Блог Почты

август 2009
Что такое drag'n'drop?
7 августа 2009, 14:22

В новом интерфейсе Яндекс.Почты есть несколько способов упорядочивать письма (вручную или с помощью фильтров): раскладывать их по папкам, ставить метки, группировать по обсуждениям и т.д.
Но эти способы не всегда удобны, особенно если вы каждый раз делаете это вручную - ведь чтобы поставить метку или переложить письмо в папку, нужно выполнить столько действий: выделить письмо, найти меню «Пометить как…» или "Переложить в папку...", выбрать там нужную метку или папку – долго и трудоемко.

С сегодняшнего дня все стало намного проще – нажмите на письмо, удерживая левую кнопку мыши, и перетащите его на нужную папку, метку или даже кнопку в меню до появления рядом с ним зеленой галочки. Попробуйте сами.
 
В случае с метками вы можете действовать и наоборот - нажать на метку и перетащить ее к письму.
 
Таким способом можно работать как с одним письмом, так и с группой, например, с целым обсуждением или несколькими раздельным письмами. Их сначала все же придется выделить в списке писем. Это тоже быстро, ведь идущие подряд письма можно не выделять отдельным щелчком каждое - вы можете поставить галочку у первого письма и, протащив мышь вниз или вверх, выделить все нужные письма сразу. 

Еще в настройках почты (в разделе "Личные настройки") появилась возможность редактировать картинку, которая будет показываться в отправляемых вами письмах.


И, как вы уже, наверное, заметили, вслед за новым интерфейсом появилась новая
иконка  – изображение, которое вы видите в закладке браузера.

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Drag'n'drop,Метки,Папки
Новые письма на главной странице Яндекса
21 августа 2009, 17:13

Сегодня у вас появилась еще одна возможность быстро узнавать о новых письмах. До сих пор это можно было делать с помощью Яндекс.Бара, Я.Онлайна или мобильной Яндекс.Почты.

Чтобы видеть заголовки последних пришедших писем на главной странице Яндекса, включите новый почтовый виджет. В нем отображаются непрочитанные письма из всех папок. Вы можете выбрать количество показываемых в виджете писем - 5, 10 или 20. Из виджета удобно переходить сразу к чтению письма, в папку "Входящие" или к написанию письма.

Для того, чтобы изменить расположение виджета, нажмите ссылку "настроить" в наверху главной страницы Яндекса и перетащите блок.

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Виджет
Больше общения в Яндекс.Почте
24 августа 2009, 15:04

С сегодняшнего дня в Яндекс.Почте можно общаться не только письмами: на страницах Почты появилось средство для обмена мгновенными сообщениями Я.Онлайн. С помощью Я.Онлайна можно общаться с людьми, у которых есть учетная запись на Яндексе, LiveJournal, Gmail, Jabber.ru и других сервисах, поддерживающих протокол Jabber.

В Я.Онлайне сразу показывается не весь список контактов, а только те, кто сейчас в сети и с кем вы больше всего общались. Но вы можете самостоятельно переключиться в другой режим: «все контакты в сети» или вообще «все контакты».

Историю разговоров в Я.Онлайне можно посмотреть в Почте.

«Историю общения» можно просматривать по дням или воспользоваться поиском по ней. В «истории общения» сохраняется вся переписка под вашей учетной записью, вне зависимости от того, общались вы через Почту, Я.ру, программу Я.Онлайн на компьютере или мобильную Почту.

Если вы уже общались с помощью Я.Онлайна, то он появится у вас в почте автоматически. Если этого не произошло, вы можете его включить в настройках.

Как это выглядит вживую, вы можете посмотреть в нашем видео:

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Я.Онлайн
Реальные письма
28 августа 2009, 15:36

«Это чепуха, - подумала девочка, подбегая к дому. - Главное - вернулся папа.

Теперь не надо будет крутить по вечерам его видеописьма.

С Арктура и Проциона, и еще с какого-то Зуба Дракона... Он дома. Вернулся!»
«Садовники Солнца»,
Леонид Панасенко

Времена меняются, наша жизнь ускоряет свои темпы, живого человеческого общения становится меньше – его всё чаще заменяют нам блоги, мессенджеры и социальные сети. Но передать в письменной форме свои чувства, настроение, эмоции и отношение к человеку, как известно, - задача не из лёгких.

За несколько десятков лет интернет-переписки человечество смирилось с этим – увы, но таковы условия предложенного формата общения.

Яндекс.Почта идёт вам навстречу и предоставляет вам новое средство коммуникации – Видеописьмо. Теперь своё послание можно записать с помощью веб-камеры и отправить его адресату именно с тем настроением, с которым вы этого хотели.

Просто зайдите на уже привычную страницу написания письма, нажмите на иконку «Видеописьмо», расположенную справа от окна ввода текста и запишите своё сообщение.

Даже если ваш адресат не пользуется Почтой Яндекса, он сможет посмотреть ваше послание, перейдя по уникальной ссылке, которая будет известна только вам двоим.

Пусть ваше общение будет реальным.

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Видеописьмо