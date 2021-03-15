Мы начинаем тестировать поддержку международных доменов.
июль 2021
Обновление: теперь можно вызывать окно «Оцените игру» — собирайте комментарии пользователей и работайте с фидбэком
15 июля, 17:19
Коллеги из Defold, игрового движка для веба и мобильных игр, взяли интервью у разработчика OpenMyGame. Ниже мы перевели статью на русский язык. Оригинал можно прочитать тут.
29 июля, 17:58
В этой статье мы расскажем о процессе разработки игры Маджонг Карты. Эта игра была разработана компанией Indiesoft LLC и запущена на Яндекс.Играх несколько месяцев назад. Мы также посмотрим на ресурсы интеграции с SDK Яндекс.Игр, созданные в Indiesoft и доступные бесплатно на портале Defold Asset.