апрель 2012
3 апреля 2012, 14:38
Как ни странно, электронная почта за все это время не стала менее популярной, а даже наоборот, почтовые системы продолжают развиваться и наращивать свою аудиторию (уж мы-то это точно знаем).
У современного человека в почте есть всё, что создаёт эта гонка: информация о регистрации на сайтах, напоминания от социальных сетей и форумов, письма от банков и скидочных сервисов и, конечно же, письма от людей – именно эти письма и являются самыми важными.
Людей в жизни мы узнаем по лицу, а в социальных сетях – по фотографии.
И почтовые сервисы – чуть ли не единственное место, где рядом с именем до сих пор нет фотографий людей, с которыми вы общаетесь.
Причина, по которой отстают почтовые сервисы, достаточно проста: лишь немногие устанавливают персональные изображения в своих почтовых ящиках. При этом понятно, что даже если все пользователи одной Почты заполнят свои профили – проблема не решится: в мире очень много почтовых сервисов. Нам нужно было другое решение, и мы занялись его поисками.
Результатом нашей работы стал алгоритм, который позволяет выявлять письма от людей и находить для них изображения отправителей и получателей не только в почте, но и в различных социальных сетях по всему интернету.
Новый алгоритм мы назвали Eva. Eva – плод взаимодействия Яндекс.Почты и социальных сетей. Без их поддержки у нас вряд ли бы что-нибудь получилось.
На прошлой неделе, благодаря «Еве», у некоторых пользователей Яндекс.Почты появился новый список писем с изображениями людей.
В ближайшее время Eva будет проходить дообучение, поэтому современный список писем будет появляться у пользователей Яндекс.Почты постепенно и только по рекомендации «Евы». Если вы хотите помочь нам и принять участие в эксперименте, включите новый список писем в настройках, поставив галочку «показывать портреты адресатов».
Список писем стал современнее не только благодаря работе «Евы»: он стал проще и легче визуально. А на небольших экранах (например, на нетбуках) список будет выглядеть так же, как прежде, чтобы упростить работу с почтой.
А владельцев социальных сетей и других сервисов, у пользователей которых есть аватары, мы приглашаем вступить в наш союз. Пишите на адрес support@mail.yandex.ru.
5 апреля 2012, 11:54
Меняются носители информации, меняются средства связи: открытки и письма в доэлектронном, бумажном виде мы сегодня если и отправляем, то лишь из дальних поездок. А приходящие в гости друзья уже не приносят с собой диски и флешки со «сборником свежих фотографий».
Давно ушли в прошлое дискеты, вот-вот прошлым станут компакт-диски, а за ними уйдут и флешки.
Яндекс поможет окончательно расстаться со всеми этими устройствами и шагнуть в будущее. Сегодня среди наших сервисов появилось новое имя — Яндекс.Диск.
Этот сервис создан для того, чтобы вы объединили медиатеку, документы и фотографии на ваших устройствах (телефонах и компьютерах, дома и на работе), надежно их хранили и легко делились с близкими, коллегами или друзьями.
Яндекс.Диск — это надежно защищенная «папка» в интернете, доступ к которой есть только у вас. Файлы, сложенные в эту папку, благополучно переживут потерю или поломку компьютера. Вы получите доступ к важным документам, загруженным в Диск (например, к копии загранпаспорта), из любой точки мира, где есть интернет.
Файлы меняются сразу на всех устройствах, поэтому вы можете начать работу над отчетом в офисе, затем положить его в Диск и продолжить работу по пути домой, с телефона и, если останутся силы и желание, закончить отчет за ужином, на домашнем компьютере. А на следующее утро, уже в офисе, зайти в Яндекс.Диск и распечатать готовый отчет.
Яндекс.Диск — бесплатный сервис. Вы получите:
• До 10 гигабайт дискового пространства;
• доступ к веб-версии Диска (вкладка «Файлы» в Яндекс.Почте);
• программу Яндекс.Диск для Windows или MacOS;
• Диск, встроенный в мобильное приложение Яндекс.Почта для телефонов на базе iOS и Android;
• возможность применять Диск в разработке своих и использовании сторонних приложений и программ, предусматривающих наличие протокола WebDAV.
Первое время Яндекс.Диск будет работать только по приглашениям. Чтобы попасть на борт, оставьте заявку.
12 апреля 2012, 13:28
Если вдруг для вашего устройства не найдётся подходящего приложения, вы сможете воспользоваться мобильной Почтой прямо в браузере.
Кстати, если приложение у вас уже установлено, убедитесь, что обновили его — мобильная Яндекс.Почта не стоит на месте и активно развивается. Например, совсем недавно обновились версии для iPhone и Android.
В приложении для Android особое внимание было уделено списку писем. Он стал компактнее, а кнопки выбора писем переместились вправо, чтобы с ними было удобнее работать, держа телефон в правой руке. Сами кнопки стали визуально меньше, но пусть вас это не пугает: область нажатия сохранилась такой же, как и раньше, поэтому вы не промахнётесь.
В версии для iPhone упростились операции с несколькими письмами одновременно. Стало ещё проще и быстрее выбрать нужные письма и, например, переложить их в папку или пометить прочитанными.
Обновить мобильную Яндекс.Почту для iPhone вы можете в App Store.
Мобильная почта для Android доступна в Google Play.
Также вы можете скачать приложение, набрав в браузере мобильного телефона короткий адрес m.ya.ru/ymail.
19 апреля 2012, 13:08
Но для начала попробуйте вспомнить: как часто вы ищете старые письма в своём почтовом ящике? А как поступите, если понадобится, к примеру, найти фотографию, которую осенью прошлого года вам прислал лучший друг?
В Яндекс.Почте есть несколько способов. Во-первых, быстро найти ту самую фотографию можно открыв любое из писем от вашего друга.
Если под рукой нет письма от него, есть другой способ — поиск по почтовому ящику.
На странице результатов поиска вы увидите всю историю переписки с этим человеком. Письмо, к которому была приложена фотография, будет отмечено скрепкой.
Но может быть и так, что писем от лучшего друга много: и осенью прошлого года, и в начале текущего вы переписывались регулярно. Как же тогда быстро найти нужное письмо?
С сегодняшнего дня — очень просто. Загляните в свой почтовый ящик: в самом низу страницы вы обнаружите быстрый способ увидеть все письма, полученные за определённый месяц любого года.
Подробнее о нововведении вы можете узнать, посмотрев видеоролик: