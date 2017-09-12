Мы расширили возможности Коннекта!

Сегодня мы открываем возможность подключиться к платному тарифу Яндекс.Коннекта. Основное отличие платного тарифа — способ работы Яндекс.Диска для организации. На каждого сотрудника в рамках тарифа «Расширенный» выделяется 100 ГБ, при этом облачное пространство доступно всем членам команды — объём Диска рассчитывается для всей организации.

Так выглядит информация о доступном месте на Диске для каждого сотрудника (для организации в 380 человек)

Подключившись к платному тарифу, вы сразу получите 1 ТБ для хранения ваших данных, даже если в вашей организации пока нет 10 сотрудников. Если в организации больше 10 человек, то каждый следующий подключенный приносит в общую копилку по 100 ГБ.

Минимальная стоимость в тарифе Расширенный — 570 рублей в месяц. Каждый следующий подключенный сотрудник стоит 190 рублей в месяц. В эту сумму (помимо Диска) входит Вики без ограничений, отсутствие рекламы в сервисах Коннекта и возможность загрузить свой логотип.

Ознакомиться с тарифами вы можете на сайте, а более подробно изучить схему оплаты — в разделе Помощи. Обратите внимание, схема оплаты в Коннекте — гибкая, зависит не только от количества сотрудников, но и от количества дней, которые они проработали.

Перейти на Расширенный тариф можно прямо в разделе Администрирование.

Оплачивать использование Коннекта можно каждый месяц, после получения Акта об услугах, а можно заранее положить денег на счет — так будет спокойнее.



Если денег на счету вдруг не хватит, мы пришлем вам письмо, и вы сможете спокойно оплатить Коннект, у вас будет на это время. Впрочем, затягивать не стоит:-)

Также хотим напомнить, что у Коннекта появилось API — теперь можно управлять учётными записями сотрудников автоматически.

Команда Коннекта