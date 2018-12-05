Блог Яндекс Диалогов

декабрь 2018
Мастер-класс: какой чат-бот нужен вашему сайту?
5 декабря 2018, 14:11

Мастер-класс от Глеба Обломского и Романа Доронина — ведущих специалистов сертифицированных агентств по созданию навыков от Яндекс.Диалогов, поможет вам определиться с чат-ботом подходящим вашему сайту.

Восьмая Вебмастерская началась! Приглашаем на трансляцию
13 декабря 2018, 11:20

Приглашаем вас окунуться в захватывающий водоворот новостей и докладов с Вебмастерской.

Яндекс открывает Школу Алисы — учимся создавать навыки
13 декабря 2018, 15:44

Приглашаем вас заглянуть в Школу Алисы. Она открыта для всех разработчиков навыков нашей умной помощницы, бесплатна и доступна онлайн. Главное — не забудьте зарегистрироваться, чтобы получать оповещения о выходе новых уроков.

Образ навыка для Алисы в Яндекс.Облаке
13 декабря 2018, 15:52

В Яндекс.Облаке была поддержана упрощённая система разворачивания навыков для Алисы. Для всех, кто захочет попробовать Яндекс.Облако прямо сейчас, мы предусмотрели бесплатный период для тестирования и запуска навыка сроком на два месяца: при регистрации в Облаке вы получите грант на 4 000 рублей.

Школа Алисы. Как понять, какой навык делать?
21 декабря 2018, 14:00

Настала пятница, а это означает одно — сегодня вышел первый урок «Школы Алисы». Тема сегодняшнего урока — «Как понять, какой навык делать?».

Чаты в колдунщике организаций
25 декабря 2018, 11:00

Теперь чаты с операторами отображаются не только в сниппетах сайтов на Поиске, но и в колдунщиках организаций.

Премия Алисы: лучшие навыки декабря
27 декабря 2018, 14:48

Алиса готова объявить победителей «Премии» за декабрь! В этом месяце вы создали множество крутых и интересных навыков, в связи с чем нам было очень сложно отобрать топ победителей и даже пришлось изменить правила конкурса на следующие месяцы. Но об этом ниже, а сейчас — представляем наших победителей.

Встречайте — обновлённый каталог Алисы
28 декабря 2018, 12:43

Алиса и команда Диалогов поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
В новом году у нас будет много подарков для вас, а сегодня мы хотим рассказать об обновлённом каталоге Алисы.

Школа Алисы. Как правильно начать навык?
29 декабря 2018, 13:06

Вышел второй видеоурок Школы Алисы. Тема — «Как правильно начать навык: приветственная фраза».

Наложение эффектов на голос, или чем заняться в январе
29 декабря 2018, 16:00

Алиса с нетерпением ждёт от вас заявок на январскую Премию. А чтобы навык к ней было делать ещё интереснее, в уходящем году мы приготовили ещё один анонс.