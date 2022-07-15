Блог Яндекс Игр

июль 2022
Content Security Policy: отвечаем на самые частые вопросы
15 июля 2022, 19:09

Три недели назад мы познакомили вас с Content Security Policy (CSP) и новыми правилами подключения к хостам. Это важные обновления, и сегодня отвечаем на самые частые вопросы, которые получили от вас за последнее время. В чем польза для разработчиков и пользователей, что изменилось и что делать — об этом пост ниже. 

Зачем нужна Content Security Policy?

Пользователи ценят Яндекс Игры за качество и безопасность контента. Это один из  главных приоритетов для нас при развитии платформы. И абсолютное большинство разработчиков выкладывают классный и соответствующий правилам платформы контент, спасибо вам за это! При этом отдельные недобросовестные разработчики стараются обойти правила и добавить некачественный, а иногда и запрещенный контент. Чтобы значительно снизить количество таких случаев, мы обновили подход к безопасности и качеству контента в рамках CSP.

Что изменилось для разработчиков с введением CSP?

1. Запрашивать информацию из внешних источников (то есть не с серверов Яндекс Игр) теперь можно только с хостов из этого списка (https://yandex.ru/blog/gamesfordevelopers/content-security-policy-i-novye-pravila-dostupa-k-khostam). Остальные по умолчанию запрещены. При этом мы понимаем, что могут быть исключения. Если у вас как раз такой случай и есть реальная необходимость использовать внешний сервер, не включенный в список, напишите в поддержку (https://yandex.ru/dev/games/doc/dg/concepts/troubleshooting.html) до отправки игры в модерацию. Ребята обязательно с вами все обсудят и постараются помочь. Это же правило касается и использования в игре сторонних библиотек, которые обращаются с запросами во внешние системы.     

2. Если для вашей игры необходим игровой сервер, то на нем должна размещаться только игровая логика, а не скрипты и визуальные материалы. Мы будем вынуждены отклонить игру, если увидим, что значительная часть игры загружается с внешнего сервера.

3. При использовании внешнего сервера проверьте, что он хорошо работает со всеми регионами, где вы хотите сделать свою игру доступной. Так, если ваш внешний сервер хорошо работает только в России, то и регион выбирайте соответствующий. Мы будем тестировать работоспособность игры из разных регионов, и нам придется отклонить игру, если в каких-то странах она работает нестабильно или недоступна. Чтобы избежать проблем, вы можете использовать сервера Яндекс Игр и наш API (например, для сохранения прогресса, таблицы рекордов и т. д.), которые изначально настроены на работу во всём мире и быстро проходят модерацию. 

Что конкретно нужно сделать разработчику, чтобы пройти модерацию игры, которая лежит на внешних серверах? 

1. Как и раньше, убедитесь, что игра соответствует всем правилам ;

2. Решите, точно ли вам нужно использовать внешние сервера;

3. Если да, проверьте, входит ли выбранный внешний сервер в белый список (https://yandex.ru/blog/gamesfordevelopers/content-security-policy-i-novye-pravila-dostupa-k-khostam). Если входит, смело отправляйте игру на модерацию;

4. Если нет, отправьте запрос в поддержку через форму. Укажите там, какой внешний сервер вы используете и почему он вам необходим.

А что с играми, которые подключаются через iframe? 

Для них правила модерация аналогичны. Если у вас нет возможности подключить игру не через iframe, пожалуйста, свяжитесь с командой поддержки. Только после одобрения (а оценивать поддержка будет качество игры и скорость ее загрузки) игру можно будет отправлять на модерацию.

Когда начинают действовать новые правила и на какие игры они распространяются? 

Новые правила начинают действовать с настоящего момента. Они распространяются на все новые игры, а также на игры, которые заново проходят модерацию. Также мы будем постепенно проверять все игры, которые уже доступны на платформе. Если какие-то из них нужно будет обновить под новые правила, мы свяжемся с разработчиками. 

Почему мы рекомендуем использовать сервера Яндекс Игр и наши API? 

Разработчики часто размещают игры на серверах Яндекс Игр. И вот почему: 

1. Игры быстро загружается для пользователей со всего мира. Высокую скорость обеспечивает множество дата-центров по всему миру и хорошая сетевая связность. 

2. Хостинг Яндекс Игр всегда доступен и работоспособен. Все соединения проверяются на стабильность и надежность соединения, мониторинг ведется в режиме 24/7. А риски того, что контент в игре будет подменён из-за уязвимости системы, — минимальны.

Что дальше? 

Мы очень хотим, чтобы разработчикам было комфортно и удобно работать с платформой. И скоро расскажем о планах по постмодерации. Следите за новостями!

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Выступление Яндекс Игр на "WN Conference"
20 июля 2022, 15:50

Всем привет! Недавно Никита Бокарев, руководитель по работе с клиентами Яндекс Игр, рассказал об основных успехах и возможностях нашей платформы: способах монетизации и увеличения дохода, новых фичах, привлечении трафика к играм и многом другом.

Все это и много другой важной информации вы сможете найти в видео нашего выступления с «WN Conference» в Санкт-Петербурге, приятного просмотра!

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Акции на День Шахмат
20 июля 2022, 19:44

Всем привет! Напоминаем, что на День Шахмат мы проведем акции на Яндекс Играх. Все акции будут размещены в специальном разделе — там их увидит много игроков, а игры мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

Дата проведения с 22 по 24 июля включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя акция?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз. Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации. А весь календарь вы найдете в нашем блоге.

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Новая категория - "Хорроры"
28 июля 2022, 20:10

Всем привет! Хорошие новости, у нас на платформе появилась новая категория — «Хорроры» и мы приглашаем разработчиков к добавлению релевантных игр в этот раздел!

Игры, которые были связаны с этим жанром, пользовались большой популярностью на нашей платформе, поэтому мы решили выделить под них собственную категорию. Если у вас уже есть подобные проекты или вы планируете запустить их в будущем, смело добавляйте их в эту категорию! Но не забывайте, качество — наш наивысший приоритет, поэтому мы все сильнее следим за техническими аспектами игр. Убедитесь, что они все соответствуют высоким игровым стандартам: качественная графика, разнообразный геймплей, большой объем контента, наличие качественной локализации, разные языки. Присутствие всех этих факторов сильно повлияет на успех вашего продукта. Удачи!

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