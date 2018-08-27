Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Макросы — автоматизация процессов в Трекере

В Яндекс.Трекере появилась возможность ускорить работу с задачами. Это макросы, и они автоматизируют процессы. С их помощью можно создавать быстрые и грамотные ответы, используя заготовки, и обновлять поля за пару кликов, экономя время на рутинных операциях.

Функция пригодится там, где рабочий процесс представляет собой набор стандартных действий по обработке заявок. Например, в службах поддержки пользователей.

Действия могут быть разными — написание типовых писем, выбор исполнителей и наблюдателей, разделение потоков задач. Если они подчиняются определенным правилам — их можно автоматизировать.

Макросы помогают:

  • тратить меньше времени на составление ответов и разметку задач по стандарту;
  • избежать ошибок при исполнении однотипных сценариев;
  • в итоге — повысить оперативность рабочих процессов

Покажем возможности макросов на примере

Сотрудник отдела поддержки получил по электронной почте или через форму обратной связи заявку. В ней — сигнал SOS от клиента: «Караул! Ничего не работает!»

Пока оператор не понимает, о чем идет речь. Но у него и его коллег заготовлены макросы для запроса информации. В поле для ответа он подставляет написанные заранее уточняющие вопросы. Добавляет варианты решения самых частых проблем. Завершает письмо вежливыми фразами. Это может быть один макрос, содержащий весь текст сразу, или несколько, с фрагментами текста — из них сообщение собирается, как из кубиков.

Все это происходит за несколько кликов. Письмо отправляется клиенту, чей адрес электронной почты уже прописан в форме для отправки.

Клиент ответил и стало ясно, что именно не работает. Нужно отправлять заявку техникам. Для этой ситуации заранее записан макрос «В техотдел». В нем задан шаблон сопроводительного комментария для передачи на вторую линию. Это может быть план из нескольких пунктов, например:

1.      Краткое описание проблемы.

2.      Шаги для ее воспроизведения.

3.      Перечисление того, пользователь уже пробовал исправить или диагностировать самостоятельно.

Оператор наполняет шаблон информацией, полученной от клиента. Все данные структурированы, ничего не должно потеряться. Также с помощью макроса можно назначить исполнителя, задать приоритет и уровень сложности работы. 

Разобравшись с поломкой, специалист технического отдела использует свой любимый макрос «Починили». Запускается очередной сценарий. Заявитель получает шаблонное письмо с просьбой проверить, актуальна ли еще его проблема. Если клиент подтверждает, что вопрос решен, — оператор закрывает задачу.

Подобным образом можно запрограммировать перевод заявки в бухгалтерию, ограничение или расширение доступа, добавление резолюции при закрытии и так далее. А отслеживать скорость реакции сотрудников можно с помощью SLA.

Как настроить макросы в Яндекс.Трекере

Создается макрос в настройках очереди задач. Процесс несложный, и навыки программирования не понадобятся. Нужно дать макросу понятное имя, написать «Сообщение» и выбрать «Действия».

В сообщении можно использовать формулы-переменные, которые подставят в текст актуальные значения полей.

Применить автоматический сценарий к конкретной задаче тоже просто. Нужно кликнуть по кнопке «Макросы» под полем для комментария и найти подходящий в появившемся списке. Если операция отличается от стандартной, можно внести правки вручную, прежде чем отправить письмо или комментарий.

В отличие от шаблона, макросы применяют автоматическую разметку к любой существующей задаче, а не только к создаваемой здесь и сейчас.

Где еще можно использовать макросы

Автоматизированные сценарии пригодятся не только службе поддержки. Их могут использовать команды, работающие над выпуском продукта, HR-службы, аналитики.

Например, в рекламном агентстве можно настроить быстрое распределение заказов между дизайнерами, работниками мастерской и монтажниками, а также обеспечить обратную связь с менеджером, ведущим проект. Если цикл работы над заказом всегда примерно одинаков, его можно описать языком сценариев. В том числе и предусмотреть возврат на шаг назад, если что-то пошло не так. Конечно, творческую сферу нельзя подчинить шаблонам. Но макросы для типовых задач высвободят время на решение нестандартных вопросов.

Независимо от сферы работы компании, можно автоматизировать внутренние запросы сотрудников в отдел кадров — обращения за справками или подачу заявлений на отпуск.

А разметка уже завершенных задач позволит быстрее их сортировать, фильтровать и анализировать.

Так, используя быстрые сценарии и тонкие настройки инструментов Яндекс.Трекера, можно учесть особенности разных бизнес-процессов и оптимизировать их.

Подробные инструкции в Помощи:

Трекер и Формы для работы с заявками

55 комментариев
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Evesta88
29 августа 2018, 12:36
Здравствуйте, на моем аккаунте  имеются 2 учетные записи коннекта которые я не создавал, они были перенесены автоматически без моего согласия.
Теперь же я не могу перенести свои домены в учетную запись формата @yaconnect.com так как домены заняты другим администратором, то есть мной. и как их отвязать я понятия не имею так как они являются основными доменами оба и соответственно и не удаляются и не отвязываются.
В итоге работа стоит, дети плачут, жена пилит, (шутка)
А ответа от техподдержки я жду уже практически неделю
Прошу удалить и отвязать все мои домены и удалить учетную запись T**d@e**a.yaconnect.com, что бы я мог заново зарегистрировать свою компанию и распределить мои домены так как мне это нужно. 
Кира
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 12:27
Evesta88,
добрый день! Приносим извинения за то, что вам пришлось так долго ждать ответ! Мой коллега из технической поддержки уже ответил вам.
Evesta88
24 сентября 2018, 11:17
Кира,
ответил но теперь новая проблема, не добавляются домены
"Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422."
И я уже 2 недели жду решения этой проблемы, от техподдержки полная тишина, 2 недели назад попросили видео  и с тех пор не отвечают. Видео я предоставил 9 сентября. сегодня уже 24 сентября и никакого ответа от ТП
Кира
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:25
Evesta88,
я попросила моих коллег ответить вам как можно быстрее. Они скоро свяжутся с вами.
oneway-media
26 декабря 2018, 16:50
Evesta88,
И у меня такая же проблема!
oneway-media
26 декабря 2018, 16:50
Кира,
ответьте пожалуйста
taziy
9 января, 09:54
Кира,
Точно такая же проблема
r.eganov
16 января, 16:58
Кира,
у меня тоже ошибка 422 при создании алиасов. Техподдержка не отвечает неделю. Номер обращения 19011009184910872
hotsteel@hotsteel.by
22 января, 22:50
Кира,
тоже ошибка 422 при создании алиасов. Сообщите как решить проблему
Artem
20 февраля, 12:58
Evesta88,
Попробуйте выключить адблок, мне помогло
Artem
20 февраля, 12:59
r.eganov,
Попробуйте выключить адблок, мне помогло
dvdxvideo
20 февраля, 18:51
Artem,
Добавлю, что мешает любой блокировщик рекламы, при действиях с коннектом отключайте их все. Если ошибка 422 не пропадет, то отрубайте другие приложения для браузера.
artem.alehnovitch
22 февраля, 15:31
Кира,
точно такая же проблема!! Бизнес встал из за почты слетевшей. Потери идут уже на сотни тысяч рублей. Как все исправить??

Саппорт молит
Ticket#19022012343936518
Ticket#19022205503053933
artem.alehnovitch
22 февраля, 15:32
dvdxvideo,
ничего не помогает. Пробовал на девственном сафари еще
artem.alehnovitch
24 февраля, 11:10
artem.alehnovitch,
Все мне помог саппорт! Их косяк оказался, не всю информацию мне дали. . Очень долго отвечают. Но помогли. Спасибо все сделали теперь
n.kuvaev
3 апреля, 12:13
artem.alehnovitch,


Столкнулся с той же проблемой: Не добавляются алаисы к ящику, вот что нашёл на просторах поддержки Яндекс Коннект:
"Согласно новым правилам нашего сервиса к одному аккаунту на домене можно добавить не более 10 алиасов.
У аккаунтов, для которых добавлено более 10 алиасов, ранее созданные алиасы сохранятся, при этом новые алиасы добавить не получится.
Если у аккаунта, для которого вы хотите создать алиас, число алиасов меньше 10 или их нет совсем, пожалуйста, напишите нам, через пункт Ошибки в работе организации данной формы обратной связи."
vs.epifanoff
23 апреля, 17:25
Кира,
нужна помощь, не могу удалить организацию в коннекте, выдает ошибку 422

Евгений
31 августа 2018, 07:29
При автоматическом переносе добавился адрес all@домен.ру, как его отключить? Мне не нужны рассылки для всех пользователей, это же мечта спамеров и менеджеров по продажам.
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:56
Евгений,
к сожалению, этот адрес пока отключить нельзя
Евгений
15 сентября 2018, 13:02
Кира,
Спасибо за ответ, 2 моих вопроса в техподдержку так и остались без ответа за 2 недели, может быть вы сразу напишите тут, можно ли отключить домены от Коннекта, и пользоваться ПДД, как раньше?
Кира
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:57
Евгений,
как мы уже писали раньше, совсем скоро сервис Почта для домена будет полностью закрыт и останется только Яндекс.Коннект. Если вы опишите, чем именно Яндекс.Коннект не удобен именно для вас, мы будем вам очень признательны.
y4z
4 апреля, 22:43
Кира,
Неудобен он тем, что нет привычного интерфейса для создания новых ящиков, есть неинтуитивные "Сотрудники" (которые у меня не работают по причине 422 ошибки)
Антон Соколов
1 сентября 2018, 08:03
Тех поддержка молчит больше недели! Не знаю куда еще написать!


Нужно удалить домен bysokolov.ru из яндекс коннект.
Данный домен сейчас привязан к почте гугл и на него не приходят все письма от пользователей яндекс. 


Как самостоятельно удалить домен? Где эта волшебная кнопка? Или это должны делать сотрудники яндекса? 


Тех.поддержка, удалите уже мой домен из базы и почистите кеш! 
Kosh.Vorlon
2 сентября 2018, 08:27
Антон Соколов,

В яндекс коннект к организации привяжите еще 1н домен 3го уровня. После  сделайте уго основным, а переносимый удалите.


Я жду удаления организаций уже месяц.

Обновлено 2 сентября 2018, 08:28
Антон Соколов
2 сентября 2018, 12:16
Kosh.Vorlon,
Огромное спасибо, вопрос решил! Теперь письма все приходят. А яндекс просто полнейшее дно, не могли подсказать  как решить проблему. 


P.S. Не сочтите за рекламу, но тех.поддержка гугла выходит на связь за 30 секунд.
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:58
Антон Соколов,
извиняюсь, что коллеги вовремя не ответили вам. Уточните, пожалуйста, остались ли у вас какие-либо вопросы к нашей службе поддержки?
sezam.market
25 марта, 14:34
Кира,
спустя 12 дней после вопроса, да еще и без структурированного ответа. Отличная реакция яндекс!
Галина Дрозд
26 октября 2018, 15:18
Что такое ошибка 422
Кира
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 17:28
Галина Дрозд,
Добрый день! Уточните, пожалуйста, при каких обстоятельствах Вы видели это сообщение?
Галина Дрозд
6 декабря 2018, 14:13
Кира,
 Когда регистрируешь нового сотрудника, после заполнения всех полей выскакивает данная ошибка.
Artem
20 февраля, 12:57
Галина Дрозд,
Попробуйте выключить адблок, мне помогло
Галина Дрозд
26 октября 2018, 15:25
Помогите! Я не могу никакой акаунт создать, систематически

Кира
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 17:30
Галина Дрозд,
правильно ли я понимаю, что при создании аккаунта вы видите сообщение про ошибку 422? Пожалуйста, опишите эту ситуацию, воспользовавшись формой обратной связи: https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.html .
Мои коллеги обязательно помогут вам во всём разобраться
Галина Дрозд
26 октября 2018, 15:28
Как добавить администратора?
Кира
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 17:33
Галина Дрозд,
 сделать какой-либо аккаунт администратором вы можете следующим образом:
1. Перейдите в раздел Админка -> Оргструктура: https://connect.yandex.ru/portal/admin/structure .
2. Найдите аккаунт пользователя, которому вы хотите выдать права администратора, и нажмите на его имя.
3. В открывшемся окне нажмите на многоточие рядом с портретом пользователя.
4. Выберите пункт Сделать администратором.
m10112014
23 марта, 16:13
Кира,
 Кираааааааааааааааааааааааааааааааа, ответьте....... При создании новой организации выдает - "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422." Я в глубочайшем негодовании... мне кажется на Вас стоит Жириновского натравить, что б вы утонули в его слюнях!!) Помогите мне решить этот вопрос!
Галина Дрозд
26 октября 2018, 15:30
Где взять инструкцию? Ничего не работает!
Галина Дрозд
26 октября 2018, 15:30
Ошибка на ошибке, а не программный продукт((
malzip
13 декабря 2018, 21:16
не удается создать сотрудника в Коннекте - "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422.",
Еще, статус домена "Домен подтверждён и готов к работе", однако на аккаунт почты через страницу авторизации яндекса зайти не удается, пишет что почта не существует.
Просьба отреагировать и помочь решить проблему
oneway-media
26 декабря 2018, 16:51
malzip,
так же
a7402802
1 февраля, 19:52
oneway-media,
и у меня также уже 2 неделю не знаю как решить эту задачу
Artem
20 февраля, 12:57
malzip,
Попробуйте выключить адблок, мне помогло
Данил Веженков
4 февраля, 14:25
Здравствуйте кто нибудь знает решение ошибки "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422."? Яндекс уже 2 дня молчит 
Андрей
11 февраля, 09:31
Данил Веженков,
 я 8 дней жду, с 3 февраля
у вас как-то решилось?
Обновлено 11 февраля, 09:31
Данил Веженков
11 февраля, 19:04
Андрей,
Нет, даже уже забыл как-то. Проще взять платный DNS хостинг (что я и сделал) чем с яндексом дело иметь
kiplingllp
18 февраля, 14:39
Данил Веженков,
Тоже самое! - Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422


 Общаюсь в данный момент с сапортом по почте. Но судя по этой ветке ждать мне еще долго (
Artem
20 февраля, 12:56
Данил Веженков,
Попробуйте выключить адблок
artem.alehnovitch
22 февраля, 15:27
Artem,
не помогает
Данил Веженков
8 марта, 09:57
Artem,
не помогает, и только сегодня мне ответила поддержка (спустя месяц и 2 дня)
Artem
20 февраля, 12:55
Привет всем. Ошибка 422 - как я понял, это ошибка валидации данных при создании ресурса (пользователь и все такое).


При этом какие-то данные берутся из яндекс-метрики. Соответственно, когда включен адблок или что-то похожее, метрика не загружается.


Лечится отключением блокировщика рекламы в процессе добавления алиаса/пользователя.
S.DROZDOV_old
21 февраля, 18:34
Тоже проблема 422, поддержка молчит неделю.
rublevtrade
22 февраля, 23:24
Произошла ошибка 422
тоже жду ответа более недели.

Полный бред. Кому нужен нерабочий сервис с тормознутой поддержкой.

Ждать устал переношу все свои домены на мейл.ру надеюсь там все работает.

Предлагаю закрыть Яндекс Коннект чтобы голову людям не дурить и не заставлять тратить кучу времени на решение элементарных проблем.
В топку такие сервисы,  в топку!
Юрий
19 марта, 10:50
Как устранить ошибку 422 при добавлении алиасов почтовому ящику?
Уже неделями не выходит.
m10112014
23 марта, 16:12
При создании новой организации выдает - "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422." Я в глубочайшем негодовании... мне кажется на Вас стоит Жириновского натравить, что б вы утонули в его слюнях!!) Помогите мне решить этот вопрос!
v.aryev
24 апреля, 18:12
Какие есть ограничения на количество алиасов? Не можем создать уже три недели.  (ошибка 422) 
Поддержка молчит, может хоть здесь кто-то снизойдет до ответа...