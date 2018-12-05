Алиса готова объявить победителей «Премии» за декабрь! В этом месяце вы создали множество крутых и интересных навыков, в связи с чем нам было очень сложно отобрать топ победителей и даже пришлось изменить правила конкурса на следующие месяцы. Но об этом ниже, а сейчас — представляем наших победителей.