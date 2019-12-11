Это приложение работает только с Яндекс.Станцией Мини. Оно позволяет проигрывать в режиме синтезатора загруженные вами звуки.

Загружайте ноты любимых инструментов прямо в навык. Проигрывать мелодии можно управляя руками — поднимая и опуская над колонкой.