В этой статье мы расскажем о процессе разработки игры Маджонг Карты. Эта игра была разработана компанией Indiesoft LLC и запущена на Яндекс.Играх несколько месяцев назад. Мы также посмотрим на ресурсы интеграции с SDK Яндекс.Игр, созданные в Indiesoft и доступные бесплатно на портале Defold Asset.