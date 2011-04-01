Клуб Фоток

апрель 2011
Ошибка при заливке gif файлов
1 апреля 2011, 11:39

Подскажите есть ли какие ограничения на заливку файлов формата GIF? У меня появляется вот такая ошибка. (см. скриншот) Альтернативный загрузчик и программа Яндекс.Фотки не помогли.

21 комментарий
загрузка
Как ограничить возможность комментария фотки в клубе?
8 апреля 2011, 12:02

Здравствуйте всем!

Кто подскажет: как можно убрать возможность комментариев под фоткой, выкладываемой в клубы? То есть: сделать так, чтобы кнопка "прокомментировать" под выложенной фоткой не появлялась?

Видел в некоторых клубах снимки, оформленные именно таким образом. Хотелось бы знать, как это сделать самому. Ибо бывает желание разместить снимок сразу в нескольких клубах, а отвечать на комментарии на разных страницах иногда (особенно в рабочее время ) бывает технически не совсем удобно.

Нажимаю кнопку "Опубликовать на Я.Ру", снимаю галку с "Комментировать разрешено", но почему-то не помогает...

Заранее спасибо!

25 комментариев
комментарии,интеграция
Необычная программа для загрузки фотографий
12 апреля 2011, 16:13

Всем доброго времени суток !

Решил попробовать написать для сервиса Яндекс.Фотки программу для загрузки фотографий.

Программа необычна тем, что после установки и выполнения несложных действий на вашем компьютере появляется виртуальный диск.
На этом диске находятся несколько папок среди которых - Yandex.Fotki. В этой папке находятся фотографии из вашего аккаунта (указанном при запуске программы). Все альбомы представляют собой обычные папки. Вы можете просматривать и добавлять фотографии как обычные локальные файлы, и все изменения автоматически, в реальном времени, попадут на сайт!

Т.е. теперь вы можете использовать сервис Яндекс.Фотки как обычную флешку, куда можно просто переписать фотографии.


Доступна новая версия программы! (v 0.3.2)

Для обновления программы необходимо:

1. Удалить предыдущую версию программы
2. Перезагрузить компьютер
3. Скачать и установить новую версию

 Ссылка на обновлённую программу

 

Настройка программы простая. После запуска программы щелкните по значку сервиса Яндекс.Фоток. Нажмите кнопку "Включить":

 

 
Авторизация выполняется через oAuth: в появившемся окне (на странице авторизации Яндекса) введите логин/пароль от вашего аккаунта (пароль от аккаунта нигде не сохраняется, поэтому его надо вводить при каждом запуске программы) и нажмите кнопку "Подтвердить":

Далее дождитесь когда статус плагина станет "Включен":

 

После этого осталось перейти на вкладку "Конфигурация" и нажать на кнопку "Смонтировать диск":

 

Статус диска изменится на "Смонтирован". После этого можно открывать проводник Windows и смотреть фотографии на диске WEBMOUNTER. Папка Yandex.Fotki.



Программа еще плохо протестирована, поэтому вполне возможны ошибки в работе и если есть какие то замечания по работе программы - буду рад выслушать!

96 комментариев
программы и плагины
Сегодня Яндекс.Фоткам 4 года!
16 апреля 2011, 08:58

4 года назад, 16 апреля 2007 года, запустился сервис Яндекс.Фотки. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами все эти годы и помогаете нам становиться лучше!

В День Рождения мы решили вспомнить самые яркие события прошлого года на Фотках и вокруг них. Мы выяснили, какие конкурсы были самыми запоминающимися, какие из 365 фотографий дня получили от вас лучшие оценки и какие события в мире отразились в вашем фото-творчестве.

Начнём с новостей на Яндекс.Фотках. За прошедший год случилось два важных изменения: мы полностью обновили страницу просмотра фотографии, а на конкурсах изменился механизм голосования.

Всего в прошлом году состоялось 32 конкурса, из которых самыми запоминающимися (фотографии, выставленные на них, получили больше всего просмотров) стали конкурсы "Колючки" и "Грибные места". А голосовали вы активнее всего на конкурсе "Салют, 2011!".

1-е место в нём заняла фотография автора , которая так хорошо передаёт атмосферу праздника:
Празднование Нового Года 2011 в Санкт - Петербурге


В течение года 365 самых интересных фотографий по итогам голосования становятся фото дня. Мы выбрали лучшие из них, по вашим оценкам:   


Фото автора
Удачный улов(сетями не ловим)


Фото автора
Перестук или разговор через окно

Фото автора
Пищух

Фото автора
"Снежный БАРСик"

Фото автора
ЕСЛИ ЦВЕТЫ РАСПУСКАЮТСЯ,ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО... IMG_3699.jpg

Фото автора
Сладкий сон

Фото автора
Гора Хуашань

Фото автора
В рассветной тишине


Фото автора

И конечно же, среди лучших фото дня не могло не оказаться портрета зверька, который для многих из вас стал источником вдохновения:

Фото автора
Боязнь высоты.


Но Яндекс.Фотки - это не просто место, где можно увидеть красивые фотографии: как любой сервис, содержание которого создают пользователи, Яндекс.Фотки служат отличным отражением происходящего в мире.


Больше всего материала для творчества, пожалуй, преподнесла в этом году природа. Весной в Исландии проснулся вулкан с труднопроизносимым именем Эйяфьятлайокудль и практически парализовал воздушное сообщение с Европой. Стоило лишь вулкану утихомириться , как нас настигли аномальная жара и смог. Не успели мы соскучиться за осенние месяцы, как в декабре природа решила проверить нас на прочность ледяным дождём.
Помимо природных катаклизмов, нам, конечно же, запомнилось празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне, а также торжества по случаю 1000-летия старинного города Ярославля.
Скорее всего, мы вспомнили далеко не все яркие события прошедшего года, поэтому предлагаем вам поделиться в комментариях тем, что запомнилось вам.

 

Ещё раз поздравляем вас с нашим общим праздником и желаем удачных ракурсов, хорошего освещения и творческого вдохновения!
Снимайте, выкладывайте и побеждайте в конкурсах!

124 комментария
Сегодня Яндекс.Фоткам 4 года. Мои поздравления!!!
16 апреля 2011, 20:52
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЯФовцев  C 4-ЛЕТИЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УДАЧИ,  СМЕЛОСТИ В НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ВОПЛОЩЕНИЯХ, ИЗЮМИНОК,ШИКА И БЛЕСКА ФОТОГРАФИЙ!!!!!!!!!!!!!!-:)

Сегодня Яндекс.Фоткам четыре года! Мои искренние поздравления!!)

18 комментариев
Необычные метки на Яндекс.Фотках
18 апреля 2011, 17:57

В праздничный пост не поместилось всё интересное, что мы нашли в процессе подготовки к Дню Рождения Яндекс.Фоток. Поэтому сегодня мы расскажем вам о самых необычных популярных метках, которые нам удалось найти. Сразу оговоримся: популярными считаются те метки, которыми вы часто отмечали в прошлом году свои фотографии.


Сначала поговорим о самых длинных и коротких метках.
Среди самых длинных попадаются совершенно неожиданные экземпляры: например, "неопознанное", "велодайвинг" и "подгляделки". Если искать "неопознанное" на Яндекс.Фотках, можно увидеть необычные природные явления, одно из которых удалось запечатлеть  нашему автору :

крым гора Аю-Даг


В номинации "самая часто используемая короткая метка" бесспорный победитель — метка "я". Неожиданным открытием для нас стало, что вы часто используете буквы "ѣ" и "α" в качестве меток для своих фотографий.
Сочетания из нескольких букв оказались ещё более красноречивыми: вкусные метки "ням" и "нямка", динамичная — "бег" и самая эмоциональная — "wow".

Как ни странно, "Зима" самое популярное время года у фотографов: много фотографий с этой меткой загружают круглый год. А самый любимый месяц у фотографов — тёплый "май".
Главные зимние метки прошлого года: "иней" и "елка".

У автора на ёлке встречаются самые экзотические ёлочные игрушки: 
сейчас я тебя достану!

Весна - пора путешествий, когда на Яндекс.Фотках появляется много фотографий с меткой "ездили". Летом в числе самых популярных появляются метки "Волга" и "плавание", ваши любимые летние цветы — "лилии". Всё-таки самое лирическое время года — это осень: иначе, как объяснить тот факт, что в этот период самыми популярными становятся метки "вода", "пейзаж" и "облака".


Извечный спор фотографов "Canon или Nikon", если смотреть по меткам, в этом году решился в пользу фотоаппаратов Canon.


Судя по привязкам к карте и популярным меткам, вы любите путешествовать по Азии и Африке: больше всего в прошлом году было привезено фотографий из "Индии", "Японии", "Марокко" и с "Бали".

Благодаря фоторепортажу мы можем наслаждаться манящими просторами Марокканской пустыни:

Интурист. Утренний рейс - Intourist. Morning moving ( алиасное название "Шагом Марш! В ногу..." )

Вот такие необычные метки нам удалось отыскать!


37 комментариев
Интернационал
20 апреля 2011, 19:18

Доброго дня.

Весьма и весьма любопытно - нет ли в плане развития добавления в интерфейс английского языка?

(Знаю, вопрос уже задавался - http://clubs.ya.ru/fotki/replies.xml?item_no=9486 , однако ответа там не нашёл.)

18 комментариев
фичреквест
Кнопки на странице "Все комментарии"
25 апреля 2011, 12:47

Многие из вас обратили внимание на исчезновение кнопок  "Перейти к фото" и "Ответить" на странице "Все комментарии".

Мы знаем об этой проблеме, и скоро кнопки вернутся на место.
Пока вы можете отвечать на комментарии со страницы просмотра фотографии.


Обновление: ссылки вернулись на прежнее место!


Приносим извинения за временные неудобства и спасибо вам за бдительность!


33 комментария
интерфейс
Смотрели сегодня
26 апреля 2011, 11:48
Вчера обнаружил эту новую достаточно интересную возможность, когда ты можешь посмотреть откуда с каких ресурсов просматривается твоя фотка. Но тут же проверил, и обнаружил, что эта информация доступна для любого посетителя моей страницы!!! Т.е. любой человек может просмотреть откуда приходят люди и смотрят на мои фотки. Для меня это серьезная секюрная проблема. Объяснять почему я не буду, но думаю с этим согласится большинство, что эта инфа не должна быть доступной никому кроме самого автора.

Что скажете на это?

Спасибо.
53 комментария
фичреквест