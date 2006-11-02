Блог Яндекса
ноябрь 2006
Погода в цвете
2 ноября 2006, 12:15
За последний месяц заметно изменился дизайн одного из самых посещаемых проектов Яндекса — Яндекс.Погоды. Сейчас, когда температура в Москве перешагнула за ноль, цвета страниц поменялись с тепло-коричневых оттенков до холодных сине-голубых. Теперь температурная картина стала нагляднее: мы надеемся, что цвета помогут людям сразу улавливать состояние и тенденцию изменений погоды при одном взгляде на страницу своего города. Кроме того, на всех страницах сервиса появился собственный поиск с подсказкой, который значительно облегчит навигацию. Чтобы найти нужный город или страну, в большинстве случаев достаточно набрать в форме поиска первые 2-3 буквы названия. Нам показалось, что посетителям будет интересно иногда сравнить данные нашего традиционного партнера — ИА «Метеоновости» — с прогнозами других авторитетных погодных сервисов, и мы решили для наиболее запрашиваемых городов добавить прямые ссылки на страницы сайтов Гидрометцентра, Weather.com, Гисметео и AccuWeather. Сильно изменилась и страница подробного прогноза на 10 дней. Теперь пользователи Яндекса найдут на ней информацию о фазах Луны, времени восхода и захода Солнца; индикатор сильного ветра (7 м/с и выше) предупредит, когда нужно одеться теплее, чем подсказывают данные термометра. На страницах сервиса появилась и другая дополнительная информация: товары Яндекс.Маркета, на которые прогнозируется повышенный спрос по погодным условиям, а также народные приметы о погоде. Наконец, у сайта появилась WAP-версия, которая по своим возможностям ничем не уступает версии для PDA. Василий Чернов, менеджер проектов
Из жизни офисных телефонов
3 ноября 2006, 09:45
— Добрый день, Яндекс, Татьяна! (пауза) — Ой, Татьяна! Вы так хорошо говорите: «Добрый день, Яндекс, Татьяна!»… А скажите ещё раз вот так же, пожалуйста? — Добрый день, Яндекс, Татьяна :) (снова пауза) — Я Вас слушаю… — Хм, надо же, забыл, зачем позвонил… Татьяна Иванова, секретарь
Прирастаем регионами
3 ноября 2006, 12:49
Как известно из различных исследований про рост интернета в России, основной рост сейчас приходится на регионы. А в Москве, где уже сейчас доля интернетчиков в возрасте от 18 лет составляет более половины населения, рост потихоньку замедляется (см., например, исследование ФОМ "Интернет в России / Россия в Интернете". Выпуск 16. Лето 2006. — авт.). И денег в регионах становится все больше и больше (мы это видим своими глазами в наших семинарских поездках), а значит и интерес у региональных предпринимателей к рекламе растет. Что особенно приятно для нас, растет доля рекламодателей, владеющих небольшим и средним бизнесом, для которых у нас есть отличное решение — Яндекс.Директ. Однако контекстная реклама достаточно сильно отличается от того, к чему привыкли бизнесмены (обычно они используют для своего продвижения газеты бесплатных объявлений или бесплатные газеты объявлений, или бегущую строку на ТВ), в ней много подводных камней и тонких мест (о чем, собственно, мы и рассказываем на семинарах). Конечно, можно сходить на семинар, почитать хелпы и попытаться разобраться самостоятельно. Еще можно воспользоваться тарифом «Беззаботный» и получить в качестве консультанта менеджера из отдела продаж Яндекса, но бывает, что хочется поговорить с живым опытным человеком тет-а-тет. Мы в Яндексе давно это поняли. У нас давно-давно есть программа для привлечения представителей региональных агентств (а также веб-студий, которые разрабатывают, а потом помогают продвигать сайты своим клиентам) в ряды наших партнеров. Многие из наших региональных партнеров уже «доросли» до статуса Регионального Коммерческого Партнера, а кто-то — даже стал Авторизованным Региональным Коммерческим партнером. Однако мы заметили, что активность агентств в разных регионах разная. Где-то агентства активно осваивают интернет, где-то — менее активно. Соответственно, мы решили дополнительно постимулировать агентства в «отстающих» регионах. Для теста отобрали 15 городов, где у нас еще не было партнеров: Архангельск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Калининград, Кемерово, Новосибирск, Петрозаводск, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск и Ярославль. И стали показывать на каждый из отобранных регионов баннер. Примерно вот такой: Эффект от рекламной кампании оказался поразительным. Отдача была настолько высокой, что представители агентского отдела, куда сыпались заявки, через пару дней после старта кампании взмолились о том, чтобы заказ приостановить. Их завалило заявками. = Мы набрали еще сотрудников в агентский отдел и... запустили показы снова. В итоге, в 2006 году количество региональных агентств, сотрудничающих с Яндексом, выросло примерно в 4 раза, а оборот, приносимый региональным потоком, вырос в 5 раз. За 2006 год мы вырастили 9 новых Региональных Коммерческих Партнеров и 3 новых Авторизованных Региональных Коммерческих Партнеров. И по итогам осени, скорее всего, эти цифры еще увеличатся (рекламная кампания продолжается). Нам понравилось. Реклама работает. Будем расширяться. Вы все еще стираете не являетесь партнером Яндекса? Тогда мы идем к вам. = Сейчас составляется расширенный список городов, которые нам интересны. Потом отрисуем баннеры и... Впрочем, вовсе не обязательно «ловить» баннер с приглашением стать нашим партнером. Достаточно зайти на страницу, где описаны условия сотрудничества, и заполнить форму. Присоединяйтесь! Наталья Замятина, рук. отд. по работе с рекламными агентствами; Алексей Амилющенко, главный аналитик
Учиться информационному поиску настоящим образом!
3 ноября 2006, 15:33
Сегодня мы выложили в открытый доступ бóльшую часть материалов, отобранных жюри конкурса учебных курсов по информационному поиску «Класс 2006». Теперь любой преподаватель может свободно использовать эти материалы в учебном процессе полностью или частично, в том числе — редактировать и перерабатывать по своему усмотрению. Единственное условие — обязательное указание имен авторов и источника заимствования. По договоренности с авторами мы будем публиковать обновления и дополнения в течение учебного года. Следите за изменениями!Павел Браславский, менеджер проектов, отдел Веб-поиска
Рейтинг блоггеров: как и зачем
10 ноября 2006, 13:10
Не так давно мы открыли новую версию поиска по блогам, в которой, помимо других новшеств, появился рейтинг блоггеров. Однако, описание принципов построения рейтинга было не очень понятным, некоторые блоггеры (например, lleo, labas и другие) задали ряд справедливых вопросов о рейтинге, и мы решили более ясно описать то, как он строится и какой мы видим его роль в блогосфере. Главной целью, которую мы ставили перед собой при создании рейтинга, было создание места, где можно будет найти наиболее интересных, популярных, вызывающих наибольшую полемику блоггеров, пишущих на разные темы. Не стоит абсолютизировать рейтинг. Мы не пытались и не пытаемся сказать, что кто-то из блоггеров лучше или хуже, или выделить тех, кто пишет о политике или о разведении кроликов; наоборот, мы прилагаем все усилия, чтобы в рейтинге были представлены все блоггеры, которые пишут о том, что может быть интересно людям. Рейтинг блогов создавался с учетом сложившегося в Яндексе подхода к ранжированию сайтов в поисковой выдаче. Прежде всего, рейтинг строится строго автоматически и любое ручное вмешательство с целью изменения позиции блоггера исключено на программном уровне. В некоторых аспектах задача ранжирования поисковой выдачи другая, поскольку известен запрос, но есть и общие моменты: на позицию страницы в выдаче поиска по вебу влияют внешние (например, ссылки на страницу) и внутренние (свойства самой страницы) факторы, разные факторы учитываются с разными весами, которые могут меняться с течением времени. Простая сортировка по количеству известных нам читателей блога привела бы к сильной неравномерности рейтинга — очень сильное преимущество получили бы крупные блог-хостинги, а автономные блоги оказались бы за бортом рейтинга, так как для них информация о читателях часто не является публичной. Поэтому было решено выбрать в качестве основного фактора, влияющего на положение в рейтинге, ссылки на блог с других блогов: эта информация доступна для всех существующих типов блогов. При этом, как и при учете любых других ссылок в интернете, у них может быть разный вес. На вес ссылки влияет множество факторов, наиболее важны из них следующие: насколько давно ссылка появилась: блоги меняются часто и свежие ссылки ценнее «древних»; количество ссылок на данный блог из разных блогов: хорошие друзья ежедневно друг на друга ссылаютcя, но это почти не влияет на позицию в рейтинге; на какое количество разных постов одного блоггера ведут ссылки: авторитет — понятие, которое по смыслу противоречит однодневной сенсации; кто именно ссылается: ссылка с авторитетного блога даёт больше авторитета, чем ссылка с блога с низкой авторитетностью. Кроме того, как и в большом поиске Яндекса, помимо внешних ссылочных факторов, учитываются и внутренние — характеристики самого блога. Их тоже много, и у них тоже разные веса. Вот наиболее важные: время существования блога, средняя активность его автора, текущая активность автора, количество читателей блога (читателей как через friend-ленту, так и через RSS-аггрегаторы: Яндекс.Ленту; синдикацию в Livejournal; для автономных блогов также учитываются данные FeedBurner.com, если блог транслируется через него и статистика читателей не закрыта). Но, повторимся, эти факторы не являются основными, они только дополняют основную формулу, делая её более стабильной. Рейтинг блоггеров уже пытаются накручивать — это судьба любого рейтинга. Одновременно алгоритм меняется так, чтобы им было труднее манипулировать. Например, если робот счёл, что та или иная ссылка поставлена в целях искусственного увеличения рейтинга (в том числе при помощи автоматического спама), то вес ссылки может быть понижен. Что касается заданного вопроса об исключении блога из рейтинга, то сейчас такой возможности нет, так как рейтинг является зеркалом блогосферы, которое формируется полностью автоматически: ссылки на блог из других блогов будут продолжать индексироваться и учитываться. Очевидно, что текущий вид формулы не финальный: мы стараемся найти новые факторы, которые позволят сделать рейтинг более интересным, более соответствующим его основной цели. По мере появления новых существенных факторов мы будем добавлять информацию о них в помощь Поиска по блогам и писать посты в наш корпоративный блог. Если у вас есть идеи, как сделать рейтинг лучше, мы будем очень благодарны за ваши предложения.Антон Волнухин, менеджер Поиска по блогам
Три в одном – теперь и на Яндекс.Картах
24 ноября 2006, 12:52
Теперь мы точно знаем — «3 в 1» бывает не только шампунь, куртка и растворимый кофе. Три в одном может быть и географическая карта. Сегодня мы запустили карту Самарской области, а вместе с ней (и внутри нее) подробные карты Самары и Тольятти. На карте области можно найти 1389 населенных пунктов, 345 рек и других водоемов, 155 железнодорожных станций. На карте города Самары находятся 681 улица и 7384 дома. В Тольятти улиц 297, зато домов целых 8399. Среди этих 1389 населенных пунктов есть, например, поселок сельского типа Мусорка, стоящий на одноименной реке, а есть поселок Винно-Банново! А в Самаре есть улица с замечательным названием Стара Загора, которое, оказывается, можно найти на другой Яндекс.Карте — это город в Болгарии, побратим Самары. Кстати, у Тольятти тоже есть болгарский побратим — город Казанлык, но его именем улицу еще назвать не успели. Ну и по традции — картинка: Теперь и этот пост тоже стал «3 в 1» — про количество объектов на карте, про интересные названия и с картинкой. Маша Лауфер, менеджер проекта Яндекс.Карты
Новые страницы Словарей
27 ноября 2006, 09:55
В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, Яндекс.Словари не отстают от прогресса и делают доступным пользователям Яндекса электронные страницы новых словарей, ранее открываемых только владельцами страниц бумажных. С момента публичного оповещения о намерении прирастать новыми словарями в рамках программы оцифровки бумажных изданий прошло без малого три месяца. За это время мы подтвердили серьёзность намерений. Новинками этой осени стали: Словарь русских фамилий,Энциклопедия постмодернизма,Энциклопедия социологии,Издательский словарь-справочник,Справочник «Все монархи мира. Древний Восток». Все права участников программы оцифровки сохранены. Регулярность пополнений фондов гарантирована. Леонид Ларшин, руководитель службы Яндекс.Словари
Семинарский экватор
29 ноября 2006, 19:35
Вот и заканчивается год, вот и начинается пора подведения всяческих итогов. Начнем и мы. Недавно в Тюмени состоялся последний в 2006-м семинар Яндекса по интернет-рекламе, значит, можно подвести итоги на эту тему, итоги третьего года существования нашей семинарской программы. Год выдался самым насыщенным из трех: мы провели 12 семинаров, как и годом раньше. Но в этот раз мы налетали больше 40 тысяч километров, чтобы рассказать в разных городах о рекламных возможностях интернета вообще и Яндекса в частности - наконец-то годовая длина наших маршрутов превысила длину земного экватора. Мы провели три семинара в городах Украины - это тоже впервые. Число слушателей семинаров за год составило почти 2000 человек. Точки на карте говорят о географии семинарского года красноречивее слов. Пять семинаров состоялись в рамках программы "Недель цифровых технологий", организованных компаниями Intel и ТрансТелеКом. Второй год мы с удовольствием принимали участие в этих неделях и благодарны организаторам за прекрасную подготовку мероприятий. Но все же большинство семинаров мы организовывали сами или при помощи наших друзей и коллег - очень приятно, что сеть сертифицированных региональных партнеров Яндекса становится все гуще. Теперь у нас свыше трех десятков местных партнеров в восемнадцати городах России и еще два - в Киеве (год назад таких партнеров было всего 17 - их количество почти удвоилось в 2006). В программу московского и одесского семинаров входил тест для участников - и теперь список сертифицированных Яндексом специалистов по интернет-рекламе насчитывает уже 232 фамилии. Многие агентства получили официальный статус партнера как раз в уходящем году. Вручение официального сертификата очередной компании-партнеру - всегда один из самых приятных моментов семинара. Радуются в эту минуту все - на почти семейном фото с завершающего год семинара это отлично видно. Семинары, конечно, - это не только работа. Коллеги-партнеры не только во время докладов делали нам жизнь интереснее своими вопросами и выступлениями, часто они еще и успевали показать местные красоты в свободное время после интенсивной работы. Виды ломающей лед Катуни весной и ласкового Тихого океана ранней осенью, летней Одессы и зимней заснеженной Тюмени пополнили фотоальбомы сотрудников Яндекса (а фотографировать у нас любят и умеют). За год пополнилась новыми докладчиками и команда сотрудников Яндекса, участвующих в семинарах. Так что теперь есть уверенность, что и дальше мы будем с каждым годом все больше летать по России и другим странам, и все больше у нас будет появляться друзей и партнеров. А если хотите, чтобы мы со своими рассказами к вам прибыли в гости - пишите! Андрей Себрант, директор по спецпроектам