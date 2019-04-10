Мы представили карту Яндекс.Плюс. Это кобрендинговая банковская карта Яндекса, Альфа-Банка и Тинькофф Банка, с помощью которой можно расплачиваться в магазинах и совершать онлайн-платежи. С картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса: она даёт кэшбэк 10% на Такси и 5% — ещё на 14 сервисов. Вы также получаете подписку Яндекс.Плюс и кэшбэк 1% на любые покупки.