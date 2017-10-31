Вики: Справочник компании или Книга нового сотрудника

Продолжаем рассказывать, как можно использовать Вики в вашей организации. Сегодня поговорим о том, как Вики помогает экономить усилия, время и нервы на введение в курс дела новых сотрудников.

В любой организации, компании и команде всегда есть некоторое количество информации, которую необходимо (или хочется) рассказать новичкам. Начиная с нормативных документов и регламентов, заканчивая важной информацией о том, как в компании принято делать перерыв на кофе, как устроен обед и что делать, если что-то идёт не так. Например, в Яндексе у нас получилась целая книга нового сотрудника — большой кластер на Вики, где собрана и структурирована информация обо всем, что может понадобится новичку (хотя, если честно, и всем вообще работникам такое бывает иногда полезно).

Хотим поделиться примерным списком того, что полезно разместить на Вики вашей организации.

Информация о компании

Формальные сведения: реквизиты, адрес офиса — быстрый справочник и проверенные данные, которые всегда под рукой,

История компании: можно говорить о непубличных фактах, ведь вы хотите побыстрее сделать новичка своим.

Миссия и ценности: даже если у вас нет отдельного большого документа, сказать пару слов о том, что вы считаете важным — важно.

Работа и правила внутреннего распорядка

Формальные документы: Правила внутреннего распорядка, инструкции по безопасности и т. п. Всё это, конечно, попросят подписать в отделе Кадров, но удобно иметь их текст на Вики, чтобы все могли спокойно прочитать заранее или освежить в памяти при необходимости.

Внутренние правила и традиции: всё, что касается непосредственно работы в компании — как заказывать канцтовары и можно ли говорить вслух в опенспейсе, что делать, если нужна новая техника для работы.

Где в офисе аптечка и что делать, если случилось что-то непонятное — такие сведения, конечно, есть в формальных документах, но мы рекомендуем написать отдельный раздел с самыми важными деталями — коротко и неформальным языком.

Досуг и жизнь вокруг работы

Как принято отмечать праздники в компании: общие вроде Нового года или личные. Расскажите, что (не)рекомендуется делать сразу, это поможет избежать неловкостей и неприятностей.

Кружки по интересам: если в вашей компании уже есть какие-то «внеклассные занятия», напишите на Вики, вдруг к вам пришел классный вратарь или мастер по спорта по Го.

Благотворительность: если у вас есть какие-то правили или традиции по благотворительности, обязательно опишите их в справочнике.

Нештатные ситуации

Быстрый справочник и список советов, что делать при возникновении проблем.

Кстати, любой отдел или команда могут написать свои разделы и дать на них ссылку в общем кластере.

А теперь пару советов о том, какие возможности Вики помогут оформить такой раздел.