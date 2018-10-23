Доски задач в Трекере: создаем и настраиваем по-новому

Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса.
Новый механизм создания доски
Раньше требовалось создать фильтр задач, а уже потом приступать к «сборке» доски. Нужное количество колонок и связи со статусами настраивались вручную. В сентябре мы упростили этот процесс, а сейчас добавили типы досок с популярными настройками.
Теперь доска создается за два простых шага.
Первый — выберите тип доски. Он зависит от вашего сценария работы с ней:
- Простая — базовые возможности визуализации задач,
- Скрам — работа по спринтам, с бэклогом и диаграммой сгорания,
- Канбан — доска с бэклогом и удобной сортировкой задач по приоритетам.
Шаг второй — заполните простую форму.
Придумайте название доски и укажите, по каким параметрам отобрать задачи для нее. Доступен выбор по очереди, системным полям (автор, исполнитель, компоненты и так далее), по оценке задачи в Story Points и другим условиям.
Для более точной настройки фильтра можно использовать язык запросов.
Настройка доски задач
Страница управления доской стала понятнее. Слева находится меню настроек — выберите нужный пункт и внесите изменения.
В разделе «Основные параметры» можно обновить название доски и условия фильтра.
В разделе «Управление колонками» можно менять их порядок простым перетаскиванием, удалять ненужные и добавлять новые. Тут же настраиваются статусы, на основе которых формируются колонки. Можно задать ограничение на количество задач в столбце.
Страница всех досок
Обновилась и общая страница досок. Появились поиск и переключение между всеми, созданными пользователем и избранными досками.
Упорядочивайте, наблюдайте, выполняйте задачи вместе с Трекером!
Больше о возможностях Трекера — в Помощи:
- Планируйте спринты
- Следите за диаграммой сгорания задач
- Пользуйтесь шаблонами очередей с готовыми досками