Новое в Трекере: заметки на досках
В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач.
Пояснения, рекомендации, напоминания — любые комментарии закрепляются в верхней части колонок и видны всем участникам рабочего процесса.
Зачем нужны заметки
Используйте их так, как удобно вашей команде. Если вы работаете по методологии скрам, можете перечислить в заметке цели спринта:
- Добавить возможность регистрации пользователей на сайте.
- Исправить критичные ошибки.
Если для перевода задачи в следующий статус нужны какие-то сопроводительные действия — опишите их в заметке, чтобы не забыть. Например, разработчикам, передающим задачи в тестирование, можно напомнить:
Пожалуйста, укажите:
- каким образом тестировать новые возможности,
- какие части системы затронуты и требуют проверки.
Заметки сделают нагляднее критерии перевода задачи в какой-либо статус:
Решённую задачу закрываем не раньше, чем результат будет в общем доступе.
Любые вопросы или планы, связанные с рабочим процессом, можно отразить в заметке:
Одновременно с запуском надо опубликовать в блоге пост с рассказом о новой возможности.
Как создать заметку
Кнопки для добавления заметок появились в каждой колонке:
Кликните — и откроется окно для ввода. Оформить текст можно с помощью вики-разметки.
В каждой колонке можно опубликовать по одной заметке. Вне зависимости от движения задач она будет всегда наверху. Читать и редактировать заметки могут все пользователи, у кого есть доступ к доске.
Как начать работать с досками в Трекере:
- создание и настройка доски задач;
- добавление заметок;
- планирование спринтов.