Новое в Трекере: заметки на досках

В Яндекс.Трекере теперь можно добавлять заметки на доску задач.

Пояснения, рекомендации, напоминания — любые комментарии закрепляются в верхней части колонок и видны всем участникам рабочего процесса.

Зачем нужны заметки

Используйте их так, как удобно вашей команде. Если вы работаете по методологии скрам, можете перечислить в заметке цели спринта:

Добавить возможность регистрации пользователей на сайте. Исправить критичные ошибки.

Если для перевода задачи в следующий статус нужны какие-то сопроводительные действия — опишите их в заметке, чтобы не забыть. Например, разработчикам, передающим задачи в тестирование, можно напомнить:

Пожалуйста, укажите:

каким образом тестировать новые возможности,

какие части системы затронуты и требуют проверки.

Заметки сделают нагляднее критерии перевода задачи в какой-либо статус:

Решённую задачу закрываем не раньше, чем результат будет в общем доступе.

Любые вопросы или планы, связанные с рабочим процессом, можно отразить в заметке:

Одновременно с запуском надо опубликовать в блоге пост с рассказом о новой возможности.

Как создать заметку

Кнопки для добавления заметок появились в каждой колонке:

Кликните — и откроется окно для ввода. Оформить текст можно с помощью вики-разметки.

В каждой колонке можно опубликовать по одной заметке. Вне зависимости от движения задач она будет всегда наверху. Читать и редактировать заметки могут все пользователи, у кого есть доступ к доске.

Как начать работать с досками в Трекере: