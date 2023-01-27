Команда поддержки на связи

Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них за эту неделю. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы не потерять!

🔹Sticky лучше, чем баннерная реклама?

Sticky — самый простой способ дополнительной монетизации. Подробнее про sticky-баннеры читайте в блоге Яндекс Игр.



🔹Как рекламировать свою игру?

Используйте реферальную программу. С её помощью можно дополнительно заработать на продвижении и привлечь новых пользователей.

Подробнее про реферальную программу читайте на сайте.



🔹Где почитать новые требования модерации?

Они будут опубликованы на следующей неделе, но можете ознакомиться с ними в нашем посте.



🔹Что такое «фичер» в консоли?

Он помогает понять, насколько эффективно игра сможет задействовать методы привлечения трафика: наличие картинок и видео для промо и рекламы, тексты, переводы игры на другие языки.



🔹Можно сделать игру только на английской языке?

Можно. Но чтобы она попала в каталоге на домен.ru, обязательно нужно локализовать игру на русский.



🔹Что такое РСЯ и с чем его едят?

Регистрация в Рекламной сети Яндекса нужна для подключения монетизации. Чтобы это сделать, перейдите в консоли во вкладку «Статистика РСЯ» и нажмите «Подключить монетизацию». Далее заполните анкету и отправьте заявку на участие.



🔹Куда будут выводиться деньги?

Вознаграждение в российских рублях приходит автоматически на банковский счёт или на карту ЮMoney при достижении порога выплат в течение 20 рабочих дней следующего месяца. Подробнее в Справке.



🔹Можно оспорить замечания модерации?

Обсудить с модераторами результат проверки можно, для этого нужно написать на почту games-moderations@yandex-team.ru, продублировав историю сообщений.



🔹Сколько в среднем зарабатывают на Яндекс Играх? Какие игры сейчас делать, что самое популярное?

Все игры уникальны, поэтому показатели дохода могут отличаться. Вознаграждение с игры зависит от её популярности и количества игровых онлайн-сессий. Популярность же оценивается по рейтингу, количеству заходов в игру и возвращений к ней. Чем выше качество, тем популярнее игра — это привлечёт новую аудиторию, что может увеличить доход.



Чтобы определится с жанром игры, советуем посмотреть наше исследование про популярные жанры игр среди пользователей России.



🔹В каких странах больше игроков?

Сейчас 85% аудитории на платформе — русскоязычные, но международный трафик растет постоянно, поэтому рекомендуем перевести игру и на другие языки. Список самых популярных — в блоге.