март 2020
Регулярные задачи в Трекере
27 марта 2020, 12:00
У каждой компании есть регулярные задачи, о которых нужно всегда помнить — например, ежемесячное выставление счетов, составление отчётов, регулярные проверки оборудования или просто заказ канцелярских принадлежностей.
Как настроен рабочий процесс у команды разработки Трекера
30 марта 2020, 16:14
Команда Трекера, как и весь Яндекс, работает в Трекере — это не секрет. Мы взяли интервью у Игоря Лепёшкина, руководителя нашей команды разработки. Игорь рассказал, как настроены процессы команды в Трекере, какие инструменты он ценит больше всего и как эффективно настроить Трекер для разработки.