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Летом 2022 года в Петербурге состоится Международный математический конгресс — самая крупная и известная конференция математиков. Конгресс собирается раз в четыре года, и на него приезжают учёные со всего мира. Яндекс стал технологическим партнёром ICM 2022 — это означает, что наши сервисы и продукты будут помогать участникам и организаторам конгресса.
Станция Мини — компактная умная колонка с голосовым помощником Алисой. Она поместится в любом уголке квартиры и заменит сразу несколько устройств, от пульта и радио до будильника. Станция Мини не только включает музыку, но и умеет сама превращаться в музыкальный инструмент. Управлять колонкой можно как голосом, так и новым способом — жестами.
Открылся приём заявок на соискание научной премии имени Ильи Сегаловича. Яндекс учредил премию, чтобы поддержать молодых учёных и их наставников, которые занимаются исследованиями в профильных для нашей компании областях компьютерных наук. Размер премии для студентов и аспирантов составляет 350 тысяч рублей, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей.