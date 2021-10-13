Привет! Мы запустили новый формат рекламы игр — фиды с игровыми уровнями. Теперь мы можем рекламировать отдельные уровни игр и привлекать больше заинтересованных игроков в ваши проекты. И это абсолютно бесплатно для разработчика!

Что это дает?

Мы протестировали фиды и выяснили, что конверсии часто увеличиваются вдвое по сравнению с обычной ТГО-рекламой, и еще вдвое увеличивается среднее время сессии.

Как это сделать?

1. Разбить игру на этапы-уровни, чтобы каждый уровень был доступен по диплинку (проброс уровня внутрь игры рекомендуется делать через параметр payload

2. Сделать скриншот для каждого уровня и добавить описание к этому скриншоту: что надо сделать и любую другую мотивирующую информацию.

3. Все это сформировать по гайдам в фид для РСЯ, формат должен строго соответствовать требованиям к фиду

Рекомендуем попробовать!

Присылайте на games-partners@yandex-team.ru

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