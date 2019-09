«…Яндекс держит свечку над строкой, там, где рифма женская - мужской рифмой, по традиции, накрыта» (Александр Кабанов) Некоторые слова отлично передают настроение (например, «ночь, улица, фонарь, аптека»1). Есть слова, в которых просто слышится угроза: контрреволюция, взрыв или напряжение. От каких-то слов веет державностью: гимн, флаг, страна. Какие-то слова — покрыты плесенью: бюрократия, канцелярия, очередь, нарукавники. Есть слова-аристократы: пенсне, любезнейший, соблаговолить, а есть — «не очень» аристократы: ххх, ххх, хххх или, даже, ххххх. = Но речь сегодня не об этом. А о словах «мальчиковых» и «девочковых». Мы решили посмотреть, какие слова используют при поиске чего-либо в Яндексе пользователи разного пола и возраста, и отобрали в каждой группе слова, наиболее характерные для ее представителей. Причем для каждого возраста еще убрали «пересечения», т.е. слова, которые запрашивают пользователи обоих полов. Таким образом, везде остались только «мужские» и «женские» словечки. Итак, начнем. Вот, что интересует (и характеризует) мальчиков-школьников 12-17 лет: программирование и разработка сайтов (pascal, create, string, source, ini, 3ds [MAX]2, framework, hide, voice, modem), компьютерная (и не только) техника ([Fujitsu-Siemens] Amilo3, [AMD] Athlon, Archos, [Asus] MyPal), игры ([Need for Speed] Carbon, Fallout, Ведьмак, [Lineage 2] C5, или просто любые demo), автомобили ([Nissan] Pathfinder, [Nissan] Terrano, [ВАЗ; тут я не уверен. — А.А.] 21213 и 21214), музыка (rap, [drum&]bass, Simple [Plan]) и платежные системы (wm, paypal). В целом, неплохой набор получается. Жаль только, про учебу они, скорее, совсем не думают. По крайней мере, в Топ-40 запросов не попало ничего, связанного со школьной программой. Разве только, программирование на Паскале (кто-нибудь знает, проходят его в школе сейчас?). Дорогие машины они пока рассматривают на картинках. И копят родительские электронные деньги, экономя на пирожных. Зато учебой весьма активно интересуются девочки-школьницы 12-17 лет (а может, у них монитор развернут в родительскую сторону, и они просто делают вид). Впрочем, интересуются они, конечно, не только учебой. Вот список их интересов: обязательная программа (Гончаров, Островский, Пьер [или Безухов, или Карден, или Нарцисc] или разные СОШ {Средняя общеобразовательная школа} и ГОУ {Государственное образовательное учреждение}), мода и косметика (топик, Лореаль, косметолог, косметология, Пьер [или Карден, или Безухов, или Нарцисc] {кстати, может быть, Абеляр?} и [клеточная косметика] Ericson {или, возможно, это — телефон; см. выше, а может и эриксоновский гипноз}, загар {кроме того, их волнуют и возможные противопоказания, скорее всего, именно загара}, творог {ну, не еду же они разыскивают, в самом деле; очевидно, это какая-то полезная маска}), досуг (Клон {сериал на канале Домашний}, консерватория, ELLE, Папины [дочки] {сериал на канале СТС}, Устинова), игры (Sims 2 {когда же перестанут выпускать всякие надстройки для Sims 2! — Н.О., мать}), музыка (Орбакайте, Пьер [или Нарцисс, или Безухов, или Карден], Савичева или какие-то еще певцы), интернет ([D] rjynfrnt {это — набранное в неправильной раскладке «В контакте»} и аватарка), мобильный ([Sony] Ericson {или, возможно, это — косметика; см. ниже}), любовь-морковь (порок, влюблять (-ся)), здоровье (Очкарик {это — сеть салонов; или прозвище мальчика из 8 «Б»}) и, видимо, отдых (Афины, Стокгольм {а, может, опять Карлсон}). Спектр интересов шире, чем у мальчишек. Они читают (!) книги (и портят зрение), мечтают влюбиться (или, в крайнем случае, влюбить в себя кого-то), стараются красиво выглядеть. Они молоды и красивы, они радуются жизни. Осталось выяснить, какого Пьера они имели в виду. Отучившись в школе, народ, обычно, поступает в ВУЗы. Что интересует юношей-студентов 18-24 лет? А вот что: программирование, разработка и оптимизация сайтов (virus, WordPress, js, proxy, host, script, KDE, Linux, WinXP, ExactName, Ubuntu, тИЦ {это — такая штука «от Яндекса», которую нужно отращивать}, баг, Ulead), компьютерная (и не только) техника ([Apple] MacBook, O2 [XDA], хаб, DDR [SDRAM], диод {видимо, для украшения своих компьютеров}, [Dell] Inspiron, [Microlab] Solo, [iPod] Nano, TFT [монитор], Creative [Labs]), игры (StarCraft, [Космические рейнджеры 2: Доминаторы.] Перезагрузка, Alien [Shooter], [Tom Clancy’s] Rainbow [Six Vegas]), автомобили ([Rolls-Royce] Phantom), музыка (Казантип), мобильный ([Sony Ericsson] K850i), интернет общение (jabber), а также зло (украсть). По сути, почти ничего не изменилось по сравнению со школьными годами. Ребята лишь поднабрались опыта, а их «игрушки» стали дороже. «Железо» и автомобили, которые им теперь нравятся — еще круче, а игры, в которые они играют, — еще навороченнее. Теперь они осваивают вирусописательство, оптимизацию и изучают Линукс. Немного пугает, что в их лексиконе появилось слово «украсть». Видимо, родительских денег по-прежнему не хватает на машину. Ай-ай-ай. Что же тем временем происходит с их сверстницами? Девушек-студенток 18-24 лет интересует образование (предпринимательский, структурный, взаимосвязь, ПБУ {Положения по бухгалтерскому учету}, сущность, ВЗФЭИ {Всероссийский заочный финансово-экономический институт}, рентабельность, древнерусский), мода и косметика (ресница {интересует наращивание}, Гламур, Космо, купальник, Летуаль, Vichy), досуг (Бумеранг {кинотеатр, боулинг}, Элен [и ребята] {сериал}, КароФильм, [Мартин] Иден), любовь-морковь (печаль, стишок {про любовь}, свадебный, замуж), здоровье (больно, Линзмастер, очки, фитнес, похудеть, целлюлит), кумиры (Водонаева [Алена] {звезда реалити-шоу Дом-2}), домашние животные (Чихуа-хуа). Учатся они в большинстве своем на бухгалтеров или филологов, вовсю читают гламурные журналы (и, похоже, совсем испортили себе зрение!), уже подумывают, как бы выскочить замуж (шпаклюют свой девичий румянец поверх эпоксидки, имитируют взгляд с поволокой удлиненными ресницами и думают, что этим приближают вожделенный штамп) и подыскивают фитнес, чтобы избавиться от целлюлита (девчонки, экономьте деньги, это — навсегда =. Вместо общения в интернете они предпочитают смотреть кино на больших экранах. Надо бы уточнить ряд и место. (Читать дальше) Дисклеймер: в данном исследовании не учитывались слова, свойственные обоим полам (унисекс-слова), обрабатывались запросы только за январь 2008 года, некоторые слова могли быть нами истолкованы неверно (например, «Мадрид» или «общероссийский»), а при обработке данных ни одна старушка не пострадала. __________ 1 - Для совсем непродвинутых — это была цитата из Александра Блока. 2 - Квадратными скобками выделены слова, которые не попали в список, но которые очевидно «восстанавливаются» из контекста запросов. 3 - Все торговые марки, упоминаемые в тексте, принадлежат их правообладателям. Алексей Амилющенко (35-44), Наталия Осташева (25-34), мы такие разные