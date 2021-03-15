Блог Яндекс.Игр

июль 2021
Яндекс.Игры открыли доступ к локализации игр
5 июля, 13:20

Мы начинаем тестировать поддержку международных доменов.

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Международный портал,Поддержка локализации игр
Турнир в июле на Яндекс.Играх
7 июля, 13:31

Мы проведём с 16 по 19 июля — турниры с призами в Яндекс.Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

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Турнир в июле 2021
Обновление: теперь можно вызывать окно «Оцените игру» — собирайте комментарии пользователей и работайте с фидбэком
13 июля, 16:13

В окне вы можете попросить пользователя оценить игры.

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Оценка игр
OpenMyGame: кейс для разработчиков
15 июля, 17:19



Коллеги из Defold, игрового движка для веба и мобильных игр, взяли интервью у разработчика OpenMyGame. Ниже мы перевели статью на русский язык. Оригинал можно прочитать тут

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OpenMyGame,Интервью
Кейс для Разработчиков – Маджонг Карты
29 июля, 17:58

В этой статье мы расскажем о процессе разработки игры Маджонг Карты. Эта игра была разработана компанией Indiesoft LLC и запущена на Яндекс.Играх несколько месяцев назад. Мы также посмотрим на ресурсы интеграции с SDK Яндекс.Игр, созданные в Indiesoft и доступные бесплатно на портале Defold Asset.

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Mahjong