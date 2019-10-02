Летом 2022 года в Петербурге состоится Международный математический конгресс — самая крупная и известная конференция математиков. Конгресс собирается раз в четыре года, и на него приезжают учёные со всего мира. Яндекс стал технологическим партнёром ICM 2022 — это означает, что наши сервисы и продукты будут помогать участникам и организаторам конгресса.