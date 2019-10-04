октябрь 2019
Режим чтения в Трекере: теперь бесплатно для всех сотрудников
4 октября 2019, 01:09
В Трекере хранится много полезной информации: список целей и задач, история обсуждений, принятые решения и многое другое. Чтобы вам было проще делиться этой информацией с коллегами, мы добавили в Трекер режим «Только чтение».
Корпоративный мессенджер в Коннекте
23 октября 2019, 16:15
У каждой компании есть мессенджер, в котором сотрудники обсуждают рабочие вопросы. Мы решили сделать ваше рабочее общение проще и удобнее.