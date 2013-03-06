КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение

Блог Яндекса

март 2013
Осторожно: злоумышленники
6 марта 2013, 11:58
Мы разместили этот текст в блоге Яндекса 6 марта 2012 года. С тех пор злоумышленников в интернете не стало меньше, но и мы не сидели сложа руки. За прошедшие полтора года мы добавили в наши сервисы и продукты больше средств обеспечения безопасности и дополнили этот текст новой полезной информацией.
Поле ровное, мяч круглый, поиск футбольный
6 марта 2013, 15:39
Весну даже самые суровые футбольные болельщики ждут особенно сильно. После зимней паузы возобновляются матчи в еврокубках и самая интересная стадия – игры на вылет.
Аккорд взят!
7 марта 2013, 13:45
Любые дружеские посиделки превращаются в праздник, стоит кому-то взять в руки гитару. Мы надеемся, что вы, как и мы, тоже любите петь в теплой компании. 
Вебмастерская – конференция Яндекса для вебмастеров
12 марта 2013, 14:21

20 апреля 2013 года пройдет «Вебмастерская» – так мы назвали новую конференцию Яндекса, организованную специально для вебмастеров, интернет-маркетологов, веб-аналитиков и владельцев сайтов. Если вы занимаетесь созданием и развитием сайтов, то эта конференция для вас.

На конференции мы расскажем, как сделать так, чтобы сайт успешно взаимодействовал как с пользователями, так и с поисковыми системами. Специалисты Яндекса покажут, как правильно настроить бесплатные инструменты Яндекса.

А именно:

Как использовать Яндекс.Вебмастер, чтобы следить за состоянием сайта и улучшать его индексацию.Как настроить семантическую микроразметку, чтобы сделать ответы с вашего сайта по-настоящему привлекательными для пользователей, а сам сайт понятнее для поисковых машин.Как установить на сайт Яндекс.Поиск для сайта – сервис для организации качественного поиска по вашему сайту. С помощью статистики сервиса вы станете лучше понимать интересы ваших пользователей – это поможет добавлять на сайт именно востребованный контент.

Кроме специалистов Яндекса, докладчиками конференции будут и другие эксперты в области веб-аналитики, сайтостроения и интернет-маркетинга.

Если вы готовы выступить с докладом, мы будем этому особенно рады.

Присылайте заявку на адрес: ya-events@yandex.ru. В заявке укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию, в которой работаете, и информацию о себе. Мы обязательно с вами свяжемся!

Заявки от спикеров принимаются до 20 марта.

Регистрация на мероприятие откроется 8 апреля.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

Я.Субботник по фронтенду в Риге
14 марта 2013, 11:55

В конце 2012 года Latvian Developer Network вместе с Agile Latvia пригласили команду Я.Субботника в Ригу. Почти три месяца мы обсуждали проект и в итоге решили попробовать поехать в Латвию.

Итак, первый в этом году Я.Субботник пройдет 6 апреля 2013 года в Риге, и посвящен он будет фронтенду.

Сотрудники московского, симферопольского, петербургского и киевского офисов Яндекса расскажут про собственные и сторонние технологии и инструменты, которые могут быть полезны и интересны фронтендерам, а также поделятся опытом разработки.

Начнем с рассказа про методологию разработки сайтов (БЭМ), как она появилась и развивается, какие части БЭМ-платформы существуют сейчас, и что мы готовим в будущем.

Подробнее остановимся на опенсорсных инструментах фронтенд-разработчика, которые есть у нас, и том, как с их помощью можно оптимизировать клиентский код, графику и затраченное на разработку время.

Расскажем, как писать клиентский JavaScript в БЭМ-терминах и что такое БЭМ-шаблоны.

Поделимся нашей болью про частые релизы и тем, какой опыт мы вынесли из этой ситуации – в том числе как научились уменьшать объем загрузки статики в таких полевых условиях. Покажем, как грузить статику по хэшу от контента и какие инструменты для этого есть, а также подробно пройдемся по diff-обновлениям статических ресурсов и существующим техникам.

Поговорим про то, что помогает нам писать качественный javascript-код и какие инструменты мы используем для этого.

Завершим тестированием фронтенда и рассказом про то, какие технологии используются у нас и как мы их развиваем.

Язык мероприятия – русский с возможностью перевода вопросов на латышский и английский.

Программа и тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо. Регистрация на мероприятие заканчивается 3 апреля в 18:00 по местному времени (времени Риги). Количество мест ограничено.

Приезжайте в Ригу, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

Мобильный Яндекс.Маркет – ваш персональный помощник
25 марта 2013, 12:05
Покупать товары с помощью смартфона постепенно становится всё привычнее. Почти так же привычно, как звонить с него, слушать музыку или общаться в соцсетях. Поэтому мы приготовили большое обновление Яндекс.Маркета для платформы Android.
Каникулы в Яндексе. Открыт набор на летнюю стажировку
26 марта 2013, 13:26
Мы открыли набор на летнюю стажировку в Яндекс. Уже сейчас можно заполнить анкету.
Яндекс.Такси – теперь и в Петербурге
27 марта 2013, 16:01
 