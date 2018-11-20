Уведомления и новости на верхней панели Трекера

Сообщим о срочном

Любой пользователь Трекера может быть автором, исполнителем и наблюдателем многих задач. Обо всех изменениях в них он получает электронные письма. Чтобы в этом потоке не осталось без внимания самое главное, мы добавили оповещения в интерфейс Трекера.

Значок в виде колокольчика появился на верхней панели справа. Индикатор в виде красной точки означает, что кто-то призвал вас в комментарии.

Бывает, что погрузившись в решение какой-либо из задач, вы не проверяете почтовый ящик. В то же время в другой задаче требуется ваше слово либо действие — например, надо предоставить экспертную информацию или доступ. Без этого процесс там остановился. Вас призывают в комментарии — и вы тут же видите оповещение.

Кликните по значку — и прочитаете уведомление. Кликните по уведомлению — и перейдете в задачу, где вас ждут.

Расскажем о новинках и полезном опыте

О нововведениях в Трекере, рецептах эффективной работы с ним мы рассказываем здесь, в блоге. И хотим, чтобы вы всегда были в курсе последних новостей, находили в них полезное для себя. Поэтому блог стал ближе к пользователям Трекера. Оповещения о публикациях теперь тоже доступны из верхней панели.

Чтобы увидеть их, кликните на знак вопроса рядом со строкой поиска. В выпадающем блоке — сразу несколько важных ссылок: Помощь, Обратная связь, Подсказки. Сюда же добавилась и ссылка на самую свежую информацию о Трекере.

О появлении новой записи в блоге вас уведомит красная точка на знаке вопроса. Она исчезнет, как только вы закроете выпадающий блок со ссылками.

Ваш логотип в Трекере

Если у вас подключен Расширенный тариф Яндекс.Коннекта и вы загрузили свой логотип в профиле организации, то теперь он появится и на верхней панели Трекера.

Больше информации — в Помощи: