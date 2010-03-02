Людям, ценящим своё время, будет интересно обновление в Яндекс.Календаре. Изменения коснулись интерфейса работы со списками дел, их еще называют todo-листами. Списки дел позволяют не держать в голове все текущие задачи. Вы просто добавляете заметку и, по необходимости, выставляете дату для выполнения этого дела.

Отдельные задачи складываются в списки дел, например, Работа, Список продуктов, Купить к поездке. После того, как вы выполнили дело, отметьте его галочкой. Оно переместится вниз списка, и перед вами окажутся только актуальные задачи.





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