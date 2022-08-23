Яндекс договорился о продаже Дзена и Новостей компании VK. Сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев. Когда все формальности будут улажены, на наших сервисах произойдут важные изменения. Дзен и Новости переедут на портал dzen.ru, который будет принадлежать VK, а у Яндекса появится новая главная — ya.ru. Её основой станет поиск.