В Яндексе есть такая примета: если внезапно пачками повалили безумные запросы, не связанные с последними новостями, повседневными информационными потребностями и не про секс, — значит начался Кубок по поиску. В этом году Кубок объявлен последним. Первая игра последнего Кубка прошла 8 октября, длилась час и состояла из 20 вопросов. После игры мы просмотрели пользовательские сессии, где среди запросов явно прослеживалась активность участников Кубка, и не можем не поделиться своими наблюдениями. А где наблюдения — там и советы. 1. Внимательно читайте вопрос и только после этого составляйте запрос. Например, если задание звучит «Назовите глагол из вопроса, помещенного на борту транспортного средства подопечных Фатиха Терима на первенстве континента?», нужно разобраться, что это за «первенство континента», о каком «транспортном средстве» речь и кто такие эти «подопечные». Запросив буквально «транспортное средство подопечных Фатиха Терима на первенстве континента», вы ничего конкретного не найдете. Поэтому пробуйте «чемпионаты» (Европы, например) и «кубки», «автобусы» и «самолеты», «команды» и «сборные». 2. Копируйте имена собственные и сложные слова, а не переписывайте их «от руки». Будьте внимательны с именами и названиями, иначе в вопросе «Назовите отчество мальчика, позвонившего 22.11.1911 по телефону в дом №11 по Новинскому бульвару?» Новинский бульвар может стать Нежинским и Новиковским, Микула Селянинович из вопроса «В какой штатной должности был на войне автор 2,5-метрового изваяния Микулы Селяниновича?» – становится Селяновичем, а в вопросе «Какое имя носит сейчас улица, проложенная на месте ручья с восточной стороны от Солдатской горы?» гора становится Солдацкой. Что уж говорить про «серебряного лося» в поисках ответа на вопрос «Как камчадалы называли преждевременно созревших в пресных водах самцов рыбы, американское название которой переводится как «серебряный лосось»?». Помните, что в случае неаккуратного переписывания слов вы можете найти ответ от другого вопроса. 3. Учитывайте эпоху. …или пополняйте нашу коллекцию такими перлами как «(1764|1765|1766) дотация питание» (такой запрос проскакивал при ответе на вопрос «Какую временную сумму на пропитание, согласно документу середины 60-х годов XVIII века, получали от государства россияне, просившие подаяние?») и «детализация звонков 1911 год» (вопрос про звонок в дом № 11 по Новинскому бульвару, см. выше) 4. Хотя бы иногда используйте язык запросов. Если язык запросов придумали, значит он кому-нибудь нужен. Полистайте нашу «Помощь», там есть страница «Язык запросов», на которой можно найти много полезного для человека, делающего первые шаги в интернет-поиске. 5. Думайте и проверяйте. …иначе на вопрос «Какой способ наказания упоминается в четвертом тезисе, написанном вождём мирового пролетариата за несколько дней до конца весны 1918 года?» мы увидим в логах «четвертый тезис Энгельса», а на вопрос «Какая денежная сумма упоминается в последнем по времени публикации произведении Прутковианы?» получим в запросах античного автора — «Прутковиан. Библиография». 6. Используйте Punto Switcher. Больше всего мы сочувствуем игроку, старательно набравшему сложный запрос «Турция присоединилась к Болонскому процессу (январь|atdhfkm|vfhn|fghtkm|vfq|b.ym|b.km|fduecn|ctynz,hm|jrnz,hm|yjz,hm|ltrf,hm)», перебирая названия месяцев в поисках ответа на вопрос «Когда Турция присоединилась к Болонскому процессу?». И самое главное: при любых обстоятельствах помните, что здравый смысл — прежде всего. Можно много дискутировать о запутанности и заформулированности вопросов, но, согласитесь, Венера — не красная планета (а запрос «венера» фигурировал во время вопроса «Какой индекс должен был быть указан на конверте с письмом от человека, желающего отправиться в экспедицию к Красной планете продолжительностью около 500 дней?»), Вологодская область — не Сталинград (несколько запросов «оборона Сталинграда» были нами пойманы при вопросе «Оборона какого райцентра Вологодской области длилась без малого тысячу дней?»), «Артек» — не в Уссурийске, а роза ветров — не цветок (запросы «Артек» и «роза ветров здравница» фигурировали при вопросе «Каков шестизначный номер телефона руководителя уссурийской здравницы с цветочным названием?»), и конечно же Микеланджело Буонарроти не создавал изваяний русских богатырей (хотя запросы про Микеланджело были заданы пользователями во время прохождения вопроса «В какой штатной должности был на войне автор 2,5-метрового изваяния Микулы Селяниновича?». Мы надеемся, что наш поверхностный разбор и указание на очевидные ошибки поможет вам в следующих играх Кубка, ближайшая из которых состоится в этот четверг. А файл с запросами в Яндекс во время первой игры (без повторов) можно скачать здесь. P.S. В качестве бонуса (читать на сон грядущий) приведем кусочек лога случайного пользователя. Сессия записана во время второй игры, которая проходила в ночь с субботы на воскресенье. Список вопросов доступен в трансляции. А список запросов — оцените сами: (Вандалов) ~~вандалы +!Вандалов +!Вандалов японское море 18 ноября 1952 Вандалов секс год запуска первого спутника Земли первый спутник Земли смешные коты (Красноярский край) && (1957 грибы) секс коты с iphone секс (Красноярский край) && (1957 политехники) (Красноярский край) && (1957 студенты политехники) секс (Красноярский край) && (1957 студенты политехники грибы) Дмитрий Левинский Дмитрий Левинский тётя война с белофиннами секс (Йеллоустонский парк) && (гризли 1999) секс