Беспилотное такси в Иннополисе: цифры и факты

В этом году Яндекс планирует запустить в московском районе Ясенево беспилотное такси. Россиянам такой сервис в новинку, но жители Иннополиса — исключение. В этом городе уже четвёртый год на вызовы приезжают автомобили без водителя.

Иннополис расположен в Татарстане, в 40 километрах от Казани. Нельзя сказать, что это обычный российский город. Во-первых, он очень молодой — ещё десять лет назад на этом месте было чистое поле. Во-вторых, Иннополис — город высоких технологий. Здесь работает университет, который ведёт исследования и разработки в сфере робототехники и IT, и находятся офисы технологических компаний, включая Яндекс.

Несмотря на небольшие размеры и юный возраст Иннополиса, в нём успела сложиться полноценная городская среда. Здесь есть жилые кварталы, деловой центр, где расположены университет и технопарки, а также поликлиника, почта, МФЦ, спорткомплекс, прогулочная зона, выставочный зал, кафе и бары — в общем всё, что может потребоваться человеку в течение рабочей недели и на выходных.

Когда Яндекс только изучал возможность запустить беспилотное такси, наличие такой среды в Иннополисе стало одним из важных преимуществ. Нам хотелось, чтобы люди не просто попробовали такси, а пользовались им для повседневных поездок — например, из дома в университет или из офиса в бассейн.

Наши беспилотные автомобили начали перевозить пассажиров в Иннополисе в августе 2018 года. С тех пор они совершили больше 20 тысяч поездок. Количество поездок зависит от погоды и сезона. Например, летом жители города вызывают машину 40–50 раз в день, а зимой почти в два раза чаще — 70–80 раз.

Беспилотные автомобили работают в Иннополисе семь дней в неделю, с шести часов утра до одиннадцати вечера. Сервисом могут воспользоваться те, кто живёт в городе или часто бывает здесь по работе. Чтобы прокатиться на машине, нужно обратиться в консьерж-сервис — городскую службу, которая помогает жителям с бытовыми делами. Сейчас доступ к такси имеют более трёх тысяч человек. Они могут вызвать машину в обычном приложении Яндекс Go.

Автомобили забирают пассажиров в специальных местах — точках посадки. На старте таких точек было пять, сейчас — больше 20. Они равномерно распределены по городу, и до ближайшей придётся идти не больше пары минут.

Точки посадки привязаны к местным центрам притяжения: жилому комплексу «Зион», фермерскому рынку, университету, школе, городскому пространству ArtSpace. В технопарке, где работает большинство горожан, таких точек целых три. Среднее время ожидания машины в 2021 году составляло около четырёх минут.

Жители Иннополиса — о беспилотном транспорте

За три года бело-красно-чёрные автомобили Яндекса стали в Иннополисе привычной частью городского пейзажа. Недавно власти города провели опрос, чтобы выяснить отношение жителей к беспилотному транспорту, и поделились с нами результатами. В опросе поучаствовали 358 человек.

53% участников опроса передвигаются на беспилотном такси регулярно — несколько раз в месяц и чаще. Обычно машину вызывают, чтобы добраться на работу или учёбу и обратно, в спортзал и в магазин. Больше половины опрошенных катают на автомобиле друзей и знакомых, когда они приезжают в гости.

Удивительно, но пассажиры очень быстро привыкают к отсутствию водителя. 93% респондентов заявили, что у них это заняло пять минут или меньше. 3,5% опрошенных отметили, что им потребовалось больше одной поездки, а ещё столько же сказали, что так и не привыкли до сих пор.

Главными преимуществами беспилотного такси пассажиры назвали безопасность поездок, аккуратность вождения и отсутствие необходимости взаимодействовать с водителем. Среди пожеланий на будущее — увеличить количество автомобилей и точек посадки и разрешить машинам заезжать во дворы. Также многие опрошенные ждут «полностью беспилотных» авто — без инженера в пассажирском кресле.

В Иннополисе мало машин и дороги не загружены — это одна из причин, по которым мы три года назад решили запускать беспилотное такси именно здесь. При этом испытания машин идут и в других местах. Наши автомобили проехали уже почти 15 миллионов километров по улицам Москвы, Тель-Авива и Энн-Арбора. Технология беспилотного вождения продвинулась далеко вперёд, и следующий шаг — такси без водителя на улицах Москвы.