В новом интерфейсе Яндекс.Почты есть несколько способов упорядочивать письма (вручную или с помощью фильтров): раскладывать их по папкам, ставить метки, группировать по обсуждениям и т.д.

Но эти способы не всегда удобны, особенно если вы каждый раз делаете это вручную - ведь чтобы поставить метку или переложить письмо в папку, нужно выполнить столько действий: выделить письмо, найти меню «Пометить как…» или "Переложить в папку...", выбрать там нужную метку или папку – долго и трудоемко.

С сегодняшнего дня все стало намного проще – нажмите на письмо, удерживая левую кнопку мыши, и перетащите его на нужную папку, метку или даже кнопку в меню до появления рядом с ним зеленой галочки. Попробуйте сами.



В случае с метками вы можете действовать и наоборот - нажать на метку и перетащить ее к письму.



Таким способом можно работать как с одним письмом, так и с группой, например, с целым обсуждением или несколькими раздельным письмами. Их сначала все же придется выделить в списке писем. Это тоже быстро, ведь идущие подряд письма можно не выделять отдельным щелчком каждое - вы можете поставить галочку у первого письма и, протащив мышь вниз или вверх, выделить все нужные письма сразу.

Еще в настройках почты (в разделе "Личные настройки") появилась возможность редактировать картинку, которая будет показываться в отправляемых вами письмах.



И, как вы уже, наверное, заметили, вслед за новым интерфейсом появилась новая

иконка – изображение, которое вы видите в закладке браузера.