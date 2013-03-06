20 апреля 2013 года пройдет «Вебмастерская» – так мы назвали новую конференцию Яндекса, организованную специально для вебмастеров, интернет-маркетологов, веб-аналитиков и владельцев сайтов. Если вы занимаетесь созданием и развитием сайтов, то эта конференция для вас.

На конференции мы расскажем, как сделать так, чтобы сайт успешно взаимодействовал как с пользователями, так и с поисковыми системами. Специалисты Яндекса покажут, как правильно настроить бесплатные инструменты Яндекса.

А именно:

Как использовать Яндекс.Вебмастер, чтобы следить за состоянием сайта и улучшать его индексацию.Как настроить семантическую микроразметку, чтобы сделать ответы с вашего сайта по-настоящему привлекательными для пользователей, а сам сайт понятнее для поисковых машин.Как установить на сайт Яндекс.Поиск для сайта – сервис для организации качественного поиска по вашему сайту. С помощью статистики сервиса вы станете лучше понимать интересы ваших пользователей – это поможет добавлять на сайт именно востребованный контент.

Кроме специалистов Яндекса, докладчиками конференции будут и другие эксперты в области веб-аналитики, сайтостроения и интернет-маркетинга.

Если вы готовы выступить с докладом, мы будем этому особенно рады.

Присылайте заявку на адрес: ya-events@yandex.ru. В заявке укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию, в которой работаете, и информацию о себе. Мы обязательно с вами свяжемся!

Заявки от спикеров принимаются до 20 марта.

Регистрация на мероприятие откроется 8 апреля.

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