Блог Яндекса
февраль 2008
14 месяцев за два пароля
4 февраля 2008, 13:11
Суд города Чебоксары подвел итог в уголовном деле над 21-летним студентом, который в начале 2007 года украл пароль почтового ящика одного из клиентов Яндекс.Почты и попытался использовать данные его Яндекс.Кошелька. Суд, изучив все представленные доказательства, приговорил преступника по статье 272 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Яндекс.Деньги всеми силами стараются защитить своих пользователей от мошенничества - техническими и организационными методами. Этим же, со своей стороны, занимается и МВД России. По словам заместителя начальника пресс-центра МВД России Павла Климовского, это не единичный факт успешной работы в задержании таких мошенников. Сегодня отраслевые подразделения МВД России налаживают контакты с российскими интернет-компаниями, а они, в свою очередь, оказывают помощь в успешном раскрытии преступлений такого рода. Мария Грачева, директор по маркетингу Яндекс.Денег
Школа Яндекса: начался второй семестр
7 февраля 2008, 13:15
7 февраля в Школе анализа данных начинается второй семестр. В нем будут продолжены курсы профессора А.Н. Ширяева «Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений», профессора А.Я. Червоненкиса «Теория обучения машин», профессора Е.В. Щепина «Информационные методы распознавания образов», к.ф.-м.н. М.А. Бабенко «Методы поиска и структуры данных поиска». Также в новый семестр включены курсы «Современные веб-технологии» (преподаватель к.ф.-м.н. А.C. Тарасов), «Технологии распределенной обработки данных» (к.т.н. О.В. Сухорослов) и «Сложность вычислений» (профессор Н.К. Верещагин). Курс «Калмановские фильтры в дискретном времени» прочитает профессор Тель-Авивского университета Роберт Липцер. Во втором семестре учебу в Школе анализа данных продолжат 68 человек, 12 было отчислено. Несмотря на напряженную программу, студенты успевают еще и работать. Как было обещано при открытии Школы, ряд студентов проходит стажировку в Яндексе, а несколько человек уже стали постоянными сотрудниками. Яндекс предлагает студентам задачи, позволяющие практически применить знания, полученные в Школе. Это, например, усовершенствование классификатора веб-страниц, создание детектора скачков состояний в потоке блог-новостей, построение распознавателя повторных страниц для системы ранжирования, определение пола пользователя по запросам, отличение «текстовых» страниц от «не текстовых» и др. Осенью 2008 года на занятия в Школе анализа данных придут студенты второго курса и восемьдесят первокурсников. Новый набор на первый курс Школы будет объявлен в марте 2008 года. Информация о наборе будет опубликована на сайте Школы. Илья Борисович Мучник, директор Школы
Февраль. Пора менять календарь.
11 февраля 2008, 18:49
Из чего состоит Вселенная? Планеты, звезды, облака, снег падает. Как же много всего вокруг происходит! Фильмы, передачи по телевизору, концерты... говорят, выставка самоваров вот-вот откроется. И как не хочется ничего пропустить. Хорошо, что есть Яндекс.Календарь, который напомнит о важных событиях. А теперь еще стало возможным вести несколько Календарей сразу: для дома, для семьи, для работы, отдельно отметить в телепрограмме «Клуб путешественников», например. Даже если у вас уже есть календарь, в формате iCal его можно импортировать на сервис и создавать различные правила повтора событий. Идете по улице, компьютера под рукой нет? Не страшно, можно делать заметки в Календаре с помощью мобильной версии: pda.calendar.yandex.ru. Успевайте везде!Дмитрий Красуля, тоже являюсь частью Вселенной
2 кремля и парк отдыха
11 февраля 2008, 19:17
Мы продолжаем публиковать спутниковые снимки городов. Сегодня мы приготовили для вас спутниковые снимки Орла, Рязани, Тулы Смотрите, что мы нашли:
Блоггеры – они же ПЧёлки!
12 февраля 2008, 12:35
Предустановленное единство пронизывает всю атмосферу (…) и каждая пчела будто знает наперед, что думают все остальные. Морис Метерлинк, «Жизнь пчел» У пчёл и блоггеров очень много общего — жужжат и жалят друг друга, по крайней мере, пчелы — блоггеров. Не зря ведь постоянных читателей блогов на Ли.ру ласково называют ПЧёлками. И, уж конечно, главное сходство — блоггеры тоже создают свои ульи по интересам — сообщества. По данным Поиска по блогам Яндекса*, блоггеры любят картинки и фотографии (лирушники — картинки, а жжисты — фотографии), слушать музыку и украшать свои дневники. А вот секс в сообществах не так популярен — сообщества про секс оказались только на 27 месте тематического рейтинга. Некоторые сообщества популярны даже несмотря на достаточно специфичную тематику. Так, 46 строчку (9379 участников) рейтинга ППБ занимает сообщество «Симпы_и_ПЧёлки» — для обмена симпатиями и друзьями. 102 место (6309 читателей) — у Vault13 (убежище избранных). На 122 месте (5832 участника) — msk_consumer (московские потребители), а на 160 месте — gopota_ru (риальные пацаны, 5020). Пересечение участников двух последних сообществ мы не считали. ______ * — Мы разделили топ-500 сообществ на тематические группы и оценили популярность каждой группы в баллах. Сообщество, занимающее первое место рейтинга, принесло группе 500 баллов, второе — 499 и т.д. По данным на январь 2008 года. Таня Романова, можно просто Майя
Мужчины строят сайты, а женщины - блогосферу
13 февраля 2008, 14:24
Барышни ведут блоги, мужчины – создают сайты, говорит статистика*. Средний русскоязычный блоггер - девушка 22 лет, а средний владелец домена в зоне RU – двадцатипятилетний молодой человек. Кстати, средний пользователь самого «взрослого» хостинга – Livejournal.com – тоже парень 25 лет. Может, у него и сайт есть. Время в интернете противоречиво. Девушка-блоггер за полгода повзрослела на год, а мужчина-администратор за полтора года помолодел на три. Двадцатидвухлетняя блоггерша ведет дневник скорее для себя и своих друзей, чем для извлечения выгоды. А практичные мужчины зарабатывают деньги. Кто-то размещает на своем сайте рекламу (например, вступает в Рекламную сеть Яндекса), кто-то выбирает парковку домена или другие способы заработка. По данным 1stat.ru, более 200 тысяч доменных имен зарегистрированы, скорее всего, не для создания сайтов, а для извлечения прибыли. А самые известные киберсквоттеры, между прочим, тоже мужчины. ____________ *По данным Поиска по блогам Яндекса, Ru-Center и 1stat.ru. Марина Пурим, веду блог, владею доменами
Немного о соц-деме
14 февраля 2008, 17:03
«…Яндекс держит свечку над строкой, там, где рифма женская - мужской рифмой, по традиции, накрыта» (Александр Кабанов) Некоторые слова отлично передают настроение (например, «ночь, улица, фонарь, аптека»1). Есть слова, в которых просто слышится угроза: контрреволюция, взрыв или напряжение. От каких-то слов веет державностью: гимн, флаг, страна. Какие-то слова — покрыты плесенью: бюрократия, канцелярия, очередь, нарукавники. Есть слова-аристократы: пенсне, любезнейший, соблаговолить, а есть — «не очень» аристократы: ххх, ххх, хххх или, даже, ххххх. = Но речь сегодня не об этом. А о словах «мальчиковых» и «девочковых». Мы решили посмотреть, какие слова используют при поиске чего-либо в Яндексе пользователи разного пола и возраста, и отобрали в каждой группе слова, наиболее характерные для ее представителей. Причем для каждого возраста еще убрали «пересечения», т.е. слова, которые запрашивают пользователи обоих полов. Таким образом, везде остались только «мужские» и «женские» словечки. Итак, начнем. Вот, что интересует (и характеризует) мальчиков-школьников 12-17 лет: программирование и разработка сайтов (pascal, create, string, source, ini, 3ds [MAX]2, framework, hide, voice, modem), компьютерная (и не только) техника ([Fujitsu-Siemens] Amilo3, [AMD] Athlon, Archos, [Asus] MyPal), игры ([Need for Speed] Carbon, Fallout, Ведьмак, [Lineage 2] C5, или просто любые demo), автомобили ([Nissan] Pathfinder, [Nissan] Terrano, [ВАЗ; тут я не уверен. — А.А.] 21213 и 21214), музыка (rap, [drum&]bass, Simple [Plan]) и платежные системы (wm, paypal). В целом, неплохой набор получается. Жаль только, про учебу они, скорее, совсем не думают. По крайней мере, в Топ-40 запросов не попало ничего, связанного со школьной программой. Разве только, программирование на Паскале (кто-нибудь знает, проходят его в школе сейчас?). Дорогие машины они пока рассматривают на картинках. И копят родительские электронные деньги, экономя на пирожных. Зато учебой весьма активно интересуются девочки-школьницы 12-17 лет (а может, у них монитор развернут в родительскую сторону, и они просто делают вид). Впрочем, интересуются они, конечно, не только учебой. Вот список их интересов: обязательная программа (Гончаров, Островский, Пьер [или Безухов, или Карден, или Нарцисc] или разные СОШ {Средняя общеобразовательная школа} и ГОУ {Государственное образовательное учреждение}), мода и косметика (топик, Лореаль, косметолог, косметология, Пьер [или Карден, или Безухов, или Нарцисc] {кстати, может быть, Абеляр?} и [клеточная косметика] Ericson {или, возможно, это — телефон; см. выше, а может и эриксоновский гипноз}, загар {кроме того, их волнуют и возможные противопоказания, скорее всего, именно загара}, творог {ну, не еду же они разыскивают, в самом деле; очевидно, это какая-то полезная маска}), досуг (Клон {сериал на канале Домашний}, консерватория, ELLE, Папины [дочки] {сериал на канале СТС}, Устинова), игры (Sims 2 {когда же перестанут выпускать всякие надстройки для Sims 2! — Н.О., мать}), музыка (Орбакайте, Пьер [или Нарцисс, или Безухов, или Карден], Савичева или какие-то еще певцы), интернет ([D] rjynfrnt {это — набранное в неправильной раскладке «В контакте»} и аватарка), мобильный ([Sony] Ericson {или, возможно, это — косметика; см. ниже}), любовь-морковь (порок, влюблять (-ся)), здоровье (Очкарик {это — сеть салонов; или прозвище мальчика из 8 «Б»}) и, видимо, отдых (Афины, Стокгольм {а, может, опять Карлсон}). Спектр интересов шире, чем у мальчишек. Они читают (!) книги (и портят зрение), мечтают влюбиться (или, в крайнем случае, влюбить в себя кого-то), стараются красиво выглядеть. Они молоды и красивы, они радуются жизни. Осталось выяснить, какого Пьера они имели в виду. Отучившись в школе, народ, обычно, поступает в ВУЗы. Что интересует юношей-студентов 18-24 лет? А вот что: программирование, разработка и оптимизация сайтов (virus, WordPress, js, proxy, host, script, KDE, Linux, WinXP, ExactName, Ubuntu, тИЦ {это — такая штука «от Яндекса», которую нужно отращивать}, баг, Ulead), компьютерная (и не только) техника ([Apple] MacBook, O2 [XDA], хаб, DDR [SDRAM], диод {видимо, для украшения своих компьютеров}, [Dell] Inspiron, [Microlab] Solo, [iPod] Nano, TFT [монитор], Creative [Labs]), игры (StarCraft, [Космические рейнджеры 2: Доминаторы.] Перезагрузка, Alien [Shooter], [Tom Clancy’s] Rainbow [Six Vegas]), автомобили ([Rolls-Royce] Phantom), музыка (Казантип), мобильный ([Sony Ericsson] K850i), интернет общение (jabber), а также зло (украсть). По сути, почти ничего не изменилось по сравнению со школьными годами. Ребята лишь поднабрались опыта, а их «игрушки» стали дороже. «Железо» и автомобили, которые им теперь нравятся — еще круче, а игры, в которые они играют, — еще навороченнее. Теперь они осваивают вирусописательство, оптимизацию и изучают Линукс. Немного пугает, что в их лексиконе появилось слово «украсть». Видимо, родительских денег по-прежнему не хватает на машину. Ай-ай-ай. Что же тем временем происходит с их сверстницами? Девушек-студенток 18-24 лет интересует образование (предпринимательский, структурный, взаимосвязь, ПБУ {Положения по бухгалтерскому учету}, сущность, ВЗФЭИ {Всероссийский заочный финансово-экономический институт}, рентабельность, древнерусский), мода и косметика (ресница {интересует наращивание}, Гламур, Космо, купальник, Летуаль, Vichy), досуг (Бумеранг {кинотеатр, боулинг}, Элен [и ребята] {сериал}, КароФильм, [Мартин] Иден), любовь-морковь (печаль, стишок {про любовь}, свадебный, замуж), здоровье (больно, Линзмастер, очки, фитнес, похудеть, целлюлит), кумиры (Водонаева [Алена] {звезда реалити-шоу Дом-2}), домашние животные (Чихуа-хуа). Учатся они в большинстве своем на бухгалтеров или филологов, вовсю читают гламурные журналы (и, похоже, совсем испортили себе зрение!), уже подумывают, как бы выскочить замуж (шпаклюют свой девичий румянец поверх эпоксидки, имитируют взгляд с поволокой удлиненными ресницами и думают, что этим приближают вожделенный штамп) и подыскивают фитнес, чтобы избавиться от целлюлита (девчонки, экономьте деньги, это — навсегда =. Вместо общения в интернете они предпочитают смотреть кино на больших экранах. Надо бы уточнить ряд и место. (Читать дальше) Дисклеймер: в данном исследовании не учитывались слова, свойственные обоим полам (унисекс-слова), обрабатывались запросы только за январь 2008 года, некоторые слова могли быть нами истолкованы неверно (например, «Мадрид» или «общероссийский»), а при обработке данных ни одна старушка не пострадала. __________ 1 - Для совсем непродвинутых — это была цитата из Александра Блока. 2 - Квадратными скобками выделены слова, которые не попали в список, но которые очевидно «восстанавливаются» из контекста запросов. 3 - Все торговые марки, упоминаемые в тексте, принадлежат их правообладателям. Алексей Амилющенко (35-44), Наталия Осташева (25-34), мы такие разные
Валентинов день. Послесловие
15 февраля 2008, 20:16
Мы, как и вся блогосфера, уже много написали о Дне Святого Валентина. Пора бы и остановиться. Последний пост - и все. Оказывается, множество блоггеров просто терпеть не могут этот праздник, о чем всячески заявляют в своих дневниках. Блоггерши относятся ко дню всех влюбленных лучше, чем блоггеры. Впрочем, возможно мужчины просто выражают свою любовь иными способами.
За МКАД тоже есть пробки
19 февраля 2008, 19:06
Уже 3 месяца на Яндекс.Карте Москвы мы показываем пробки не только на улицах в пределах МКАД, но и на одной из магистралей за пределами города. Пионером в мониторинге трасс Подмосковья стало Ленинградское шоссе. Совместно с нашим партнером ИА «СМИЛИНК» мы установили 5 видеодетекторов от МКАД до пересечения Ленинградского с Шереметьевским шоссе. По традиции, мы собрали немного статистики. За 3 месяца (точно — за 86 дней) затруднения на этом участке наблюдались 547 часов (это около 23 суток), а дольше всего пришлось стоять машинам 19 декабря 2007 года — пробка от Молжаниновки до Шереметьевского шоссе длилась 8 часов 18 минут. Чаще всего затруднения возникают на участке от улицы Репина до Машкинского шоссе. Возможно, это связано с тем, что здесь находится заезд в торговый комплекс МЕГА. Кстати, второй по загруженности участок — обратный этому — от Машкинского шоссе до ул. Маяковского. Яндекс.Пробки, продолжаем наблюдение
Гусары говорят
21 февраля 2008, 10:25
Три выходных — суровое испытание. И лучше говорить, чем просто так. Боевые товарищи, мы собрались в этот вечер в этих глубоких траншеях произнести тост за доблестного защитника Отечества, который силен, как Терминатор, и умен, как Ганнибал. Несмотря на то, что я в танке, не откажу себе в удовольствии выпить за здоровье замечательного поручика Ржевского (а еще поручика Киже и вообще всех поручиков, рядовых, прапорщиков, командиров и т.д. и т.п.). Хочу пожелать защитнику Отечества поразить все цели, а также верную Анку-пулеметчицу. Еще тост Это был генератор тостов. Главное — не залпом.Штопор Сомелье, рядовой запаса
Я.Онлайн вырос
22 февраля 2008, 15:46
Я.Онлайн — это программа, показывающая уведомления о новых письмах в вашем почтовом ящике на Яндексе прямо на экране компьютера. Один клик по такому уведомлению — и вы уже читаете сообщение. Нам кажется, что если человеку что-то нравится, то ему, вероятно, захочется, чтобы этого было много. Мы, например, очень любим мороженое. Что такое стаканчик мороженого? Съел и не заметил. Два — уже лучше. Но лучше всего — когда мороженое в ведёрке... Простите, отвлеклись. Так вот, для тех, кто уже любит Я.Онлайн и для тех, кто только собирается познакомиться с этой программой, мы приготовили новый, увеличенный Я.Онлайн. Вот так он сейчас выглядит: Как вы уже заметили, в Я.Онлайне появились прогноз погоды и информация о пробках. На картинке этого не видно, но там есть ещё и звуки для приходящих уведомлений. Кроме того, мы посчитали что захламлять рабочий стол лишними окнами неправильно. Поэтому Я.Онлайн умеет «прятаться» и ненавязчиво появляться, если подвести курсор к левому краю экрана. Ну и напоследок расскажем вам еще об одной новой полезной функции: если вы ушли от компьютера и заблокировали экран, Я.Онлайн придержит все пришедшие уведомления до того момента, пока вы не вернетесь. Узнать больше про новый Я.Онлайн и скачать его можно здесь. Александры Быков и Лаврентьева, ушли за мороженым.