Мастер-класс от Глеба Обломского и Романа Доронина — ведущих специалистов сертифицированных агентств по созданию навыков от Яндекс.Диалогов, поможет вам определиться с чат-ботом подходящим вашему сайту.
Приглашаем вас окунуться в захватывающий водоворот новостей и докладов с Вебмастерской.
Приглашаем вас заглянуть в Школу Алисы. Она открыта для всех разработчиков навыков нашей умной помощницы, бесплатна и доступна онлайн. Главное — не забудьте зарегистрироваться, чтобы получать оповещения о выходе новых уроков.
В Яндекс.Облаке была поддержана упрощённая система разворачивания навыков для Алисы. Для всех, кто захочет попробовать Яндекс.Облако прямо сейчас, мы предусмотрели бесплатный период для тестирования и запуска навыка сроком на два месяца: при регистрации в Облаке вы получите грант на 4 000 рублей.
Настала пятница, а это означает одно — сегодня вышел первый урок «Школы Алисы». Тема сегодняшнего урока — «Как понять, какой навык делать?».
Теперь чаты с операторами отображаются не только в сниппетах сайтов на Поиске, но и в колдунщиках организаций.
Алиса готова объявить победителей «Премии» за декабрь! В этом месяце вы создали множество крутых и интересных навыков, в связи с чем нам было очень сложно отобрать топ победителей и даже пришлось изменить правила конкурса на следующие месяцы. Но об этом ниже, а сейчас — представляем наших победителей.
Алиса и команда Диалогов поздравляет вас с наступающим Новым годом!
В новом году у нас будет много подарков для вас, а сегодня мы хотим рассказать об обновлённом каталоге Алисы.
Вышел второй видеоурок Школы Алисы. Тема — «Как правильно начать навык: приветственная фраза».
Алиса с нетерпением ждёт от вас заявок на январскую Премию. А чтобы навык к ней было делать ещё интереснее, в уходящем году мы приготовили ещё один анонс.