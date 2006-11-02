Не так давно мы открыли новую версию поиска по блогам, в которой, помимо других новшеств, появился рейтинг блоггеров. Однако, описание принципов построения рейтинга было не очень понятным, некоторые блоггеры (например, lleo, labas и другие) задали ряд справедливых вопросов о рейтинге, и мы решили более ясно описать то, как он строится и какой мы видим его роль в блогосфере. Главной целью, которую мы ставили перед собой при создании рейтинга, было создание места, где можно будет найти наиболее интересных, популярных, вызывающих наибольшую полемику блоггеров, пишущих на разные темы. Не стоит абсолютизировать рейтинг. Мы не пытались и не пытаемся сказать, что кто-то из блоггеров лучше или хуже, или выделить тех, кто пишет о политике или о разведении кроликов; наоборот, мы прилагаем все усилия, чтобы в рейтинге были представлены все блоггеры, которые пишут о том, что может быть интересно людям. Рейтинг блогов создавался с учетом сложившегося в Яндексе подхода к ранжированию сайтов в поисковой выдаче. Прежде всего, рейтинг строится строго автоматически и любое ручное вмешательство с целью изменения позиции блоггера исключено на программном уровне. В некоторых аспектах задача ранжирования поисковой выдачи другая, поскольку известен запрос, но есть и общие моменты: на позицию страницы в выдаче поиска по вебу влияют внешние (например, ссылки на страницу) и внутренние (свойства самой страницы) факторы, разные факторы учитываются с разными весами, которые могут меняться с течением времени. Простая сортировка по количеству известных нам читателей блога привела бы к сильной неравномерности рейтинга — очень сильное преимущество получили бы крупные блог-хостинги, а автономные блоги оказались бы за бортом рейтинга, так как для них информация о читателях часто не является публичной. Поэтому было решено выбрать в качестве основного фактора, влияющего на положение в рейтинге, ссылки на блог с других блогов: эта информация доступна для всех существующих типов блогов. При этом, как и при учете любых других ссылок в интернете, у них может быть разный вес. На вес ссылки влияет множество факторов, наиболее важны из них следующие: насколько давно ссылка появилась: блоги меняются часто и свежие ссылки ценнее «древних»; количество ссылок на данный блог из разных блогов: хорошие друзья ежедневно друг на друга ссылаютcя, но это почти не влияет на позицию в рейтинге; на какое количество разных постов одного блоггера ведут ссылки: авторитет — понятие, которое по смыслу противоречит однодневной сенсации; кто именно ссылается: ссылка с авторитетного блога даёт больше авторитета, чем ссылка с блога с низкой авторитетностью. Кроме того, как и в большом поиске Яндекса, помимо внешних ссылочных факторов, учитываются и внутренние — характеристики самого блога. Их тоже много, и у них тоже разные веса. Вот наиболее важные: время существования блога, средняя активность его автора, текущая активность автора, количество читателей блога (читателей как через friend-ленту, так и через RSS-аггрегаторы: Яндекс.Ленту; синдикацию в Livejournal; для автономных блогов также учитываются данные FeedBurner.com, если блог транслируется через него и статистика читателей не закрыта). Но, повторимся, эти факторы не являются основными, они только дополняют основную формулу, делая её более стабильной. Рейтинг блоггеров уже пытаются накручивать — это судьба любого рейтинга. Одновременно алгоритм меняется так, чтобы им было труднее манипулировать. Например, если робот счёл, что та или иная ссылка поставлена в целях искусственного увеличения рейтинга (в том числе при помощи автоматического спама), то вес ссылки может быть понижен. Что касается заданного вопроса об исключении блога из рейтинга, то сейчас такой возможности нет, так как рейтинг является зеркалом блогосферы, которое формируется полностью автоматически: ссылки на блог из других блогов будут продолжать индексироваться и учитываться. Очевидно, что текущий вид формулы не финальный: мы стараемся найти новые факторы, которые позволят сделать рейтинг более интересным, более соответствующим его основной цели. По мере появления новых существенных факторов мы будем добавлять информацию о них в помощь Поиска по блогам и писать посты в наш корпоративный блог. Если у вас есть идеи, как сделать рейтинг лучше, мы будем очень благодарны за ваши предложения.Антон Волнухин, менеджер Поиска по блогам