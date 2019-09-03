июль 2019
Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.
Добавьте Формам индивидуальности
11 июля, 14:40
Мы старались сделать внешний вид форм максимально нейтральным, но все равно иногда их дизайн плохо гармонировал с оформлением остальных страниц сайта. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов оформления форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.