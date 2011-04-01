В праздничный пост не поместилось всё интересное, что мы нашли в процессе подготовки к Дню Рождения Яндекс.Фоток. Поэтому сегодня мы расскажем вам о самых необычных популярных метках, которые нам удалось найти. Сразу оговоримся: популярными считаются те метки, которыми вы часто отмечали в прошлом году свои фотографии.

Сначала поговорим о самых длинных и коротких метках.

Среди самых длинных попадаются совершенно неожиданные экземпляры: например, "неопознанное", "велодайвинг" и "подгляделки". Если искать "неопознанное" на Яндекс.Фотках, можно увидеть необычные природные явления, одно из которых удалось запечатлеть нашему автору :

В номинации "самая часто используемая короткая метка" бесспорный победитель — метка "я". Неожиданным открытием для нас стало, что вы часто используете буквы "ѣ" и "α" в качестве меток для своих фотографий.

Сочетания из нескольких букв оказались ещё более красноречивыми: вкусные метки "ням" и "нямка", динамичная — "бег" и самая эмоциональная — "wow".

Как ни странно, "Зима" самое популярное время года у фотографов: много фотографий с этой меткой загружают круглый год. А самый любимый месяц у фотографов — тёплый "май".

Главные зимние метки прошлого года: "иней" и "елка".



У автора на ёлке встречаются самые экзотические ёлочные игрушки:



Весна - пора путешествий, когда на Яндекс.Фотках появляется много фотографий с меткой "ездили". Летом в числе самых популярных появляются метки "Волга" и "плавание", ваши любимые летние цветы — "лилии". Всё-таки самое лирическое время года — это осень: иначе, как объяснить тот факт, что в этот период самыми популярными становятся метки "вода", "пейзаж" и "облака".

Извечный спор фотографов "Canon или Nikon", если смотреть по меткам, в этом году решился в пользу фотоаппаратов Canon.

Судя по привязкам к карте и популярным меткам, вы любите путешествовать по Азии и Африке: больше всего в прошлом году было привезено фотографий из "Индии", "Японии", "Марокко" и с "Бали".



Благодаря фоторепортажу мы можем наслаждаться манящими просторами Марокканской пустыни:



Вот такие необычные метки нам удалось отыскать!

