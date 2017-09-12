Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Мы расширили возможности Коннекта!

Сегодня мы открываем возможность подключиться к платному тарифу Яндекс.Коннекта. Основное отличие  платного тарифа — способ работы Яндекс.Диска для организации. На каждого сотрудника в рамках тарифа «Расширенный» выделяется 100 ГБ, при этом облачное пространство доступно всем членам команды — объём Диска рассчитывается для всей организации.

Так выглядит информация о доступном месте на Диске для каждого сотрудника (для организации в 380 человек)

Подключившись к платному тарифу, вы сразу получите 1 ТБ для хранения ваших данных, даже если в вашей организации пока нет 10 сотрудников. Если в организации больше 10 человек, то каждый следующий подключенный приносит в общую копилку по 100 ГБ.

Минимальная стоимость в тарифе Расширенный — 570 рублей в месяц. Каждый следующий подключенный сотрудник стоит 190 рублей в месяц. В эту сумму (помимо Диска) входит Вики без ограничений, отсутствие рекламы в сервисах Коннекта и возможность загрузить свой логотип.

Ознакомиться с тарифами вы можете на сайте, а более подробно изучить схему оплаты — в разделе Помощи. Обратите внимание, схема оплаты в Коннекте — гибкая, зависит не только от количества сотрудников, но и от количества дней, которые они проработали. 

Перейти на Расширенный тариф можно прямо в разделе Администрирование.

Оплачивать использование Коннекта можно каждый месяц, после получения Акта об услугах, а можно заранее положить денег на счет — так будет спокойнее. 


Если денег на счету вдруг не хватит, мы пришлем вам письмо, и вы сможете спокойно оплатить Коннект, у вас будет на это время. Впрочем, затягивать не стоит:-)

Также хотим напомнить, что у Коннекта появилось API — теперь можно управлять учётными записями сотрудников автоматически.

Команда Коннекта

26 комментариев
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Евгений Лебединский
13 сентября 2017, 10:13
В общем-то здорово, но онлайн редакторов и совместного редактирования так и не появилось. Зачем платить и за Office и за диск, если можно только за диск.
Masha
Сотрудник Яндекса13 сентября 2017, 16:49
Евгений Лебединский,
Спасибо, и за "здорово", и за пожелания к развитию. Останавливаться не собираемся, собираемся развиваться. 
admin@don-in-law.ru
14 сентября 2017, 09:57
а когда уже допилите до ума редактор ДНС для всех доменов? Такое ощущение что выкатили ту же бэтку, ибо тестил коннект с самого начала, и в юзабилити ничего не прибавилось, в функционале тоже..
да и интерфейсы разнятся для вновь зареганых и для мигрировавших из пдд, пунктов про платные услуги и мигрантов нет (и слава Богу)
Masha
Сотрудник Яндекса22 сентября 2017, 17:10
admin@don-in-law.ru,
как ни банально прозвучит - мы работаем над этим. (видите, так работаем, что даже ответили не сразу :( Действительно, хочется много поменять в этом месте. 
rhinodontypicus
21 сентября 2017, 14:05
А когда планируется релиз или открыты бета-тест трекера?
Masha
Сотрудник Яндекса22 сентября 2017, 17:08
rhinodontypicus,
бета-версия доступна, оставляйте заявку и вам придет приглашение, они рассылаются примерно 1 раз в неделю. 
sanser
4 октября 2017, 15:43
Сделайте, пожалуйста, бесплатный доступ для государственных вузов на подключение домена организации с возможностью использования более 1000 аккаунтов электронной почты (для преподавателей и студентов), как сделано у двух других крупных компаний ...
Masha
Сотрудник Яндекса4 октября 2017, 19:57
sanser,
напишите, пожалуйста, в Службу поддержки, мы с удовольствием предоставим вам доступ. Нужны детали от вас - ждем письма! :) 
Обновлено 4 октября 2017, 19:58
sanser
5 октября 2017, 04:58
Masha,
Дело в том, что я уже дважды писал в службу поддержки с таким вопросом за последние полгода и ответ один - все в рамках действующих тарифов...Хорошо, напишу еще раз, спасибо!
sanser
24 апреля 2018, 08:42
Masha,
Добрый день, хотелось бы поднять опять вопрос о бесплатном доступе для государственных вузов на подключение домена организации с возможностью использования более 1000 аккаунтов электронной почты. Как видно из переписки выше я посылал уже 3 запроса. С времени последнего прошло 6 месяцев. Вопрос еще актуален, поэтому прошу снова рассмотреть мою заявку ).
s.nesterov@lrkc.ru
6 октября 2017, 17:33
Может быть, я разучился считать, но 100ГБ*380 сотрудников=38ТБ, а не 3.8, как в примере.
Где-то ошибка.
s.nesterov@lrkc.ru
10 октября 2017, 18:13
s.nesterov@lrkc.ru,
 Если я понял, в бесплатной версии Коннекта дают по 10 ГБ на сотрудника. Демонстрация запутывает читателей.
Тем не менее, после перехода с Почты домена на Коннект вижу на странице Диска общий объём 20 ГБ вместо ожидаемых 260 для 26 сотрудников! Ошибка!
Masha
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 11:40
s.nesterov@lrkc.ru,
 Нет, это не ошибка. Вы видите Диск, доступный лично вам (причем с приятным сюрпризом - 20, а не 10 ГБ :). у каждого вашего сотрудника будет столько же. Вместе вы их не увидите, именно в этом отличие бесплатного тарифа от платного. 
s.nesterov@lrkc.ru
11 октября 2017, 17:05
Masha,
Спасибо, я невнимательно прочитал и сначала решил, что это отличие Коннекта от Почты для домена. Но в любом случае если ваш пример на верхнем рисунке относится к платному тарифу, то  неправильно подсчитано общее пространство 380*100=38ТБ, в то время как на рисунке 3.8. ;)
s.nesterov@lrkc.ru
10 октября 2017, 18:18
Перешли на Коннект с Почты домена. Я администратор. 
1. Теперь при попытке  ввести сотрудников в группы в окне поиска видятся только несколько сотрудников из общего числа. Даже если вбить адрес вручную, он не идентифицируется и кнопка ДАЛЕЕ не активизируется! Косяк!
2. Процесс формирования групп необходимо упростить! Можно же сделать рядом со списком пользователей список групп и перетаскивать в них имена пользователей мышью?!
Редактирование данных пользователей также можно упростить.
3. При редактировании опций Почты (подпись, сбор потерянной почты, и т.п.) изменения НЕ СОХРЯНЯЮТСЯ, появляется красная строка, с оповещением об ошибке. КОСЯК!
4. В списке Ямба вообще не появились пользователи кроме меня и ямба
5. В Диске общий объём соответствует 2 сотрудникам, а не 26, т.е. 20ГБ. Косяк! 
Мои сообщения вообще кто-то читает?! Для кого я тут время теряю?! 
Обновлено 10 октября 2017, 18:19
Masha
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 11:41
s.nesterov@lrkc.ru,

Ваши пожелания по интерфейсу мы обдумаем, спасибо! А про ошибки - посмотрим, обязательно. Подскажите, они всё еще сохраняются или это был временный сбой? 
s.nesterov@lrkc.ru
11 октября 2017, 17:20
Masha,
К сожалению, ничего не изменилось. Более того, есть ощущение, что у других пользователей проблема не наблюдается.
Возможно, это даст какую-то зацепку - привожу реконструкцию своих действий.
1. Изначально была создана Почта для домена НАШДОМЕН.RU, с администратором вида АДМИНПОЧТЫДОМЕНА@yandex.ru. Подтверждена привязка к нашему сайту.
2. Зарегистрирован пользователь с логином вида admin@НАШДОМЕН.yaconnect.ru. Во время создания логина был указан и наш домен НАШДОМЕН.RU
Была попытка из-под этого аккаунта перенести нашу Почтудомена в Коннект, попытка прошла неудачно с сообщением "домен управляется другим администратором". При этом одновременно в открытом окне браузера был активен и мой адрес в Почтедомена, т.е. вида МОЙЛОГИН@НАШДОМЕН.RU.
3. Я пытался также переместить Почту домена в Коннект из-под управляющего логина Почтыдомена, вида АДМИНПОЧТЫДОМЕНА@yandex.ru, но у меня и это не получалось, предлагалось завести логин на @yaconnect.ru.
Видимо, я что-то неправильно делал, и оба этих "конкурирующих" пути - путь "импорта" и "экспорта" не приводили к успеху, мне показалось, что это тупик, но в конце концов из-под логина  АДМИНПОЧТЫДОМЕНА@yandex.ru мне удалось конвертировать Почту домена в Коннект. 
Понятно ли я объяснил? Возможно, тут нужно искать причину странного поведения менеджера пользователей, когда в общем списке видны все сотрудники, а при попытке добавить их в группу - только некоторые, непонятно, по какому признаку. 
И ВОПРОС: зачем мне вообще предлагалось завести аккаунт admin@НАШДОМЕН.yaconnect.ru, если он не пригодился ни на этапе миграции, ни потом???!

Кира
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 18:03
s.nesterov@lrkc.ru,
здравствуйте. 
Технический домен с "yaconnect.com" и связанный с ним аккаунт администратора нужен для сохранения информации на основном домене. Он останется с Вами на случай, если, например, Вы забудете продлить срок регистрации домена.


Что касается остальных вопросов, то наши специалисты уже отвечают Вам на них в заявке, которую Вы отправляли по почте. Если возможно, то давайте вести переписку именно там, так как в тикете удобнее запрашивать скриншоты и дополнительную информацию, которая может быть личной.
s.nesterov@lrkc.ru
11 октября 2017, 18:27
Кира,
Спасибо за оперативный ответ, я уже ответил почтой со скриншотами. В блоге тоже бывает полезно писать, чтобы другие пользователи обратили внимание на возможную проблему и проверили бы корректность работы своего сервиса. 
Кира
Сотрудник Яндекса11 октября 2017, 19:07
s.nesterov@lrkc.ru,
это действительно полезно, спасибо!
И нам тоже очень важна обратная связь в блоге, так мы сможем сделать наши сервисы лучше.
s.nesterov@lrkc.ru
19 октября 2017, 17:02
Кира,
Здравствуйте. Есть ли новости по нашей проблеме? А то мы не можем пользоваться. Анонсировали, убедили руководство, и такое разочарование.
s.nesterov@lrkc.ru
28 ноября 2017, 14:09
Не совсем удобно и логично устроено меню перехода между сервисами Коннекта и вообще Яндекса. Например, из этого же блога перейти к ним через верхнее левое верхнее меню невозможно, только через правое верхнее, зайти на Почту, а потом уже на другой сервис, например, Ямб. Из некоторых мест можно только через Яндекс-диск. Как программиста меня больше всего разочаровывает отсутствие единообразие, ну и неудобство, само собой.
faortto
21 декабря 2017, 15:54
а как всё это можно подключить на уже существующий коннект?
Masha
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 16:54
faortto,
 сервисами Коннекта вы можете управлять в админке, зайдите в пункт ""управление платными услугами"
Удалённый пользователь
22 декабря 2017, 21:05
Можно ли подключить сервис скажем к поддомену нашего сайта? Предположим зайдя на team.site.ru - сразу открывался бы Трекер?
mikepallon
14 сентября 2018, 13:08
а скажите, хоть один из идеологов этого ...гм.. простите Коннекта работал в IT серьёзных компаний на уровне выше чем "стой там - иди сюда - кыш отсюда, не мешай"? Очень сомнительно что нормальные люди будут на сетевых адресах держать что-либо ценное и публиковать данные своих сотрудников. Структура учеток на 100% совпадает с реалиями и раскрытие учетных записей это глупость несусветная. Почему-то  ваш яндекс не публикует имен, телефонов, адресов и проч. на своих страницах. Но вы предлагаете это всем другим. Про сохранность информации я вообще молчу, любой «Гаврила» с некоторым количеством мозгов и доступом опытного пользователя залезет куда угодно и скопирует что угодно.


Не стоит заниматься тем, что вас не касается напрямую. Двигайте Дзен и вам счастье в других воплощениях.