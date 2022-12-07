В прошлом ноябре мы адаптировали для незрячих пользователей Яндекс Такси. Сейчас адаптированных сервисов десять, и список продолжает расти. В этом посте мы расскажем, как незрячие люди взаимодействуют с компьютерами и смартфонами, что делает Яндекс для повышения доступности своих сервисов и почему доступность нельзя обеспечить раз и навсегда.