2006, 18:21
Давно уже пали все железные занавесы - в самых экзотических местах пользователи русскоязычных сетевых сервисов теперь оказываются регулярно. А благодаря Интернету многое изменилось и внутри России и других стран ближнего зарубежья: в городах, когда-то казавшихся глухой глубинкой, теперь идет бурная культурная жизнь, их жители завязывают контакты по всему миру и к ним ездят издалека. Все это давно не давало покоя разработчикам Яндекс.Погоды и нашего главного партнера по этому проекту - ИА «Метеоновости». И вот наконец мы можем продемонстрировать плод напряженных усилий - новую версию Яндекс.Погоды, с качественно иным географическим покрытием. Теперь сервис показывает погоду более 1600 городов - в России, а также в зарубежье дальнем и ближнем. По-видимому, большего количества стран и городов нет на сегодня ни на одном погодном сервисе в Рунете. Найти нужное в этом немаленьком массиве по-прежнему помогает "умный" поиск стран и городов. Похоже, что Яндекс.Погода теперь охватывает все страны мира, включая такие удивительные места как острова Свальбард, Аруба или Майотта. Правда, говорят, что кто-то из сотрудников Яндекса нашел страну, которой на новой Яндекс.Погоде нет. Однако произнесенное им звукосочетание никто не сумел запомнить, а сам сотрудник уехал в отпуск (не исключено, что именно туда). Так что, если найдете отсутствующую на Яндекс.Погоде страну (действительно отсутствующую: о имеющихся территориях с неочевидным статусом речь не идет) - пишите! Василий Чернов, менеджер проектов
Ах, Одесса, ах, семинар!
18 июля 2006, 19:14
Когда год назад мы, планируя деятельность украинского офиса Яндекса, закладывали в планы проведение летнего семинара в Одессе, мы подозревали, что большинство участников приедет на семинар, соблазнившись возможностью отдохнуть летом в Одессе. Но наши подозрения оказались беспочвенными - участники семинара, которых собралось 61 человек, сумели прекрасно совместить работу на семинаре с 10 до 19 и отдых на берегу моря на все остальное время. Несмотря на полупляжные (впрочем, вполне естественные для Одессы) одеяния многих участников семинара, настрой оказался исключительно рабочим. Слушатели атаковали вопросами сотрудников Яндекса, улыбались шуткам и сосредоточенно впитывали информацию, тем более, что ее набор оказался достаточно уникальным для семинаров Яндекса - программа включала в себя как специфические доклады о возможностях Яндекса в Украине, так и доклад Александра Садовского "Отслеживание эффективности рекламы", который редко из-за Сашиной занятости попадает в программу семинаров. 36 человек впитали информации достаточно, чтобы с успехом пройти тестирование и стать сертифицированными специалистами по интернет-рекламе, а двое из них, ответившие на 19 вопросов из 20 (максимальный показатель), получили специальные призы - футболки и сувениры Яндекса. Вот, собственно, и все - семинар прошел, гости разъехались. Хотя нет, не все. "А теперь, товарищи, слайды!"...Сергей Петренко, директор компании "Яндекс.Украина"
Яндекс.WiFi + КПК =…
20 июля 2006, 18:15
С сегодняшнего дня счастливые обладатели карманных компьютеров и прочих гаджетов, способных выходить в интернет по http, могут легко и быстро узнать о ближайших заведениях, участвующих в проекте Яндекс.WiFi. Напомним, что все участники проекта предоставляют интернет по беспроводной технологии wi-fi совершенно бесплатно. И в этот раз мы не обошли вниманием иностранных гостей, сделав доступной английскую версию сайта Яндекс.WiFi для КПК. Теперь, чтобы узнать о ближайшем заведении – участнике проекта, вы можете использовать GPRS или EDGE для выхода в интернет, не беспокоясь ни о перерасходе трафика, ни о количестве времени, потраченного на загрузку страниц. Приятного интернета!Дмитрий Шилов, руководитель проекта Яндекс.WiFi
Обновления на Яндекс.Картах: найдите 37294 отличия
20 июля 2006, 18:24
По некоторым исследованиям Москва – самый дорогой город мира. Возможно. Но нам он дорог не только поэтому. Москва в последние годы – один из самых быстро меняющихся городов – всё время что-то строят, сносят, реконструируют, называют и переназывают. Теперь изменения последних лет можно легко увидеть на Яндекс.Картах – обновилась карта Москвы и Московской области. На карте Москвы и области теперь 8785 улиц в 85 городах. К сожалению, оказалось, что увеличилось и число кладбищ, правда всего на одно. Впрочем, темпы строительства домов все равно выше. Теперь на нашей карте – 126199 домов, что на 37294 дома больше, чем раньше. Дома появились для нескольких городов Московской области – точными адресами на Яндекс.Карте обзавелись жители Бронниц, Наро-Фоминска, Серпухова, Лыткарина, Климовска, Сергиева Посада. Кроме того обновлены данные по домам Москвы, ведь за последние годы были снесены целые кварталы «хрущевок». Или, например, начало застраиваться Ходынское поле.
Про сапожника в сапогах и особенности одесского геотаргетинга
21 июля 2006, 17:34
Когда было принято решение о том, что семинар в Одессе, о котором писал Сергей Петренко, таки точно будет, кроме всего прочего, что нужно сделать, чтобы семинар прошел успешно (а это - ой, как не мало всего: согласовать программу и опубликовать ее на сайте; арендовать зал/проектор/звуковую аппаратуру; получить со всех лекторов обновленные презентации и распечатать их; организовать прием денег за участие в семинаре; подготовить и растиражировать бэджи/программу/список участников/опросник/тест/дипломы/сертификаты; забронировать гостиницу; купить билеты на самолет, а потом не опоздать на него; запустить в зале WiFi; организовать кофе-брейки/обеды/фуршет), мы решили, что хотим еще и дополнительно развлечься. И... организовали очередной конкурс продавцов (внутри себя мы такие конкурсы называем "Задачка для продвинутых сейлов"). Ребята из отделов продаж обоих офисов Яндекса (московского и одесского) получили задание отрекламировать будущий семинар. Использовать решили, конечно, поисковую рекламу (медийной занимался отдел маркетинга). Каждый участник конкурса должен был выбрать одно ключевое слово и написать рекламный текст, который показывался, когда кто-то из пользователей Яндекса искал это слово. Каждое рекламное объявление (а всего их было 16 разных) показывалось с таргетингом на Украину и содержало в ссылке специальный параметр (метку), для отслеживания его эффективности. Качество работы рекламы решили проверить по всем правилам (ровно также, как мы рекомендуем своим клиентам). Считалось, сколько человек среагирует на рекламу и оплатит свое участие в семинаре (conversion rate). При этом мы заранее знали, что пользователь, которого заинтересовала реклама, вовсе не обязательно покупает что-то сразу (ему нужно подумать или, например, согласовать с руководством поездку на семинар). Поэтому каждому, кто зашел на страницу описания семинара по ссылке с конкурсного объявления, устанавливали cookies, в котором запоминалась метка объявления. Если этот пользователь возвращался и заполнял заявку на участие в семинаре, в заявку добавляли метку, считанную из cookies, то есть точно было известно, на какое объявление клиент "купился". Кроме такого конкурса был объявлен еще и конкурс кликабельности (CTR'ов) рекламных объявлений. Известно, что CTR - не самый хороший измеритель эффективности кампании (как впоследствии и оказалось), но: призов конкурсантам можно было раздать больше. = В итоге: семинар состоялся, победителей выявили, призы раздали. В конкурсе на самую эффективную рекламу приз получил Михаил Червяков (Отдел продаж Яндекса). Теперь у него есть книжка про хороший российский дизайн "Moscow Style / Московский стиль". Текст-победитель: Украина. Яндекс открывает секреты. Практический семинар как расширить бизнес и обойти конкурентов. Показывался он по слову "бизнес". В конкурсе на самый высокий CTR призы получили: - Алексей Кирпичников (Отдел продаж Яндекс.Украина). Алексею достались две книжки: Джек Траут, Эл Райс: "Маркетинговые войны" и Фредерик Бегбедер: "99 франков". Объявление Алексея показывалось по словам "реклама -наружная -музыка -реферат -шанс -закон -скачать -газета -песня -курсовая -ночь -пожиратели -политическая -дизайн -транспорт -москва -метро -бесплатная -изготовление -радио -adidas -без -телевидение -dove -автомобилей -пива -nokia -туризм -петербург -видео -соки -диплом -мама -mp3 -саундтреки", а выглядело так: Всё о рекламе от Яндекса! Cеминар по рекламе в Одессе. Лето и море возможностей Яндекса по рекламе. - Марина Чабанная (Отдел продаж Яндекса). Марина выиграла ящик "Чернігівське "Біле" (между прочим, это самое любимое в Яндексе украинское пиво; ох, и намучались мы, пока его из Одессы в Москву довезли). Объявление, заработавшее ящик пива, было таким: Хотите зарабатывать с Яндексом? Успеху можно научиться. Яндекс.Украина приведет Вам клиентов! и показывалось по словам "реклама украина -наружная -рынок". P.S. Обычно я в блоге пишу про всякие шутки юмора. Вот и сейчас решил не отходить от этого правила. Вот история с геотаргетингом, которая произошла, когда мы были в Одессе. После окончания первого дня семинара мы решили зайти в магазин, поменять рубли на гривны, купить "Черниговского", ... На входе в магазин ко мне подошел молодой человек с вопросом: "Мы тут исследование проводим. Можно Вам пару вопросов задать? Много времени это не отнимет". "Маркетинговые исследования, однако", - подумал я и согласился. - Вы из Одессы? - задал свой первый вопрос молодой человек. - Нет. - честно ответил я. - А откуда? - поинтересовался он. - Из Москвы. - Ясно. Вопросов больше нет. Спасибо! Удивительно честный исследователь, не обманул - задал ровно два вопроса, и времени совсем не отнял. =Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга
Яндекс.Афиша: с южных гор до северных морей
24 июля 2006, 13:09
Если вы собираетесь в обозримом будущем посетить Волгоград, Иркутск, Петрозаводск, Челябинск или Ярославль, не забудьте заглянуть на Яндекс.Афишу. Разнообразьте свою культурную программу посещением планетария в Волгограде, заблаговременно приобретите билеты на «Князя Игоря» в Челябинском театре оперы и балета, забегите на ретро-вечеринку в Ярославле, потанцуйте с DJ Гвоздём в Иркутске и завершите культурный тур посещением Петрозаводского краеведческого музея. Все-таки лето – время путешествий. Да, полный список городов Яндекс.Афиши гораздо больше. Желаем вам приятного (и культурного) отдыха! Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Афиша
Яндекс.XML теперь ищет картинки
28 июля 2006, 16:45
Сервис Яндекс.XML, позволяющий отображать результаты поиска Яндекса на своем сайте в произвольном дизайне, пополнился новой возможностью. Теперь наряду с поиском веб-страниц и файлов в различных форматах можно искать и изображения. Результаты поиска при этом будут такими же, как если бы пользователь искал на Яндекс.Картинках. Кроме этого, в результатах «обычного» XML-поиска теперь можно показывать одно наиболее релевантное изображение, так, как это происходит в результатах поиска на Яндексе. XML-запросы для поиска картинок подсчитываются как и «обычные» XML-запросы. Бесплатный лимит, который мы подняли весной до 1000 запросов в сутки, определяется как сумма по обоим типам XML-запросов. Пользоваться новыми возможностями сервиса просто, их описание приведено на сайте проекта. Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам Яндекса
Классы закончились, начались каникулы
28 июля 2006, 20:16
Завершился прием заявок на конкурс учебных курсов «Класс». На конкурс поступило 29 заявок - из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Орла, Перми, Тюмени, Омска, Томска, Воронежа, Ставрополя, Таганрога, Киева, Донецка и финского Турку. Тематика не менее разнообразна, чем география: среди конкурсных курсов есть «Теория информационного поиска», «Управление знаниями» и даже «Психология компьютерной безопасности». Признаюсь, мы ожидали большего числа заявок, когда затевали конкурс. Вероятно, их количество отражает реальное положение дел с преподаванием дисциплин, связанных с информационным поиском, в России и странах СНГ. Однако мы надеемся, что конкурс и его итог – общедоступные методические материалы – привлекут внимание к этим дисциплинам как преподавателей, так и студентов. Жюри приступило к работе. Результаты конкурса будут объявлены в сентябре.Павел Браславский, менеджер проектов, отдел Веб-поиска
Директу исполнилось 5 лет!
31 июля 2006, 16:13
У Директа день рожденья. Пять лет назад 31 июля на Яндексе был запущен интерфейс для самостоятельного размещения рекламодателями поисковой рекламы по ключевым словам. Объявления Директа оплачивались тогда по показам, фиксированная цена составляла 20 долларов за 1000 показов. Аукциона не было - объявления просто ротировались случайным образом. Не было даже географического таргетинга. Но была правильная идея - что рекламный оборот в интернете будет прирастать малыми и средними бизнесами и что надо строить рекламный "магазин самообслуживания". За пять лет Директ вырос - месячный трафик по ссылкам с объявлений Директа увеличился более чем в 1800 раз, а количество рекламодателей на Директе ежегодно удваивается. В июне 2006 года оборот Директа превысил миллион долларов в неделю. Директ не только рос, но и умнел - начал поощрять кликабельную рекламу, понижая ей цену попадания на ту или иную позицию, первый в рунете предложил бесплатный геотаргетинг, обзавелся автоброкером (инструментом оптимизации цены клика, который обеспечивает объявлениям наилучшую возможную позицию по наименьшей цене)и автофокусом(уникальной, не имеющей аналогов в мире системой автоматического уточнения ключевых слов). Сейчас поддержкой и развитием Директа занимается группа из 10 разработчиков (хотя большинство из них работают не только над Директом). На звонки и письма клиентов отвечают 4 сотрудника службы поддержки. Модерацию заявок на рекламу осуществляют 4 модератора. Продают Директ (тариф "беззаботный") два десятка аккаунт-менеджеров только в отделах продаж Яндекса (российском и украинском), а еще - множество рекламных агентств по всей России. Но бОльшую часть выручки по-прежнему приносят заказы, напрямую размещенные через интерфейсы Директа самими рекламодателями. Это люди, которые сами пришли, сами во всем разобрались, сами все сделали. Мы восхищаемся их героизмом, настойчивостью и азартом :) Клиенты Директа в день создают более 1000 новых объявлений с более чем 10 000 ключевыми словами и около 80 000 раз назначают ставки за клик. И в день рождения Директа мы рады сделать им подарок: всем клиентам Директа, оплатившим свою рекламу 31 июля или 1 августа 2006 г., будет начислен бонус в размере 20% от их платежа. Всех с праздником!Евгений Ломизе, руководитель отдела рекламных технологий