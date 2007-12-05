Блог Яндекса
декабрь 2007
«Вагоноуважаемый глубокоуважатый!», или Легкий способ поздороваться
5 декабря 2007, 18:20
В почте Яндекса уже довольно давно, не зная ни сна, ни отдыха, трудится робот. Он показывает пользователям в поле «Тема» не только саму тему, но и первую значимую строчку письма. Этот робот не очень разговорчивый, но очень дружелюбный. Из всех слов русского языка он знает только всевозможные приветствия и обращения. Начало каждого письма робот сравнивает со своим словарем и если находит знакомое слово, то в поле «Тема» его не выводит. Кроме того, робот умеет отличать приходящие на почту комментарии из блогов от обычных писем. Поэтому показывает начало самого комментария, а не текст исходного поста. Так что пользователи Яндекс.Почты могут понять, о чем говорится в письме, даже не открывая его. Мы решили обратиться к роботу за помощью (а именно — за статистикой по «отрезанным» приветствиям и обращениям) и проанализировать то, как предпочитают здороваться друг с другом в своих посланиях пользователи. Чаще всего письма начинаются с вежливого «здравствуйте». Также в рейтинге самых популярных приветствий находятся «добрый день», «уважаемый», «уважаемые коллеги» и «привет» (в порядке убывания популярности). 8 из 10 писем, содержащих приветствие или обращение, начинаются с одного из этих словосочетаний. Нейтральные приветствия в письмах используются куда активней дружеских. Так, например, наши пользователи говорят «здравствуйте» в 20 раз чаще, чем «привет». Хотя сказать «здравствуйте» тоже можно по-разному. Самые популярные вариации на эту тему — «здраствуйте», «здрасте», «здрасти», «драсте» и «здрасть». Большой популярностью пользуются обращения «уважаемый», «многоуважаемый» и «глубокоуважаемый» (видимо, в зависимости от степени почтения автора к адресату). При этом «глубокоуважаемых» почти на 8% больше, чем «многоуважаемых», но все же значительно меньше, чем просто «уважаемых». Кстати, «уважаемые» чаще всего «коллеги» и «дамы», а «дорогие» — «друзья». Немало среди авторов писем любителей оригинальных приветствий и обращений. «Челое утро», «боевые товарищи», «приветиГ», «дорогие все», «товарищи женщины» — лишь некоторые из них. Не обошлось и без ставшего уже традиционным слова «превед» — некоторые предпочитают здороваться со своими собеседниками именно так. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что былая популярность уже позади — сейчас в среднем только одно из 15 тысяч писем с приветствиями содержит «превед».Максим Петров, друг робота
В блогах модно хорошее настроение
11 декабря 2007, 18:30
Наверно, каждый блоггер хотя бы в одной из своих записей указывал настроение. А это значит, что настроения блоггеров можно попробовать посчитать. До 21 года молодые люди в среднем указывают настроение чаще, чем девушки. Пик эмоциональной активности у юношей - 19 лет. После 21 года, наоборот, девушки предпочитают указывать настроение чаще. Самый эмоционально активный женский возраст – 25 лет. Второй пик эмоциональной активности приходится на 37 лет как у мужчин, так и у женщин. Эмоциональность блоггеров* *По данным поиска по блогам Яндекса **за 100% принимается максимальное отношение постов с настроениями к общему количеству постов для данного возраста Мы выбрали 10 наиболее популярных настроений за лето 2007 года, характеризующих оптимистичный и пессимистичный настрой блоггеров, и посчитали, сколько постов было написано в плохом расположении духа, а сколько – в хорошем. Топ-10 хороших настроений: веселое, счастливое, влюбленное, довольное, бодрое, кайфовое, хорошее, ликующее, благодарное, оптимистичное. Топ-10 плохих настроений: грустное, усталое, безжизненное, злое, печальное, депрессивное, безразличное, одинокое, взбешенное, паршивое. Для всех этих настроений учитывались и русская, и английская версии. Для удобства мы ввели условную шкалу настроений. На ней показывается, в каком возрасте настроение у блоггеров лучше, а в каком – хуже. Чем больше постов содержат одно из десяти хороших настроений из нашего топа, тем выше будет балл на шкале настроений. А если много постов с одним из десяти плохих настроений, то балл на шкале будет низким. 5 баллов соответствует максимально хорошему настроению, а минус 5 – абсолютно плохому. На этой шкале мы расположили настроения блоггеров. Оказывается, девочки наиболее эмоциональны в 12-13 лет – им присущи как бурная радость, так и крайний пессимизм. А мужчины, наоборот, начинают выражать свои чувства с возрастом. В 37 лет оптимистичных записей у мужчин больше, чем когда-либо! Чем ближе 41 год жизни, тем хуже у мужчин настроение. Минус 4 балла – отвратительное настроение и самая низкая отметка на графике. В столь резком понижении настроения виноват кризис среднего возраста? Уровни настроений* *По данным поиска по блогам Яндекса Кроме хороших и плохих, в дневниках встречается множество экзотических состояний блоггерских душ. «Упс», «вспоминательное», «я вся такая внезапная», «Ы (чтоб никто не догадался)» – лишь малая толика чувств, переживаемых блоггерами. Довольно много состояний передано точками, запятыми, другими знаками препинания – «…», «?!!», «!!!!», «---». Очень часто они трансформируются в радующиеся или скорбящие смайлики - :), %), (^_^), >:((, %-O. Самое же популярное настроение блоггеров – задумчивое. Помимо возраста на настроение блоггеров влияют дни недели и время суток. Будние дни у большинства блоггеров получаются ярче и эмоциональнее выходных. Большая часть оптимистичных записей делается днем, а ночью, наоборот, уставшие за день блоггеры злятся и грустят. Суточное распределение настроений* *По данным поиска по блогам Яндекса Хорошего вам настроения и позитива! :) Татьяна Романова, девушка-блоггер
Так Нано!
11 декабря 2007, 23:40
Как и у всех творческих людей, у многих яндексоидов есть страсть к созиданию. Иногда их творения обретают форму небольших полезных программ и веб-сервисов. Например, deskDo — удобный и простой список задач, или Гаджет для Windows Vista, о котором мы уже писали. Теперь в Яндексе есть специальное место, где мы собираем такие небольшие, но интересные программы и сервисы, — Яндекс.Нано. Если окажется, что сервис нравится не только его разработчику, но и многим другим, то у него будет возможность превратиться из личной игрушки в экспериментальный сервис Яндекса, как, это случилось, например, с Яндекс.Лентой и Пресс-портретами. Следите за нано-новостями или приходите к нам — создавать свои проекты!Андрей Татаринов, нанотехнолог
Директ – от 30 копеек, доставка всюду, или про конверсию
17 декабря 2007, 16:05
Саша Садовский периодически выступает на семинарах о рекламных возможностях Яндекса. В его докладе есть интересное утверждение, что цена, указанная в тексте рекламного объявления, увеличивает конверсию на 11%, а фраза «бесплатная доставка» – на 13%. Мы следим за тем, чтобы данные в докладах были актуальными, поэтому с помощью Метрики решили еще раз проверить этот вывод. Метрика используется многими нашими рекламодателями, поэтому исследование получилось репрезентативным. Изучали мы только те рекламные кампании, где была указана какая-то явная Цель, которую должен достичь пользователь, среагировавший на рекламное объявление (Метрика еще умеет отслеживать количество просмотренных страниц, но такие Цели мы решили оставить за рамками данного исследования). Данные обработаны почти за два месяца - с 1 октября по 3 декабря этого года. Результаты просчитаны по всем площадкам, где показываются объявления Яндекс.Директа (включая Рекламную сеть Яндекса). Изучены две группы объявлений, содержащие в тексте объявления: названия денежных единиц: руб., рубль, грн., гривна, гривня, долл., доллар, евро (всего 14 000 объявлений); слова: доставка, курьер (всего 12 130 объявлений). В итоге получилось, что указание цены незначительно – на 5% – снижает CTR объявления (понятно почему – цена может сразу отпугнуть). Зато конверсия заметно увеличивается – на 12% (что тоже понятно – если пользователя устроила цена в объявлении, он проще согласится купить товар). Обещание доставить товар увеличивает CTR более, чем в 1,5 раза (на 56%), и, что особенно приятно, увеличивает конверсию на 23%. Оба факта тоже легко объяснимы: хорошо, когда товар не только можно заказать из дома, но и получить на дом, и если рекламодатель предоставляет такую услугу, воспользоваться его предложением готовы больше потребителей. Выводы: с того момента, когда Саша Садовский проводил свое исследование, ситуация для наших рекламодателей стала еще лучше. С чем всех и поздравляю! Ну а заголовок этого текста, как вы, надеюсь, догадались, умышленно написан так, чтобы увеличить конверсию.Артём Паршенцев, повелитель Метрики
Оранжевое небо, оранжевое море... оранжевый Рунет
18 декабря 2007, 14:50
Когда, глядя на серое осеннее небо, мы делали форму расширенного поиска, нам очень захотелось написать программу определения цвета картинки. Изначально мы разметили порцию картинок вручную. Оказалось, что для 60% картинок не удалось указать преобладающий на них цвет, а для 15% картинок мнения асессоров (людей, размечавших тестовую выборку) разошлись. Как известно, на вкус и цвет товарищей нет. Но в нашем случае это объяснялось не только субъективными оценками, но и различием в настройках мониторов. Разобравшись с тем, какие цвета можно называть красными, какие - синими и т.д., мы перешли к анализу преобладающих цветов. Все сделали по науке - посчитали статистику по цветам радуги в процентах от площади, взяли первый цвет. Но не все так просто в окружающем нас мире. Очень быстро мы столкнулись с тем, что цвета, доля которых составляет на картинки не более 20%, могут явно преобладать, а цвета с долей более 50% оказаться на картинке малозаметными. Например, красная машина на белом фоне, конечно, красная. Картинка с красной машиной на черном фоне не кажется такой уж красной, она, скорее, какая-то мрачная: Многое здесь зависит от насыщенности и яркости цвета... но не только. Оказалось, что в ряде случаев на визуальное восприятие картинки очень сильно влияли не сами цвета, а их сочетания. Пришлось даже устроить мини-опрос среди независимых сотрудников Яндекса: "Какого цвета эта картинка?". Например, залитый солнечным светом луг воспринимается глазом как зеленый, и это естественно! На самом деле, картинка более чем наполовину содержит желтые точки - блики солнечного света: Наши роботы, к сожалению, не умеют (пока!) смотреть на картинки так, как это делают люди. Мы провели ряд экспериментов, которые бы позволили программе по долям различных цветов и их сочетаниям оценивать визуальное преобладание цветов на картинке. Но проверить алгеброй гармонию опять не получилось: нет универсальной формулы! Пришлось индивидуально подобрать диапазон и пороги для разных цветов. В итоге у нас получилось следующее распределение картинок по преобладающим цветам, которое мы назвали "Радугой Рунета": Видно, что Рунет в целом очень жизнерадостный. А 7-процентный барьер прошли только оранжевый и белый цвета. ;) Ну и, конечно, мы не забыли про то, что у картинок бывает фон. Компактный синий пылесос на белом фоне стоит признать синим, несмотря на то, что белого фона по статистике гораздо больше. Так и быть, мы учли это в программе, и теперь вы сможете через Яндекс.Картинки выбирать себе пылесос нужного цвета! Нашу «радугу» мы будем улучшать и дальше. Асессоры подтвердили качество первой версии нашего алгоритма. А вам как? Уже нравится? Хранители картинной галереи Яндекса
Яндекс.Итоги: где отдыхали в 2007 году*
19 декабря 2007, 18:17
Уж не знаем, откуда повелось, но в конце года принято подводить итоги, подсчитывать, анализировать, а еще подметать, резать салаты и наряжать ёлку. Вот и решили нарядить нашу новогоднюю елку разными-преразными шарами и гирляндами, а каждую елочную игрушку разрисовать определенной годовой статистикой сервисов Яндекса. У нас все готово к встрече нового года: подсчитали, подмели, порезали салаты и вот - начинаем украшать елку. Первый шарик мы разукрасили Яндекс.Фотками и Яндекс.Словарями, и вот что получилось: Пользователи Яндекс.Фоток в прошедшем году путешествовали вдоволь. Как и многие туристы из России, они предпочитали в основном Турцию и Египет (если верить меткам и подписям к фотографиям). Другие популярные места отдыха - Италия, Франция и Испания. Между прочим, во время летних каникул на Яндекс.Словарях увеличивается доля двух словарей – английского (на 2,6%) и итальянского (на 0,4%) - среди других переводных словарей. Видимо, в качестве языка международного общения по-прежнему используется английский, но в отпуске многие предпочитают говорить по-итальянски. На нашем следующем шарике будет нарисован голубой экран. Продолжение следует. * По данным сервисов Яндекс.Фотки и Яндекс.Словариснеговики-аналитики Яндекса
Яндекс.Итоги: что смотрели в 2007 году*
20 декабря 2007, 12:54
А вот и обещанный шарик с нарисованным голубым экраном. Отечественные фильмы и сериалы интересовали россиян больше, чем зарубежные. По данным TNS, наиболее интересным для телезрителей в прошедшем году оказался художественный фильм «Живой», показанный в конце января по Первому каналу. Вообще, телефильмы пользуются наибольшим успехом в январе – особенно во время каникул. Кроме «Живого» в Топ-5 самых успешных телевизионных фильмов вошли «Остров» (эфир был 7 января), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (показана на Новый Год) и зарубежные «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Властелин колец: возвращение короля». В блогах больше всего обсуждали «Остров» и «Властелин Колец» – постов про эти фильмы было примерно на 15% больше, чем про «Живой». Самой популярной передачей стало «Чистосердечное признание», а сериалами - «Сонька – Золотая ручка», «Ленинград» и «Капкан» (TNS Gallup). Но внимание блоггеров при этом привлекли совершенно другие сериалы – «Мечты Алисы», «Отчаянные домохозяйки» и «Секс в большом городе». Среди других телесобытий у зрителей всей страны наибольший успех имели юбилейный концерт Софии Ротару и отборочный матч Чемпионата Европы 2008 между сборными России и Англии. И если концерт Софии Ротару блоггеры приняли прохладно, то нежданная победа россиян над англичанами стала одним из самых обсуждаемых в блогосфере событий в ушедшем году. Следующей на нашей ёлке появится целая праздничная гирлянда. Продолжение следует. *По данным TNS и Поиска по блогам Яндексаснеговики-аналитики Яндекса
Яндекс.Итоги: что праздновали в 2007 году*
20 декабря 2007, 13:30
Продолжаем украшать ёлку. Мы смастерили нашу гирлянду из праздничных открыток. Женщин в России в этом году поздравляли больше, чем мужчин. Самый популярный праздник 2007 года - Международный женский день, 8 марта. На втором месте по популярности – День всех влюбленных, 14 февраля, а 23 февраля – официально День защитника Отечества, а в народе «мужской день» – занял почетное третье место. Вместе эти три праздника обогнали по количеству открыток, отправленных в течение дня, даже Новый год. Конечно, в сумме за несколько предновогодних недель поздравлений отправляют больше, но ведь делают это всю вторую половину декабря, поэтому дневными рекордами новогодние открытки не могут похвастаться. Довольно часто пользователи поздравляли друг друга с Днем студента (Татьянин день – 25 января), Пасхой (8-9 апреля) и Днем учителя (5 октября). Интересно, что в День учителя было отправлено намного больше открыток, чем в День знаний (1 сентября). *По данным Яндекс.Открытокснеговики-аналитики Яндекса
Враг не пройдет!
20 декабря 2007, 14:44
Компания Яндекс.Деньги подписала с компанией Internet Identity соглашение относительно борьбы с мошенничеством. Теперь фишинговые сайты, предлагающие ввести свой пароль на вражеской территории, будут уничтожаться не только нашей службой безопасности, но и международной антифишинговой компанией Internet Identity. Доменные имена, которые используют мошенниками, будут оперативно блокироваться по всему миру, вне зависимости от расположения регистраторов домена и DNS-серверов. Кроме того, все фишинговые сайты будут автоматически попадать в фильтры браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox — таким образом, пользователей будут дополнительно защищать их собственные браузеры. Пожаловаться на фишеров можно здесь: http://money.yandex.ru/phishing.xml Мария Грачева, директор по маркетингу, Яндекс.Деньги
Что думают люди разных поколений
20 декабря 2007, 17:23
Поиск по блогам — это уникальный инструмент, позволяющий найти мнения и отзывы разных людей о чём угодно. Недавно мы писали о связи настроения блоггеров с их возрастом. А с сегодняшнего дня каждый пользователь с помощью поиска по блогам может провести такое исследование. Теперь наш поиск позволяет не просто находить мнения, но и учитывать возраст и пол тех, кто эти мнения написал. Ведь люди разных возрастов и разных поколений отличаются. Сравните, например, что пишут о любви 16-летние девушки и 40-летние мужчины. Возраст и пол блоггеров определяется из данных, указанных ими в профиле, когда это возможно. Для блогохостингов и отдельных блогов, не позволяющих указать свой пол, он определяется автоматически с помощью анализа содержимого. Учёт пола и возраста в поиске работает как при поиске по блогам, так и при поиске по комментариям. Кроме того, с сегодняшнего дня для поиска по комментариям можно пользоваться стандартным расширенным поиском или переключая области поиска прямо на странице с результатами поиска.Антон Волнухин, мужчина, 24 года
Новое лицо Москвы
20 декабря 2007, 17:30
Яндекс.Карты обновили спутниковую карту Москвы. Большая часть опубликованных снимков сделана осенью 2007 года, таким образом, пользователи Яндекса могут посмотреть на самую свежую фотографию Москвы из космоса, доступную в Интернете. Зона покрытия Подмосковья подробными снимками увеличилась в полтора раза. И что же мы видим? Во-первых, ряд свежепостроенных сооружений – например, горонолыжную трассу в Красногорске. А также: Ледовый дворец на Ходынском поле Вантовый мост Строятся не только общественные сооружения, но и жилые дома. Проверьте сами, видны ли на снимках дома, построенные на вашей улице. Тут мы вынуждены сделать признание. Везде, где только можно, мы использовали самые свежие снимки, но капризная осенняя погода подвела юг и юго-восток города. Для этих участков мы опубликовали снимки, сделанные раньше, но в ясную погоду - обещаем исправиться с приходом весны. К сожалению, в городе есть не только приобретения, но и потери - срублены ёлки у кремлевской стены. Но надеемся, что новые вырастут быстро, будем ждать их на снимках в следующем году. Спутниковые Яндекс.картографы
Региональный интернет
21 декабря 2007, 15:05
Идея нового исследования про развитие интернета в регионах России появилась у нас еще летом. Но Россия — очень большая страна, поэтому закончить его нам удалось только зимой. Чтобы оценить развитие интернета в российских федеральных округах, мы посчитали значения нескольких важных показателей, характеризующих распространение интернета и активность пользователей, отдельно для каждого федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Результаты исследования нельзя назвать ошеломляющими — по всем показателям распространения интернета и активности пользователей лидируют Москва и Санкт-Петербург. Московские покупатели в шестнадцать раз активнее региональных. Уровень развития блогосферы в Москве в одиннадцать раз превышает региональный. Число доменов на тысячу пользователей в Москве в семь раз больше, чем в среднем по федеральным округам. Среди федеральных округов по развитию блогосферы и покупательской активности лидирует Урал, по проникновению интернета — Северо-Запад, по количеству доменов на тысячу пользователей — Центр, а по активности электронных СМИ — Дальний Восток. Остальные результаты — в исследовании. Наташа Крупенина, спецкор Яндекса в регионах
Яндекс.Итоги: что покупали в 2007 году*
21 декабря 2007, 18:51
Продолжаем подводить итоги по версии сервисов Яндекса. В нашем следующем шарике отражаются подарки, которые лежат под елкой. Конечно, до этого не все эти высокотехнологичные предметы были подарками, но именно они имели наибольший спрос у пользователей в этом году. Итак, покупки в интернете. Число абонентов сотовых сетей в России уже несколько лет превышает количество жителей страны. И все равно, в 2007 году пользователи интернета больше всего интересовались сотовыми телефонами. Все десять самых популярных товаров на Яндекс.Маркете — сотовые телефоны разных моделей. Товар года — Nokia 6300 (средняя цена около 7,4 тыс. рублей). За ней следуют две другие модели финской компании — Nokia N95 и Nokia 8800 Sirocco Edition. Обе относятся к премиум-классу — средняя цена на них составляет 21 и 33 тысячи рублей соответственно. Также прошедший год был отмечен появлением в продаже коммуникатора iPhone, ставшего одним из самых ожидаемых товаров 2007 года. По-прежнему большим успехом пользуются телевизоры и плазменные панели, занимающие второе место среди категорий товаров. Самый популярный телевизор в уходящем году — Samsung LE-19R71B (стоимость около 12 тыс. рублей). Окончательно перестали быть роскошью ноутбуки — они на третьем месте. Самый популярный лэптоп — Toshiba SATELLITE A100-906 (средняя цена порядка 33 тыс. рублей). Другие Яндекс.Итоги: где отдыхали в 2007 году что смотрели в 2007 годучто праздновали в 2007 году Продолжение следует. ____ * — по данным Яндекс.Маркетаснеговики-аналитики Яндекса
Семинарские итоги уходящего года – на очереди второй экватор
24 декабря 2007, 12:18
Вот и состоялся крайний в этом году семинар Яндекса, посвященный интернет-рекламе: 14 декабря наши специалисты выступили в Ростове-на-Дону. Пора подводить итоги! В 2007 году мы «открыли» несколько новых городов. В Красноярске, Сочи и Днепропетровске семинары прошли впервые. Кстати, семинар в Днепропетровске стал рекордным по посещаемости в Украине – там было более 350 человек! Вообще, география семинаров получилась обширной. Мы читали доклады в Барнауле, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Саратове. А в Москве, Одессе и Санкт-Петербурге состоялись двухдневные коммерческие семинары. В этом году мы стали проводить бесплатные обучающие семинары для представителей рекламных агентств - партнеров Яндекса. Нововведение связано с тем, что рекламные агентства растут и активно нанимают новых сотрудников, которым для работы просто необходимо знать возможности интернет-рекламы. И получить эти знания лучше всего из первых рук. Всего таких семинаров состоялось 14. Причем они делятся на два типа - теоретические (чтобы знать, как все устроено) и практические (чтобы уметь использовать эти знания). На агентских и коммерческих семинарах мы проводили тестирование слушателей. По итогам года список сертифицированных Яндексом специалистов увеличился значительно – в прошлом году их насчитывалось 232, а в этом список пополнился еще на 187 фамилий. В уходящем году наши докладчики суммарно пролетели более 50 тысяч километров, на 10 тысяч километров больше, чем в 2006-ом, а количество участников, посетивших семинары Яндекса, по приблизительным подсчетам составило около 3500 человек. Мы хотим поблагодарить всех наших коллег и партнеров за помощь в организации и проведении семинаров (в алфавитном порядке): IT MIX, Mibok, OWOX, R.Time.Group, RiTE MEDiA, Spider Group, Айтекс, Велест, Интернет-агентство "Медиапродукт", Интернет-Пермь, Красноярск.Биз, Матрица, Митра, Регионинфо, РУДизайн, Центр Веб-решений. Спасибо! Ну а мы продолжим стремиться к заветным двум экваторам. В следующем году семинары запланированы в Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Иваново, Калининграде, Кемерово, Киеве, Москве, Нижнем Новгороде, Одессе, Омске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Томске, Хабаровске, Челябинске. Этот список будет уточняться. Если вы не хотите пропустить семинар в вашем городе, советуем уточнить даты проведения и подписаться на информационную рассылку о семинарах Яндекса на этой страничке. До встречи в будущем году!Александра Топка, считаю экваторы
Яндекс.Итоги: куда ходили в 2007 году*
24 декабря 2007, 16:13
Сегодняшние новогодние шарики — с развлечениями и другими культурными событиями уходящего года. В 2007 году россияне вновь посчитали кино важнейшим из искусств. Среди культурных событий уходящего года наибольший ажиотаж вызвала третья часть «Пиратов Карибского моря», премьера которой состоялась в конце мая. В тройку лидеров также вошли «Человек-Паук 3» и «Симпсоны в кино». Примечательно, что дальше в рейтинге популярности расположились российские фильмы «Глянец», «12», «Код Апокалипсиса» и «1612». В прошедшем году кино российских режиссеров вызвало большой интерес у зрителей — в рейтинге самых популярных фильмов, показанных по ТВ, также преобладают фильмы отечественного производства. В блогах же одним из самых обсуждаемых фильмов в уходящем году стал фантастический боевик «Трансформеры», вышедший в свет в начале июля. Другие Яндекс.Итоги: где отдыхали в 2007 годучто смотрели в 2007 годучто праздновали в 2007 годучто покупали в 2007 году _____ * — По данным Яндекс.Афишиснеговики-аналитики Яндекса
Яндекс.Итоги: что происходило в 2007 году*
25 декабря 2007, 13:13
Пока мы тут наряжали ёлку и готовились к Новому году, столько всего произошло, у Деда Мороза, например, стиральная машина сломалась, чуть все подарки не затопило. Спасая подарки от наводнения, в наши заснеженные головы пришла мысль разрисовать очередной шарик для ёлки всевозможными событиями 2007 года. Главные новости 2007 года (по количеству публикаций в СМИ): В блогах также больше всего обсуждали выборы депутатов Госдумы, прошедшие в декабре. На втором месте — отношения между Россией и Эстонией. На третьем — внутриполитические события в Украине, роспуск парламента. Интересно, что смена правительства России заняла лишь четвертое место по обсуждаемости в блогах в прошедшем году. Другие ёлочные украшения с Яндекс.Итогами: где отдыхали в 2007 годучто смотрели в 2007 годучто праздновали в 2007 годучто покупали в 2007 годукуда ходили в 2007 году ______ * — По данным Яндекс.Новостей и Поиска по блогам снеговики-аналитики Яндекса
Говорят, под Новый год…
25 декабря 2007, 16:29
Под Новый год пора не только дарить подарки, но и заказывать их у Деда Мороза. Известно, что дедушка уже старый и мысли читает с трудом – поэтому стоит ему подсказать, что же вы хотите от него получить. Яндекс.Маркет подготовил все необходимое для составления вашего личного списка желаний. На карточке модели появилась возможность сохранить понравившийся вам товар в «Списке желаний». Этот список можно опубликовать в своем дневнике или кинуть ссылку на него в мессенджер. А мы желаем вам приятных новогодних хлопот и надеемся, что под вашей елкой будет множество самых разных подарков.Евгений Цуринов и Алексей Рыбаков, помощники Деда Мороза
Я сказал, что хочу +30°С, и мою погоду доставили в 9 городов
26 декабря 2007, 17:52
Я работаю курьером уже девять лет. Мне нравится. Берешь посылки, надеваешь наушники и вперед. Никто не знает город лучше меня. Даже знакомые таксисты часто спрашивают дорогу. Сегодня мой первый день на новом месте. Теперь я работаю в Яндексе и доставляю... Погоду. Да-да, я вас не обманываю. Объект доставки теперь всего один, зато зона для ориентирования расширилась до всего земного шара. Я доставляю погоду в Талдыкорган и Белокуриху, Красноселькуп и Попову-Шапку, Исхурди и Бандар-Сери-Бегаван, Браззавиль и Сан-Карлос-де-Барилоче. Температуру +29°С пару часов назад доставил в Фукуок, а -34°С — в Чокурдах. Конечно, сейчас больше заказывают жару и теплое море, но иногда просят и мороз. Что попросили, то и везу. Спросите, как я это делаю? Так ведь хорошо делаю. Хотя, когда нужной погоды нет на складе, приходится изворачиваться. Например, сегодня один попросил доставить -50°С, другой — +40°С. Красавцы! В общем, пока я тут секреты рассказываю, заказов накопилось изрядно. Заказывайте и вы, доставим в лучшем виде, даже квитанцию приложим: Я сказал, что хочу +30°С, и мою погоду доставили в 9 городов. А вашу?
Портреты в пресс-портретах
26 декабря 2007, 19:46
Вот уже полтора года сервис «Пресс-портреты» предоставляет справочную информацию о людях, основываясь на материалах СМИ. Даты рождения и смерти, сведения о местах работы и должностях, прямая речь и высказывания третьих лиц. Если человек участвует в каком-либо текущем событии, прямо из пресс-портрета можно перейти на сюжет, этому событию посвященный. С сегодняшнего дня в пресс-портретах появились иллюстрации. Они автоматически выбираются из Яндекс.Картинок и могут меняться, если у Картинок появляется новое хорошее изображение. Как правило, это фотография владельца пресс-портрета. Лев Гершензон, главный художник
Яндекс.Итоги: какая погода была в 2007 году
27 декабря 2007, 15:45
Завершаем подведение итогов года по версии сервисов Яндекса. Наше последнее елочное украшение - дождик. А кроме него мы украсили елку солнцем, тучами и снежинками. 2007 год оказался самым жарким в новейшей российской истории. И вторым за всю историю наблюдений – жарче было только в 1989 году. Температурные рекорды в 2007 году в Москве перекрывались 23 раза, даже зимой москвичи могли обойтись без шуб и обогревателей. Январь 2007 года оказался теплее среднего на 8 градусов. 11 января на улице было около +7, что оказалось выше средней температуры примерно на 16 градусов и стало температурным рекордом для этого дня за все время наблюдений. Самый знойный день случился вовсе не летом, а на исходе весны: 28 мая было +35. В уходящем году блоггеры много говорили о погоде. Легко догадаться, что активность обсуждения в блогах погодных перипетий напрямую зависела от положения дел за окном. Больше всего постов про погоду писали в период 11-18 октября, в дни, когда в Москве как всегда неожиданно выпал первый снег. Блоггеры обсуждали погоду и во время других капризов – небывало сильной жары в мае, неожиданного снегопада в начале апреля, аномально теплых дней в середине января и резких перепадов температуры в марте. Кстати - если прошлогодняя погода вам нравится, закажите себе такую же.