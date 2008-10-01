Блог Яндекса
октябрь 2008
Еще 5 украинских городов на Яндекс.Картах
1 октября 2008, 16:30
Не успели мы отпраздновать появление на Яндекс.Картах подробной карты Украины, как на нашей улице вновь праздник. Представляем вам карты ещё пяти украинских городов. Областные центры Луцк и Луганск обзавелись картами с детализацией до дома. Также представлена подробная карта города Мариуполь. А в Крыму у нас появились новые карты Ялты и Алушты. Теперь в 24 городах Украины можно найти на карте дом или офис и показать, как добраться до нужного места. Попробуйте и поделитесь своим мнением с нами.
Со щитом и на билборде
3 октября 2008, 15:10
В сентябре в поддержку наружной рекламной кампании мы открыли простенький проект rk.yandex.ru, где каждый мог создать большой билборд и разместить его в своем блоге. Что все и принялись делать. Сейчас, когда пришло время подвести итоги осенней кампании, мы хотим поблагодарить наших пользователей за активное использование поверхности щитов. Мы рады, что наш экологически чистый продукт уже защитил от вандализма три тысячи заборов, стен (с учетом лифтов) и школьных парт во всем мире. И не намерены останавливаться на достигнутом. Пишите ещё!
Листья падают, пробки растут
3 октября 2008, 16:13
В сентябре пробки сразу нескольких городов отметили рекорды. Пользователи Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга регулярно видели на главной странице Яндекса совет «лучше ехать на метро» (благо в каждом из этих городов оно есть). В Москве 25 сентября была самая длинная пробка с начала года. Из-за большого количества автотранспорта и множества мелких ДТП на четыре часа встал участок МКАДа длиной 67 км – от Бусиново до Ясенево. Москва, 25 сентября, четверг. Санкт-Петербург 30 сентября поставил рекорд по общей протяженности пробок - она превысила 366 км. Этот рекорд городу обеспечил матч «Зенита» и «Реала» в Лиге чемпионов. Санкт-Петербург, 30 сентября, вторник, 7 часов вечера. В Екатеринбурге на прошлой неделе была замечена самая низкая скорость движения в вечерний час пик – в среднем всего 13 км/ч. Обычно этот показатель больше - 17-20 км/ч. Снижение средней скорости движения вызвано ремонтными работами, одновременно начавшимися в разных частях города. P.S.: Мы ожидали, что осенью ездить станет сложнее – люди вернулись из отпусков, на дорогах прибавилось автотранспорта. Не помогла даже акция «День без машин», которая прошла в Москве 22 сентября. Более того, в этот день пробок было больше, чем в любой другой понедельник сентября. Москва, 15 сентября, понедельник, 8 часов утра. Москва, 22 сентября, понедельник, 8 часов утра.
iPhone глазами веб-разработки
3 октября 2008, 18:14
Поскольку среди пользователей Рунета всё больше тех, кто заходит в сеть с телефонов и коммуникаторов, мы в Яндексе уделяем много внимания совместимости наших сервисов с самыми разными мобильными устройствами. Сегодня в России стартовали официальные продажи iPhone 3G. iPhone в России ждали давно, и многие владельцы уже успели сделать совместимые с этим телефоном версии своих сайтов. Для тех вебмастеров, кто подготовиться не успел, мы решили дать несколько советов.
Тетрадки на Словарях: записывайте иностранные слова
9 октября 2008, 18:04
Как вы уже знаете, на Яндекс.Словарях появились «Тетрадки» — функционал, позволяющий записывать и удобно хранить слова, перевод которых вы искали.
Полста
10 октября 2008, 20:45
Мы растем, прогресс не остановить, и на этой неделе мы преодолели рубеж в 50.000.000 поисковых запросов в день (учитывая mail.ru, tut.by и других XML-партнеров). Каждый поисковый запрос "перелопачивает" массив информации в 20 терабайт на географически распределенном кластере из нескольких тысяч серверов. 10 миллионов запросов мы научились выполнять в 2004 году (Поиск «Яндекса»: 10 миллионов хитов), а 2 миллиона - в 2002 (Количество ежедневных запросов к поисковой машине Яндекс превысило 2 миллиона).
Как ищут ответы в Кубке Яндекса
14 октября 2008, 12:12
В Яндексе есть такая примета: если внезапно пачками повалили безумные запросы, не связанные с последними новостями, повседневными информационными потребностями и не про секс, — значит начался Кубок по поиску. В этом году Кубок объявлен последним. Первая игра последнего Кубка прошла 8 октября, длилась час и состояла из 20 вопросов. После игры мы просмотрели пользовательские сессии, где среди запросов явно прослеживалась активность участников Кубка, и не можем не поделиться своими наблюдениями. А где наблюдения — там и советы. 1. Внимательно читайте вопрос и только после этого составляйте запрос. Например, если задание звучит «Назовите глагол из вопроса, помещенного на борту транспортного средства подопечных Фатиха Терима на первенстве континента?», нужно разобраться, что это за «первенство континента», о каком «транспортном средстве» речь и кто такие эти «подопечные». Запросив буквально «транспортное средство подопечных Фатиха Терима на первенстве континента», вы ничего конкретного не найдете. Поэтому пробуйте «чемпионаты» (Европы, например) и «кубки», «автобусы» и «самолеты», «команды» и «сборные». 2. Копируйте имена собственные и сложные слова, а не переписывайте их «от руки». Будьте внимательны с именами и названиями, иначе в вопросе «Назовите отчество мальчика, позвонившего 22.11.1911 по телефону в дом №11 по Новинскому бульвару?» Новинский бульвар может стать Нежинским и Новиковским, Микула Селянинович из вопроса «В какой штатной должности был на войне автор 2,5-метрового изваяния Микулы Селяниновича?» – становится Селяновичем, а в вопросе «Какое имя носит сейчас улица, проложенная на месте ручья с восточной стороны от Солдатской горы?» гора становится Солдацкой. Что уж говорить про «серебряного лося» в поисках ответа на вопрос «Как камчадалы называли преждевременно созревших в пресных водах самцов рыбы, американское название которой переводится как «серебряный лосось»?». Помните, что в случае неаккуратного переписывания слов вы можете найти ответ от другого вопроса. 3. Учитывайте эпоху. …или пополняйте нашу коллекцию такими перлами как «(1764|1765|1766) дотация питание» (такой запрос проскакивал при ответе на вопрос «Какую временную сумму на пропитание, согласно документу середины 60-х годов XVIII века, получали от государства россияне, просившие подаяние?») и «детализация звонков 1911 год» (вопрос про звонок в дом № 11 по Новинскому бульвару, см. выше) 4. Хотя бы иногда используйте язык запросов. Если язык запросов придумали, значит он кому-нибудь нужен. Полистайте нашу «Помощь», там есть страница «Язык запросов», на которой можно найти много полезного для человека, делающего первые шаги в интернет-поиске. 5. Думайте и проверяйте. …иначе на вопрос «Какой способ наказания упоминается в четвертом тезисе, написанном вождём мирового пролетариата за несколько дней до конца весны 1918 года?» мы увидим в логах «четвертый тезис Энгельса», а на вопрос «Какая денежная сумма упоминается в последнем по времени публикации произведении Прутковианы?» получим в запросах античного автора — «Прутковиан. Библиография». 6. Используйте Punto Switcher. Больше всего мы сочувствуем игроку, старательно набравшему сложный запрос «Турция присоединилась к Болонскому процессу (январь|atdhfkm|vfhn|fghtkm|vfq|b.ym|b.km|fduecn|ctynz,hm|jrnz,hm|yjz,hm|ltrf,hm)», перебирая названия месяцев в поисках ответа на вопрос «Когда Турция присоединилась к Болонскому процессу?». И самое главное: при любых обстоятельствах помните, что здравый смысл — прежде всего. Можно много дискутировать о запутанности и заформулированности вопросов, но, согласитесь, Венера — не красная планета (а запрос «венера» фигурировал во время вопроса «Какой индекс должен был быть указан на конверте с письмом от человека, желающего отправиться в экспедицию к Красной планете продолжительностью около 500 дней?»), Вологодская область — не Сталинград (несколько запросов «оборона Сталинграда» были нами пойманы при вопросе «Оборона какого райцентра Вологодской области длилась без малого тысячу дней?»), «Артек» — не в Уссурийске, а роза ветров — не цветок (запросы «Артек» и «роза ветров здравница» фигурировали при вопросе «Каков шестизначный номер телефона руководителя уссурийской здравницы с цветочным названием?»), и конечно же Микеланджело Буонарроти не создавал изваяний русских богатырей (хотя запросы про Микеланджело были заданы пользователями во время прохождения вопроса «В какой штатной должности был на войне автор 2,5-метрового изваяния Микулы Селяниновича?». Мы надеемся, что наш поверхностный разбор и указание на очевидные ошибки поможет вам в следующих играх Кубка, ближайшая из которых состоится в этот четверг. А файл с запросами в Яндекс во время первой игры (без повторов) можно скачать здесь. P.S. В качестве бонуса (читать на сон грядущий) приведем кусочек лога случайного пользователя. Сессия записана во время второй игры, которая проходила в ночь с субботы на воскресенье. Список вопросов доступен в трансляции. А список запросов — оцените сами: (Вандалов) ~~вандалы +!Вандалов +!Вандалов японское море 18 ноября 1952 Вандалов секс год запуска первого спутника Земли первый спутник Земли смешные коты (Красноярский край) && (1957 грибы) секс коты с iphone секс (Красноярский край) && (1957 политехники) (Красноярский край) && (1957 студенты политехники) секс (Красноярский край) && (1957 студенты политехники грибы) Дмитрий Левинский Дмитрий Левинский тётя война с белофиннами секс (Йеллоустонский парк) && (гризли 1999) секс
Еще больше спутников на Яндекс.Картах!
17 октября 2008, 13:15
Мы рады сообщить, что в сентябре на нашем сервисе было опубликовано 12 новых спутниковых снимков, а сегодня к ним добавилось еще 10! Это более восьми тысяч квадратных километров, на которых проживает более одиннадцати с половиной миллионов человек. И каждый из них теперь может увидеть, как выглядит крыша его любимого дома, работы или магазинчика, что за углом. Итак, представляем Вашему вниманию 5 городов на Украине: 1) Киев 2) Харьков 3) Донецк 4) Симферополь 5) Запорожье и 17 городов в России: 6) Волгоград 7) Воронеж 8) Белгород 9) Смоленск 10) Стерлитамак 11) Новороссийск 12) Геленджик 13) Можайск 14) Волоколамск 15) Сочи 16) Владивосток 17) Мурманск 18) Туапсе 19) Нижневартовск 20) Клин 21) Махачкала 22) Егорьевск И напоследок - картинка из космоса. Вы много раз видели скульптуру Родина-Мать на открытках или даже вживую? А теперь взгляните на нее с совсем другого ракурса:
Охота к перемене мест
17 октября 2008, 19:19
Закончилось не только календарное, но и бабье лето — первое в жизни Яндекс.Расписаний. А мы провели небольшое исследование активности пользователей на проекте в период летних отпусков. Этим летом самыми легкими на подъем оказались москвичи: на жителей столицы приходится 35,5% поездок, спланированных с помощью Яндекс.Расписаний. Второе место занял Питер — 9,1%. Среди озадачившихся летней переменой мест было 2,3% жителей Екатеринбурга, еще 1,9% и 1,7% пользователей сервиса стартовали из Киева и Самары соответственно. Есть города, где «отправленных» за лето было больше, чем «входящих». Вот пятерка лидеров: 1) Пролетарск 2) Энгельс 3) Петухово 4) Новоуральск 5) Камбарка А есть места, где всё наоборот, и летом, судя по соотношению желающих уехать и тех, кто хочет попасть в город, плотность населения должна сильно увеличиваться. Скорее всего, потому, что там теплее :) 1) Приозерск 2) Кустанай 3) Борисов 4) Кишинев 5) Бухара В ходе изучения материала обнаружилось несколько не совсем обычных летних маршрутов. Нам не жалко рассказать и о них: - из Кузнецка в Соль-Илецк (20 человек) - из Котовска в Хмельницкий (19) - из Пыть-Яха в Бугуруслан (14) - из Сейды в Лабытнанги (12) Надеемся, что и вам Яндекс.Расписания помогли спланировать летний отдых и напоминаем, что пора уже озаботиться изучением рейсов на конец декабря — начало января. Новый год не за горами!
Медиаселлинг присоединяется к Яндексу
20 октября 2008, 14:21
У меня есть хорошие новости. В сентябре этого года, после нескольких месяцев переговоров, мы приняли решение о том, что мы присоединяемся к команде Яндекса. За 8 лет работы, начиная с 2000 года, мы сделали одну из самых успешных медийных технологий в Рунете. За 1,5 года разделения с AdWatch нам вместе удалось построить успешную медийную и технологическую компанию. В течение всего этого времени во многом мы опирались на партнерство и дружбу с командой Яндекса, с которой мы всегда находили общий язык, понимание и поддержку. В дальнейшем мы продолжаем единой командой работать над развитием технологий и объединением AWAPS, AdOffice и Inventori в единую технологию, позволяющую делать размещения в интернете качественно другого уровня, также как и над продолжением медийных продаж интернет-ресурсов.
Добро пожаловать или Welcome!
21 октября 2008, 15:11
Here in Moscow we are very glad to say welcome to our new colleagues who join us at Yandex Labs in Burlingame, California. The new office in Burlingame also opens its doors today for the first time. Thank you for joining us — and good luck!
Яндекс.Деньги: защита перевода кодом протекции
22 октября 2008, 11:15
Каждый пользователь Яндекс.Денег теперь может защитить свой перевод кодом протекции, без которого получатель платежа не сможет воспользоваться переведенными средствами. Код протекции — это случайное число из четырех цифр. Его можно сообщить получателю по электронной почте, отправить по SMS или просто продиктовать по телефону. Защищенный перевод получатель увидит сразу же, но воспользоваться деньгами сможет только после того, как введет код протекции. Если получатель три раза подряд ввел неверный код, или срок действия платежа истек, то средства возвращаются отправителю. Срок действия платежа устанавливается отправителем и может составлять от суток до года. Код протекции можно использовать, например, если вы сомневаетесь, что правильно ввели номер счета получателя. Или если вам важно продемонстрировать, что вы готовы передать деньги впоследствии. Использование кода протекции бесплатно как для отправителя, так и для получателя платежа. Минимальная сумма, защищаемая кодом протекции, — 30 рублей.
Это не цифры, это люди!
23 октября 2008, 14:20
Австралия — 5 500, Петропавловск-Камчатский — 14 020, Астрахань — 23 760, Пенза — 52 400, Новосибирск — 219 160, Украина — 1 575 170. Это не цифры, это люди, увидевшие вчера объявления Яндекс.Директа. Информер Яндекс.Директа, запущенный в прошлом году, теперь рассказывает о количестве пользователей из всех регионов мира, в том числе из вашего. Украинская аудитория Яндекс.Директа, к примеру, оказалась больше, чем население второго по величине города страны — Харькова, и составила полтора миллиона. Вот как выглядел информер 22 октября 2008 г. для пользователей из Украины: Чтобы увидеть детализированные данные, нужно кликнуть на общее число посетителей. В этот день данные были такими: Объявления, размещенные через Яндекс.Директ, увидели 13 618 860 уникальных посетителей. В том числе 1 575 170 пользователей из Украины. Из них: 329 630 пользователей сервисов Яндекса; 1 452 910 посетителей сайтов, входящих в Рекламную сеть Яндекса.
Атака на клоны
24 октября 2008, 14:07
Яндекс.Картинки научились находить одинаковые изображения в интернете. Поиск точных копий картинок никогда не был сложным для поисковиков, но любые небольшие модификации, изменение размеров, добавление надписей и даже просто пережатие JPG помогали картинке стать уникальной и попасть в результаты поиска в виде дубликата. Наше исследование картинок Рунета показало, что из 600 млн картинок половина уникальна (300 млн), вторая половина склеивается в отношении 3:1, 200 из 300 млн имеют дубликаты только на своем сайте. Когда мы начали решать задачу поиска дубликатов, мы просто хотели "почистить" выдачу от повторяющихся картинок и сделать выдачу более разнообразной. Но впоследствии мы поняли, что в наших руках оказалось нечто большее. Веб-мастера не любят в свои страницы вставлять картинки, которые загружаются с других сайтов, они их копируют, и зачастую меняют размеры, чтобы вписать в свой дизайн. Каждой копии картинки доставалось меньше подписей, поэтому не всегда просто было понять, насколько картинка соответствует запросу? Склейка дубликатов позволила найти тот небольшой процент изображений, который интересен многим веб-мастерам, а значит и пользователям. Для таких картинок у нас много подписей, мы можем сравнить их друг с другом и с запросом, чтобы понять, насколько картинка хорошо ему соответствует. Самый многочисленный класс картинок, оказавшийся в выигрыше, это пары - исходное изображение и его уменьшенная копия, лежащие на одном сайте. Оказывается, что маленькие картинки гораздо чаще хорошо подписаны, но они не попадают на первые страницы поисковиков из-за своих размеров. Благодаря новой технологии мы научились находить маленькую картинку, а показывать ее большой оригинал. На странице просмотра картинки мы показываем табличку копий картинки на разных сайтах. Во-первых, это помогает пользователям, которые догадались, что иногда через поиск по картинкам можно найти сайт с интересующей их информацией. Во-вторых, мы сами того не желая, рассказываем веб-мастерам о сайтах, которые без разрешения или же во благо воспользовались их творениями. Для этого достаточно лишь найти свою картинку в поиске. Задача поиска дубликатов оказалась технически сложной. Есть много научных работ на тему интеллектуального сравнения двух изображений, а для специалистов по "компьютерному зрению" задача опознать пару изображений, полученных изменением размеров, не является серьезной задачей. Однако никто из этих специалистов не имел возможности поработать с базой из 600 млн картинок. Попарное их сравнение на одном компьютере потребовало бы около 300 млн лет. К сожалению, обычными методами с помощью хеш-функций задачу решить тоже не удается. Но мы это сделали!
Круглосуточно и без перерывов на обед
28 октября 2008, 19:41
Случалось ли вам оказаться у закрытых дверей магазина, в который вам очень нужно попасть? На Яндекс.Маркете с вами такого не случится, потому что теперь мы следим за тем, чтобы у нас не было закрытых магазинов. С 23 октября Яндекс.Маркет временно отключает все неработающие сайты интернет-магазинов и включает их обратно после восстановления работоспособности. Уже порядка 500 магазинов было автоматически отключено, а затем включено. Благодаря этому пользователи не тратили время на просмотр недоступных товарных предложений. А магазины сэкономили деньги, так как им не пришлось оплачивать переходы посетителей на неработающий сайт. Статистика показывает, что большинство сайтов интернет-магазинов восстанавливают свою работоспособность быстрее, чем за час. Среднее время недоступности сайтов распределяется следующим образом:
Ударный сезон Яндекс.Расписаний
30 октября 2008, 13:32
Амбициозный коллектив сервиса «Яндекс.Расписания» хочет ударно поработать в осенне-зимний сезон и каждую дюжину дней представляет какую-нибудь небольшую, но интересную новинку. Возможно, такой подход поможет нам к началу весны (или хотя бы к вводу летнего графика поездов на просторах РЖД) все-таки завоевать мир. На этой неделе, в частности, мы порадовали наших пользователей еще двумя полезными новинками. Во-первых, теперь расписание поездов на Яндекс.Расписаниях можно смотреть не на 45 дней вперед, как везде, а на полгода вперёд до самой смены графика в начале лета. К примеру, вы теперь можете узнать, как попасть 8 марта 2009 года из Москвы в Липецк, чтобы поздравить какую-нибудь прекрасную жительницу оного города с праздником. Впрочем, купить билет на поезд вам на такой большой срок по-прежнему не удастся: это до сих пор можно сделать только за 45 дней, и тут уж наши технологические новинки не могут повлиять на ситуацию. Но если вы любите планировать свои поездки заранее - мы рады вам помочь! Во-вторых, совместно с компанией «Аэроэкспресс» Яндекс.Расписания начали показывать пользователям расписания электричек-аэроэкспрессов в московские аэропорты. Вы можете 4 ноября проехать из Москвы в аэропорт Домодедово таким вот образом. Мы, конечно, на этом не остановимся.Дмитрий Крюков, менеджер сервиса
Бесплатный антивирус для защиты Яндекс.Денег
31 октября 2008, 12:36
Прежде Яндекс распространял бесплатно только один антивирус — «Антивирусную защиту Касперского» вместе с программой «Я.Онлайн». Теперь благодаря сотрудничеству компаний «Доктор Веб» и «Яндекс.Деньги» вы можете установить полную версию антивирусной программы Dr.Web бесплатно на целых пять месяцев, с 31 октября 2008 года по 31 марта 2009 года. Антивирус необходим всем, кто работает в интернете. Вирусы постоянно обновляются, сетевые жулики охотятся за чужими данными и чужими деньгами. Статистика компании «Доктор Веб» показывает, что каждый второй компьютер, не использующий антивирусы, заражен. Если не пользоваться антивирусом, можно потерять доступ к своей почте, к своему виртуальному счету, а в конце концов лишиться денег. Скачивайте любое необходимое вам количество лицензионных копий антивируса с сайта Яндекс.Денег, устанавливайте их себе и своим близким. Пользуйтесь ими вплоть до 31 марта 2009 года. А чтобы продолжить пользоваться антивирусом и после 31 марта 2009 года, вы сможете продлить лицензию за Яндекс.Деньги. Теперь ваш компьютер защищает Dr.Web, и вирусы вам не страшны.Ольга Павлова, пользуюсь антивирусами и Яндекс.Деньгами