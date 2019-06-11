На Диске можно хранить не только файлы, фото и видео, но и заметки. Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. Записи синхронизируются между устройствами: можно начать составлять список дел на компьютере, а продолжить — на смартфоне.