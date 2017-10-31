Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Вики: Справочник компании или Книга нового сотрудника

Продолжаем рассказывать, как можно использовать Вики в вашей организации. Сегодня поговорим о том, как Вики помогает экономить усилия, время и нервы на введение в курс дела новых сотрудников.

В любой организации, компании и команде всегда есть некоторое количество информации, которую необходимо (или хочется) рассказать новичкам. Начиная с нормативных документов и регламентов, заканчивая важной информацией о том, как в компании принято делать перерыв на кофе, как устроен обед и что делать, если что-то идёт не так. Например, в Яндексе у нас получилась целая книга нового сотрудника — большой кластер на Вики, где собрана и структурирована информация обо всем, что может понадобится новичку (хотя, если честно, и всем вообще работникам такое бывает иногда полезно).

Книга нового сотрудника

Хотим поделиться примерным списком того, что полезно разместить на Вики вашей организации.

Информация о компании

  • Формальные сведения: реквизиты, адрес офиса — быстрый справочник и проверенные данные, которые всегда под рукой,
  • История компании: можно говорить о непубличных фактах, ведь вы хотите побыстрее сделать новичка своим.
  • Миссия и ценности: даже если у вас нет отдельного большого документа, сказать пару слов о том, что вы считаете важным — важно.

Работа и правила внутреннего распорядка

  • Формальные документы: Правила внутреннего распорядка, инструкции по безопасности и т. п. Всё это, конечно, попросят подписать в отделе Кадров, но удобно иметь их текст на Вики, чтобы все могли спокойно прочитать заранее или освежить в памяти при необходимости.
  • Внутренние правила и традиции: всё, что касается непосредственно работы в компании — как заказывать канцтовары и можно ли говорить вслух в опенспейсе, что делать, если нужна новая техника для работы.
  • Где в офисе аптечка и что делать, если случилось что-то непонятное — такие сведения, конечно, есть в формальных документах, но мы рекомендуем написать отдельный раздел с самыми важными деталями — коротко и неформальным языком.

Досуг и жизнь вокруг работы

  • Как принято отмечать праздники в компании: общие вроде Нового года или личные.  Расскажите, что (не)рекомендуется делать сразу, это поможет избежать неловкостей и неприятностей.
  • Кружки по интересам: если в вашей компании уже есть какие-то «внеклассные занятия», напишите на Вики, вдруг к вам пришел классный вратарь или мастер по спорта по Го.
  • Благотворительность: если у вас есть какие-то правили или традиции по благотворительности, обязательно опишите их в справочнике.

Нештатные ситуации

  • Быстрый справочник и список советов, что делать при возникновении проблем. 

Кстати, любой отдел или команда могут написать свои разделы и дать на них ссылку в общем кластере.

А теперь пару советов о том, какие возможности Вики помогут оформить такой раздел.

  1. Воспользуйтесь функцией  Структура кластера: можно смотреть, а можно вставить прямо на заглавную страницу раздела, с помощью оператора {{tree}}.
  2. Если информации на одной странице много, используйте Оглавление
  3. Файлы с документами удобно загружать через левое меню, ссылку для вставки на страницу можно получить в 1 клик.
  4. И наконец, весь ваш внутренний Справочник можно легко выгрузить в удобный формат (doc/pdf). Например, чтобы было удобно его распечатать. 
11 комментариев
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Евгений
1 ноября 2017, 22:53
Вики - это оч. здорово. Но сколько можно просить онлайн и совместное редактирование на Диске? Именно с этого и начинается настоящая работа, после почты, конечно.
Обновлено 1 ноября 2017, 22:53
Masha
Сотрудник Яндекса3 ноября 2017, 14:57
Евгений,
 Ну в Вики есть совместное редактирование ;) Попробуйте, может, это решит ваши задачи? 
Онлайн-редактор, конечно, желанная вещь, трудно спорить ... 
Евгений
3 ноября 2017, 15:45
Masha,
дык в стандартных аккаунтах есть онлайн редакторы. В Connect сильно трудно то же самое сделать?
Обновлено 3 ноября 2017, 15:46
Masha
Сотрудник Яндекса3 ноября 2017, 17:36
Евгений,
Дык трудно, иначе сделали б :((( 
kvvidkus-t
3 ноября 2017, 00:11
Всё именно так, как и планировалось использовать.
Три вопроса:
1. можно ли часть вики сделать доступной для внешних пользователей?
2. существует ли WISIWIG заполнение страниц вики / импорт из офисных документов, или теги нужно расставлять вручную?
3. можно ли заходить на вики через адрес wiki.мойкорпоративныйдомен.ru ?
Masha
Сотрудник Яндекса3 ноября 2017, 17:35
kvvidkus-t,

1. Нет, такого нет
2. Есть же небольшой визуальный редактор в Вики! Он расставляет теги кнопочками, но там не все функции, конечно. 
3. Такого тоже нет :( 
s.nesterov@lrkc.ru
28 ноября 2017, 13:59
Masha,
Спасибо за ответ. Судя по интонации, эти опции и не планируется внедрять, а жаль, было бы намного проще и понятнее для пользователей, которые совсем не программисты, заходить через наш домен, так же, как мы заходим на почтовый домен корпоративной почты.  
По п.2 тогда ещё один вопрос: Можно ли, или планируется ли импорт файлов в Wiki?
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 23:58
s.nesterov@lrkc.ru,
 импорт файлов - чтобы содержимое попадало на страницы Вики? Уже давно можно создавать табличные страницы, импортируя их из csv. 
Да и простые странички тоже можно! Тестируйте! 
lenpechati-direct
13 ноября 2017, 13:50
Добрый день. Столкнулись с проблемой не корректной работы яндекс почты. Не все сообщения отправляются на сборщики яндекс и гугл, не все сообщения отправляются на почтовые программы. Техподдержка шлет стандартные отписки. Информация в самом письме говорит нам о том, что проблема на серверах яндекса, хотя раньше у нас было 20 000 писем, а сейчас чистим регулярно, и этих писем 2 000 всего. Вопрос, если вы ограничиваете бесплатную почту, уйдет ли это ограничение в платном коннекте? Станет ли быстрее отвечать техподдержка? 
hkp69@hkp69.yaconnect.com
17 ноября 2017, 16:07
Как удалить группу из Ямба???
mingaylov@mingaylov.com
4 февраля 2018, 11:46
1. Collapsed элемент экспортируется в свернутом виде
2. Если экспортировать несколько страниц, то они экспортируются отдельно, хотя должны месте
3. Некоторые страницы не экспортируются совсем и в экспортированном отображается лишь текст ошибки