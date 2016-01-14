Блог Яндекса
январь 2016
Как дата-центр Яндекса город обогрел
14 января 2016, 13:09
В прошлом году Яндекс открыл новый дата-центр в финском городе Мянтсяля. Его конструкция позволяет использовать тепло, которое выделяют сервера, в полезных целях — для отопления жилых домов. Обогревая город теплом от серверов, Яндекс получает возможность возместить часть трат на электроэнергию.
Панорамы Москвы-реки на Картах
20 января 2016, 11:01
На Яндекс.Картах появились панорамы Москвы, снятые с воды. Теперь совершить речную прогулку и полюбоваться видами города можно, не дожидаясь лета.
Видеокурс Школы дизайна Яндекса
26 января 2016, 16:57
Мы начали публиковать записи лекций Школы дизайна, которая прошла летом 2015 года. Курс рассчитан на тех, кто уже владеет азами профессии дизайнера.