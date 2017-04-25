Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Теперь официально!

Сегодня в офисе Яндекса прошла пресс-конференция, на которой наш Коннект был представлен официально.

Выступает Дмитрий Тарабанько

В блоге Яндекса опубликован пост с любопытной фотографией — как все начиналось, когда, пожалуй, кроме почты никаких внутренних инструментов все-таки не было. Да и почта была, скорее, внешним, ведь все сотрудники Яндекса сидели в одной комнате. 

Яндекс до Коннекта

Также мы рассказали о том, что в составе Коннекта появится Трекер — инструмент для ведения проектов и распределения ресурсов, которым мы сами активно пользуемся внутри Яндекса и постоянно улучшаем и дорабатываем.

Подробнее можно почитать на сайте Коннекта, там же есть ссылка на форму для тех, кто хочет записаться на бета-тестирование Трекера. 

28 комментариев
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n.resin@rr.yaconnect.com
15 мая 2017, 18:37
Приветствую. Начали тестировать коннект - у нас не у всех участников открывается вкладка с Вики - перебрасывает на главную страницу коннекта. В поддержку написали, пока никто не ответил. Подскажите пожалуйста, как исправить.
Маша
Сотрудник Яндекса19 мая 2017, 18:09
n.resin@rr.yaconnect.com,
 Насколько я вижу, Вам ответили ;) И вижу, что проблемой занимаются, так что ждите, надеюсь, все уже работает или скоро заработает. 
n.resin@rr.yaconnect.com
19 мая 2017, 18:17
Маша,
да, ответили. Спасибо!
Алексей А. Денисов
16 мая 2017, 00:31
Скажите, будет ли яндекс календарь мобильное приложение или даже надеяться не стоит?
Маша
Сотрудник Яндекса18 мая 2017, 14:18
Алексей А. Денисов,
Надеяться всегда стоит ;) Календарь развивается, мы надеемся, что так или иначе его использование с мобильных станет удобнее. 

shaulov@bit-map.ru
24 мая 2017, 09:26
Добрый день! Оставил заявку на бета-тестирование Трекера, но так и не ответили. Второй раз оставил заявку — тоже не ответили. :) 
Маша
Сотрудник Яндекса24 мая 2017, 12:51
shaulov@bit-map.ru,
Бета-тестирование еще не открыто. Как только оно стартует, мы всем напишем. 
ilya.shaulov
24 мая 2017, 16:35
Маша,
 понял, спасибо, буду ждать! А сроки какие-то есть? :)
admin@amurkadr.yaconnect.com
28 мая 2017, 20:59
Доброго времени суток. При прямой регистрации на сервисе каждый администратор и позже, при добавлении, пользователи получают e-mail вида name@domen.yaconnect.com Я подключил свой домен (полностью делегирован), установил его основным, но в ямбе (карточке пользователя) указывается только домен вида name@domen.yaconnect.com, а при отправке письма выдаёт сразу два вида ящика (name@domen.yaconnect.com и name@domen.ru)... Как можно отключить ящик вида name@domen.yaconnect.com? Всё перерыл в настройках такого нет, в помощи тоже... А на почте, которую перенёс с ПДД всё круто))) Кроме того, что не перенеслись некоторые папки, которые создавал сам...
admin@amurkadr.yaconnect.com
28 мая 2017, 21:17
admin@amurkadr.yaconnect.com,
 При отправке письма теперь выдаёт по одному виду ящика name@domen.ru, остался вопрос с ЯМБом...
Маша
Сотрудник Яндекса29 мая 2017, 14:08
admin@amurkadr.yaconnect.com,
 А вы сделали этот домен основным? Если да, то должно и в Ямбе быть ок, если не работает  - напишите, пожалуйста, тут или лучше в  форму обратной связи 
mapc2012@amurkadr.ru
30 мая 2017, 20:48
Маша,
Уже не узнаю... Удалил данный домен из Коннекта, прикрепил к почте для домена и переключил обратно на Коннект))) Решил сделать так... Проще и быстрей)
yuriing
23 июня 2017, 06:13
ну хоть какие новости, скажите? Месяц прошел, а подключиться все ровно не можем.
Обновлено 23 июня 2017, 06:14
era72.arnest_1@era-tyumen.ru
5 июля 2017, 10:50
АУ!!! Что то все затихло. Новостей нет, подключение к "КОНЕКТУ" так и не появилось.
Маша
Сотрудник Яндекса5 июля 2017, 17:10
era72.arnest_1@era-tyumen.ru,
Здравствуйте! 
Ой, почему-то пропустила ваш вопрос от 23 июня. А как именно выглядит "не можем подключиться"?  
buh2@era-tyumen.ru
6 июля 2017, 11:33
Маша,
необращайте , что пишу с разных учеток. Где сел там и пишу. В ПДД нет кнопки подключться к конекту
Маша
Сотрудник Яндекса7 июля 2017, 20:10
buh2@era-tyumen.ru,
 Я проверила, действительно, у вас должна быть возможность миграции в Коннект, но почему-то ее нет  - это техническая ошибка, постараемся как можно быстрее поправить! Извините, что так получилось :( 

yuriing
11 июля 2017, 14:25
Маша,
спасибо, ждем
53r93y.ryzhkov
10 июля 2017, 13:43
Здравствуйте.
Есть необходимость в использовании Коннект для учебного проекта на базе Open Journal Systems, организовывать весь рабочий процесс издательского дела: приём, рецензирование и каталогизирование статей, а также использовать плагины, позволяющие индексировать содержимое журнала в Google Scholar и PubMed Central.
Кроме почты и Вики, какими инструментами можно это реализовать?
admin@amgs.ru
19 июля 2017, 14:26
После перехода на Коннект пропали темы оформления из почты. Не то чтобы это было критично, но wtf?
Обновлено 19 июля 2017, 14:27
Masha
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 13:52
admin@amgs.ru,
К сожалению, в нашем сервисе отсутствует возможность выбора темы оформления для почтовых ящиков. Приносим извинения за неудобства 
admin@amgs.ru
21 июля 2017, 14:02
Masha,
А предупреждать об этом до миграции, конечно же, не следует, да?
Masha
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 14:18
admin@amgs.ru,
Вы правы, получилось неаккуратно. Мы предупреждаем об отличиях ПДД и Коннекта в процессе миграции, даем ссылку на Помощь  Но про темы в Почте там нет, добавим, спасибо! 
rivetweb
20 июля 2017, 09:48
есть ли какойто визуальный редактор для wiki чтобы как в гугл докс редактировать.
или придется изучать разметку для работы с wiki и немножечко стать "верстальщиком" для взаимодейсвия с wiki?
Masha
Сотрудник Яндекса21 июля 2017, 13:55
rivetweb,
У Вики есть редактор для базовой разметки, так что для простых вещей вам не надо становится верстальщиком. Более сложную разметку, да, пока придётся делать самому, с помощью справки. 
admin@server.yaconnect.com
24 июля 2017, 21:52
Здравствуйте, просьба к разработчикам ЯК(Яндекс.Коннект) в разделе "Домены" сделайте пожалуйста сортировку списка доменов пользователя по имени.



*** добавлю своих 5 копеек, я понимаю что ЯК находится еще в стадии бета, а может еще даже альфа. Продукт еще сырой, если сравнивать с ПДД 1.0 то там сейчас все летает, ДНСы схватывают очень быстро. В ЯК такое чувство что используется другая технология или просто в код затащили кучу дебагеров чтоб отслеживать ошибки, много что не устраивает, буду наблюдать как ЯК будут развивать. Потестил сервис от мылору для доменов, так вот, ПДД 1.0 это небо и земля. Очень надеюсь что команда ЯК не подведет и сделает хороший продукт как ПДД 1.0 или хотя бы оставьте его, чтоб он был. У меня все.
Евгений
22 августа 2017, 14:56
Уважаемый Яндекс, можете озвучить планы по совместному онлайн редактированию документов в Я.Коннекте? Когда добавите Microsoft Office Online или может быть что-то своё пилите уже?
Masha
Сотрудник Яндекса25 августа 2017, 13:38
Евгений,
Здравствуйте! К сожалению, озвучить не могу, но самим тоже очень хочется, чтобы это случилось :) 