июль 2019
Мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек
2 июля 2019, 22:35
Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Чтобы поддержать маленькие проекты, мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек.
Добавьте Формам индивидуальности
11 июля 2019, 14:40
Мы старались сделать внешний вид форм максимально нейтральным, но все равно иногда их дизайн плохо гармонировал с оформлением остальных страниц сайта. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов оформления форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.