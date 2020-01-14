Этой весной в Яндексе откроется очередная Школа разработки интерфейсов. Она предназначена для начинающих фронтендеров. Если вам интересно создавать интерфейсы, но пока не хватает знаний и опыта, приходите на занятия. В ШРИ можно многому научиться — и, что немаловажно, это совсем бесплатно. Набор в Школу конкурсный: чтобы поступить, надо хорошо сделать тестовое задание.