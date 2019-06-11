Блог Яндекса
июнь 2019
Возьмите на заметку
11 июня 2019, 11:35
На Диске можно хранить не только файлы, фото и видео, но и заметки. Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. Записи синхронизируются между устройствами: можно начать составлять список дел на компьютере, а продолжить — на смартфоне.
Как поступить в Школу разработки интерфейсов
21 июня 2019, 12:45
Мы продолжаем набор в очередную Школу разработки интерфейсов. Обучение в Школе бесплатное. Программа состоит из двух этапов: лекционного и практического. Для начинающих специалистов ШРИ — это возможность познакомиться с азами промышленной фронтенд-разработки и поработать над реальными проектами в одной команде с менеджерами и дизайнерами из Яндекса.