Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Формы в Коннекте

Мы выпустили Трекер из беты и готовы представить вам новый сервис в бета-версии — Яндекс.Формы.

С его помощью можно создавать формы обратной связи и опросы для ваших коллег. Также новинка может пригодиться во внутренних кадровых процессах компании — например, при оформлении командировок и отпусков, найме и увольнении. Формы доступны пока только внутри вашей организации, поделиться ими можно только с сотрудниками. 

Администратор должен включить Формы для своей организации, после чего любой сотрудник сможет пользоваться сервисом.

Как создать и настроить форму мы подробно описали в Помощи. Обратите внимание, что при создании опроса видимость результатов можно ограничить, чтобы использовать форму для сбора информации, которую отвечающие не хотели бы разглашать всем. 

Созданные формы открываются по прямой ссылке внутри вашей организации. Вы также можете  встроить форму на вики-страницу, это удобно, если форма является частью процесса, описанного на Вики, например, входит в инструкцию по получению справок от отдела кадров или является опросом для какого-то описанного на Вики проекта. 

Вот так может выглядеть ваша вики-страница с формой для создания заявки на отпуск.

Результаты заполнения формы всегда будут доступны вам в интерфейсе сервиса (их можно скачать в разделе Ответы). 

Если у вас уже подключен Трекер, вам будет удобно сразу настроить отправку результатов заполнения формы. Благодаря такой интеграции, вы можете автоматически создавать задачи в Трекере, например, для сбора заявок, заказов или сообщений об ошибках. 

16 комментариев
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Yet another Forrest
28 ноября 2017, 17:53
Спасибо за сервис! Осталось дождаться выхода из беты и возможность давать ссылку на форму не только сотрудникам в Коннекте, но и людям "с улицы".
Удачи, ребята! Вы классные :)
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 18:54
Yet another Forrest,
Спасибо за приятные слова и поддержку!  
m.bulbov
26 декабря 2017, 20:32
Преедем на Трекер в 2018


Вот бы еще помощь с переносом проектов из АСАНЫ
Masha
Сотрудник Яндекса27 декабря 2017, 00:04
m.bulbov,
Здорово, переезжайте, ждём вас! :) По секрету скажу, что мы готовим некоторый инструмент переезда, но пока довольно простой и не заточенный конкретно под Asana. Но что-то будет + API же есть
Victory@nofelet-com.yaconnect.com
25 января 2018, 16:11
  Добрый день!   На этой странице  connect.yandex.ru/portal/admin/subscription#tracker  указана стоимость 570 руб. с одного пользователя.  На основной  странице connect.yandex.ru/pricing/connect?noredirect    сказано о  цене 190 руб./начиная с 3 пользователей (первые 2 пользователя бесплатно).  Есть ли здесь противоречие. Разъясните пожалуйста. Спасибо
     
Обновлено 25 января 2018, 16:12
Masha
Сотрудник Яндекса25 января 2018, 16:34
Victory@nofelet-com.yaconnect.com,
Имеется ввиду, что платный тариф сразу включает трех пользователей, не меньше. Но вообще вы правы, фразу на промосайте можно понять и так, как вы поняли. 
Спасибо за вопрос, мы попробуем написать яснее. Но стоимость, действительно, начинается от 570 рублей в месяц (190*3)
Михаил
5 марта 2018, 17:30
Ох, мне сегодня яндекс заявил, что нужно все переносить в коннект......

Попробовал, один домен (некритичный) в итоге у меня три учетки в коннекте и где почта от этого домена, совершенно неясно

Печаль.
Кира
Сотрудник Яндекса12 марта 2018, 10:59
Михаил,
здравствуйте! Если вас не затруднит, пожалуйста, напишите нам через форму обратной связи с указанием домена, о котором идёт речь: https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.html . Так будет удобнее разбираться в возникшей ситуации.
Михаил
12 марта 2018, 11:14
Михаил,
Кира, обижаете, это первое что я сделал, конечно я написал через эту фору указал там все, что можно было указать.

В общем вы ответили раньше. В общем неплохо, меньше 10 дней  :)
pb@planb.red
13 марта 2018, 18:48
Подскажите пожалуйста, когда ждать выхода из беты?
alterir@aftercodings.yaconnect.com
2 июля 2018, 06:28
Меня интересует возможность автоматической подгрузки ответов из форм в одну таблицу на вики.
Пробовал настроить уведомления на вики страницу, но информация поступает в неудобном виде.
Каких либо внятных инструкций по этому поводу в справке не нашёл. Есть ли вообще такая возможность?
Masha
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 01:42
alterir@aftercodings.yaconnect.com,
 Мы (пока) умеем собирать ответы только на вики-страницу , но не в табличный список. 
alterir@aftercodings.yaconnect.com
3 июля 2018, 06:48
Masha,
Окей, спасибо за ответ.
Хотелось бы поскорее увидеть что-то для автоматизированного сбора ответов в одну онлайн таблицу на подобие того, как это реализовано у гугл форм.
admin@flysend.yaconnect.com
23 ноября 2018, 14:50
Masha,
добрый день, изменилась ли ситуация? есть ли возможность экспорта из форм в таблицу?
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 13:53
admin@flysend.yaconnect.com,
Пока нет, пока всё также в этом месте
ООО Медиамузыка
19 декабря 2018, 02:27
В форму нельзя встраивать видео или давать гиперссылки?