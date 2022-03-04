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март 2022
Про облигации Яндекса
4 марта 2022, 12:25
Яндекс не находится под санкциями. Но четыре последних дня американская биржа NASDAQ не производит торги нашими акциями. Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски — даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться.
Данные, которые мы не уберегли, и уроки, которые мы извлекли
24 марта 2022, 12:00
Руководитель Яндекс Еды Роман Маресов — об утечке данных из сервиса и том, что делает Яндекс, чтобы такого не повторилось.