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Простая, но сложная игра, в которую можно играть с Алисой. Узнавать города Алисе помогают технологии компьютерного зрения.
Лауреатами премии, которую Яндекс учредил в этом году, стали девять молодых исследователей из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Гомеля и четыре научных руководителя. Размер премии для студентов и аспирантов составляет 350 тысяч, а для научруков — 700 тысяч рублей.
Мы открыли приём заявок на чемпионат по программированию. Особенность состязания — в том, что в этом году оно рассчитано на разработчиков разных специализаций. Победителей определят сразу в четырёх направлениях: фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, машинное обучение и анализ данных. Приз за первое место на чемпионате — Яндекс.Станция и 300 тысяч рублей.
Мы представили карту Яндекс.Плюс. Это кобрендинговая банковская карта Яндекса, Альфа-Банка и Тинькофф Банка, с помощью которой можно расплачиваться в магазинах и совершать онлайн-платежи. С картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса: она даёт кэшбэк 10% на Такси и 5% — ещё на 14 сервисов. Вы также получаете подписку Яндекс.Плюс и кэшбэк 1% на любые покупки.