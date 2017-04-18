Переключение Почты для домена в Коннект

Сегодня мы хотим поговорить о том, как устроен переход пользователей из Почты для домена в Коннект. Почта для домена существует в Яндексе с октября 2009 года и за 7,5 лет довольно много пользователей решили связать свой домен с Яндексом. Поэтому несмотря на то, что сейчас Почта для домена это часть Яндекс.Коннекта, мы не переключаем всех пользователей сразу и автоматически, а даем возможность администраторам домена переключиться в Коннект самостоятельно.

Мы собрали наиболее популярные на сегодня вопросы (и некоторые другие тоже) и отвечаем на них.

У меня есть домены в ПДД, как перенести их в Коннект?

В интерфейсе Почты для домена в меню появляется ссылка «Мигрировать в Коннект». Если вы не видите такой ссылки именно в вашем аккаунте, значит нам требуется чуть-чуть времени, чтобы подготовить миграцию ваших доменов — мы хотим, чтобы все прошло гладко, поэтому показываем такую ссылку только, когда уверены, что миграция для существующих пользователей пройдет хорошо.

Как функции ПДД (например, рассылки) реализованы в Коннекте?

Рассылки из ПДД становятся Командами в вашей организации в Коннекте. Подробнее о том, как привычные вещи теперь выглядят и называются можно почитать на странице Помощи.

Все-таки, еще раз в чем отличия Коннекта от ПДД, можно нагляднее?

Основное отличие Коннекта от простого набора сервисов Яндекса — возможность управления организацией, как структурой: добавление отделов и сотрудников, создание команд (групп сотрудников, объединенных проектом, например). Далее, Коннект — это не только Почта, это еще и Мессенджер, и Вики, и… в общем, у нас большие планы в области организации эффективной совместной работы. Детали отличия Почты в Коннекте от Почты для домена можно посмотреть в виде таблицы

Я администратор домена и захожу в Коннект под своим логином на Яндексе. Кажется, у меня в Коннекте не все работает…

Администратору Почты для домена с его личного логина недоступна часть сервисов — Вики, Ямб, Люди и Команды. Для того, чтобы ими воспользоваться нужно использовать учетную запись Коннекте, то есть зайти под тем логином, под которым вы представлены в своей организации в Коннекте.

При мигрировании в Коннект мигрируют все домены аккаунта?

На странице миграции Вы сможете самостоятельно выбрать какие конкретно домены Вы хотите сейчас перенести. Можно все. Обратите внимание, по умолчанию, каждый домен становится отдельной организацией в Коннекте. То есть если вы хотите, чтобы какие-то из ваших доменов стали алиасами к одному основному, перенесите сначала основной, а потом прикрепляйте к нему домены-алиасы в Коннекте.

Будет ли на Коннекте свободное добавление доменов и редактирование DNS-записей как и в Почте для домена?

Да этот функционал полностью поддержан. Подробнее, как обычно, в нашей Помощи.

Что происходит с данными при миграции? Сохраняются ли настройки почты и данные ящиков?

Все данные сохраняются, все настройки тоже. Мы делаем все, чтобы полностью перенести данные ваших доменов без простоев в работе используемых Вами сервисов. Если после миграции что-то пошло не так, пишите прямо в службу поддержки — мы разбираем каждую заявку адресно.

Требуется ли дополнительная настройка для работы после миграции в Коннект?

Дополнительная настройка для работы Почты не требуется — все ваши сервисы работают в прежнем режиме: Почта, Диск, домены-алиасы и т. п. Однако, вы можете увеличить эффективность своей работы и воспользоваться новыми возможностями в Коннекте. Начните с настройки отделов и команд.

Я использую API Почты для домена, могу ли я мигрировать в Коннект?

Если вы активно используете API, подождите, пожалуйста, с переносом своего домена — API Коннекта сейчас пока недоступно. Если вы использовали API Почты для доменов в прошлом для настройки и сейчас им не пользуетесь, смело переезжайте — все будет работать. О появления АПИ Коннекта мы обязательно расскажем.

На промосайте Коннекта написано, что вы собираетесь брать деньги за его использование. А что будет с Почтой для домена?

Почта для домена в полном объеме входит в бесплатный тариф Коннекта, то есть мы не брали и не берем деньги за ее использование.

Если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь. Но если ваш вопрос про конкретный домен, рекомендуем задавать его сразу в службу поддержки, чтобы не обсуждать публично ваши личные данные.