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октябрь 2021
Рекламируйте отдельные уровни
13 октября 2021, 16:05

Привет! Мы запустили новый формат рекламы игр — фиды с игровыми уровнями. Теперь мы можем рекламировать отдельные уровни игр и привлекать больше заинтересованных игроков в ваши проекты. И это абсолютно бесплатно для разработчика!

Что это дает?

Мы протестировали фиды и выяснили, что конверсии часто увеличиваются вдвое по сравнению с обычной ТГО-рекламой, и еще вдвое увеличивается среднее время сессии.

Как это сделать?

1. Разбить игру на этапы-уровни, чтобы каждый уровень был доступен по диплинку (проброс уровня внутрь игры рекомендуется делать через параметр payload

2. Сделать скриншот для каждого уровня и добавить описание к этому скриншоту: что надо сделать и любую другую мотивирующую информацию.

3. Все это сформировать по гайдам в фид для РСЯ, формат должен строго соответствовать требованиям к фиду

Рекомендуем попробовать!

Присылайте на games-partners@yandex-team.ru

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Хэллоуин на Яндекс.Играх!
18 октября 2021, 18:01

Привет!  С 29 по 31 октября мы проведём турниры с призами. Все промоакции появятся в специальном разделе — там их увидит много игроков. Игры с лучшими метриками и стилизацией под Хэллоуин мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

С 29 по 31 октября включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков,  скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз. Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

Подписывайтесь на наши каналы:
Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене
Сообщество разработчиков игр в Telegram
Форма обратной связи

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