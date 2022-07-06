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июль 2022
Яндекс Карты собирают данные о доступности
6 июля 2022, 11:00
В Картах появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места с доступной средой. Например, указать, есть ли в кафе пандус и специализированный туалет. Чтобы передать данные, потребуются минута времени и камера. Информация о доступности пригодится многим, в первую очередь людям с инвалидностью и родителям с маленькими детьми.
Внимание, это не Алиса
28 июля 2022, 14:40
В последнее время мы получаем много сообщений о звонках от имени Алисы. Люди видят незнакомый номер, берут трубку и слышат голос, похожий на голос нашей голосовой помощницы. Он предлагает что-нибудь заманчивое, например заработать на акциях. Хотим предупредить: это злоумышленники. Наша Алиса не вступает в разговоры по телефону и не имеет к этим звонкам никакого отношения.