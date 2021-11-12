Многие москвичи видели на улицах беспилотные автомобили Яндекса. Но столица — не единственный город, где можно их встретить. Машины ездят и в Иннополисе, причём здесь на них можно не только посмотреть, но и прокатиться самому. В Иннополисе четвёртый год работает беспилотное такси Яндекса, и для местных поездка без водителя — не аттракцион, а обычное дело.