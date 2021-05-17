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Мы нанесли на Яндекс.Карты очертания гор и горных цепей в России и во всём мире. Теперь на карте можно рассмотреть хребты Альп, отроги Уральских гор и вулканы Камчатки. Карта с рельефом поможет составить более полное представление о местности. Скажем, те, кто планирует отпуск на Кавказе, смогут посмотреть, где расположена выбранная гостиница: прямо в горах или неподалёку.
Мы в третий раз вручили премию имени Ильи Сегаловича. Она присуждается учёным из вузов России, Беларуси и Казахстана за достижения в профильных для Яндекса областях компьютерных наук. В этом году лауреатами премии стали шесть человек: четверо в номинации «Молодые исследователи» и двое в номинации «Научные руководители». Лауреаты получат по миллиону рублей.
Обогащённые ответы — это специальные блоки в результатах выдачи Яндекса, которые дают ответ на запрос пользователя в наглядном формате. Их возможности постоянно растут: сейчас Яндекс умеет составлять сложные ответы с интерактивными элементами. В этом посте мы расскажем про сложные обогащённые ответы для партнёров и про то, по каким принципам они будут составляться.