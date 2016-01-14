В прошлом году Яндекс открыл новый дата-центр в финском городе Мянтсяля. Его конструкция позволяет использовать тепло, которое выделяют сервера, в полезных целях — для отопления жилых домов. Обогревая город теплом от серверов, Яндекс получает возможность возместить часть трат на электроэнергию.