Доски задач в Трекере: создаем и настраиваем по-новому

Итогом нашего очередного спринта стали изменения в работе с досками задач — инструментом визуализации рабочего процесса.

Новый механизм создания доски

Раньше требовалось создать фильтр задач, а уже потом приступать к «сборке» доски. Нужное количество колонок и связи со статусами настраивались вручную. В сентябре мы упростили этот процесс, а сейчас добавили типы досок с популярными настройками.

Теперь доска создается за два простых шага.

Первый — выберите тип доски. Он зависит от вашего сценария работы с ней:

Простая — базовые возможности визуализации задач,

Скрам — работа по спринтам, с бэклогом и диаграммой сгорания,

Канбан — доска с бэклогом и удобной сортировкой задач по приоритетам.

Шаг второй — заполните простую форму.

Придумайте название доски и укажите, по каким параметрам отобрать задачи для нее. Доступен выбор по очереди, системным полям (автор, исполнитель, компоненты и так далее), по оценке задачи в Story Points и другим условиям.

Для более точной настройки фильтра можно использовать язык запросов.

Нажмите «Создать». Вы сразу окажетесь на странице новой доски.

Настройка доски задач

Страница управления доской стала понятнее. Слева находится меню настроек — выберите нужный пункт и внесите изменения.

В разделе «Основные параметры» можно обновить название доски и условия фильтра.

В разделе «Управление колонками» можно менять их порядок простым перетаскиванием, удалять ненужные и добавлять новые. Тут же настраиваются статусы, на основе которых формируются колонки. Можно задать ограничение на количество задач в столбце.

Страница всех досок

Обновилась и общая страница досок. Появились поиск и переключение между всеми, созданными пользователем и избранными досками.

Упорядочивайте, наблюдайте, выполняйте задачи вместе с Трекером!

Больше о возможностях Трекера — в Помощи: