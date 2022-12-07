Блог Яндекса
декабрь 2022
Ещё раз о доступности
7 декабря 2022, 13:00
В прошлом ноябре мы адаптировали для незрячих пользователей Яндекс Такси. Сейчас адаптированных сервисов десять, и список продолжает расти. В этом посте мы расскажем, как незрячие люди взаимодействуют с компьютерами и смартфонами, что делает Яндекс для повышения доступности своих сервисов и почему доступность нельзя обеспечить раз и навсегда.
Новый офис Яндекса снаружи и внутри
23 декабря 2022, 13:00
В Гагаринском районе Москвы продолжает строиться новая штаб-квартира Яндекса. Подземную часть здания завершили осенью, и сейчас работы идут на поверхности. Стройку планируется закончить в 2024 году, но мы уже готовы рассказать и показать, каким наш новый дом будет снаружи и внутри.