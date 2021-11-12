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Многие москвичи видели на улицах беспилотные автомобили Яндекса. Но столица — не единственный город, где можно их встретить. Машины ездят и в Иннополисе, причём здесь на них можно не только посмотреть, но и прокатиться самому. В Иннополисе четвёртый год работает беспилотное такси Яндекса, и для местных поездка без водителя — не аттракцион, а обычное дело.
Мы выпустили на улицы третье поколение роверов, наших роботов-курьеров. Их уже можно встретить в Москве и Иннополисе. Роверы стали выглядеть иначе: у них новый корпус, новая подвеска и светодиодные фары, а отсек стал более вместительным — например, в него теперь помещается 6 пицц и 2 двухлитровые бутылки газировки. В этом посте — рассказ про то, как мы создавали роботов.
Мы оснастили беспилотные автомобили нового поколения своими лидарами — одним из основных сенсоров, с помощью которых «видит» автомобиль. Они детальнее видят объекты и способны подстраиваться под разные ситуации на дороге в реальном времени. Рассказ о том, как мы делали лидар, что он умеет и почему собственный лидар так важен для дальнейшего развития беспилотных технологий.
В эту субботу, 27 ноября, музей Яндекса проведёт третий фестиваль «Демодуляция». Он посвящён легендарным компьютерам, технологиям и видеоиграм. Фестиваль пройдёт одновременно в онлайне и офлайне. В программе — выставки, лекции, игровые турниры и конкурс демо. Главным гостем «Демодуляции» станет создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов.
Технология перевода видео начала поддерживать немецкий, французский и испанский. Теперь видео на этих языках — видеоблоги, записи телепередач, интервью, документальное кино и так далее — можно смотреть с автоматическим закадровым переводом. Перевод работает в Яндекс.Браузере для Windows, macOS, Linux и Android и приложении Яндекс для Android и iOS.