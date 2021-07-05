Добрый день!

Коллеги из Defold, игрового движка для веба и мобильных игр, взяли интервью у разработчика Indiesoft.

Ниже мы перевели статью на русский язык. Оригинал можно прочитать тут.

Яндекс.Игры быстро превратились в одну из самых популярных площадок, на которых Defold-разработчики выпускают свои HTML5-игры. У Яндекс.Игр есть большая база игроков, простой для интеграции SDK, а также быстрый и хорошо отлаженный процесс публикации и проверки игр. В этой статье мы расскажем о процессе разработки игры Маджонг Карты. Эта игра была разработана компанией Indiesoft LLC и запущена на Яндекс.Играх несколько месяцев назад. Мы также посмотрим на ресурсы интеграции с SDK Яндекс.Игр, созданные в Indiesoft и доступные бесплатно на портале Defold Asset.

Мы обратились к Артёму Трубчику, одному из основателей Indiesoft, и попросили его рассказать об этом подробно.

Артём, не могли бы вы рассказать нам о себе, об истории Indiesoft и играх, которые вы создаете?

Мы — компания из двух человек, которая занимается разработкой онлайн-игр. Мы разрабатываем игры, начиная с 2010 года, это был самый разгар эпохи Flash-игр, но тогда мы занимались играми время от времени, публикуясь под разными студийными именами.

Начиная с прошлого года, мы в Indiesoft уже все свое рабочее время посвящаем созданию игр на Defold, — именно поэтому мы так часто выпускаем новые ресурсы для этого движка. Один из самых свежих наших ресурсов — это SDK Яндекс.Игр для Defold.

Как вы впервые услышали о Defold?

Мне приходилось слышать о Defold из многих разных источников. Среди самых значимых — выступления на конференции DevGAMM, — все это благодаря движухе вокруг Defold, созданной Олегом Придюком (он же Олле Придюкссон), который в то время был евангелистом движка.

Сколько игр вы уже выпустили на Defold?

У нас две такие игры — Puffy Cat и Маджонг Карты, они опубликованы на Poki и на Яндекс.Играх, перед этим мы успели разработать несколько классических карточных игр для специализированного сайта.

Также у нас есть много прототипов. Они включают и гипер-казуальные игры, и строительную 3D-игру, которую я надеюсь, наконец, закончить. Нам нравится доводить игры до совершенства, именно поэтому мы не выпускаем их часто.

То есть, Маджонг Карты — это первая игра, которую вы выпустили на Яндекс.Играх? Можете рассказать нам об этой игре?

Да, Маджонг Карты — это наша первая игра на платформе Яндекс.Игры. Мы решили начать с чего-то не очень сложного, чтобы освоиться с процессом публикации на Яндекс.Играх. Механика Маджонг очень хорошо для этого подходит: это пасьянс, в котором игрок должен найти пары одинаковых плиток на доске. Сначала я создал прототип, чтобы оценить, сколько времени потребуется на проект. Когда мы убедились, что проект будет достаточно компактным, мы решили довести его до конца и выпустить игру.

Каков был процесс разработки Маджонг Карт?

В силу того, что Defold имеет встроенную поддержку языка сценариев Lua, а также благодаря дружелюбию и простоте движка в целом, я создал Маджонг Карты очень быстро. К счастью, я принял правильное архитектурное решение и с самого начала разделил логику и визуальное представление игры. Это сэкономило мне много времени. Когда я начал создавать уровни, я понял, что нужно сделать редактор уровней для игры, и здесь мне удалось задействовать большую часть игровой логики. Все остальное, — например, файловые диалоги операционной системы, другие системные функции, — уже были реализованы замечательным сообществом Defold.

Каким был опыт выпуска игры на Яндекс.Играх?

Опубликовать игру на Яндекс.Играх оказалось несложно. В то же время некоторые вещи оказались не очевидны, поскольку платформа относительно новая и развивается быстро. Если суммировать, можно сказать, что весь процесс публикации игры — следующий:

Зарегистрироваться как разработчик, зарегистрироваться в их рекламной сети, чтобы иметь возможность монетизировать игры при помощи рекламы. Реализовать их SDK в своей игре, следовать рекомендациям, подготовить все необходимые ресурсы. Загрузить свою игру и дождаться, когда ее одобрят.

Вы также поделились с сообществом Defold своей интеграцией с SDK Яндекс.Игр. Почему вы решили поделиться этим с другими разработчиками?

Да, я поделился нашей интеграцией SDK для Defold. Смысл тут в том, чтобы поднять планку качества для кода и документации, — поскольку сразу много разработчиков будет их использовать. Если вы пишете код, который все смогут увидеть, вы приложите все усилия, чтобы не выглядеть обезьянкой-кодером. Кроме того, когда мы делимся с сообществом расширениями, ресурсами и проектами, мы помогаем расширять сообщество.

«Если вы пишете код, который все смогут увидеть, вы приложите все усилия, чтобы не выглядеть обезьянкой-кодером».

В ходе интеграции были задействованы все методы SDK, благодаря чему мы получили приятный бонус –мокинг через API, позволяющий с легкостью отлаживать SDK на десктоп-платформах. При этом экономится много времени, потому что если каждый раз сначала собирать HTML5-игру, потом загружать ее на платформу Яндекса и отлаживать уже на платформе, — то процесс будет совсем не быстрый.

Над чем вы работаете в данный момент?

Моя текущая цель — закончить 3D-игру в танки, в которой игроки будут охотиться друг за другом на небольших аренах. Уникальная фишка этой игры — это режим для 2-4 игроков. Уверен, что пользователям понравится приятная графика игры — в борьбе за победу в раунде небольшие прикольные танки будут взрывать все вокруг себя.

Спасибо! Как сообщество может узнать о ваших новых разработках, например, новых играх?

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Автор: Бьёрн Ритцль, 03 мая 2021 года

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