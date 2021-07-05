Блог Яндекс Игр

июль 2021
Яндекс.Игры открыли доступ к локализации игр
5 июля 2021, 13:20

Мы начинаем тестировать поддержку международных доменов.

Во время пандемии спрос на онлайн-игры растёт, не только в России, но и зарубежом. Поэтому мы на Яндекс.Играх открываем доступ к локализации игр и начинаем тестировать поддержку международных доменов. Одним из таких доменов, например, будет yandex.com/games. Полный список можно посмотреть в документации. Если вы размещаете игру на своем домене, и у вас включена CSP (Content Security Policy), важно, чтобы игра корректно открывалась на всех доменах из списка.

Как подключить английскую версию игры

Перейдите в консоль разработчика, откройте черновик игры и выберите английский язык. Важно, чтобы описания, скриншоты, видео и название этой версии игры были на латинице. Переведённые материалы можно прикрепить в черновике.

Приложение должно определять язык браузера, который использует пользователь, и показывать нужную версию. Проверить её можно из переменных окружения, по параметру i18n.lang в объекте environment. 

Подробнее об особенностях подключения читайте в документации.
Об английской версии
О переменных в окружении
О поддержке языков и доменов

Мы работаем над созданием новых функций каталога и улучшением монетизации для международного рынка в режиме Soft Launch («мягкого запуска»). Это означает, что новые функции могут быть доступны не всем пользователям.

Если у вас возникнут вопросы — будем рады помочь.

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Международный портал,Поддержка локализации игр
Турнир в июле на Яндекс.Играх
7 июля 2021, 13:31

Мы проведём с 16 по 19 июля — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 16 по 19 июля включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков,  скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз.
Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

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Турнир в июле 2021
Обновление: теперь можно вызывать окно «Оцените игру» — собирайте комментарии пользователей и работайте с фидбэком
13 июля 2021, 16:13

В окне вы можете попросить пользователя оценить игры.

Важно
·    Запросить оценку можно только один раз за сессию.
·     Оценку могут оставить только зарегистрированные пользователи.

Чем полезна оценка игры
Игроки любят изучать комментарии при выборе новой игры — все отзывы показываются на её страничке. Поэтому работа с комментариями — важная часть продвижения.

Подробнее про работу с блоком можно прочитать в документации.

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Оценка игр
OpenMyGame: кейс для разработчиков
15 июля 2021, 17:19



Коллеги из Defold, игрового движка для веба и мобильных игр, взяли интервью у разработчика OpenMyGame. Ниже мы перевели статью на русский язык. Оригинал можно прочитать тут

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OpenMyGame,Интервью
Кейс для Разработчиков – Маджонг Карты
29 июля 2021, 17:58

Добрый день!

Коллеги из Defold, игрового движка для веба и мобильных игр, взяли интервью у разработчика Indiesoft.

Ниже мы перевели статью на русский язык. Оригинал можно прочитать тут.

Яндекс.Игры быстро превратились в одну из самых популярных площадок, на которых Defold-разработчики выпускают свои HTML5-игры. У Яндекс.Игр есть большая база игроков, простой для интеграции SDK, а также быстрый и хорошо отлаженный процесс публикации и проверки игр. В этой статье мы расскажем о процессе разработки игры Маджонг Карты. Эта игра была разработана компанией Indiesoft LLC и запущена на Яндекс.Играх несколько месяцев назад. Мы также посмотрим на ресурсы интеграции с SDK Яндекс.Игр, созданные в Indiesoft и доступные бесплатно на портале Defold Asset.

Мы обратились к Артёму Трубчику, одному из основателей Indiesoft, и попросили его рассказать об этом подробно.

Артём, не могли бы вы рассказать нам о себе, об истории Indiesoft и играх, которые вы создаете?

Мы — компания из двух человек, которая занимается разработкой онлайн-игр. Мы разрабатываем игры, начиная с 2010 года, это был самый разгар эпохи Flash-игр, но тогда мы занимались играми время от времени, публикуясь под разными студийными именами.

Начиная с прошлого года, мы в Indiesoft уже все свое рабочее время посвящаем созданию игр на Defold,  — именно поэтому мы так часто выпускаем новые ресурсы для этого движка. Один из самых свежих наших ресурсов — это SDK Яндекс.Игр для Defold.

Как вы впервые услышали о Defold?

Мне приходилось слышать о Defold из многих разных источников. Среди самых значимых — выступления на конференции DevGAMM, — все это благодаря движухе вокруг Defold, созданной Олегом Придюком (он же Олле Придюкссон), который в то время был евангелистом движка.

Сколько игр вы уже выпустили на Defold?

У нас две такие игры — Puffy Cat и Маджонг Карты, они опубликованы на Poki и на Яндекс.Играх, перед этим мы успели разработать несколько классических карточных игр для специализированного сайта.

Также у нас есть много прототипов. Они включают и гипер-казуальные игры, и строительную 3D-игру, которую я надеюсь, наконец, закончить. Нам нравится доводить игры до совершенства, именно поэтому мы не выпускаем их часто.

То есть, Маджонг Карты — это первая игра, которую вы выпустили на Яндекс.Играх? Можете рассказать нам об этой игре?

Да, Маджонг  Карты — это наша первая игра на платформе Яндекс.Игры. Мы решили начать с чего-то не очень сложного, чтобы освоиться с процессом публикации на Яндекс.Играх. Механика Маджонг очень хорошо для этого подходит: это пасьянс, в котором игрок должен найти пары одинаковых плиток на доске. Сначала я создал прототип, чтобы оценить, сколько времени потребуется на проект. Когда мы убедились, что проект будет достаточно компактным, мы решили довести его до конца и выпустить игру.

Каков был процесс разработки Маджонг Карт?

В силу того, что Defold имеет встроенную поддержку языка сценариев Lua, а также благодаря дружелюбию и простоте движка в целом, я создал Маджонг Карты очень быстро. К счастью, я принял правильное архитектурное решение и с самого начала разделил логику и визуальное представление игры. Это сэкономило мне много времени. Когда я начал создавать уровни, я понял, что нужно сделать редактор уровней для игры, и здесь мне удалось задействовать большую часть игровой логики. Все остальное, — например, файловые диалоги операционной системы, другие системные функции, — уже были реализованы замечательным сообществом Defold.

Каким был опыт выпуска игры на Яндекс.Играх?

Опубликовать игру на Яндекс.Играх оказалось несложно. В то же время некоторые вещи оказались не очевидны, поскольку платформа относительно новая и развивается быстро. Если суммировать, можно сказать, что весь процесс публикации игры — следующий:

  1. Зарегистрироваться как разработчик, зарегистрироваться в их рекламной сети, чтобы иметь возможность монетизировать игры при помощи рекламы.
  2. Реализовать их SDK в своей игре, следовать рекомендациям, подготовить все необходимые ресурсы.
  3. Загрузить свою игру и дождаться, когда ее одобрят.

Вы также поделились с сообществом Defold своей интеграцией с SDK Яндекс.Игр. Почему вы решили поделиться этим с другими разработчиками?

Да, я поделился нашей интеграцией SDK для Defold. Смысл тут в том, чтобы поднять планку качества для кода и документации, — поскольку сразу много разработчиков будет их использовать. Если вы пишете код, который все смогут увидеть, вы приложите все усилия, чтобы не выглядеть обезьянкой-кодером. Кроме того, когда мы делимся с сообществом расширениями, ресурсами и проектами, мы помогаем расширять сообщество.

«Если вы пишете код, который все смогут увидеть, вы приложите все усилия, чтобы не выглядеть обезьянкой-кодером».

В ходе интеграции были задействованы все методы SDK, благодаря чему мы получили приятный бонус –мокинг через API, позволяющий с легкостью отлаживать SDK на десктоп-платформах. При этом экономится много времени, потому что если каждый раз сначала собирать HTML5-игру, потом загружать ее на платформу Яндекса и отлаживать уже на платформе, — то процесс будет совсем не быстрый.

Над чем вы работаете в данный момент?

Моя текущая цель — закончить 3D-игру в танки, в которой игроки будут охотиться друг за другом на небольших аренах. Уникальная фишка этой игры — это режим для 2-4 игроков. Уверен, что пользователям понравится приятная графика игры — в борьбе за победу в раунде небольшие прикольные танки будут взрывать все вокруг себя.

Спасибо! Как сообщество может узнать о ваших новых разработках, например, новых играх?

Следите за мной в Твиттере! Я с удовольствием зафоловлю вас в ответ.

Автор: Бьёрн Ритцль, 03 мая 2021 года

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