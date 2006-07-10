Когда было принято решение о том, что семинар в Одессе, о котором писал Сергей Петренко, таки точно будет, кроме всего прочего, что нужно сделать, чтобы семинар прошел успешно (а это - ой, как не мало всего: согласовать программу и опубликовать ее на сайте; арендовать зал/проектор/звуковую аппаратуру; получить со всех лекторов обновленные презентации и распечатать их; организовать прием денег за участие в семинаре; подготовить и растиражировать бэджи/программу/список участников/опросник/тест/дипломы/сертификаты; забронировать гостиницу; купить билеты на самолет, а потом не опоздать на него; запустить в зале WiFi; организовать кофе-брейки/обеды/фуршет), мы решили, что хотим еще и дополнительно развлечься. И... организовали очередной конкурс продавцов (внутри себя мы такие конкурсы называем "Задачка для продвинутых сейлов"). Ребята из отделов продаж обоих офисов Яндекса (московского и одесского) получили задание отрекламировать будущий семинар. Использовать решили, конечно, поисковую рекламу (медийной занимался отдел маркетинга). Каждый участник конкурса должен был выбрать одно ключевое слово и написать рекламный текст, который показывался, когда кто-то из пользователей Яндекса искал это слово. Каждое рекламное объявление (а всего их было 16 разных) показывалось с таргетингом на Украину и содержало в ссылке специальный параметр (метку), для отслеживания его эффективности. Качество работы рекламы решили проверить по всем правилам (ровно также, как мы рекомендуем своим клиентам). Считалось, сколько человек среагирует на рекламу и оплатит свое участие в семинаре (conversion rate). При этом мы заранее знали, что пользователь, которого заинтересовала реклама, вовсе не обязательно покупает что-то сразу (ему нужно подумать или, например, согласовать с руководством поездку на семинар). Поэтому каждому, кто зашел на страницу описания семинара по ссылке с конкурсного объявления, устанавливали cookies, в котором запоминалась метка объявления. Если этот пользователь возвращался и заполнял заявку на участие в семинаре, в заявку добавляли метку, считанную из cookies, то есть точно было известно, на какое объявление клиент "купился". Кроме такого конкурса был объявлен еще и конкурс кликабельности (CTR'ов) рекламных объявлений. Известно, что CTR - не самый хороший измеритель эффективности кампании (как впоследствии и оказалось), но: призов конкурсантам можно было раздать больше. = В итоге: семинар состоялся, победителей выявили, призы раздали. В конкурсе на самую эффективную рекламу приз получил Михаил Червяков (Отдел продаж Яндекса). Теперь у него есть книжка про хороший российский дизайн "Moscow Style / Московский стиль". Текст-победитель: Украина. Яндекс открывает секреты. Практический семинар как расширить бизнес и обойти конкурентов. Показывался он по слову "бизнес". В конкурсе на самый высокий CTR призы получили: - Алексей Кирпичников (Отдел продаж Яндекс.Украина). Алексею достались две книжки: Джек Траут, Эл Райс: "Маркетинговые войны" и Фредерик Бегбедер: "99 франков". Объявление Алексея показывалось по словам "реклама -наружная -музыка -реферат -шанс -закон -скачать -газета -песня -курсовая -ночь -пожиратели -политическая -дизайн -транспорт -москва -метро -бесплатная -изготовление -радио -adidas -без -телевидение -dove -автомобилей -пива -nokia -туризм -петербург -видео -соки -диплом -мама -mp3 -саундтреки", а выглядело так: Всё о рекламе от Яндекса! Cеминар по рекламе в Одессе. Лето и море возможностей Яндекса по рекламе. - Марина Чабанная (Отдел продаж Яндекса). Марина выиграла ящик "Чернігівське "Біле" (между прочим, это самое любимое в Яндексе украинское пиво; ох, и намучались мы, пока его из Одессы в Москву довезли). Объявление, заработавшее ящик пива, было таким: Хотите зарабатывать с Яндексом? Успеху можно научиться. Яндекс.Украина приведет Вам клиентов! и показывалось по словам "реклама украина -наружная -рынок". P.S. Обычно я в блоге пишу про всякие шутки юмора. Вот и сейчас решил не отходить от этого правила. Вот история с геотаргетингом, которая произошла, когда мы были в Одессе. После окончания первого дня семинара мы решили зайти в магазин, поменять рубли на гривны, купить "Черниговского", ... На входе в магазин ко мне подошел молодой человек с вопросом: "Мы тут исследование проводим. Можно Вам пару вопросов задать? Много времени это не отнимет". "Маркетинговые исследования, однако", - подумал я и согласился. - Вы из Одессы? - задал свой первый вопрос молодой человек. - Нет. - честно ответил я. - А откуда? - поинтересовался он. - Из Москвы. - Ясно. Вопросов больше нет. Спасибо! Удивительно честный исследователь, не обманул - задал ровно два вопроса, и времени совсем не отнял. =Алексей Амилющенко, главный аналитик отдела маркетинга