В Яндекс.Картах появился новый способ поиска мест, где можно поесть и выпить. Теперь Карты находят не только заведения, но и блюда и напитки из меню. Спросите, [где поесть окрошки], — вам покажут места, где подают этот суп, и назовут цены. Запросы можно формулировать по-разному. Карты поймут и тех, кто спрашивает, [где выпить негрони], и тех, кто пишет коротко — [хочу борща].