Теперь официально!

Сегодня в офисе Яндекса прошла пресс-конференция, на которой наш Коннект был представлен официально.

Выступает Дмитрий Тарабанько

В блоге Яндекса опубликован пост с любопытной фотографией — как все начиналось, когда, пожалуй, кроме почты никаких внутренних инструментов все-таки не было. Да и почта была, скорее, внешним, ведь все сотрудники Яндекса сидели в одной комнате.

Яндекс до Коннекта

Также мы рассказали о том, что в составе Коннекта появится Трекер — инструмент для ведения проектов и распределения ресурсов, которым мы сами активно пользуемся внутри Яндекса и постоянно улучшаем и дорабатываем.

Подробнее можно почитать на сайте Коннекта, там же есть ссылка на форму для тех, кто хочет записаться на бета-тестирование Трекера.