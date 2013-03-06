Блог Яндекса
20 апреля 2013 года пройдет «Вебмастерская» – так мы назвали новую конференцию Яндекса, организованную специально для вебмастеров, интернет-маркетологов, веб-аналитиков и владельцев сайтов. Если вы занимаетесь созданием и развитием сайтов, то эта конференция для вас.
На конференции мы расскажем, как сделать так, чтобы сайт успешно взаимодействовал как с пользователями, так и с поисковыми системами. Специалисты Яндекса покажут, как правильно настроить бесплатные инструменты Яндекса.
А именно:Как использовать Яндекс.Вебмастер, чтобы следить за состоянием сайта и улучшать его индексацию.Как настроить семантическую микроразметку, чтобы сделать ответы с вашего сайта по-настоящему привлекательными для пользователей, а сам сайт понятнее для поисковых машин.Как установить на сайт Яндекс.Поиск для сайта – сервис для организации качественного поиска по вашему сайту. С помощью статистики сервиса вы станете лучше понимать интересы ваших пользователей – это поможет добавлять на сайт именно востребованный контент.
Кроме специалистов Яндекса, докладчиками конференции будут и другие эксперты в области веб-аналитики, сайтостроения и интернет-маркетинга.
Если вы готовы выступить с докладом, мы будем этому особенно рады.
Присылайте заявку на адрес: ya-events@yandex.ru. В заявке укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию, в которой работаете, и информацию о себе. Мы обязательно с вами свяжемся!
Заявки от спикеров принимаются до 20 марта.
Регистрация на мероприятие откроется 8 апреля.
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями
В конце 2012 года Latvian Developer Network вместе с Agile Latvia пригласили команду Я.Субботника в Ригу. Почти три месяца мы обсуждали проект и в итоге решили попробовать поехать в Латвию.
Итак, первый в этом году Я.Субботник пройдет 6 апреля 2013 года в Риге, и посвящен он будет фронтенду.
Сотрудники московского, симферопольского, петербургского и киевского офисов Яндекса расскажут про собственные и сторонние технологии и инструменты, которые могут быть полезны и интересны фронтендерам, а также поделятся опытом разработки.
Начнем с рассказа про методологию разработки сайтов (БЭМ), как она появилась и развивается, какие части БЭМ-платформы существуют сейчас, и что мы готовим в будущем.
Подробнее остановимся на опенсорсных инструментах фронтенд-разработчика, которые есть у нас, и том, как с их помощью можно оптимизировать клиентский код, графику и затраченное на разработку время.
Расскажем, как писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах и что такое БЭМ-шаблоны.
Поделимся нашей болью про частые релизы и тем, какой опыт мы вынесли из этой ситуации – в том числе как научились уменьшать объем загрузки статики в таких полевых условиях. Покажем, как грузить статику по хэшу от контента и какие инструменты для этого есть, а также подробно пройдемся по diff-обновлениям статических ресурсов и существующим техникам.
Поговорим про то, что помогает нам писать качественный javascript-код и какие инструменты мы используем для этого.
Завершим тестированием фронтенда и рассказом про то, какие технологии используются у нас и как мы их развиваем.
Язык мероприятия – русский с возможностью перевода вопросов на латышский и английский.
Программа и тезисы Я.Субботника.
Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо. Регистрация на мероприятие заканчивается 3 апреля в 18:00 по местному времени (времени Риги). Количество мест ограничено.
Приезжайте в Ригу, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!
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Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями