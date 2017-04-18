Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Переключение Почты для домена в Коннект

Сегодня мы хотим поговорить о том, как устроен переход пользователей из Почты для домена в Коннект. Почта для домена существует в Яндексе с октября 2009 года и за 7,5 лет довольно много пользователей решили связать свой домен с Яндексом. Поэтому несмотря на то, что сейчас Почта для домена это часть Яндекс.Коннекта, мы не переключаем всех пользователей сразу и автоматически, а даем возможность администраторам домена переключиться в Коннект самостоятельно.

Мы собрали наиболее популярные на сегодня вопросы (и некоторые другие тоже) и отвечаем на них.

У меня есть домены в ПДД, как перенести их в Коннект?
В интерфейсе Почты для домена в меню появляется ссылка «Мигрировать в Коннект». Если вы не видите такой ссылки именно в вашем аккаунте, значит нам требуется чуть-чуть времени, чтобы подготовить миграцию ваших доменов — мы хотим, чтобы все прошло гладко, поэтому показываем такую ссылку только, когда уверены, что миграция для существующих пользователей пройдет хорошо.

Как функции ПДД (например, рассылки) реализованы в Коннекте?
Рассылки из ПДД становятся Командами в вашей организации в Коннекте. Подробнее о том, как привычные вещи теперь выглядят и называются можно почитать на странице Помощи.

Все-таки, еще раз в чем отличия Коннекта от ПДД, можно нагляднее?
Основное отличие Коннекта от простого набора сервисов Яндекса — возможность управления организацией, как структурой: добавление отделов и сотрудников, создание команд (групп сотрудников, объединенных проектом, например). Далее, Коннект — это не только Почта, это еще и Мессенджер, и Вики, и… в общем, у нас большие планы в области организации эффективной совместной работы. Детали отличия Почты в Коннекте от Почты для домена можно посмотреть в виде таблицы

Я администратор домена и захожу в Коннект под своим логином на Яндексе. Кажется, у меня в Коннекте не все работает…
Администратору Почты для домена с его личного логина недоступна часть сервисов — Вики, Ямб, Люди и Команды. Для того, чтобы ими воспользоваться нужно использовать учетную запись Коннекте, то есть зайти под тем логином, под которым вы представлены в своей организации в Коннекте.

При мигрировании в Коннект мигрируют все домены аккаунта?
На странице миграции Вы сможете самостоятельно выбрать какие конкретно домены Вы хотите сейчас перенести. Можно все. Обратите внимание, по умолчанию, каждый домен становится отдельной организацией в Коннекте. То есть если вы хотите, чтобы какие-то из ваших доменов стали алиасами к одному основному, перенесите сначала основной, а потом прикрепляйте к нему домены-алиасы в Коннекте.

Будет ли на Коннекте свободное добавление доменов и редактирование DNS-записей как и в Почте для домена?
Да этот функционал полностью поддержан. Подробнее, как обычно, в нашей Помощи

Что происходит с данными при миграции? Сохраняются ли настройки почты и данные ящиков?
Все данные сохраняются, все настройки тоже. Мы делаем все, чтобы полностью перенести данные ваших доменов без простоев в работе используемых Вами сервисов. Если после миграции что-то пошло не так, пишите прямо в службу поддержки — мы разбираем каждую заявку адресно.

Требуется ли дополнительная настройка для работы после миграции в Коннект?
Дополнительная настройка для работы Почты не требуется — все ваши сервисы работают в прежнем режиме: Почта, Диск, домены-алиасы и т. п. Однако, вы можете увеличить эффективность своей работы и воспользоваться новыми возможностями в Коннекте. Начните с настройки отделов и команд.

Я использую API Почты для домена, могу ли я мигрировать в Коннект?
Если вы активно используете API, подождите, пожалуйста, с переносом своего домена — API Коннекта сейчас пока недоступно. Если вы использовали API Почты для доменов в прошлом для настройки и сейчас им не пользуетесь, смело переезжайте — все будет работать. О появления АПИ Коннекта мы обязательно расскажем.

На промосайте Коннекта написано, что вы собираетесь брать деньги за его использование. А что будет с Почтой для домена?
Почта для домена в полном объеме входит в бесплатный тариф Коннекта, то есть мы не брали и не берем деньги за ее использование.

Если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь. Но если ваш вопрос про конкретный домен, рекомендуем задавать его сразу в службу поддержки, чтобы не обсуждать публично ваши личные данные.

40 комментариев
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Андрей Герасимов
20 апреля 2017, 21:48
Добрый день! Будет ли поиск в Вики. Отсутвие поиска выглядит, магко говоря, странным в современных реалиях
Кира
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 10:26
Андрей Герасимов,
здравствуйте! На данный момент эта функция в Вики уже реализована.
Обновлено 26 апреля 2017, 10:26
sysrk
20 апреля 2017, 22:45
Включите миграцию) Хочется посмотреть в действии)
Маша
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 10:21
sysrk,
обязательно включим! если в ближайший месяц кнопочка у вас не появится,  напишие нам в службу поддержки, возможно, у вас сложный случай. Но и с ним мы точно разберемся. 
Юрий
20 апреля 2017, 22:53
Невозможно войти в коннект с iPad. При нажатии на кнопку «подключиться» в шапке или в любом месте страницы ничего не происходит.
Маша
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 10:22
Юрий,
Спасибо за сообщение. Кажется, мы уже знаем об этой ошибке, но обязательно проверим еще раз. 
stsh
25 апреля 2017, 15:03
Что с безопасностью? Кто из сотрудников Яндекса имеет доступ к данным компании, использующей Коннект?
prutsakov
25 апреля 2017, 15:36
stsh,
 Для обеспечения конфиденциальности и безопасности используйте альтернативные оффлайновые средства.В онлайновых средствах по определению не может быть 100% безопасности.
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 18:24
stsh,
добрый вечер! Доступа к содержимому ящиков сотрудники Яндекса не имеют. Мы заботимся о безопасности доступа к почтовым ящикам и другой личной информации. Вы можете ознакомиться с политикой конфиденциальности Яндекса здесь: http://legal.yandex.ru/confidential .
prutsakov
25 апреля 2017, 15:25
Как удалить регистрацию в я.коннект?
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 16:02
prutsakov,
здравствуйте! Если речь идёт об удалении домена вида domain.yaconnect.com, то на данный момент сделать это нельзя. Этот домен является техническим и служит для обеспечения работы Вашей организации в том случае, если с Вашим основным доменом возникнут какие-либо проблемы. 
alexander@prutsakov.ru
25 апреля 2017, 16:16
Кира,
А сменить "привязку" к учетной записи яндекса? Или передать управление другой учетной записи яндекса?
Обновлено 25 апреля 2017, 16:17
Кира
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 10:18
alexander@prutsakov.ru,
администратор домена в Коннекте может сам назначить другого администратора. Для этого необходимо в Управлении организации открыть карточку сотрудника и в настройках выбрать пункт "Сделать администратором".
centerpacks.ru
25 апреля 2017, 20:49
Добрый день, кнопочка для переноса появилась, но при переходе пишет "нет доменов которые можно перенести в коннект".
Кира
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 10:14
centerpacks.ru,
здравствуйте! В таком случае напишите, пожалуйста, в службу поддержки. Мои коллеги проверят, подходят ли Ваши домены для миграции в Коннект и вышлют необходимые инструкции.
stsh
26 апреля 2017, 12:25
Кира, вы ответили про персональную информацию, я же спраживал про данные компании: "Кто из сотрудников Яндекса имеет доступ к данным компании, использующей Коннект?"

Например, как я могу быть уверен, что данные из вики или трекера не могут быть доступны любому разработчику, работающему над Коннектом, или вообще любому сотруднику Яндекса. Где про это написано?
Кира
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 15:32
stsh,
Яндекс уже долгие годы занимается обработкой пользовательских данных. Конфиденциальность этих данных - важное и приоритетное направление для нас. Мы уделяем огромное внимание защите информации, которую нам предоставили пользователи, от доступа посторонних лиц.
53r93y.ryzhkov
10 июля 2017, 13:31
Кира,
Разве это ответ на поставленный вопрос?
Зачем портить имидж общими фразами?
zm1919
26 апреля 2017, 18:53
Здравствуйте. В блоге Яндекса заявлено, что в числе сервисов Яндекс.коннекта будет промо-сайт.
КОГДА?
Жду с нетерпением, чтобы можно было прикрутить  домен (ПДД уже установлена) и сделать небольшой сайт компании. Это существенное конкурентное преимущество по сравнению с G. У вас есть все для того, чтобы небольшая компания, издательство, редакция журнала, могли получить промосайт с адресом mydomain.ru, например. И неважно, что там будут баннеры Яндекса.


Готов стать бета-тестером этого сервиса и рассказывать о своем опыте другим :)
Обновлено 26 апреля 2017, 18:54
Маша
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 19:12
zm1919,
 К сожалению, вы не так поняли. Ссылка "Промосайт" просто ведет на промосайт самого Коннекта. Но мы запомним, что вы готовы стать тестером ;) Если будет, что тестировать, обязательно, позовем. 
admin@finelux.co
27 апреля 2017, 07:56
Мои поздравления! 
Добавил пару доменов, посмотрим как там все устроено! 
Вопрос: как записаться на бета-тестирование? 
Будет ли сервис миграции с других сервисов почты для домена? Например - Mail.ru
Маша
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 19:12
admin@finelux.co,
Какое тестирование вы имеете ввиду? Мы планируем запустить API, оно должно облегчить создание средств миграции. 
andrewtishkin
2 мая 2017, 17:31
Здравствуйте. В ПДД есть рассылки. Они решают задачу получения входящего письма несколькими людьми. Есть ещё другая потребность: чтобы при ответе использовался исключительно адрес рассылки, а не конечного получателя, и эта опция находилась под контролем администратора, а не конечного пользователя ящика. Есть ли в Коннекте какие-то новшества по этой части, в связи с появлением групп-отделов?


Если настроить почтовый клиент на подстановку адреса отправителя = адресу группы рассылки, не вырастет ли от этого вероятность попадания письма в спам? И технически - не будет ли где-то в заголовках письма вставлен Яндекс.Почтой реальный адрес, который "светить" нежелательно
Обновлено 2 мая 2017, 17:33
mixail.exe
5 мая 2017, 11:56
Когда будет Ямб на linux?
Кира
Сотрудник Яндекса9 мая 2017, 21:04
mixail.exe,
здравствуйте! На данный момент наши специалисты работают над версией Ямба для Windows. Я передам ваше пожелание разработчикам, спасибо! Обо всех обновлениях вы можете прочитать в нашем блоге и на страницах Помощи.
sin@sarfsc.ru
25 октября 2017, 02:21
Кира,
Добавьте +1 пожелание вашим специалистам и готовность к тестированию.
admin@euholding.yaconnect.com
20 июля 2017, 15:41
Как долго можно ждать разрешения на миграцию в коннект?
Маша
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 13:39
admin@euholding.yaconnect.com,
Насколько  я вижу, Вам это уже удалось? :)  Уточните, пожалуйста, в чем проблем с миграцией? 
admin@euholding.yaconnect.com
21 июля 2017, 16:17
Маша,
История такая: Я завел новую организацию в коннекте и пытался добавить туда свои домены, почему то это не получалось сделать (какие ошибки были я не помню), увидел что домены при этом добавляются в ПДД, дело было срочное и пришлось в ПДД заводить ящики. Игрался дальше с коннектом и другим доменом, он добавился алиасом но авторизация по нему не осуществлялась, тока по домену yaconnect.com (это не приемлемо). В итоге Организация в коннекте есть, а свои домены с почтой в пдд и перенести я их не могу =((
Masha
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 18:58
admin@euholding.yaconnect.com,
Да, неприятная история.  Но тут нужны ваши конкретные домены уже. С вами свяжется служба поддержки и всё-всё уточнит и поможет. 
admin@euholding.yaconnect.com
21 июля 2017, 21:27
Masha,
Хочу перенести в коннект домены inbrands.ru и euholding.com
mcsp-grupp
24 июля 2017, 20:08
Где кнопка миграции? Просто регистрация в Коннекте не дает возможность нормально работать со своим доменом, создаются учетки для пользователей только в виде  "login@name.yaconnect.com" такой почтой пользоваться невозможно. Причем выбираю свой домен как основной, но это ничего не меняет, крайне странно... Что делать? 
admin@euholding.yaconnect.com
25 июля 2017, 20:51
mcsp-grupp,
Та же беда! Промучался 2 дня и завел в пдд 
mcsp-grupp
26 июля 2017, 14:13
admin@euholding.yaconnect.com,
Я больше всего в недоумении от того, что как-то выборочно эта ссылка появляется у пользователей (если сей факт вообще имеет место быть) . Идея в целом прекрасная, вот реализация к сожалению хромает пока. Еще у меня предложение есть насчет работы ЯДа в коннекте, сделать что-то типа GroupSky, куда каждый пользователь сможет подключить свой диск (как папку) и самостоятельно выдать права доступа для членов Коннекта, тогда это будет отличный вариант общего корпоративного файлообменника, особенно через ЯД клиент 2.0, когда файлы полностью не скачиваются на ПК.
ceo@mystudio.uz
27 декабря 2017, 13:30
Добрый день! Если я перенесу свой домен из пдд в коннект, не буду ли потерять письма в своем рабочем почте?
uk-LuxService
15 февраля 2018, 16:58
Можно ли перенести ящик name@yandex.ru в Яндекс.Коннект?
arhcourt
7 мая 2018, 11:08
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как в Яндекс коннект перенести данные почтовых ящиков gmail? как реализован импорт?
Спасибо!
ib@audit-sw.ru
18 мая 2018, 14:09
Не могу найти, как удалить уволившегося сотрудника и, соотвественно, аккаунт?
Маша
Сотрудник Яндекса18 мая 2018, 14:31
ib@audit-sw.ru,
Это можно сделать в карточке сотрудника  (вы должны быть залогинены, как администратор).  Вот тут посмотрите, видно ссылку 
ib@audit-sw.ru
18 мая 2018, 14:10
Не могу найти, как удалить аккаунт уволенного сотрудника