Блог Почты

март 2010
Как правильно отвечать на вопрос «Ты где?»
2 марта 2010, 14:33
Самый распространенный в мобильном общении вопрос: «Ты где?». Иногда этот вопрос так надоедает, что хочется ответить в рифму. Не горячитесь. Мобильная Яндекс.Почта поможет объяснить, где вы находитесь, без лишних слов и всего в два клика. Для этого вам нужен телефон, оснащённый системой GPS, и мобильная Яндекс.Почта, которая позволяет отправлять координаты местоположения. Впрочем, даже если в вашем телефоне нет системы GPS, вы всегда сможете отправить приблизительную координату. В окне создания нового письма вызовите меню и выберите пункт «отправить, где я» — в текст письма добавится ссылка на точку на карте.
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Знаете ли вы...,Мобильная Почта
С наступающим!
5 марта 2010, 11:48
Сегодня мы, мужчины Яндекс.Почты, поздравляем своих коллег-женщин с Международным женским днём. Разумеется, в этот день мы никак не можем обойти вниманием и наших пользователей (а точнее пользовательниц ;)). Издревле существует традиция поздравлять женщин с праздником видеописьмами. Мы, мужчины Яндекс.Почты, решили продолжить эту добрую традицию и записать для вас своё поздравление. С наступающим праздником вас, дорогие женщины!
Открыть видеописьмо
http://video.yandex.ru/users/mail-blog/letter/12/UUTR9YqJkjw
Если приведенная выше ссылка не работает, скопируйте и вставьте ее в адресную строку браузера.
Мужчины Яндекс.Почты
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Видеописьмо
Скачивайте вложения из списка писем
9 марта 2010, 13:56
С сегодняшнего дня вложенные файлы можно скачивать прямо со страницы списка писем. Вложенные файлы зачастую являются основным содержанием письма. К письмам с вложениями обращаются чаще, чем к простым письмам, видимо потому, что почту используют в том числе и как хранилище файлов. Вот мы и подумали: если текст письма известен и нужны только вложения – зачем совершать лишние действия и открывать письмо? И ещё одно нововведение, которое очень сложно заметить. При отправке писем Яндекс.Почта оценивает максимальный размер письма, которое может принять получатель. Письмо будет отправлено в любом случае, но если, по нашим данным, получатель не сможет принять письмо – вы увидите сообщение об этом.
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Вложения
Мгновенные уведомления о письмах во всех ящиках
15 марта 2010, 13:39
Если вы — активный пользователь интернета, у вас наверняка больше одного почтового ящика. Как своевременно узнавать обо всех приходящих письмах? Вам поможет программа Я.Онлайн. Она позволяет мгновенно узнавать о новых письмах в ящике на Яндексе (или даже в нескольких ящиках), а также на любых других почтовых сервисах — Mail.ru, Rambler, Pochta.ru, Gmail и других. Вам больше не придётся всё время проверять все свои ящики, чтобы узнать, есть ли там новые письма – Я.Онлайн уведомит о них моментально. Всё, что нужно, — установить программу и на вкладке «Почтовые ящики» в окне настроек добавить почтовый ящик, указав свой логин и пароль. Уведомления о новых письмах (с меткой соответствующего почтового сервиса) будут появляться в левом нижнем углу экрана. Будьте в курсе и экономьте своё время!
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Я.Онлайн
Интересные вам новости – на главной странице Яндекса
17 марта 2010, 11:26
Узнавать о новых сообщениях в Яндекс.Подписках можно прямо на главной странице Яндекса.

Первый способ – «домик» на странице слева. В нём помимо количества непрочитанных писем теперь также отображается количество новых сообщений в Подписках. Новые сообщения – это те, которые пришли с момента вашего последнего посещения сервиса.



Второй способ – виджет Подписок. Виджет показывает количество новых сообщений, а также заголовок и источник новости.



А если вы ещё не пользуетесь Яндекс.Подписками, включите их на странице настроек.

11 комментариев
Виджет,Подписки
Новые списки дел в Яндекс.Календаре
18 марта 2010, 14:26

Людям, ценящим своё время, будет интересно обновление в Яндекс.Календаре. Изменения коснулись интерфейса работы со списками дел, их еще называют todo-листами. Списки дел позволяют не держать в голове все текущие задачи. Вы просто добавляете заметку и, по необходимости, выставляете дату для выполнения этого дела.

Отдельные задачи складываются в списки дел, например, Работа, Список продуктов, Купить к поездке. После того, как вы выполнили дело, отметьте его галочкой. Оно переместится вниз списка, и перед вами окажутся только актуальные задачи.


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Календарь
Каталог подписок
23 марта 2010, 10:51

Интересуетесь фотографией? Ищете новые кулинарные рецепты? Следите за новостями в мире кино? Каталог подписок поможет вам подобрать потоки на свой вкус и читать исключительно интересные вам новости. Чтобы подписаться на поток, нажмите плюсик рядом с его названием.

Кстати, в нашем каталоге также есть список клубов и блогов сервисов Яндекса. Узнайте новое о сервисе, которым пользуетесь. Кроме того, вы можете воспользоваться поиском потоков. С его помощью подписаться на блоги друзей или на потоки, связанные с интересным вам сайтом, стало ещё проще.

16 комментариев
Подписки
Пятничный комикс #1
26 марта 2010, 10:44

Когда под рукой нет ноутбука (например, в отпуске или за городом), мобильная почта незаменима. Она может работать там, где слова «вай-фай» ещё даже не слышали (хотя наличие сотовой связи всё же необходимо) :)

Например, на рыбалке :)

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Пятничные комиксы,Мобильная Почта