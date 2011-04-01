Подскажите есть ли какие ограничения на заливку файлов формата GIF? У меня появляется вот такая ошибка. (см. скриншот) Альтернативный загрузчик и программа Яндекс.Фотки не помогли.
Здравствуйте всем!
Кто подскажет: как можно убрать возможность комментариев под фоткой, выкладываемой в клубы? То есть: сделать так, чтобы кнопка "прокомментировать" под выложенной фоткой не появлялась?
Видел в некоторых клубах снимки, оформленные именно таким образом. Хотелось бы знать, как это сделать самому. Ибо бывает желание разместить снимок сразу в нескольких клубах, а отвечать на комментарии на разных страницах иногда (особенно в рабочее время
Нажимаю кнопку "Опубликовать на Я.Ру", снимаю галку с "Комментировать разрешено", но почему-то не помогает...
Заранее спасибо!
Всем доброго времени суток !
Решил попробовать написать для сервиса Яндекс.Фотки программу для загрузки фотографий.
Программа необычна тем, что после установки и выполнения несложных действий на вашем компьютере появляется виртуальный диск.
На этом диске находятся несколько папок среди которых - Yandex.Fotki. В этой папке находятся фотографии из вашего аккаунта (указанном при запуске программы). Все альбомы представляют собой обычные папки. Вы можете просматривать и добавлять фотографии как обычные локальные файлы, и все изменения автоматически, в реальном времени, попадут на сайт!
Т.е. теперь вы можете использовать сервис Яндекс.Фотки как обычную флешку, куда можно просто переписать фотографии.
Доступна новая версия программы! (v 0.3.2)
Для обновления программы необходимо:
1. Удалить предыдущую версию программы
2. Перезагрузить компьютер
3. Скачать и установить новую версию
Ссылка на обновлённую программу
Настройка программы простая. После запуска программы щелкните по значку сервиса Яндекс.Фоток. Нажмите кнопку "Включить":
Авторизация выполняется через oAuth: в появившемся окне (на странице авторизации Яндекса) введите логин/пароль от вашего аккаунта (пароль от аккаунта нигде не сохраняется, поэтому его надо вводить при каждом запуске программы) и нажмите кнопку "Подтвердить":
Далее дождитесь когда статус плагина станет "Включен":
После этого осталось перейти на вкладку "Конфигурация" и нажать на кнопку "Смонтировать диск":
Статус диска изменится на "Смонтирован". После этого можно открывать проводник Windows и смотреть фотографии на диске WEBMOUNTER. Папка Yandex.Fotki.
Программа еще плохо протестирована, поэтому вполне возможны ошибки в работе и если есть какие то замечания по работе программы - буду рад выслушать!
4 года назад, 16 апреля 2007 года, запустился сервис Яндекс.Фотки. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами все эти годы и помогаете нам становиться лучше!
В День Рождения мы решили вспомнить самые яркие события прошлого года на Фотках и вокруг них. Мы выяснили, какие конкурсы были самыми запоминающимися, какие из 365 фотографий дня получили от вас лучшие оценки и какие события в мире отразились в вашем фото-творчестве.
Начнём с новостей на Яндекс.Фотках. За прошедший год случилось два важных изменения: мы полностью обновили страницу просмотра фотографии, а на конкурсах изменился механизм голосования.Всего в прошлом году состоялось 32 конкурса, из которых самыми запоминающимися (фотографии, выставленные на них, получили больше всего просмотров) стали конкурсы "Колючки" и "Грибные места". А голосовали вы активнее всего на конкурсе "Салют, 2011!".
1-е место в нём заняла фотография автора
В течение года 365 самых интересных фотографий по итогам голосования становятся фото дня. Мы выбрали лучшие из них, по вашим оценкам:
И конечно же, среди лучших фото дня не могло не оказаться портрета зверька, который для многих из вас стал источником вдохновения:
Но Яндекс.Фотки - это не просто место, где можно увидеть красивые фотографии: как любой сервис, содержание которого создают пользователи, Яндекс.Фотки служат отличным отражением происходящего в мире.
Больше всего материала для творчества, пожалуй, преподнесла в этом году природа. Весной в Исландии проснулся вулкан с труднопроизносимым именем Эйяфьятлайокудль и практически парализовал воздушное сообщение с Европой. Стоило лишь вулкану утихомириться , как нас настигли аномальная жара и смог. Не успели мы соскучиться за осенние месяцы, как в декабре природа решила проверить нас на прочность ледяным дождём.
Помимо природных катаклизмов, нам, конечно же, запомнилось празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне, а также торжества по случаю 1000-летия старинного города Ярославля.
Скорее всего, мы вспомнили далеко не все яркие события прошедшего года, поэтому предлагаем вам поделиться в комментариях тем, что запомнилось вам.
Ещё раз поздравляем вас с нашим общим праздником и желаем удачных ракурсов, хорошего освещения и творческого вдохновения!
Снимайте, выкладывайте и побеждайте в конкурсах!
В праздничный пост не поместилось всё интересное, что мы нашли в процессе подготовки к Дню Рождения Яндекс.Фоток. Поэтому сегодня мы расскажем вам о самых необычных популярных метках, которые нам удалось найти. Сразу оговоримся: популярными считаются те метки, которыми вы часто отмечали в прошлом году свои фотографии.
Сначала поговорим о самых длинных и коротких метках.
Среди самых длинных попадаются совершенно неожиданные экземпляры: например, "неопознанное", "велодайвинг" и "подгляделки". Если искать "неопознанное" на Яндекс.Фотках, можно увидеть необычные природные явления, одно из которых удалось запечатлеть нашему автору
В номинации "самая часто используемая короткая метка" бесспорный победитель — метка "я". Неожиданным открытием для нас стало, что вы часто используете буквы "ѣ" и "α" в качестве меток для своих фотографий.
Сочетания из нескольких букв оказались ещё более красноречивыми: вкусные метки "ням" и "нямка", динамичная — "бег" и самая эмоциональная — "wow".
Как ни странно, "Зима" самое популярное время года у фотографов: много фотографий с этой меткой загружают круглый год. А самый любимый месяц у фотографов — тёплый "май".
Главные зимние метки прошлого года: "иней" и "елка".
У автора
Весна - пора путешествий, когда на Яндекс.Фотках появляется много фотографий с меткой "ездили". Летом в числе самых популярных появляются метки "Волга" и "плавание", ваши любимые летние цветы — "лилии". Всё-таки самое лирическое время года — это осень: иначе, как объяснить тот факт, что в этот период самыми популярными становятся метки "вода", "пейзаж" и "облака".
Извечный спор фотографов "Canon или Nikon", если смотреть по меткам, в этом году решился в пользу фотоаппаратов Canon.
Судя по привязкам к карте и популярным меткам, вы любите путешествовать по Азии и Африке: больше всего в прошлом году было привезено фотографий из "Индии", "Японии", "Марокко" и с "Бали".
Благодаря фоторепортажу
Вот такие необычные метки нам удалось отыскать!
Доброго дня.
Весьма и весьма любопытно - нет ли в плане развития добавления в интерфейс английского языка?
(Знаю, вопрос уже задавался - http://clubs.ya.ru/fotki/replies.xml?item_no=9486 , однако ответа там не нашёл.)
Многие из вас обратили внимание на исчезновение кнопок "Перейти к фото" и "Ответить" на странице "Все комментарии".
Мы знаем об этой проблеме, и скоро кнопки вернутся на место.
Пока вы можете отвечать на комментарии со страницы просмотра фотографии.
Обновление: ссылки вернулись на прежнее место!
Приносим извинения за временные неудобства и спасибо вам за бдительность!
Что скажете на это?
Спасибо.