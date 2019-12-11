декабрь 2019
Синтезатор в Навыках Алисы
9 декабря, 19:09
Это приложение работает только с Яндекс.Станцией Мини. Оно позволяет проигрывать в режиме синтезатора загруженные вами звуки.
Загружайте ноты любимых инструментов прямо в навык. Проигрывать мелодии можно управляя руками — поднимая и опуская над колонкой.
Мониторинг — новый раздел консоли разработчика для эффективной поддержки навыков умного дома
вчера, 15:06
Эти вопросы возникают, пожалуй, у каждого разработчика навыков Алисы. Как отслеживать работу своего продукта после успешного тестирования и публикации? Как оценить качество его работы, чтобы избежать блокировки?