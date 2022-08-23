Блог Яндекса
август 2022
Яндекс Клаб
сегодня, 10:09
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club становится частью Яндекса. Мы сохраним бренд «Деливери», заказы по-прежнему можно будет делать привычным способом — на сайте и в приложениях. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов рассказывает, что изменится для пользователей, ресторанов и курьеров.
У Яндекса будет новая главная. Что изменится
сегодня, 10:10
Яндекс договорился о продаже Дзена и Новостей компании VK. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев. Когда все формальности будут улажены, на наших сервисах произойдут важные изменения. Дзен и Новости переедут на портал dzen.ru, который будет принадлежать VK, а у Яндекса появится новая главная страница — ya.ru. Основой новой главной станет поиск.