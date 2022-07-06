В последнее время мы получаем много сообщений о звонках от имени Алисы. Люди видят незнакомый номер, берут трубку и слышат голос, похожий на голос нашей голосовой помощницы. Он предлагает что-нибудь заманчивое, например заработать на акциях. Хотим предупредить: это злоумышленники. Наша Алиса не вступает в разговоры по телефону и не имеет к этим звонкам никакого отношения.