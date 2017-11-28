Формы в Коннекте

Мы выпустили Трекер из беты и готовы представить вам новый сервис в бета-версии — Яндекс.Формы.

С его помощью можно создавать формы обратной связи и опросы для ваших коллег. Также новинка может пригодиться во внутренних кадровых процессах компании — например, при оформлении командировок и отпусков, найме и увольнении. Формы доступны пока только внутри вашей организации, поделиться ими можно только с сотрудниками.

Администратор должен включить Формы для своей организации, после чего любой сотрудник сможет пользоваться сервисом.

Как создать и настроить форму мы подробно описали в Помощи. Обратите внимание, что при создании опроса видимость результатов можно ограничить, чтобы использовать форму для сбора информации, которую отвечающие не хотели бы разглашать всем.

Созданные формы открываются по прямой ссылке внутри вашей организации. Вы также можете встроить форму на вики-страницу, это удобно, если форма является частью процесса, описанного на Вики, например, входит в инструкцию по получению справок от отдела кадров или является опросом для какого-то описанного на Вики проекта.