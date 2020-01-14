Блог Яндекса
январь 2020
Продолжаем набор в Школу разработки интерфейсов
14 января 2020, 15:40
Этой весной в Яндексе откроется очередная Школа разработки интерфейсов. Она предназначена для начинающих фронтендеров. Если вам интересно создавать интерфейсы, но пока не хватает знаний и опыта, приходите на занятия. В ШРИ можно многому научиться — и, что немаловажно, это совсем бесплатно. Набор в Школу конкурсный: чтобы поступить, надо хорошо сделать тестовое задание.
«На самом деле нет»: пять заблуждений о стажировках в Яндексе
30 января 2020, 12:30
Яндекс открыл набор на летнюю стажировку. Каждый год мы получаем несколько тысяч заявок на прохождение стажировки и отвечаем на десятки тысяч вопросов. О некоторых вещах спрашивают постоянно, из года в год. Мы решили собрать и опровергнуть самые популярные заблуждения будущих стажёров.