Команда Трекера, как и весь Яндекс, работает в Трекере — это не секрет. Мы взяли интервью у Игоря Лепёшкина, руководителя нашей команды разработки. Игорь рассказал, как настроены процессы команды в Трекере, какие инструменты он ценит больше всего и как эффективно настроить Трекер для разработки.