Когда, глядя на серое осеннее небо, мы делали форму расширенного поиска, нам очень захотелось написать программу определения цвета картинки. Изначально мы разметили порцию картинок вручную. Оказалось, что для 60% картинок не удалось указать преобладающий на них цвет, а для 15% картинок мнения асессоров (людей, размечавших тестовую выборку) разошлись. Как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Но в нашем случае это объяснялось не только субъективными оценками, но и различием в настройках мониторов. Разобравшись с тем, какие цвета можно называть красными, какие - синими и т.д., мы перешли к анализу преобладающих цветов. Все сделали по науке - посчитали статистику по цветам радуги в процентах от площади, взяли первый цвет. Но не все так просто в окружающем нас мире. Очень быстро мы столкнулись с тем, что цвета, доля которых составляет на картинки не более 20%, могут явно преобладать, а цвета с долей более 50% оказаться на картинке малозаметными. Например, красная машина на белом фоне, конечно, красная. Картинка с красной машиной на черном фоне не кажется такой уж красной, она, скорее, какая-то мрачная: Многое здесь зависит от насыщенности и яркости цвета... но не только. Оказалось, что в ряде случаев на визуальное восприятие картинки очень сильно влияли не сами цвета, а их сочетания. Пришлось даже устроить мини-опрос среди независимых сотрудников Яндекса: "Какого цвета эта картинка?". Например, залитый солнечным светом луг воспринимается глазом как зеленый, и это естественно! На самом деле, картинка более чем наполовину содержит желтые точки - блики солнечного света: Наши роботы, к сожалению, не умеют (пока!) смотреть на картинки так, как это делают люди. Мы провели ряд экспериментов, которые бы позволили программе по долям различных цветов и их сочетаниям оценивать визуальное преобладание цветов на картинке. Но проверить алгеброй гармонию опять не получилось: нет универсальной формулы! Пришлось индивидуально подобрать диапазон и пороги для разных цветов. В итоге у нас получилось следующее распределение картинок по преобладающим цветам, которое мы назвали "Радугой Рунета": Видно, что Рунет в целом очень жизнерадостный. А 7-процентный барьер прошли только оранжевый и белый цвета. ;) Ну и, конечно, мы не забыли про то, что у картинок бывает фон. Компактный синий пылесос на белом фоне стоит признать синим, несмотря на то, что белого фона по статистике гораздо больше. Так и быть, мы учли это в программе, и теперь вы сможете через Яндекс.Картинки выбирать себе пылесос нужного цвета! Нашу «радугу» мы будем улучшать и дальше. Асессоры подтвердили качество первой версии нашего алгоритма. А вам как? Уже нравится? Хранители картинной галереи Яндекса