Мы нанесли на Яндекс.Карты очертания гор и горных цепей в России и во всём мире. Теперь на карте можно рассмотреть хребты Альп, отроги Уральских гор и вулканы Камчатки. Карта с рельефом поможет составить более полное представление о местности. Скажем, те, кто планирует отпуск на Кавказе, смогут посмотреть, где расположена выбранная гостиница: прямо в горах или неподалёку.