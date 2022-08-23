Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club становится частью Яндекса. Мы сохраним бренд «Деливери», заказы по-прежнему можно будет делать привычным способом — на сайте и в приложениях. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов рассказывает, что изменится для пользователей, ресторанов и курьеров.