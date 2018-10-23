Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Доски задач в Трекере: создаем и настраиваем по-новому

Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса.

Новый механизм создания доски

Раньше требовалось создать фильтр задач, а уже потом приступать к «сборке» доски. Нужное количество колонок и связи со статусами настраивались вручную. В сентябре мы упростили этот процесс, а сейчас добавили типы досок с популярными настройками.

Теперь доска создается за два простых шага.

Первый — выберите тип доски. Он зависит от вашего сценария работы с ней:

  • Простая — базовые возможности визуализации задач,
  • Скрам — работа по спринтам, с бэклогом и диаграммой сгорания,
  • Канбан — доска с бэклогом и удобной сортировкой задач по приоритетам.

Шаг второй — заполните простую форму.

Придумайте название доски и укажите, по каким параметрам отобрать задачи для нее. Доступен выбор по очереди, системным полям (автор, исполнитель, компоненты и так далее), по оценке задачи в Story Points и другим условиям.

Для более точной настройки фильтра можно использовать язык запросов.

Нажмите «Создать». Вы сразу окажетесь на странице новой доски.

Настройка доски задач

Страница управления доской стала понятнее. Слева находится меню настроек — выберите нужный пункт и внесите изменения.

В разделе «Основные параметры» можно обновить название доски и условия фильтра.

В разделе «Управление колонками» можно менять их порядок простым перетаскиванием, удалять ненужные и добавлять новые. Тут же настраиваются статусы, на основе которых формируются колонки. Можно задать ограничение на количество задач в столбце.

Страница всех досок

Обновилась и общая страница досок. Появились поиск и переключение между всеми, созданными пользователем и избранными досками.

Упорядочивайте, наблюдайте, выполняйте задачи вместе с Трекером!

Больше о возможностях Трекера — в Помощи:

7 комментариев
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proizvodstvo@elten.ru
27 октября 2018, 07:21
"Тут же настраиваются статусы, на основе которых формируются колонки" Тут это где? Добавляются только новые колонки, а статус взять негде... Как создать статус прямо в колонке?
Masha
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 18:17
proizvodstvo@elten.ru,
 Необходимо отредактировать воркфлоу очереди на основе, которой построена доска: https://yandex.ru/support/connect-tracker/manager/workflow.html
prudant@pandalift.yaconnect.com
9 ноября 2018, 00:32
Тоже не понял, где настраиваются статусы. Еще есть одна доска, которая создается по умолканию. Автором доски является Робот сервиса Tracker. Удалить эту доску не возможно.
Не понятно для чего она нужна, как ее перенастроить и зачем автором указан какой-то робот?
Masha
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 19:17
prudant@pandalift.yaconnect.com,
 Эта доска была создана автоматически при включении организации в Трекере до того, как в Трекере появились пользователи.
Если зайти в настройки этой доски (нажать на карандаш в списке досок или открыть доску и на ней перейти в настройки в правом углу) на первой вкладке будет возможность удалить доску, а также на первой и второй вкладке можно изменить настройки досок
sv.koryakin
12 апреля, 11:25
Начали пользоваться Трекером после Жиры, много вопросов. Первый таков. В колонке завершен накапливаются большое количество задач. Есть ли какая то идеология помещения их в Архив или это нужно делать новый статус и воркфлоу? Ограничить в настройках доски количеством показываемых задач не вариант.
promo@promoweb.pro
31 июля, 17:54
а можно ли к доске дать гостевой доступ..? 
даже если пользователя нет в команде или нет логина на яндекс? по прямой ссылке к примеру.. 
хочу чтобы клиент видел список задач и их статус. Не знаю как реализовать. 
Александр
31 июля, 18:35
promo@promoweb.pro,
Сейчас в Трекере нет возможности публиковать доски "наружу". Но вы можете пригласить клиента в вашу организацию в Коннекте. После этого у него появится бесплатный доступ к Трекеру в режиме "Только чтение". Покупать для этого дополнительную подписку не нужно — режим "Только чтение" доступен всем участникам организации бесплатно.