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август 2018
Яндекс.Карты ищут еду
17 августа 2018, 15:50
В Яндекс.Картах появился новый способ поиска мест, где можно поесть и выпить. Теперь Карты находят не только заведения, но и блюда и напитки из меню. Спросите, [где поесть окрошки], — вам покажут места, где подают этот суп, и назовут цены. Запросы можно формулировать по-разному. Карты поймут и тех, кто спрашивает, [где выпить негрони], и тех, кто пишет коротко — [хочу борща].
Беспилотник до работы и обратно
28 августа 2018, 10:20
В Иннополисе, городе-спутнике Казани, появилась тестовая зона для передвижения беспилотного автомобиля Яндекса. Жители города теперь могут воспользоваться им для повседневных поездок. В тестовой зоне находятся пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми объектами Иннополиса: университетом, технопарком, медицинским центром.